Gord Recensione: un gioco di tenebra e follia, davvero coinvolgente

Quella di strategico in tempo reale è una definizione che non basta a identificare l'esperienza offerta da Gord. Il gioco targato Covenant presenta varie meccaniche e dinamiche proprie del genere, dal combattimento alla costruzione di edifici d'ogni sorta. Ma c'è dell'altro. Non mancano infatti vari elementi di chiara ispirazione survival, altri presi dal mondo del gestionale e in generale anche il fluire delle partite è peculiare. Già dopo i primi momenti, Gord assume i tratti di un simulatore di colonie, che - pur al netto di alcune criticità - ha anche dei meriti indiscutibili (qui la nostra anteprima su Gord).

La sopravvivenza in un mondo ostile

Per realizzare il mondo di gioco gli sviluppatori hanno attinto al vasto repertorio del folklore slavo: credenze, riti, creature e divinità - raccontati attraverso secoli di storie - compongono un immaginario molto affascinante, un fantasy europeo che a una prima impressione potrebbe ricordare quello di The Witcher, ma che forse è ancora più oscuro e inquietante.



La terra al centro degli eventi narrati è stretta nella morsa di una notte senza fine, e solo la tribù dell'Alba mantiene viva la speranza di veder sorgere il Sole. La sopravvivenza di questo gruppo è messa a dura prova dai mostri che infestano il mondo e non solo. A un certo punto infatti un potente impero invade i territori della tribù, che si vede costretta ad aiutare lo schieramento nemico nella sua incessante ricerca dell'oro.



È così che ha inizio una storia piuttosto affascinante, che in ogni missione della corposa campagna non manca di introdurre nuove situazioni, personaggi e perfino entità sovrannaturali. Quello che maggiormente colpisce, però, è il fatto che anche nei momenti in cui la tribù viene fuori da situazioni complicate si ha sempre la sensazione che comunque andranno le cose non riuscirà a salvarsi: quello di Gord è un racconto che non dà spazio all'eroismo o anche solo alla piccola soddisfazione.

Vive anzi di angoscia e morte. I temi della trama finiscono per condizionare anche la ricetta ludica, che come detto guarda al mondo degli strategici in tempo reale. Generalmente, in ogni partita si costruiscono degli insediamenti protetti, i gord, si realizzano le strutture atte alla raccolta delle risorse principali e si sviluppa una piccola forza militare. Questa deve esplorare i dintorni e combattere mostri e nemici (chiaramente è possibile apportare migliorie a unità ed edifici). La prima cosa che salta all'occhio è la ridotta selezione di unità. In Gord non è possibile crearne dal nulla, si ha a disposizione un certo numero di membri della tribù, che può espandersi nel momento in cui si trova un disperso o nasce un bimbo all'interno dell'insediamento (raramente arriva alla ventina). Il saper assegnare alle poche unità i tanti ruoli è di certo uno dei compiti più importanti del giocatore.



Occorre raccogliere legname, canniccio, cibo, ma anche argilla, metalli e oro. Bisogna poi addestrare guerrieri e arcieri e assegnare loro determinati incarichi. A seconda della situazione, è d'obbligo sapere quando cambiare la specializzazione di un'unità, cosa che peraltro si può fare in maniera praticamente istantanea. Tali elementi di microgestione, alla lunga, tendono ad appesantire l'esperienza.

Di emergenze e sanità mentale

Se nelle prime missioni sono pochi gli edifici costruibili, man mano che si va avanti le possibilità si allargano in tal senso; purtroppo però il discorso non vale per i confini del recinto. Siamo chiamati a scegliere con cura le strutture da tirar su e quelle da evitare e talvolta dobbiamo riuscire a incastrarle tra loro con precisione millimetrica.



Il problema, chiaramente, arriva quando si verificano situazioni di emergenza, e succede abbastanza spesso. In questi casi dobbiamo modificare in fretta l'impostazione dell'insediamento, smantellando certi edifici, rimpiazzandoli con altri di diversa funzione e riassegnando i ruoli alle unità: insomma, non parliamo certo di un'impresa facile. Che cosa potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza della tribù e spingerci a dare prova delle nostre capacità gestionali? Semplicemente di tutto. Ad aggiungere pepe alle partite ci pensano gli eventi casuali: molti hanno un impatto relativo, magari sulle risorse, ma altri possono avere conseguenze devastanti.



Uno dei nostri uomini può ammalarsi o subire una menomazione fisica ma quando questi inconvenienti colpiscono più unità le cose cominciano a farsi problematiche (l'utilità dei sottoposti in condizione critiche è ridotta). Per non parlare poi degli assalti dei nemici, che potrebbero costare la vita a parte delle nostre forze.

Uno dei fattori da tenere sempre sotto controllo - perché in pochi minuti può mandare all'aria missioni di un paio d'ore (più o meno questa è la durata dei singoli capitoli della campagna) - è la sanità mentale di ciascuno dei nostri gregari, segnalata da un'apposita barra. Eventi avversi e scoperte inquietanti la consumano, al pari della lontananza dei nostri dalle fonti di luce: non il massimo, in un mondo avvolto da una notte eterna. Ogni nostro combattente deve andare in giro assieme a un ricognitore dotato di torcia, mentre i percorsi delle unità raccoglitrici - incaricate di avventurarsi oltre il gord - devono essere minuziosamente studiati e correttamente illuminati. Una volta impazzito, uno dei nostri potrebbe condurne altri alla follia coi suoi deliri. È facile quindi capire come in Gord basti una disattenzione per provocare disastri, a vantaggio di un senso di tensione che rende elettrizzante l'esperienza. La vera sfida in altre parole non è da ricercarsi nella componente strategica più classica, perché per uscire vincitori dai combattimenti basta avere la superiorità numerica (e neanche quella, se si controllano unità esperte) e lanciare i potenti incantesimi sbloccabili progressivamente.



Ciò che conta davvero è l'elemento gestionale a tratti sfibrante, ma certamente efficace nello spingere l'utente a impegnarsi sul serio. In inverno ad esempio spariscono i funghi? Bisogna riconvertire il gruppo dei raccoglitori, e renderlo adatto a trovare cibo in altro modo, magari tramite la pesca o la caccia. E guai a stare a lungo senza nutrimento, perché fa crollare la sanità mentale di tutte le unità.

Avvolti nella notte

Per curare i toni e le atmosfere di un mondo avvolto dall'oscurità serve riporre una particolare attenzione nella costruzione dell'illuminazione e nella gestione delle singole fonti di luce: in tal senso il lavoro svolto dal team ci ha convinto del tutto, sin dalle fiammelle che risplendono nella notte eterna. Su altri fronti però non siamo rimasti altrettanto soddisfatti, si pensi ad esempio alla modellazione poligonale dei personaggi o alla qualità media delle texture (non certo esaltante). Molto apprezzabili invece sono le illustrazioni che accompagnano il verificarsi degli eventi casuali.



Riuscito è anche il comparto sonoro, sia per quanto riguarda il doppiaggio delle scene pre e post missione, sia per le melodie e gli effetti che ben trasmettono la sensazione di angoscia che permea tutta la produzione. Buono l'operato del team per rendere fruibile l'esperienza anche su console (il titolo è chiaramente più vicino alla dimensione mouse e tastiera), complice la presenza di una pletora di scorciatoie a disposizione del giocatore.



Le situazioni più intricate - tra la riassegnazione dei compiti e la difesa dell'insediamento - richiedono un po' di impegno, eppure affrontare Gord con il controller non ci è parso mai realmente scomodo.