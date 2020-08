Giraffe and Annika recensione: l'action game che voleva essere Ni no Kuni

Lanciato originariamente su Steam durante il mese di febbraio 2020, Giraffe and Annika è il primo titolo sviluppato dallo studio indipendente nipponico atelier mimina: un action adventure in 3D dal sapore rétro che di tanto in tanto attinge alle meccaniche tipiche di rhythm game e metroidvania, ma che in realtà non riesce a dosare adeguatamente i vari ingredienti posti nel calderone. Poiché il fiabesco titolo si appresta a sbarcare anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch, sia in edizione fisica che digitale, nei giorni scorsi ci siamo tuffati nel suo coloratissimo mondo fantasy, scoprendo tuttavia un prodotto insipido, soporifero ed eccessivamente breve. Scopriamo nel dettaglio quali aspetti del titolo non siano affatto riusciti a convincerci.

La ragazza smemorata sull'isola misteriosa

Nei primissimi minuti di Giraffe and Annika, una sequenza onirica introduce una bambina graziosa e gentile, che tuttavia viene bruscamente separata dalla propria madre. In seguito a una brutta caduta, la piccola Annika si risveglia in un mondo misterioso e bizzarro, dove gli animali sono in grado di parlare e le persone hanno dei curiosi tratti animaleschi; difatti, persino il suo stesso corpo è inspiegabilmente mutato, in quanto presenta ora una lunga coda e delle morbide orecchie feline.

Intrappolata sull'Isola di Spica, la ragazza-gatto si imbatte per caso nell'affabile Giraffe, ossia il primo di tanti individui che sembrerebbero conoscerla abbastanza bene, ma di cui Annika non sembra purtroppo serbare il benché minimo ricordo. Anziché aiutare la fanciulla affetta da amnesia (ed il giocatore) a capire anche solo in parte cosa le sia accaduto, il ragazzo-volpe incarica la nostra eroina di trovare i tre frammenti di stella nascosti nei pochissimi dungeon dell'isola, che a causa di una potente barriera magica possono essere esplorati solo dall'ultima appartenente alla pressoché estinta razza dei Felycan: Annika, appunto.



Senza chiedere alcuna spiegazione e affidandosi totalmente a Giraffe, Annika si metterà dunque in viaggio per ritrovare gli oggetti richiesti, ignara che Lily, affascinante strega della Foresta Magica, cercherà in tutti i modi di ostacolarla, arrivando addirittura a partecipare grossomodo a tutte le boss fight del gioco.

Di livello in livello, la ragazza-gatta acquisirà nuovi poteri e consapevolezze, ma i segreti circa il suo passato e il misterioso collegamento con i simpatici abitanti dell'isola salteranno soltanto fuori ad un passo dalla conclusione della corsa. Come intuibile, la trama si sviluppa troppo tardi, in maniera spesso confusionaria e senza grandi colpi di scena, fallendo nel fondamentale incarico di incuriosire anche solo in minima parte il giocatore e fornirgli una concreta ragione per perseverare fino ai titoli di coda. Sebbene Giraffe and Annika possa essere completato in 4-5 ore appena (o poco più, nel caso decidiate di raccogliere tutti i collezionabili nascosti nei luoghi d'interesse), la piattezza del racconto, l'insufficiente caratterizzazione dei protagonisti e, come vedremo a breve, le gravi mancanze ludiche potrebbero in effetti incentivare persino gli utenti più temerari e pazienti ad abbandonare prematuramente il titolo.

Ripetitivo e stonato

Prima di addentrarci nell'analisi del gameplay, è necessario specificare che Annika non può in nessun modo attaccare le creature ostili incontrate lungo il proprio cammino: fatta eccezione per le cinque boss fight musicali, per tutta la campagna la ragazza-gatto è in realtà una sorta di bersaglio movente in mezzo a buffi fantasmini sempre pronti a farle la pelle.

Di conseguenza, nei dungeon il giocatore non può far altro che sfruttare delle casse o comunque la conformazione del terreno per evitare i colpi dei nemici e farsi strada fino alla sfida di fine livello; come se questa bizzarra formula non fosse già abbastanza noiosa, gli sviluppatori hanno posizionato nei labirinti una moltitudine di cristalli azzurri che, al passaggio di Annika, ripristinano completamente la sua barra salute e vanificano la raccolta di frutta e altri oggetti curativi. Il risultato è un tasso di sfida praticamente inesistente, che unito all'impossibilità di combattere contribuisce ad appesantire l'eccessiva linearità di una progressione già inflazionata, piuttosto ripetitiva e del tutto priva di stimoli.



Quantomeno sulla carta, il piatto forte di Giraffe and Annika vorrebbe essere la componente da rhythm game che contraddistingue gli scontri contro i boss, ma purtroppo la realtà è ben diversa.

Non solo le battaglie a colpi di musica sono soltanto cinque, ma il sistema di "combattimento" è molto meno complesso di quello che ci saremmo aspettati, in quanto ogni boss fight consiste unicamente nel respingere al momento giusto i proiettili magici del nemico, evitare le sferette imparabili e assicurarsi di non subire troppi danni. Se ogni proiettile rispedito al mittente consente infatti di danneggiare l'avversario, quelli incassati finiscono invece per privare Annika di qualche punto salute. Purtroppo, però, esaurire la barra della vita del boss non è lo scopo principale dei combattimenti, bensì sopravvivere fino al termine della battaglia, dal momento che l'attacco finale di Annika permette di ottenere la vittoria indipendentemente dalla valutazione ottenuta o dagli HP rimasti alla fanciulla e al suo contendente. Incentrate perlopiù sulla sopravvivenza, le fasi da rhythm game sono inoltre affette da una verità di colpi davvero minima, anche perché le note sono soltanto due e richiedono rispettivamente la pressione istantanea o continua dell'unico tasto assegnato all'azione.



La sconfitta dei boss, ad ogni modo, premia di volta in volta Annika con nuove abilità, come la capacità di saltare, correre più velocemente o trattenere il respiro più a lungo durante il nuoto, consentendole di raggiungere luoghi in precedenza fuori dalla sua portata. Giraffe and Annika è persino privo di puzzle ambientali, in quanto gli unici e semplici rompicapi proposti dalla campagna possono essere risolti o aggirati in un battito di ciglia.

Essendo il titolo sprovvisto di una qualsiasi meccanica di attacco, lo sviluppatore avrebbe potuto inserire degli enigmi ambientali articolati per movimentare e diversificare un minimo la progressione, ma sembrerebbe che il team abbia indirizzato il prodotto ad un target di giovanissimi, il che spiegherebbe la trama puerile e la difficoltà tarata verso il basso.

Sognando Ni no Kuni

Se la trama strizza vagamente l'occhio a Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea (per tutti i dettagli sul JRPG sviluppato da LEVEL-5 recuperate la nostra recensione di Ni no Kuni Remastered), anche il character design dei Felycan sembra ispirato ai Felinidi che popolavano la città di Gatmandù e, più in generale, allo stile tipico delle opere realizzate dallo Studio Ghibli. Le somiglienze, tuttavia, sono solo apparenti.

Contraddistinti da un tratto morbido, tutti gli abitanti di Spica appaiono graziosi e variopinti, anche se i modelli poligonali sono affetti da chiaroscuri inefficaci e da un livello di dettaglio insufficiente. Seppur piacevole da visitare, soprattutto in modalità handheld, l'Isola di Spica è una terra molto spoglia, presenta texture di bassa qualità e troppo spesso mostra il fianco a gravi imperfezioni grafiche, che tradiscono un lavoro di world building approssimativo e frettoloso. Considerando che l'esplorazione dovrebbe essere il fulcro dell'esperienza, era invece lecito aspettarsi che lo sviluppatore realizzasse una mappa assai più vasta e diversificata, senza le irritanti pareti invisibili che impediscono di continuo l'accesso ad aree apparentemente spaziose e quindi inutilizzate.



Se l'avventura ci è parsa alquanto fluida, sia in portabilità che in modalità dock, sotto l'aspetto tecnico Giraffe and Annika è afflitto da due problematiche non trascurabili: la telecamera e i controlli. La prima non riesce a seguire come si conviene i movimenti del personaggio controllato, finendo troppo spesso per bloccare la visuale, mentre i controlli risultano poco calibrati e un tantino imprecisi, e di conseguenza generano errori involontari, sia durante le fasi esplorative che nel mezzo delle sequenze musicali.

Giraffe and Annika non è esente da difetti nemmeno dal punto di vista sonoro. Se l'esplorazione è accompagnata da brani poco variegati e purtroppo ripetuti all'infinito, le battaglie coi boss presentano motivetti già più movimentati, che svolgono il proprio dovere senza lode e senza infamia. Sfortunatamente il pacchetto non include alcuna traccia doppiata, ma in compenso durante la nostra prova non abbiamo trovato errori degni di nota nei testi tradotti in inglese, anche perché i dialoghi sono ridotti all'osso.