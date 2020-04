Gears Tactics: Recensione del nuovo gioco di strategia Microsoft

A meno di un anno dall'ottimo Gears 5, siamo tornati a trucidare locuste su Sera, ma questa volta ce la siamo presa comoda; niente più terza persona, niente più scatti frenetici e ricariche calcolate al millisecondo, soltanto una lunghissima partita a scacchi contro i maledettissimi vermi. Gears Tactics ci è stato presentato come una sorta spin-off della saga principale: sembrava quasi un titolo minore, creato per soddisfare un'utenza ben precisa, quella che in genere ha un PC bello tosto sulla scrivania e non ha paura degli strategici a caselle. Man mano che uscivano i trailer, però, il progetto sviluppato da Splash Damage assieme ai ragazzi di The Coalition sembrava sempre più grande, curato, e soprattutto visivamente spettacolare, al punto che anche il grande pubblico ha cominciato a desiderarlo, perfino su console. Poi è arrivata la bomba: "Gears Tactics sarà incluso nel game pass per pc", e da allora nessuno se lo è tolto più dalla testa, noi per primi.



Per chi è familiare con i capitoli principali sarà come tornare a casa: il suono delle corazze metalliche che si schiantano contro il cemento, il rumore della motosega dei Lancer e ovviamente anche i bicipiti ipertrofici dei COG, solo che questa volta è tutto coordinato con la precisione millimetrica del combattimento a turni tipico di un Xcom. Gears Tactics riprende infatti l'intera struttura ludica del capolavoro di Firaxis (senza farne mistero), e con questa prova a realizzare una sua visione del genere strategico, velocizzandone alcune procedure gestionali e aggiungendo al contempo una narrazione che non ha nulla da invidiare ai capitoli principali della serie. Con queste premesse, il titolo pubblicato da Xbox Game Studios poteva tranquillamente aspirare alla corona, come in effetti pare lampante dopo qualche ora di gioco, eppure, portata a termine la campagna, dobbiamo ammettere che non è andato tutto come volevamo. La colpa è principalmente di qualche ingenuità legata al bilanciamento, su cui però si potrebbe tranquillamente soprassedere se non fosse per una certa ripetitività che comincia a farsi pesante nella seconda parte dell'avventura. Gears Tactics resta comunque una produzione degna di nota, imponente, in grado di ammaliare anche chi non è propriamente un veterano del genere.

Non è un paese per Battiterra

Gears Tactics non si accontenta di passare per un semplice spin-off, vuole essere qualcosa di più, e infatti mette in campo una narrazione che ha tutti i crismi di un tripla A, con una regia che si attesta sui livelli della serie principale.

Si tratta di una sceneggiatura lineare, peraltro basata su di una storia altrettanto semplice, e tuttavia il racconto è caratterizzato da un alto numero di cutscene -tutte curatissime- dove trovano posto un manipolo di nuovi eroi e qualche faccia nota. La storia è ambientata dodici anni prima degli eventi del primo Gears of War, perciò è da considerarsi a tutti gli effetti un prequel canonico. Gabe "parco macchine" Diaz è un meccanico che ne ha avuto abbastanza del conflitto, e soprattutto della burocrazia militare: quando la guerra è diventata guerriglia si è ritirato nel fondo della sua officina, ma un giorno viene rintracciato dal veterano Sid Redburn, ed è costretto ad imbracciare di nuovo il suo Lancer. Insieme i due dovranno affrontare la minaccia di Ukkon, un gerarca-scienziato delle locuste che con l'ausilio della genetica si diverte a creare nuovi abomini per scopi bellici, ben più grossi di un Brumak.



Gabe e Sid dovranno quindi trasformare la resistenza in un esercito e passare all'offensiva, cercando di far fronte alle numerose perdite e ai dissapori interni. A partire da questo pretesto gli autori hanno creato un plot "on the road", che vede i nostri eroi in giro per le province di Sera alla continua ricerca di risorse belliche e nuove reclute da aggiungere alla carovana dei COG. Il cammino per la salvezza è diviso in tre atti principali, tocca diverse location e prova ad allestire perfino un paio di colpi di scena e qualche rivelazione interessante, anche se a volte forse un po' troppo telefonata.

In ogni caso, il più grande merito della produzione è proprio la regia, soprattutto per quella sua inequivocabile capacità di ricreare ancora una volta i ritmi hollywoodiani che hanno reso grande la saga, e in uno strategico come questo non è affatto una cosa da poco.



Notevole anche il sound design e il doppiaggio italiano, sempre perfettamente in linea con gli alti standard della serie, come anche l'interpretazione attoriale dei protagonisti, magnificata oltretutto da un Unreal Engine 4 - letteralmente - allo stato dell'arte. Insomma, anche se lo storytelling appare alquanto semplice, il risultato è senza dubbio spettacolare: un grande racconto di "fantaguerra", fatto di testosterone fieramente americano e proiettili che danzano sul campo, incorniciati dall'inconfondibile atmosfera di Gears of War. Anche soltanto per questo "prestigioso confezionamento", Xbox Game Studios meriterebbe una medaglia, e chi è in possesso di un Game Pass e un PC non ha scuse per non lanciarsi in battaglia.

Uno contro cento

Quando si parla di gameplay, la faccenda è alquanto semplice: Gears Tactics riprende in toto l'eredità lasciata da XCOM a partire dalla visuale libera "top-down", così come la progressione delle truppe, la struttura a turni e ovviamente anche l'intero sistema di percentuali. La formula propone inoltre una perfetta trasposizione dell'iconico sistema di coperture ad "aggancio magnetico", tanto che il passaggio da Gears of War alla scacchiera è praticamente indolore, quasi fosse stato immaginato sin dall'inizio per questo scopo.

Le fondamenta sono dunque solidissime e tutto funziona a meraviglia, col contributo di un'ottima interfaccia, sempre comprensibile e accattivante. Per quanto la base resti invariata, però, Splash Damage e The Coalition hanno sentito il bisogno di personalizzare l'esperienza, e per farlo hanno pensato di ritoccare qualche equilibrio, e anche in questo caso l'operazione è andata a buon fine. Si tratta principalmente del rapporto numerico fra unità nemiche e amiche: se in XCOM gli scontri sono abbastanza "alla pari", con qualche vantaggio in più ovviamente a favore degli avversari, in Gears Tactics la situazione cambia drasticamente, sfociando in una palese inferiorità numerica per Gabe e i suoi.



In ogni missione potremo infatti schierare un massimo di quattro unità, scelte più o meno liberamente fra eroi e reclute, mentre dall'altra parte ci troveremo a fronteggiare orde e orde di nemici, con un rapporto che spesso è 1 a 10, e in alcuni casi anche di più. Si ha sempre l'impressione di combattere una battaglia campale, proprio come in Gears of War, ma questo significa anche che le locuste sono generalmente più deboli degli umani. Molte unità nemiche possono essere spazzate via con una raffica di Lancer, altre con un semplice colpo della pistola Snub, ma tutte non fanno certo i fuochi d'artificio in termini di IA.

La quantità vince sulla qualità, insomma, ma per noi non si è trattato di un punto a sfavore, anzi, perché così facendo il trinceramento ha tutto un altro sapore, e ti ritrovi ad apprezzare davvero il valore di ogni barricata. Di riflesso anche il ritmo delle battaglie diventa peculiare e ben diverso da quello di Firaxis, e, cosa più importante, il livello di sfida non sembra mai risentirne.



Andando avanti nella campagna, infatti, spuntano fuori anche nemici più scaltri come i Theron o altri corazzatissimi come i Boomer, mentre sul culmine di ogni atto ci sono delle boss fight piuttosto impegnative, caratterizzate dalla presenza di mostri giganti e regole particolari, in grado di far sudare anche i veterani. Le fila del nemico sono dunque piuttosto varie e ben caratterizzate, in più le mappe sono enormi ed estremamente complesse, nonché letteralmente costellate di dislivelli, ostacoli e detriti distruttibili.

La guerra ai tempi delle locuste

La progressione dei personaggi, fondamentale in uno strategico, è un altro aspetto che è riuscito piuttosto bene al team di sviluppo. Sia gli eroi che le semplici reclute avranno infatti a disposizione un ampio skill tree, che cambia completamente a seconda della classe.

Ci sono le avanguardie come Sid, che puntano tutto sul danno a medio raggio, le tattiche intimidatorie e l'autorecupero dei punti vita, ma ci sono anche i supporti come Gabe, che al posto delle granate usano le Stim curative e possono spronare i compagni con abilità che conferiscono punti azione aggiuntivi. Non mancano anche i cecchini, perfetti sul lungo raggio, oppure i mitraglieri con le loro gatling da sbarramento, ma non nascondiamo che la nostra preferita è la classe scout, sicuramente la più tecnica di tutte: sottrarsi alle vedette nemiche grazie all'invisibilità è sempre stato il nostro "guilty pleasure", ma a parte questo, addestrare un buon fantasma significa innanzitutto giocare d'astuzia, e con questa si può rovesciare anche il peggiore dei match. Dal punto di vista della varietà nulla da eccepire: le cinque classi sono complete e perfettamente complementari fra loro, e l'enorme numero di abilità a disposizione permette di personalizzare realmente ogni soldato, rendendolo effettivamente unico.



Come avrete già intuito, il vero problema di Gears Tactics, non risiede nel concept, quanto nella sua struttura, ed è proprio qui che si toccano i tasti dolenti della produzione: la campagna dura circa una trentina di ore, il che sarebbe più che sufficiente, se non fosse che circa a metà del secondo atto le cose cominciano a farsi ripetitive. Questo avviene quando alle missioni principali si affiancano anche quelle secondarie, catalogabili in tre grandi categorie: ci sono ad esempio le missioni di controllo, dove bisogna dividere la squadra al fine di presidiare determinate posizioni e resistere fino all'ottenimento delle risorse, oppure ce n'è un'altra (la nostra preferita) dove bisogna avanzare continuamente e raccogliere le casse-rifornimenti, trucidando al contempo nemici senza però perdere il passo, altrimenti si finisce sotto le bombe dei Nemacyst.

Pimp My COGPersonalizzare i propri combattenti non è solo un diritto, è un dovere, e Gears Tactics questo lo sa bene. Che si tratti dei protagonisti o delle semplici reclute scappate di casa, lo strategico firmato Xbox Game Studios saprà soddisfare ogni vostro desiderio di personalizzazione, garantito: le armature sono un vero culto in Gears of War, e in questo caso potremo giocare a piacimento con i singoli pezzi, creando un vastissimo numero di combinazioni. Torso, gambe e testa con tanto di accessori separati, ed ognuno di questi può essere dipinto su due livelli, nonché arricchito da una delle decine di finiture metallo disponibili. Ci sono addirittura le sotto-corazze, come ad esempio canotte, tshirt e magliette da Thrashball, e ovviamente non manca anche una lunga lista di personalizzazioni facciali: capelli, barba, cicatrici, orecchini, bende e bandane, e poi ancora cappellini, occhiali, tatuaggi e via dicendo. Qualcuno potrebbe dire che si tratta soltanto di frivolezze, che non bisogna perdere troppo tempo dietro agli elementi cosmetici, ma perché andare semplicemente in guerra quando puoi andarci con stile?

C'è anche la variante in cui bisogna liberare i soldati umani dai bozzoli di tortura, e una volta tornati a casa potremo ovviamente arruolarli nel nostro esercito. Ecco, le idee di fondo sono buone e funzionano, peccato che dopo poco finiscono per assomigliarsi tutte, e l'unico elemento che crea realmente differenza sono i malus che vengono imposti al nostro party. Si tratta peraltro di trovate neanche troppo eleganti, come ad esempio i caricatori fortemente depotenziati o la precisione delle locuste che viene improvvisamente decuplicata, e in tutto ciò le mappe cominciano a ripetersi in maniera quasi integrale. La difficoltà s'impenna di colpo anche a livello intermedio, e se da un lato questo ci fa piacere, dall'altro è impossibile non percepire una certa artificiosità di fondo, e forse anche un po' di pigrizia.

Metteteci anche che queste missioni sono obbligatorie e non c'è modo di aggirarle; la parte macro-gestionale di XCOM 2, infatti, quella in cui potevamo scegliere l'ordine in cui affrontare gli incarichi, qui è ridotta all'osso, e così dopo ogni missione principale ci toccheranno inevitabilmente due o più missioni secondarie.



Oltretutto non esistono neanche i salvataggi manuali, perciò bisogna passare necessariamente per i checkpoint che ci vengono assegnati in maniera arbitraria dal gioco, ergo il più delle volte conviene riavviare l'intera operazione. La linearità di per sé non rappresenta affatto un problema, ma la scarsa varietà abbinata alla reiterazione metodica della stessa routine non può non gravare sull'esperienza complessiva. È un peccato, perché il team di sviluppo ha senz'altro dimostrato di saperci fare, e per raggiungere l'eccellenza sarebbe bastato giusto un po' di libertà in più, o al limite, anche qualche ora di gioco in meno...

Spin-Off a chi?

Non siamo abituati a vedere una grafica del genere in uno strategico, questo è certo. Xcom 2 fa senz'altro la sua bella figura, e persino Mutant: Year Zero ci ha fatto innamorare con il suo stile peculiare e l'illuminazione realistica, ma quando scendono in campo i The Coalition si sa, non ce ne è per nessuno. Gears Tactics è prima di tutto spettacolare da vedere, e la telecamera dall'alto non fa che aumentare l'effetto meraviglia scatenato dalle sue vastissime mappe di gioco.

La quantità e la qualità dei poligoni è impressionante, ed ogni volta che l'inquadratura si sposta alle spalle di uno dei personaggi, magari per enfatizzare un'uccisione, sembra davvero di essere in un capitolo principale della serie. Particellari e luci sono sempre su livelli stellari, e i proiettili e le granate lasciano perfino crateri diversi (e dettagliatissimi) a seconda delle superfici; non manca nemmeno la distruttibilità e la fisica di alcuni oggetti, come ad esempio scatole, sassi e detriti che rotolano al nostro passaggio.



Vorremmo dirvi che sono proprio questi i nostri dettagli preferiti, ma come possiamo dimenticarci degli smembramenti iperviolenti delle locuste, che possono letteralmente essere fatte in mille pezzi a seconda della tipologia di danno. Decapitazioni, arti mozzati e impalamenti si fondono in un valtzer di sangue e urla, perfettamente ripreso dalla regia cruenta tipica della serie, che non si fa certo problemi a buttarsi nella mischia.

Non c'è una texture fuori posto, e nemmeno uno spigolo vivo sfuggito al polishing: tutto è ordinato con una cura meticolosa, e forse l'unico sgarro è rappresentato da quel breve effetto pop-up presente all'inizio delle missioni, che però abbiamo dimenticato con piacere a fronte di una buona scalabilità delle impostazioni e alla maestosità del 4K ultra-maxato. Ancora oggi, a distanza di quattordici anni, l'art direction di Gears of War è qualcosa di memorabile, e le nuove location di questo capitolo non sono da meno. Dai tetti in stile Liberty delle capitali ai borghi "Persiani" delle province, emerge tutta la potenza di uno dei migliori immaginari videoludici di sempre, capace di proporre un'atmosfera unica e affascinante. Tanto che alle volte vorremmo semplicemente fregarcene delle locuste, sederci a picco sulla scogliera e guardare in silenzio il mare mosso sotto di noi...