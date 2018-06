Garage Recensione: un violento twin stick shooter per Nintendo Switch

è un avido collezionista ed esagitato videogiocatore dai tempi del Commodore 64 e delle sue righe colorate. Ex giocatore accanito di Counter Strike, in giovane età ha compiuto la stupidissima impresa di completare Quake II a livello hard senza scendere mai sotto i 100 punti ferita. Ostinato retrogamer e sostenitore delle produzioni indipendenti, non disdegna le offerte del mercato attuale, soprattutto FPS e avventure grafiche. Lo trovate su, sue su

Quando a marzo è stato annunciato un nuovo twin stick shooter in esclusiva per Nintendo Switch, in molti si stavano già preparando a pregustare già un prodotto sgargiante, vivace e coloratissimo, e invece, appena due mesi dopo, ci si ritrova di fronte ad un incubo fatto di sporchi pixel grondanti di sangue. Garage è la storia di uno storditissimo spacciatore di droga, risvegliatosi senza memoria nel bagagliaio di un'auto distrutta, al buio intermittente tipico degli autosilos sotterranei, circondato da sangue, topi e budella, nel pieno di un'apocalisse zombi.

Who let the dogs out?

Nato dalle menti di TinyBuild Games (Party Hard, Hello Neighbor), il nuovo indie game ad approdare sulla console ibrida Nintendo è la dimostrazione di come il parco giochi di Switch si stia facendo sempre più vario ed imprevedibile.

Sebbene permanga un certo gusto per uno sfrontato humor nero, ormai marchio di fabbrica di gran parte dei prodotti del piccolo team di Seattle, Garage si mostra ben presto più cupo e "maturo" rispetto alle precedenti produzioni, ci propone un 2D volutamente grezzo e spigoloso, con tanto di scanlines, ci mette di fronte una visuale top-down, sporcata da un filtro VHS degno della quarta copia pirata di un b-movie degli anni ‘90, e azzarda anche una malcelata strizzatina d'occhio ad Hotline Miami, il ben noto capolavoro di Söderström e Wedin.

È una storia che non si risparmia nessuno dei cliché del genere zombesco, compresi loschi esperimenti segreti, eccentrici scienziati egomaniaci, contorti complotti attorno ad intoccabili corporazioni militarizzate, famelici cani non-morti a due teste, zombie sovrappeso avvolti da verdi nubi di gas putrescente, furbissimi compagni d'avventura che propongono di dividersi per ispezionare meglio la zona; tuttavia riesce, in qualche modo, a tenere viva l'attenzione del giocatore, almeno sulla trama, un po' per l'insolita natura del protagonista, un po' per tutta una serie di espedienti narrativi atti ad inoculare, attraverso passaggi ed elementi piuttosto surreali, un dubbio sull'intera faccenda, quello che si tratti di uno dei più epici bad trip che la storia delle sostanze psicotrope ricordi.

Parcheggio incustodito

Dal primo all'ultimo minuto di gioco, questo Garage bombarda il giocatore con un enorme quantitativo di stimoli audiovisivi, sapientemente scelti fra i più molesti e disturbanti, si dimostra capace di costruire il giusto ambiente sul quale proiettare le ombre bidimensionali dei non-morti, e si rivela in grado di dosare ottimamente gli ingredienti per creare il giusto intruglio da dare in pasto ad ogni categoria esistente di nostalgici, eppure non riesce in alcun modo a nascondere i vistosi tentennamenti del gameplay.

Parliamo in primo luogo di un sistema di puntamento tra i più imprecisi mai visti in un twin stick shooter: se nelle prime battute il problema è nascosto dalla prevalenza dei combattimenti corpo a corpo, quando si tratta di abbattere i nemici sulla lunga distanza, quando si rende necessario far rapidamente capolino dai corridoi o dalle entrate, il puntamento ci appare mal progettato, impacciato, semplicemente inadeguato; inutile dire che le levette analogiche dei joycon Nintendo, con la loro breve corsa, non fanno che sottolineare impietosamente simile mancanza.

Se a questo si aggiunge la lentezza dei caricamenti, il vistoso singhiozzare dell'azione durante i salvataggi automatici e una drammatica collezione di scelte infelici nel battle design (combattimenti coi ratti in primis), è presto chiaro quanto il nuovo lavoro di TinyBuild rischi di sembrare un completo disastro per i fan del genere.

È la frustrazione, quindi, il vero orrore di Garage, che riesce ad insidiarsi anche in passaggi potenzialmente memorabili ed assale il giocatore ogni volta che, in stato di grazia, riesce a coordinarsi perfettamente per battere i nemici sul tempo, ma finisce poi per essere tradito da un mirino che schizza inesorabilmente verso il muro opposto. È un vero peccato, perché è evidente il talento del piccolo studio di Seattle nel creare la giusta atmosfera, forte di una colonna sonora più che godibile e un'ottima campionatura audio, oltre che di un'apprezzabile resa finale della pixel art.