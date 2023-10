Gargoyles Remastered Recensione: un gioco poco glorioso dell'era Mega Drive

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Alzi la mano chi ha giocato l'originale Gargoyles per SEGA Mega Drive. Nessuno? In fondo non c'è da stupirsi: il platform Disney pubblicato nel 1995 e basato sull'omonima serie animata è arrivato unicamente negli Stati Uniti, senza mai godere di riedizioni negli anni successivi. Adesso, quasi 30 anni dopo, Gargoyles torna in scena con una versione remastered per PC e console firmata Empty Clip Studios, e per la prima volta esordisce anche in Europa. Serviva davvero questo ritorno?

30 anni e sentirli

La storia di Gargoyles Remastered segue a grandi linee gli eventi della serie TV omonima e vede il protagonista Golia in missione per distruggere l'Occhio di Odino, un talismano maledetto che corrompe chiunque vi entri a contatto. Dalle guerre con i vichinghi nel passato fino ai giorni nostri, l'amuleto dannato continua ad essere una minaccia a cui soltanto il potente gargoyle può porre fine. Ha così inizio un'avventura suddivisa in cinque livelli totali che possono essere completati in poco più di un'ora di gioco, a seconda anche del livello di difficoltà selezionato.



In termini di giocabilità e contenuti, il titolo resta totalmente fedele alla controparte originale per Mega Drive: il lavoro di modernizzazione svolto da Empty Clip Studios è infatti solo grafico. In un puro contesto da platform 2D, Golia può aggredire i nemici con una breve combinazione di pugni, una spallata in corsa e un attacco dall'alto, muovendosi attraverso gli scenari tramite doppi salti oppure aggrappandosi ad ogni parete che lo circonda.



Può anche raccogliere oggetti curativi e risolvere qualche piccolo e sporadico enigma ambientale. Quasi tre decenni dopo è inevitabile che questa formula senta tutto il peso degli anni trascorsi. Eccoci dunque alle prese con un sistema di controllo non sempre preciso e spesso pure poco intuitivo quando si tratta di aggrapparsi e muoversi tra le pareti, mentre i combattimenti con le poche tipologie di nemici presenti finiscono con il rivelarsi tutti uguali sia per il limitato parco mosse del protagonista, sia per i pattern offensivi degli avversari, monotoni e semplici da prevedere.

Anche il level design, già imperfetto ai tempi del Mega Drive, oggi fa ancora più fatica ad impressionare. Per raggiungere alcune piattaforme, alle volte è necessario compiere dei salti calcolati al millimetro, complice un posizionamento rivedibile dei punti d'approdo (discorso che purtroppo estendiamo anche ad alcune trappole e nemici). Sul fronte delle boss fight, il titolo offre scontri sin troppo semplici e altri decisamente ardui, con degli intoppi in materia di hitbox che si mettono in mezzo. Talvolta infatti i nostri colpi non sono andati a segno, anche quando avrebbero dovuto. Al netto degli spigoli dell'esperienza, non mancano degli aspetti più luminosi. I livelli ad esempio sono ben caratterizzati sul fronte estetico, e contribuiscono a mantenere l'avventura sempre interessanti. Citiamo poi anche il buon livello di sfida, che tolte alcune oscillazioni verso l'alto o il basso stimola a impegnarsi al meglio delle proprie capacità per proseguire nel viaggio. Consci delle sbavature oggi ben più pesanti da digerire rispetto al 1995, gli autori della versione moderna hanno aggiunto la possibilità di riavvolgere l'azione in tempo reale tramite la pressione di un singolo tasto.



In caso di errori, dunque, è possibile ritentare subito senza perdere vite extra preziose o dover ripercorrere parti dello stage in corso. Seppur attivabile in qualunque momento e ogni volta che lo si desidera, la funzione rewind permette di tornare indietro soltanto per una manciata di secondi non lasciando spazio ad abusi. Insomma, deve essere usata con attenzione e quando può risultare davvero utile.

Sempre in merito agli interventi di Empty Clip Studios segnaliamo la possibilità di effettuare in tempo reale un cambio di stile audiovisivo, per giocare a piacimento con i suoni, le musiche e visuali originali viste su Mega Drive oppure con le versioni modernizzate. A parte questo, però, il ritorno di Gargoyles non offre molto altro per stupire chi non è un profondo appassionato di retrogaming: una volta raggiunti i titoli di coda resta poco altro da fare se non giocarsi l'edizione Mega Drive integrale presente tra le opzioni di gioco, con il grado di sfida dell'epoca e senza alcuno switch alla grafica moderna. Solo per nostalgici insomma, che magari recupereranno pure l'edizione fisica di Gargoyles Remastered per puro collezionismo.

Golia si rifà il look

Come si è rivelato il lavoro di aggiornamento tecnico svolto dagli sviluppatori? Nel complesso buono, seppur non sempre impressionante. Di sicuro adesso il look generale è molto più vicino a quello della serie televisiva e, anzi, sembra proprio di star giocando ad un episodio interattivo dell'opera Disney. Sia le fattezze di Golia, sia quelle dei nemici hanno goduto di un restauro efficace e lo stesso discorso vale per le ambientazioni, graziate da un sapiente utilizzo della colori e forti di atmosfere convincenti.

Resta qualche imprecisione nelle animazioni che non è proprio il massimo da osservare in movimento, e certi sfondi appaiono meno belli rispetto alla controparte originale (come la Manhattan del terzo livello), ma a parte questo sul fronte grafico il lavoro effettuato si può considerare promosso. Ciò vale anche per il comparto sonoro, con musiche riarrangiate per l'occasione ed effetti rifatti da zero. Ma se proprio lo stile moderno non piace, c'è sempre la possibilità di giocarsi l'avventura per intero proprio come se fossimo ancora nel 1995: il fascino del titolo per Mega Drive resta infatti immutato.