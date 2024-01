Granblue Fantasy Relink Recensione: un action JRPG scatenato! Non perdetelo

Stando ai piani di Cygames, Granblue Fantasy: Relink avrebbe dovuto spiccare il volo già nel 2019, ma innumerevoli posticipi, un cambio di engine in corsa, l'allontanamento del team di PlatinumGames (che in origine ne stava plasmando il sistema di combattimento) e la pandemia, hanno fatto sì che l'action RPG mollasse gli ormeggi per approdare sul mercato solo otto anni dopo il suo annuncio originale. Dopo aver aspettato a lungo un prodotto che, paradossalmente, a ogni appuntamento comunicativo pareva allontanarsi sempre più, nelle ultime settimane ci siamo infine uniti all'equipaggio dell'aeronave Grandcypher per scoprire se l'ultima grande fatica del colosso nipponico sia valsa o meno questa estenuante attesa.

Indicato tanto ai fan quanto ai neofiti

Spin-off dell'omonimo gacha game per dispositivi mobile, che quantomeno in Asia è talmente popolare da aver superato i 36 milioni di download, Granblue Fantasy: Relink racconta una storia originale e del tutto inedita che si incastra, da qualche parte, nel lungo viaggio intrapreso da Lyria, Katalina, Rackam e tutti gli altri protagonisti di Granblue Fantasy.

Trattandosi di un gioco indirizzato principalmente ai fan del franchise, anziché tornare alle origini e narrare da zero la vicenda alla base del titolo per smartphone, Cygames ha preferito espandere il suo già incantevole immaginario, trascinando la ciurma della Grandcypher in una regione finora inesplorata dell'immenso Regno Celeste. Una decisione, quella del publisher, che come prevedibile privilegia chi ha già una certa familiarità con la mitologia, gli avvenimenti più recenti e gli abitanti delle isole fluttuanti di cui si compone il rigoglioso mondo di Granblue Fantasy, senza però sfavorire coloro che invece si serviranno proprio di Relink per avvicinarsi al brand. Nonostante sia consigliabile approcciare lo spin-off solo dopo aver fruito dell'adattamento animato o meglio ancora del manga tratto dal gacha game (a proposito, qui trovate la nostra recensione della seconda stagione di Granblue Fantasy: The Animation), al fine di non dover continuamente ricorrere alle voci contenute nel glossario per far luce su eventi pregressi che il cast è solito citare di tanto in tanto, il coinvolgente intreccio di Granblue Fantasy: Relink risulta perfettamente godibile e comprensibile anche da solo.



Se è pur vero che l'action RPG tende a dare per scontato che il giocatore conosca già i legami che uniscono i personaggi storici, tant'è che la loro caratterizzazione non viene approfondita per niente, l'ottimo copione allestito in questo caso dagli sceneggiatori di Cygames consentirà anche ai neofiti di comprendere immediatamente il ruolo e soprattutto il carattere di ciascun eroe principale.

Lo stesso non si può dire però per i personaggi opzionali - come Zeta, Percival, Lancelot e tutti gli altri avieri giocabili - che come temevamo non hanno alcun peso nelle vicende narrate in Granblue Fantasy: Relink; sbloccabili attraverso carte compagno recuperabili andando avanti con la storia o semplicemente completando missioni secondarie dalla difficoltà sempre maggiore, gli alleati facoltativi - il cui passato può essere esplorato solo in minima parte attraverso ricordi che strizzano l'occhio alle visual novel - avrebbero sicuramente meritato più spazio e rischiano di apparire come dei perfetti sconosciuti chiamati in causa senza un motivo preciso.

Volontà contrapposte

Durante il viaggio verso Estalucia, fantomatica isola degli Astrali posta ai confini del Regno Celeste, il capitano della Grandcypher e il suo equipaggio decidono di fare rotta verso la lussureggiante contrada celeste di Zegagrande, un arcipelago di isole fluttuanti che a loro insaputa nasconde un potere terrificante. Aggrediti da uno sciame di mostri alati, nelle battute iniziali del racconto i nostri si vedono costretti a invocare l'aiuto del portentoso Proto Bahamut, che influenzato da una forza misteriosa si sottrae dapprima al controllo di Lyria, per poi aggredire la ciurma con la sua soverchiante potenza distruttiva.

Seppur scioccata dall'accaduto senza precedenti, la banda al seguito di Gran/Djeeta - rispettivamente eroe maschile e protagonista femminile del franchise, che proprio come nel gioco mobile possono darsi il cambio in qualsiasi momento dell'avventura - riesce a respingere l'assalto della bestia primordiale, che tuttavia scompare non prima di aver inflitto ingenti danni all'aeronave. Non avendo altra scelta, l'equipaggio si reca dunque nella tranquilla cittadina di Folca, allo scopo di riparare quanto prima la Grandcypher e magari trovare qualche indizio che possa dare un senso all'inspiegabile comportamento di Proto Bahamut.



Quello che Lyria e compagni ancora non sanno è che anche le divinità primordiali della contrada celeste di Zegagrande sono fuori controllo e minacciano l'esistenza dei cittadini. Affiancati da Rolan, affabile "aggiustatutto" locale sempre pronto ad aiutare il prossimo, i nostri beniamini si mettono pertanto sulle tracce dei vari esseri sovrannaturali, apprendendo strada facendo che i subdoli pellegrini della Chiesa di Avia intendono servirsi dei poteri di Lyria per risvegliare una forza antica e sigillata diversi secoli prima.

Quella che in origine doveva essere soltanto una breve deviazione diventerà insomma una corsa contro il tempo per salvare dalla distruzione non solo la contrada celeste di Zegagrande, bensì l'intero Regno Celeste. Con una longevità di 20 ore circa, che dedicandosi ai contenuti opzionali e al continuo miglioramento del party possono diventare un centinaio, la campagna principale di Granblue Fantasy: Relink ha pienamente soddisfatto le nostre aspettative, rendendoci protagonisti di un'epopea travolgente e pregna di colpi di scena.



Al netto di un'estrema linearità e della totale assenza di aree opzionali, che a nostro avviso sono più che giustificate dalla volontà degli sceneggiatori di focalizzare l'attenzione dell'utente sulla main quest, Granblue Fantasy: Relink vanta un'ottima scrittura e per di più i personaggi creati per l'occasione, come il già menzionato Rolan o i vari antagonisti di turno, sono sorretti da un'eccellente lavoro di caratterizzazione.

Tenendo presente la grande meticolosità che Cygames ha dimostrato nell'ultimo decennio nella costruzione del sempre più ricco immaginario di Granblue Fantasy, probabilmente non ci si poteva aspettare nulla di meno, anche se in tutta onestà avremmo voluto un'introduzione più decisa e quantomeno un esaustivo riassunto - magari sotto forma di "tutorial esteso" - che facilitasse la comprensione degli eventi pregressi alle nuove reclute e in particolare ai giocatori occidentali. Anche perché, nonostante l'originale Granblue Fantasy sia stato tradotto in lingua inglese già da diverso tempo, questo non è mai approdato sugli store americani ed europei, ma ancora oggi è disponibile unicamente su quello nipponico.

Una ciurma scatenata

Senza nulla togliere alla narrazione, l'aspetto più inebriante di Granblue Fantasy: Relink è però rappresentato da un frenetico sistema di combattimento per giunta capace di valorizzare e diversificare a dovere i venti personaggi giocabili (a proposito di scontri, qui la recensione di Granblue Fantasy Versus Rising). Partiamo come sempre dalle basi, specificando che alle lotte possono partecipare un massimo di quattro avieri, uno controllato dall'utente e tre affidati a un'intelligenza artificiale agguerrita e precisa.

Ciascun componente ha la possibilità di destreggiarsi in combo fulminee, sia a terra che a mezz'aria, effettuare parate rapide e schivate per ridurre o addirittura azzerare i danni ricevuti, e scatenare la potenza di quattro abilità speciali assegnabili ad altrettante scorciatoie. Alternando le suddette risorse per arrestare l'offensiva degli avversari, aggirarli e colpirli ripetutamente è possibile riempire la barra dello stordimento, che una volta carica spalanca le porte ai micidiali Attacchi Legame: assalti di gruppo che infliggono molti più danni del normale e oltretutto incrementano il Livello Legame, che una volta raggiunto il 100% rallenta i movimenti dei nemici per diversi secondi e conferisce alla squadra in campo tutta una serie di bonus che spaziano dall'attacco aumentato a una riduzione dei tempi di recupero delle abilità speciali.



Persino più devastanti sono poi le Arti Celesti, spettacolari tecniche offensive dagli effetti più disperati che possono essere attivate dopo aver riempito la barra AC e che il gruppo di avieri è in grado di attivare in rapida successione: quando questo accade, i beniamini del giocatore si esibiscono uno dopo l'altro in attacchi elementali di straordinaria potenza, seguiti da una micidiale mossa finale che li vede tutti coinvolti e che prende il nome di Raffica a Catena.

Questo colpo, tra l'altro, arreca danni in proporzione al numero di Arti Celesti eseguite e l'elemento stesso della raffica finale è stabilito dal personaggio che ha dato inizio alla catena. Memorizzando gli elementi dei vari eroi e intervenendo tempestivamente sulle strategie impiegate dalla formazione schierata sul terreno di gioco è dunque possibile sfruttare le debolezze degli avversari (boss inclusi!) per superare le loro difese e velocizzarne l'eliminazione.



Avendo voluto includere la bellezza di venti personaggi giocabili, i ragazzi di Cygames si sono assicurati non solo di differenziarne moveset e range di azione, ma addirittura li hanno dotati di capacità speciali che alterano in maniera significativa il gameplay e le strategie adottabili in battaglia.

Gran e Djeeta possono apprendere abilità offensive, di cura e supporto, sono in grado di caricare i loro colpi per sprigionare una potenzia maggiore e inanellando le combo hanno pure la possibilità di accrescere momentaneamente la potenza delle tecniche speciali. Invece, la graziosa e letale ragazza-fantasma di nome Ferry trae vantaggio dall'estensione della frusta per scatenare una raffica di attacchi su un'area piuttosto ampia ed evocare degli spiriti, affinché si uniscano all'assalto e aggrediscano per un periodo i nemici circostanti. Proseguendo, mentre lo spietato cavaliere Lancelot agita le sue doppie lame a una velocità incredibile per sferrare continui fendenti sul posto e schivare le mosse dell'avversario senza nemmeno interrompere la propria offensiva, l'energica Zeta eccelle nei contrattacchi e nelle offensive aeree, tant'è che le combo inanellate con la lancia e le sue abilità speciali la proiettano di continuo in volo, affinché possa lanciarsi ripetutamente in picchiata sul bersaglio. Considerando che gli avieri impersonabili sono una ventina e che ognuno di essi è dotato di armi, range di azione e capacità belliche estremamente diverse tra loro, dal punto di vista ludico Granblue Fantasy: Relink garantisce una varietà incredibile, favorendo la sperimentazione e la ricerca di uno approccio alla lotta quanto più vicino possibile al proprio stile di gioco.

Non è tutto oro quello che luccica

Mentre finora abbiamo posto sotto i riflettori gli elementi più riusciti e appaganti della produzione, è giunto il momento di focalizzarci sugli aspetti meno convincenti del pacchetto, a cominciare da una difficoltà quasi del tutto assente. Se negli altri RPG il Game Over occorre quando tutti i sodali del giocatore perdono i sensi, gli sviluppatori di Granblue Fantasy: Relink hanno invece preso spunto dall'universo degli MMO, implementando una meccanica che consente di tornare in azione un limitato numero di volte: quando un combattente esaurisce gli HP entra in condizioni critiche e non può agire, tuttavia i compagni possono raggiungerlo per rimetterlo in sesto in un battibaleno.

Ogni secondo trascorso in condizioni critiche, però, consuma una piccola parte della cosiddetta barra critica, che una volta esaurita del tutto decreta l'insindacabile disfatta degli avieri in campo. Una soluzione sicuramente sfiziosa, che per funzionare a dovere dovrebbe essere supportata da un adeguato bilanciamento della difficoltà.



Durante la nostra lunga prova, invece, l'unico Game Over in cui siamo incappati è stato intenzionale, in quanto nessuna battaglia della campagna principale ci ha visto consumare completamente il suddetto indicatore. La situazione non è migliorata nemmeno nel post-game, dove gli avversari - per giunta brutalmente riciclati - sono diventati delle semplici spugne ancora una volta incapaci di metterci davvero in difficoltà: come risultato, lo spropositato quantitativo di HP vantato dai boss ha finito per incrementare soltanto la durata delle dispute, e non il loro effettivo tasso di sfida.



Nutriamo qualche riserva anche su quel che concerne la crescita dei personaggi, che come nel gioco mobile possono salire di livello accumulando punti esperienza o magari investendo le risorse raccolte per forgiare nuove armi e incrementarne i parametri. Rispetto all'originale gacha game, ogni lottatore di Granblue Fantasy: Relink dispone di una sorta di sfereografia dove è possibile spendere i Punti Competenze (da questo momento PC) per sbloccare nuove abilità o rafforzarne gli effetti, incrementare le varie statistiche di base, e così via.

Tutto comodo e fantastico, direte voi, se non fosse che i PC ottenuti dalla squadra nel corso delle battaglie e ritrovando i tesori nascosti non sono individuali, bensì condivisi da tutto il gruppo. Se a questo aggiungiamo che gli skill tree sono immensi e che il quantitativo di PC richiesto per sbloccare di volta i vari power-up è letteralmente esorbitante, il giocatore è praticamente spinto a investirli su un solo individuo alla volta e a ripetere fino allo sfinimento le missioni secondarie per accumularne sempre di più. A meno che non vogliate dedicare decine di ore al perfezionamento dei vostri adepti, magari al fine di impiegarli nelle missioni multigiocatore, creare una squadra bilanciata diventa pertanto un'operazione assai complessa e dispendiosa in termini di tempo. Similmente a quanto fatto da Bandai Namco Entertainment coi vari tie-in di Sword Art Online (avete già letto la recensione di Sword Art Online: Last Recollection?), la sensazione è che i ragazzi di Cygames abbiano compiuto determinate scelte per favorire appunto la modalità multiplayer, finendo per trascurare alcuni aspetti importanti dell'esperienza per giocatore singolo, come il succitato bilanciamento della difficoltà. Scelte che, a ragion veduta, non condividiamo affatto.

Una direzione artistica sublime

È inutile girarci attorno: se in tutti questi anni abbiamo fissato Granblue Fantasy: Relink con la bava alla bocca, il "merito" va in buona parte attribuito alla squisita grafica in cel shading che richiama immediatamente il tipico look degli anime giapponesi.

Benché la versione per PlayStation 5 non presenti miglioramenti capaci di nascondere i limiti tecnici e le origini del titolo tuttora ancorato agli standard qualitativi di PS4, dove del resto era iniziato lo sviluppo, sul fronte visivo la proposta di Cygames è un'autentica gioia per gli occhi. Al netto di una struttura non particolarmente fantasiosa, e che alle volte trasmette l'effetto corridoio, i variegati paesaggi proposti dalle varie isole della contrada celeste di Zegagrande sono splendidi, nonché traboccanti di colori e particolari che li rendono davvero unici. Siamo rimasti alquanto sorpresi dalla bontà delle cutscene, complici modelli poligonali molto dettagliati, ottime espressioni facciali e animazioni estremamente fluide e naturali per quel che concerne i movimenti. Tra compenetrazioni e capigliature che di tanto in tanto sfidano le leggi della gravità, il titolo non è esente da imperfezioni, ciononostante la superba direzione artistica compensa, a nostro avviso, qualsiasi incertezza.



Abbiamo svolto la nostra prova su PS5, dove Granblue Fantasy: Relink presenta due diverse modalità grafiche: la prima offre una risoluzione in 4K, ancorata però a 30 fps, mentre la seconda garantisce 60 frame al secondo con una risoluzione pari a 1080p. Entrambe le soluzioni sono validissime, ma trattandosi di un action RPG durante i nostri test abbiamo preferito l'impagabile esperienza regalata dall'azione a 60 fps granitici.

Composta da due mostri sacri del calibro Nobuo Uematsu (Final Fantasy) e Tsutomu Narita (Xenoblade Chronicles, The Last Story), la colonna sonora di Granblue Fantasy: Relink presenta più di 140 brani, che sposano perfettamente i toni vivaci, drammatici o solenni assunti di volta in volta dalla narrazione, donando un accompagnamento musicale semplicemente memorabile. Per quel che concerne invece il doppiaggio, segnaliamo che il prodotto include due tracce audio: una in inglese e una in giapponese, che per l'occasione ha richiamato in causa i quotatissimi doppiatori che qualche anno fa avevano già contribuito all'adattamento animato di Granblue Fantasy.

Tra illustri ritorni come Miyuki Sawashiro (Daki in Demon Slayer) e Rie Tanaka (Mitsuru Kirijo in Persona 3, Neptune e Purple Heart nella saga di Hyperdimension Neptunia), per non parlare di new entry di spessore come Saori Hayami (Shinobu Kocho in Demon Slayer, Emma Millstein nella tetralogia di Trails of Cold Steel) e Hiroshi Kamiya (Trafalgar Law in ONE PIECE), la traccia parlata in lingua originale ci è parsa impeccabile, sia per le performance recitative che in termini di accostamenti vocali. Come promesso da Cygames, menu e sottotitoli dell'action RPG sono stati infine localizzati in italiano, e durante i nostri vagabondaggi per Zegagrande abbiamo individuato appena un paio di sviste banali, che non compromettono affatto la comprensione del testo. Al contrario, tanto la traduzione quanto l'adattamento nella nostra lingua si sono dimostrati di altissimo livello.