Granblue Fantasy Versus Rising Recensione: sfida i re dei picchiaduro

Abbiamo sottolineato più volte, su queste pagine, come il genere picchiaduro stia vivendo una seconda giovinezza. Potremmo con tutta tranquillità definire il 2023 come l'anno più importante dell'ultimo ventennio per i fighting game. Quasi ogni sviluppatore che si rispetti ha deciso di tirare fuori le zanne durante questi frenetici 12 mesi, sotto forma di nuovi titoli o corposi aggiornamenti ai propri franchise più importanti. Street Fighter 6, reduce da un recente premio come "best fighting game" ai The Game Awards, ha raggiunto vette inaspettate, e i suoi diretti concorrenti sembrano più agguerriti che mai (qui la recensione di Street Fighter 6).



Anche titoli non recentissimi, come il mai troppo lodato Dragon Ball FighterZ, hanno deciso di rivoluzionare il proprio comparto online per aggiornarsi al più recente rollback, upgrade che da solo sta donando una seconda giovinezza al titolo basato sul manga di Akira Toriyama (qui la recensione di Dragon Ball FighterZ). CyGames, tuttavia, ha deciso di fare di più, regalando ai propri fan una versione di Granblue Fantasy Versus che potremmo definire un gioco interamente nuovo. Meccaniche riviste, una veste grafica rinnovata, due inediti capitoli single player e, soprattutto, un netcode nuovo fiammante in grado di competere con i migliori esponenti del genere sono le caratteristiche di Rising, un titolo destinato a far parlare di sé nel prossimo futuro.

Il paradiso dei neofiti

Possiamo notare ormai da diversi anni una tendenza alla semplificazione da parte degli sviluppatori di fighting game. Nonostante le meccaniche dei nuovi titoli presentino sostanzialmente lo stesso livello di profondità delle produzioni passate, il lato manuale/esecutivo dei picchiaduro (ovvero la parte che riguarda l'esecuzione di combo più o meno complesse) è andato via via semplificandosi fino a raggiungere, con Street Fighter 6 ed i suoi controlli Moderni, un livello di accessibilità notevole.

Granblue Fantasy Versus: Rising propone, tuttavia, un grado di semplificazione mai visto prima. Se i controlli facilitati, nel picchiaduro Capcom, rappresentano semplicemente un'alternativa agli input tradizionali, nell'ultima fatica CyGames sono parte integrante del sistema di gioco, senza pressoché alcuna limitazione. Nonostante sia possibile, per gli irriducibili veterani, cimentarsi con il meccanismo di controllo tradizionale (chiamato qui "Technical Inputs"), in questo titolo ogni azione di gioco è eseguibile con un singolo tasto, attraverso la pressione simultanea di due pulsanti o combinando un tasto e una direzione.



Una scelta difficile per il team di sviluppo, che ha raccolto per mesi i feedback delle community di riferimento, ma che servirà sicuramente ad ampliare il bacino d'utenza del gioco e con ogni probabilità renderà Rising il picchiaduro più accessibile sul mercato.

Un combat system semplice ma profondo

Il gioco utilizza principalmente quattro tasti, come la maggior parte degli anime fighter. Tuttavia, le similitudini finiscono qui. Granblue Fantasy: Rising, al netto di una veste grafica chiaramente in stile anime, non può essere assimilato a opere come BlazBlue, Dragon Ball FighterZ o Guilty Gear. Si tratta infatti di un picchiaduro molto più simile alla serie Street Fighter, con cui condivide alcune caratteristiche strutturali come la presenza di combo corte, un ritmo degli scontri non eccessivamente frenetico e un metagame fortemente basato sul gioco a terra, quasi del tutto privo di movimento aereo.

Il protagonista del titolo, ad esempio, condivide quasi il suo intero moveset con il sempreverde Ryu dello storico fighting game Capcom: all'interno del suo toolkit troviamo un proiettile (simile ad un hadouken), un potente attacco anti aereo verticale (shoryuken) e una tecnica che lo spinge in avanti (tatsumaki senpuu kyaku). Non è un caso che questo combattente, di nome Gran, sia il più indicato per i neofiti e sia stato scelto come rappresentante onnipresente della versione Free Trial. Volendo adoperare una sintesi estrema, potremmo definire Rising uno Street Fighter parecchio semplificato, ma non gli renderemmo minimamente giustizia. Il picchiaduro Cygames è infatti dotato di meccaniche proprie che lo differenziano sufficientemente da ogni altro titolo sul mercato. Ciascun personaggio del roster è dotato di un attacco leggero, medio, pesante ed un tasto "unico", il cui utilizzo cambierà a seconda del lottatore scelto. Come accade tipicamente nei picchiaduro bidimensionali, anche ogni mossa speciale avrà a disposizione diverse intensità, corrispondenti ai quattro tasti disponibili.



In aiuto dei neofiti arriverà l'input "skill" che, combinato alla pressione dei quattro pulsanti e delle direzioni, permetterà di eseguire ogni mossa del gioco. Premendo il tasto senza alcuna direzione, ad esempio, realizzeremo un input quarto di giro, mentre premendolo assieme al tasto direzionale "avanti" otterremo il tipico input da dragon punch (avanti, giù, diagonale avanti) e così via. La stragrande maggioranza delle combo prevede la creazione di semplici stringhe di colpi - ottenute con la pressione ripetuta dello stesso pulsante o l'uso alternato di colpi di intensità crescente (secondo lo schema leggero -> medio -> forte) - che verranno concluse con una mossa speciale o una supermossa, chiamata qui Skybound Art o Super Skybound Art, eseguibile con la semplice pressione di due tasti in contemporanea.

Definire Rising un semplice update di Granblue Fantasy: Versus è un colossale errore in cui è facile incappare. Le differenze strutturali tra i due titoli, nonostante un comparto grafico simile ed un roster pressoché identico, sono notevolmente maggiori di quelle che separano un qualunque picchiaduro dalla sua versione "super" o "ultra". L'intero combat system è stato ripensato da zero, aggiungendo nuove meccaniche e rimuovendo quelle che risultavano ridondanti o sbilanciate. Spariscono infatti il Rush ed il Backshift in favore di tecniche più intuitive ed interessanti.



Tra queste troviamo le "Ultimate Skill", versioni ulteriormente potenziate delle mosse speciali; il "Dash Attack", un veloce attacco in corsa che ha lo scopo di rendere più dinamici gli scontri; il "Raging Strike/Raging Chain", un attacco lento ma non bloccabile; infine il "Brave Counter" che, in maniera simile alle V-Reversal, le Drive Reversal e gli Alpha Counter di Steet Fighter, permetterà ai giocatori di liberarsi della pressione avversaria. Il numero esorbitante di nuove meccaniche e i cambiamenti apportati al roster avvicinano Rising più ad un sequel che ad una versione "riveduta e corretta" del predecessore.

Un roster enorme e variegato

Granblue Fantasy Versus: Rising contiene l'intero cast del suo predecessore più alcune interessanti aggiunte. Con ben 28 personaggi tra cui scegliere, stiamo parlando di uno dei roster più ampi presenti nella versione base di un picchiaduro, al netto di season pass e DLC vari. Ogni personaggio presenta meccaniche uniche e incarna un archetipo differente, dal possente grappler a base di prese al velocissimo rushdown, passando per diverse tipologie di "zoner" basati sugli attacchi a distanza.

Sarà quindi estremamente facile per ogni tipo di giocatore individuare i combattenti che più si addicono al suo stile di gioco, sfruttando sapientemente l'indicatore di "difficoltà" presente nella schermata di selezione, che esprimerà con un voto da 1 a 5 la difficoltà del membro del roster evidenziato. Nonostante si tratti di una versione completamente nuova, Rising si avvantaggia di anni di lavoro e perfezionamento portati avanti sul capitolo precedente, presentando un cast bilanciato e vario.



I nuovi arrivati risultano estremamente interessanti. Nier, in particolare, incarna l'archetipo del "puppet character": il giocatore si troverà, infatti, a gestire i movimenti non solo del personaggio in questione ma anche della sua "bambola" (rappresentata qui dalla Bestia Primordiale "Morte").

Grimnir, invece, potrà utilizzare dei sigilli attraverso i quali effettuare scatti aerei per piombare sugli inermi avversari, prendendo in prestito delle meccaniche provenienti da "anime fighters" più dinamici. Si tratta di personaggi pensati per giocatori avanzati, mentre il terzo lottatore inedito, Anila, potrà essere utilizzato anche da utenti alle prime armi. Ogni combattente è dotato della propria personalità, che spicca nei dialoghi e nelle cutscene personalizzate per ogni avversario. Parte del divertimento sarà proprio scoprire i rapporti tra i vari lottatori e osservare tutte le possibili combinazioni. Il lavoro di rifinitura del motore grafico è pregevole. Pur non rivoluzionando completamente i modelli dei personaggi, l'intero assetto visivo della produzione appare più pulito e gradevole. La colonna sonora, punto debole della maggior parte delle produzioni odierne da Street Fighter a Mortal Kombat, è invece qui uno degli elementi distintivi. Ogni personaggio è dotato del proprio tema, e alcuni di essi sono stati composti dal leggendario Nobuo Uematsu, che di certo non ha bisogno di presentazioni.

Pioggia di contenuti

Alle tradizionali modalità presenti in ogni fighting game che si rispetti (Allenamento, Versus Offline, Arcade e Online) si accompagnano diversi Tutorial ed una corposa Storia composta da tre macro capitoli. Nonostante il primo episodio risulti identico al predecessore, i due capitoli successivi sono completamente inediti e sapranno regalare al giocatore parecchie ore di divertimento. Questa modalità, che costituisce il cuore Single Player dell'esperienza, vedrà i nostri eroi salire di livello e ottenere nuove abilità, armi ed equipaggiamenti, affrontando quest e boss fight di difficoltà crescente, che saranno accompagnate da dialoghi tra i vari personaggi del mondo di Granblue Fantasy.

Completare l'intera modalità storia, leggendo ogni dialogo e ogni incarico secondario, richiederà una media di 30-35 ore, che potrebbero aumentare in presenza di giocatori non particolarmente avvezzi al genere fighting game. Il titolo presenta fondamenta narrative solide, poiché si basa sull'universo di Granblue Fantasy che ha già dato origine a diversi prodotti tra Manga, Anime, titoli mobile e vedrà presto un proprio RPG. Possiamo quindi garantirvi una qualità della scrittura pari ai prodotti sopra citati, con una narrativa scorrevole e piacevole pur senza particolari picchi qualitativi.



Esiste persino una modalità Diorama in cui è possibile posizionare i propri eroi come se fossero action figure, scegliendone costumi, armi e posizionamento. Le modalità tutorial non sono certamente profonde e dettagliate come quelle del concorrente Capcom, ma data la semplicità del titolo non ne abbiamo sentito particolarmente bisogno. Delle schermate statiche ci illustreranno i fondamentali del personaggio scelto e le sue principali abilità, indicandoci con una serie di brevi slide le sue mosse più importanti, mentre l'immancabile "sfida Combo" ci illustrerà le principali combinazioni da utilizzare in partita. Nonostante la corposa offerta Single Player, Granblue Fantasy Versus: Rising mostra i muscoli nelle modalità Multiplayer.

Un solidissimo netcode rollback accompagnerà le vostre scorribande nelle modalità amichevoli e ranked, mentre una deliziosa lobby multigiocatore, simile al Battle Hub di Street Fighter 6, vi permetterà di affrontare altri avversari all'interno di una sala giochi virtuale. Sarà possibile persino valutare il livello di abilità del proprio rivale prima di affrontarlo. Un'icona di forma quadrata, infatti, si colorerà diversamente a seconda del rapporto tra vittore e sconfitte del giocatore. Vi sarà possibile quindi affrontare avversari con un colore simile al vostro ed evitare ogni tipo di frustrazione. CyGames ha deciso di non far mancare proprio nulla ai propri utenti, e infatti sarà anche presente la funzione crossplay per permettere a lottatori di diverse piattaforme di battersi online. La ciliegina sulla torta dell'offerta ludica è costituita da Grand Bruise Legends, una modalità completamente opzionale all'interno della quale sarà possibile competere, utilizzando il proprio avatar, in una serie di sfide divertenti e spensierate ispirate al celebre Fall Guys.



Una piccola, ma importante, nota di demerito è rappresentata dalla mancanza di localizzazione italiana. Data la notevole mole di dialoghi presenti soprattutto nella modalità Storia, sarebbe stata gradita una traduzione nella nostra lingua. C'è persino la possibilità, per gli scettici, di provare il gioco gratuitamente. La versione Free di Rising infatti permetterà di accedere alle modalità online e di giocare il primo capitolo della Storia in maniera completamente gratuita. Avremo la facoltà di utilizzare Gran ed una rotazione di personaggi che cambierà di settimana in settimana, effettuando l'acquisto in un secondo momento. Granblue Fantasy Versus: Rising riesce in insomma a competere a testa alta con i migliori esponenti del genere, rivelandosi una piccola perla dei picchiaduro e un acquisto obbligato per tutti gli appassionati del genere.