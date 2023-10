Ghostrunner 2 Recensione: action cyberpunk super difficile e spettacolare

Quando l'originale Ghostrunner è arrivato sul mercato, ormai tre anni fa, è stato accolto con un certo entusiasmo da critica e pubblico, vuoi per i meriti del profilo tecnico e artistico, vuoi per quelli del gameplay e dei suoi ritmi furiosi (qui la recensione di Ghostrunner). Due milioni e mezzo di copie vendute più tardi, One More Level torna a parlarci di questo brutale universo a tinte cyberpunk, con un sequel diretto che promette di potenziare la formula vincente dell'originale sotto ogni punto di vista. A ben vedere, Ghostrunner 2 è proprio questo: un seguito che riparte dalle solide basi gettate dal capostipite, pensato per aggiornarne la ricetta ludica, limarne alcune criticità e ripensarne alcuni elementi fondanti (qui la prova di Ghostrunner 2).

Il sangue (s)correrà

La storia del primo Ghostrunner aveva il merito di calare il giocatore in un immaginario sci-fi piuttosto intrigante. In un lontano e oscuro futuro, a seguito di una catastrofe planetaria, gli umani sopravvissuti sono costretti a rifugiarsi in un'arcologia nota come Dharma Tower, un complesso abitativo densamente popolato e soggiogato alla tirannia della Custode delle Chiavi. Quest'ultima aveva intenzione di ibridare forzatamente la razza umana con le macchine, per ripopolare un mondo esterno ormai incompatibile con la vita organica.

L'unico baluardo di difesa per gli abitanti di Dharma Tower è rappresentato da Jack, un ninja cibernetico dalle abilità fisiche straordinarie che, un piano dopo l'altro, riesce a spezzare le catene dell'oppressione della Custode e a riconsegnare l'arcologia al popolo. A un anno di distanza da questa eroica impresa, però, il vuoto di potere causato dalla morte della dittatrice favorisce l'insorgenza di nuovi pericoli per la libertà, si pensi a un oscuro culto di cyber-criminali che vuole dominare Dharma Tower e il resto del mondo. Toccherà di nuovo all'enigmatico Jack e al suo team - gli Arrampicatori - affrontare questo terribile complotto per assicurare un futuro radioso all'intera umanità. Tramite una vasta quantità di dialoghi, Ghostrunner 2 permette di approfondire diversi aspetti di questo avvincente universo cyberpunk, un fattore che aumenta di molto la sensazione di coinvolgimento negli eventi raccontati. In altre parole, ora il mondo non fa più da semplice sfondo alle peripezie di Jack ma è un luogo vivo e regolato da leggi specifiche che vale la pena studiare per scoprirne i segreti più reconditi.



La trama, dal canto suo, tenta di affrontare tematiche complesse e articolate, con qualche dissertazione filosofica sull'importanza del libero arbitrio o sul concetto di umanità in un futuro in cui gli innesti tecnologici nei corpi delle persone sono la nuova norma. Abbiamo apprezzato la volontà di One More Level di ampliare il canovaccio narrativo di questo sequel che, grazie anche all'introduzione di un hub centrale in cui è possibile ritornare dopo aver completato ciascuna missione, permette di fare la conoscenza dei propri compagni di ventura, comprenderne le motivazioni e scoprire dettagli aggiuntivi sul passato di Jack.

Anche al protagonista è stata conferita maggiore caratterizzazione psicologica, che si riflette in sporadici scambi di battute via radio che lo rendono un po' meno monocorde (l'indovinato design di Jack resta la sua caratteristica più brillante). Almeno sotto il profilo della sceneggiatura, non stiamo parlando di qualcosa di estremamente profondo: la storia scorre via molto lineare e senza risvolti sbalorditivi, non c'è alcuna possibilità di influire sugli sviluppi della vicenda (nemmeno tramite i dialoghi a scelta multipla) e la qualità degli scambi verbali non eccelle in termini di originalità.



Inoltre, per via dell'incredibile velocità dell'azione, è facile perdersi diversi frammenti del racconto. Del resto, il gioco è doppiato in inglese e i sottotitoli sono difficili da seguire quando l'attenzione è del tutto indirizzata al completamento delle ardue sequenze proposte. L'operazione di arricchimento nel campo della narrativa ha prodotto risultati tutto sommato gradevoli ma che, comunque, non spostano troppo l'ago della bilancia nella valutazione complessiva del prodotto. Semplicemente, la vera forza di Ghostrunner 2 è da ricercarsi altrove.

Non per deboli di cuore

La vera punta di diamante della nuova opera di One More Level è sicuramente il suo impianto ludico, un vero e proprio unicum per un'industria che di frequente (e spesso a sproposito, ndR) viene accusata di riciclare sempre idee molto simili tra loro. Ghostrunner 2 è un platformer in prima persona con importanti contaminazioni action dall'alto tasso adrenalinico, che richiede all'utenza una notevole dose di riflessi oltre alla solita precisione necessaria per eseguire correttamente salti e schivate. Sia gli avversari che il protagonista, infatti, possono essere eliminati in un singolo colpo, anche di striscio, anche assestato dal nemico apparentemente più insignificante: basta una breve distrazione per andare incontro a morte certa.

Comandi e DualSensePur essendo visibilmente programmato per funzionare al meglio con la sempreverde combo mouse+tastiera, Ghostrunner 2 può essere affrontato sorprendentemente bene anche tramite l'utilizzo del gamepad grazie a una serie di aiuti non troppo invasivi che permettono di gestire senza problemi tutte le meccaniche del titolo. La versione PS5, inoltre, vanta una buona implementazione delle feature di DualSense, tra l'altoparlante che riproduce le comunicazioni via radio e il feedback aptico che fa percepire sulle mani gli impatti dei colpi in entrata, così come di quelli inferti da Jack.

Come se non bastasse, Dharma City è un luogo colmo di pericoli, trappole e ostacoli ambientali da superare per giungere indenni al traguardo delle varie missioni che compongono le circa 15 ore di campagna. Anche l'esatta interpretazione del level design assume una certa rilevanza nell'ottica di portare a casa la vittoria, col gameplay loop dell'esperienza ancora legato alle dinamiche di trial & error che avevano fatto la fortuna della prima incarnazione del brand. Complice il livello di sfida tarato verso l'alto, si tratta di un gioco che non fa sconti a nessuno ed esige tanta dedizione. Fortunatamente, Ghostrunner 2 non abbraccia mai l'incremento artificioso della difficoltà, magari dovuto a un cattivo bilanciamento, anzi, vanta una gestione intelligente delle sue meccaniche che vengono inserite in modo abbastanza organico nel flusso dell'avventura.



Se all'inizio il nostro Jack sfoggia un pool limitato di talenti, tra cui spiccano le consuete abilità di corsa sui muri, scatto aereo e utilizzo del rampino, col passare del tempo sarà possibile rimpinguare il suo arsenale con altre tecniche, sia totalmente inedite che riprese dal primo capitolo. Queste ultime, in particolare, perdono le limitazioni situazionali viste in passato e possono ora essere impiegate in qualsiasi momento in modo da consentire al giocatore maggior libertà d'azione.

Si spazia dall'iconica Tempest che può servire per spingere via elementi dello scenario o spezzare la guardia dei nemici più coriacei, fino all'immancabile Shuriken, completamente ripensato nel funzionamento e ora utile a interagire con l'ambiente o a stordire per qualche secondo gli avversari. Anche le fasi di combattimento sono state ridisegnate fin nelle fondamenta sulla base di un indicatore della stamina, che si svuota dopo ogni dash o a seguito dei colpi deflessi.



Ciò rende le contese ancora più strategiche: andrà valutata oculatamente ogni mossa in tempi brevissimi e bisognerà gestire con cura le manovre di offesa e quelle di evasione per non rischiare di trovarsi del tutto scoperti a causa della stamina esaurita. Per il resto, il nostro cyber-ninja è un vero e proprio rasoio volante che può eseguire movimenti velocissimi e sfruttarne il momentum per navigare tra i vari scenari falciando qualunque cosa gli si pari davanti. E dobbiamo confermare che, dopo qualche ora di acclimatamento, questa componente dell'esperienza si è rivelata galvanizzante, a patto di avere la pazienza necessaria per assimilarne i fondamenti.

In alcuni passaggi un po' più complicati si avverte qualche piccola incertezza nella registrazione delle collisioni e nell'interazione tra il corpo del protagonista e lo scenario, elementi che conducono a qualche morte di troppo, ma in generale possiamo dirci soddisfatti. C'è anche un menu dedicato ai potenziamenti che rifugge l'abusato schema degli skill tree per adottarne uno a base di slot di memoria e punti Dati reperibili sul campo di battaglia. I punti possono essere spesi per acquistare una vasta gamma di aggiornamenti per tutte le abilità a disposizione del Ghostrunner, che poi possono essere equipaggiati solo se si posseggono sufficienti punti memoria. È un sistema che funziona, aggiunge spessore alle meccaniche basilari e, cosa più importante, non rende mai il protagonista troppo potente a discapito dell'esercito nemico.

La moto, i boss, le attività, la grafica

Un'altra delle novità più gradite è l'inclusione di molteplici fasi ambientate nel CyberVuoto, l'interpretazione che il team polacco fa del cyberspazio. Qui, Ghostrunner 2 si spoglia di tutte le meccaniche legate alla lotta per offrire intricati percorsi da completare facendo leva sulle abilità di movimento del nostro alter-ego digitale. Oltre a essere artisticamente molto ispirate, queste sezioni rappresentano una piacevole variazione sul tema, utile ad ampliare nel modo corretto l'offerta contenutistica. Veniamo quindi all'introduzione della moto.

Una volta in sella, a poche ore dall'inizio della campagna, il gioco aumenta ulteriormente il suo già forsennato ritmo e lancia gli utenti in corse a perdifiato sia all'interno delle mura di Dharma Tower che nel mondo esterno, momento in cui il level design si trasforma e diventa di più ampio respiro. In tal senso, però, le nostre sensazioni sono contrastanti.



Da un lato apprezziamo l'idea di includere aree esplorabili liberamente alla ricerca di collezionabili e sfide secondarie per ottenere nuovi potenziamenti ma, dall'altro, abbiamo trovato un po' piatto il loro level design, al contrario di quello eccellente che caratterizza le fasi più lineari della storia (quelle a piedi, per intenderci). Ciò non significa, comunque, che tutte le parti in moto siano meno emozionanti, tutt'altro: in alcuni frangenti la regia riesce a regalare momenti mozzafiato, enfatizzati da un modello di guida ben confezionato.

Buoni anche gli scontri coi boss, decisamente più coreografici, impegnativi e coinvolgenti rispetto a quelli visti nel capostipite della saga. I nemici principali difatti vantano moveset più articolati, che bisogna leggere e studiare per avere la meglio. Si passa da duelli all'arma bianca contro avversari umanoidi a titaniche battaglie contro avversari di proporzioni colossali in alcuni dei momenti più incisivi della campagna: un passo avanti sostanziale rispetto a quanto visto nella precedente iterazione. Al fianco dell'avventura principale, infine, troviamo la modalità Roguerunner.exe che, come il nome suggerisce, è un'interpretazione in salsa roguelite dell'impianto ludico classico di Ghostrunner. In buona sostanza si tratta di una serie di stanze di difficoltà variabile e generate proceduralmente che sarà necessario completare per sbloccare nuovi potenziamenti utili a proseguire nella scalata.



Non è nulla di particolarmente rivoluzionario ma è di certo un'altra aggiunta gradita. Ghostrunner 2 sfoggia una presentazione visiva di tutto rispetto. I modelli poligonali dei nemici, dei protagonisti e delle ambientazioni appaiono sufficientemente curati, le texture sono di buona fattura e anche le animazioni risultano convincenti. La direzione artistica, dal canto suo, propone una visione a base di neon e colori sgargianti di un universo cyberpunk oscuro e distorto, un contrasto che funziona e contribuisce a creare un'eccellente atmosfera.



L'Unreal Engine 4, inoltre, riesce a gestire correttamente il carico di lavoro e i ritmi fulminei che caratterizzano il titolo, assicurando un'esperienza molto fluida e scorrevole, elemento vitale per un prodotto di questo genere. Tra le opzioni grafiche troviamo il preset qualità, che sacrifica le performance in favore della risoluzione, quello prestazioni - che predilige il frame-rate elevato - così come un'opzione aggiuntiva per abilitare i 144fps sugli schermi che supportano questo tipo di frequenze di aggiornamento. Eccellente anche il comparto sonoro, con una selezione musicale composta da brani synthwave e un ottimo doppiaggio in inglese.