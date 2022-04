Grand Mountain Adventure Wonderlands Recensione: neve che passione

Per quanto sia piacevole cimentarsi in videogiochi che offrono un elevato livello di sfida (il successo di Elden Ring ne è una testimonianza lapalissiana), è anche bello alternare le sessioni di gioco più impegnative ad altre che coccolano il giocatore con un gameplay rilassato, magari accompagnato anche da un comparto audiovisivo che rende l'esperienza ancora più avvolgente.



Pur con qualche limitazione di cui vi parleremo più sotto, Grand Mountain Adventure Wonderlands è il titolo adatto a chi cerca un prodotto che possa rappresentare un semplice svago oppure occupare quei momenti in cui si ha voglia di giocare ma il tempo scarseggia. Anche noi ci siamo immersi nel rilassante mondo della versione PC di Grand Mountain Adventure Wonderlands e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Un'esperienza Zen

Prima di iniziare con la recensione occorre fare una premessa: Grand Mountain Adventure Wonderlands non è altro che la riedizione su Steam di un prodotto già disponibile da qualche tempo su dispositivi iOS e Android, piattaforme sulle quali gode di un'ottima reputazione e permettete anche il download di una versione di prova gratuita. Fare questa precisazione è molto importante, poiché al netto dell'indiscutibile qualità del gioco, è innegabile che il porting su PC non sia perfetto e che nel complesso offra un'esperienza meno godibile. Ma procediamo per gradi. Grand Mountain Adventure Wonderlands è un videogioco che fa della semplicità e dell'immediatezza i suoi punti di forza.

Il progetto realizzato dal minuscolo team Toppluva AB non è altro che un arcade con visuale isometrica nel quale il giocatore prende il controllo di un piccolo personaggio e inizia sin da subito a navigare con sci o snowboard le numerose stazioni sciistiche e le montagne che si rifanno alle più visitate del mondo (c'è anche il Passo Grolla). Ciascuna di queste aree consiste in un enorme parco giochi liberamente esplorabile dal giocatore, che può decidere quindi di divertirsi o di cimentarsi in una delle tante sfide a tempo utili per raccogliere gli Ski Pass, una sorta di gettone la cui raccolta sblocca l'accesso alla successiva mappa.



La vera particolarità di questo titolo risiede però nel sistema di controllo, pressoché identico a prescindere dal tipo di strumento utilizzato per attraversare i paesaggi innevati.

Non esiste infatti la possibilità di camminare a piedi e il personaggio può esclusivamente muoversi in discesa tramite l'alternanza dei due tasti dedicati al movimento laterale. Si tratta di una scelta davvero peculiare che, in coppia con la telecamera fissa, potrebbe generare momenti di grande frustrazione quando occorre completare sfide complesse e che richiedono un certo grado di precisione. Fortunatamente troviamo in giro per le mappe un gran quantitativo di punti per il viaggio rapido, così da poter ricominciare la discesa verso l'obiettivo e magari virare in direzione di un collezionabile che vi era sfuggito.



Va però specificato che la presenza di segreti e sfide a tempo nascoste per la mappa non è il focus principale del titolo, che resta pensato principalmente per chi vuole trascorrere del tempo in spensieratezza. A tal proposito, gli sviluppatori hanno implementato la Modalità Zen, che rimuove dalla mappa qualsiasi elemento di ‘disturbo' come gli animali e gli NPC, così che il giocatore (o i giocatori, in caso vogliate approfittare della cooperativa locale) possa semplicemente godersi il paesaggio e divertirsi senza pensare a punteggi o sfide.

Si tratta indubbiamente dell'aspetto meglio riuscito di Grand Mountain Adventure Wonderlands ed è forse quello che ha permesso al gioco di guadagnare una certa fama sugli store dei dispositivi mobile per via della sua immediatezza e dell'efficacia della grafica low poly in combinazione con musiche molto rilassanti.





Alti e bassi del comparto tecnico

L'aspetto meno rifinito di Grand Mountain Adventure Wonderlands è sicuramente quello tecnico, anche perché il team di sviluppo non ha apportato

grosse modifiche alla versione disponibile attualmente su iOS e Android e in alcuni casi è evidente che si tratti di un prodotto mobile. L'interfaccia non è semplice da navigare e il sistema di controllo mal si adatta ai joypad, visto che è molto più comodo giocare con le frecce della tastiera, il cui uso è quanto di più simile all'interfaccia touch della versione smartphone (la quale funziona egregiamente). Per quello che riguarda il comparto grafico, il gioco propone uno stile a base di pochissimi poligoni che però si sposa perfettamente con la filosofia alla base del progetto e l'unica particolarità che si nota a schermo è relativa alle scie che lasciamo sulla neve, che reagisce in maniera realistica al passaggio del protagonista.



Se l'estetica semplicistica funziona bene e gli scenari sono ben diversificati tra loro, il problema è rappresentato da tutti gli elementi che si aggirano per la mappa e che sono controllati dall'IA: che si tratti di animali o altri sciatori, tutto si muove in maniera goffa e spesso manca di animazioni, spezzando l'immersione negli splendidi fondali.

Fortunatamente questi spariscono nella Modalità Zen che, come abbiamo già detto, è quella che funziona meglio. Anche il comparto audio presenta qualche difetto e, malgrado la gradevole colonna sonora, gli effetti sono realizzati in maniera dozzinale (in particolare quelli delle valanghe) e hanno il medesimo feeling degli animali che camminano senza muovere le zampe.