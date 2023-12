God of War Ragnarok Valhalla recensione: DLC gratis fondamentale

Anticipato da una tormenta di chiacchiere internettiane, il primo DLC di God of War Ragnarök si è infine palesato sul palco di The Game Awards suscitando qualche perplessità tra le fila del pubblico (qui la recensione di God of War Ragnarok). Se da una parte l'annuncio di Santa Monica Studio è stato accolto con entusiasmo, dall'altra il profilo contenutistico di Valhalla risultava un po' dissonante rispetto ai desideri dei fan, che da tempo fremevano all'idea di mettere le mani su un'espansione propriamente detta.



In barba alle aspettative tratteggiate dal trailer, però, il pacchetto gratuito pubblicato da Sony non è una semplice appendice ludica per l'ultima avventura dello spartano, ma si dimostra capace di aggiungere al racconto una chiusa di grande spessore, all'interno di una modalità indipendente che ribadisce l'indiscutibile talento del collettivo californiano.

Se vuoi la pace, preparati alla guerra

Condotto alle nere spiagge che costeggiano i cancelli del Valhalla da una missiva misteriosa, Kratos non sa cosa l'attenda oltre la soglia del paradiso dei guerrieri, ma sono ben altri gli interrogativi che gravano sulla sua mente durante la traversata. Dopo gli eventi del Ragnarök, lo spartano è divenuto l'emblema della caduta di Asgard, il simbolo della liberazione dei nove regni dal giogo delle ambizioni di Odino, ed è ora chiamato a reclamare un seggio attorno al tavolo del nuovo concilio di Freya: il trono del dio della guerra.

L'invito della signora dei Vanir porta con sé un ponderoso fardello per il condottiero cinereo, appesantito dalle ombre funeste di un passato denso di tragedie, legato indissolubilmente al titolo strappato ad Ares in tempi ormai remoti. Il viaggio verso il Valhalla rappresenta dunque una buona opportunità per sottrarsi - almeno momentaneamente - alle pressioni di Freya, e magari diradare le nubi dell'incertezza cercando l'illuminazione sul filo di una lama.



Una volta oltrepassate le porte dell'aldilà norreno, però, Kratos si troverà ad attraversare un reame tanto familiare quanto ostile, forgiato a partire dai suoi ricordi e risuonante degli echi di gesta a dir poco luttuose, sottofondo di un'ordalia che costringerà il Fantasma di Sparta a fronteggiare i suoi demoni interiori, a venire a patti con una storia lastricata di rimpianti. Sin dalle primissime battute di Valhalla, insomma, Santa Monica Studio rende ben chiaro come il DLC non sia solo un semplice pretesto per tornare ad agitare le armi, ma piuttosto un complemento ludonarrativo pensato per aggiungere un prezioso epilogo tanto al ciclo norreno, quanto all'intera saga di God of War.

La cornice mutevole del Valhalla, costantemente influenzata dalle reminiscenze e dai conflitti interni dello spartano, è quindi costruita come un ricettacolo modulare colmo di riferimenti agli eventi chiave della vita di Kratos, comprese le tappe fondamentali della sua vendetta contro gli dei dell'Olimpo. Pur mettendo in scena un emozionante pellegrinaggio sul viale dei ricordi, gli sviluppatori non si sono limitati a celebrare i gloriosi trascorsi della serie, ma hanno tramutato il Valhalla in un evocativo telaio che riprende tutti i fili della trama in divenire di God of War per rafforzare il tessuto di una caratterizzazione impeccabile, teso a sostegno di uno straordinario percorso di redenzione. Così facendo, Santa Monica Studio non solo ha consolidato l'ultima parentesi esistenziale del semidio cereo, ma è riuscita a rielaborare efficacemente e con coerenza il senso profondo del ruolo di "dio della guerra", gettando le basi per un futuro ancora fumoso ma senza dubbio intrigante.



Va da sé che al momento non sappiamo come il team californiano abbia intenzione di affrontare il prosieguo della saga, né se le vicende di Ragnarök verranno ulteriormente ampliate con altri contenuti aggiuntivi, ma possiamo confermarvi che le 4-6 ore necessarie a completare "la storia" di Valhalla (nel concreto, longevità è ben superiore) scorrono in un tripudio di frenesia battagliera e coinvolgimento emotivo, che fanno del DLC un supplemento di grande valore.

Questo anche per i meriti di una formula roguelite che sfrutta l'intelaiatura ludica di Ragnarök per proporre un gameplay stratificato e avvincente, plasmato con un occhio di riguardo per i moderni capisaldi del genere.

Un roguelite divino

Fin dall'irruzione inaugurale nel Valhalla, prima ancora che Freya e le sue valchirie concedano a Kratos il diritto di varcarne le porte delineando i sistemi alla base dell'esperienza, il DLC mostra i tratti di un sistema di progressione con diversi punti in comune con quello di Hades, il gioiello roguelite di Supergiant Games (qui la nostra anteprima di Hades 2).

Le numerose aree che compongono lo scenario, caratterizzato da un assetto solo parzialmente procedurale, ospitano prove di combattimento che premieranno il protagonista con una vasta gamma di potenziamenti: massacrando nemici e boss, lo spartano potrà infatti aumentare la sua efficienza combattiva con attacchi runici (potenziabili), abilità passive, bonus alle statistiche di base e cimeli, questi ultimi dotati di un numero limitato di cariche.



Abbattendo gli avversari sul suo cammino, Kratos potrà inoltre ammassare risorse di vario genere, alcune delle quali potranno essere spese all'interno dei livelli per acquistare oggetti speciali, pietre curative o incrementare ulteriormente la possanza degli assalti runici. La prima sconfitta, al pari delle successive, ci vedrà tornare alla nera spiaggia oltre i confini del Valhalla, spogliati di tutti i progressi accumulati e privi dei notevoli poteri conquistati nel corso della campagna principale, pronti ad affrontare una nuova traversata con l'obiettivo di raggiungere l'ultima sala del regno.

Tra una run e la successiva, Sigrun e le sue sorelle provvederanno ad ampliare gradualmente la pletora delle meccaniche di avanzamento a disposizione del giocatore, che strada facendo potrà ottenere un gran numero di potenziamenti permanenti, tra incrementi statistici (salute, rabbia, forza, difesa, vitalità, ecc.) e un ampio spettro di vantaggi utili ad accrescere la possanza guerresca del colosso barbuto e le sue probabilità di sopravvivenza, che possono variare notevolmente in base al livello di difficoltà selezionato.



Fra le risorse acquisibili presso la Spiaggia Nera, vero e proprio hub di Valhalla, ci sono anche delle particolari chiavi con le quali è possibile guadagnare l'accesso a forzieri speciali che permettono lo sblocco di ulteriori tasselli di progressione, come ad esempio armature aggiuntive. Vale la pena di precisare che, in linea con i caratteri del DLC, le corazze non alterano in alcun modo le capacità iniziali di Kratos, al pari della "livrea" scelta per le sue armi.

Di contro, però, gli elementi inediti sbloccati in Valhalla (ce ne sono diversi) possono essere trasferiti nella campagna principale, e l'elenco comprende anche un nuovo, esaltante innesto per le meccaniche del gioco. In definitiva, insomma, il duplice sistema di progressione modellato da Santa Monica Studio si sposa alla perfezione con le fondamenta ludiche di Ragnarök, a supporto di un gameplay profondo e variegato, che offre ai giocatori un nutrito catalogo di variazioni sul tema del massacro, concedendogli una certa libertà di sperimentazione per ciò che concerne l'assetto marziale del protagonista. Fra nemici vecchi e - relativamente - nuovi, avvincenti boss fight, piacevoli diversioni e sfide secondarie, ogni tentativo porta con sé qualche gradita sorpresa, complice una struttura ben congegnata che si fa progressivamente più ricca e diversificata, garantendo all'utenza apprezzabili margini di manovra nella scelta del percorso da seguire.



Forte di un eccellente equilibrio tra narrazione e combattimento, il pacchetto non cede alla ripetitività almeno fino al termine della "storia principale" (che richiede un minimo di 4 run), e anche dopo riesce a mantenere un buona dose di freschezza per i meriti di un bagaglio contenutistico ben assemblato, capace di offrire anche ai veterani più accaniti pane per i loro denti.

Alzando il grado di sfida di Valhalla, questi si troveranno ad affrontare cimenti a dir poco eroici, tanto che perfino gli sviluppatori hanno confessato di non essere mai riusciti a completare il DLC al livello di difficoltà più elevato. Oltre a chiudere in bellezza l'epopea di Kratos, Valhalla impreziosisce quindi la proposta di God of War Ragnarök con un nuovo ed entusiasmante endgame, regalando (letteralmente) alla platea un'avventura aggiuntiva che tutti i fan della serie dovrebbero assolutamente giocare.