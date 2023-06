Greyhill Incident Recensione: un gioco horror totalmente disastroso

Tra Resident Evil 4 Remake e Layers of Fear, gli appassionati di horror hanno avuto di che divertirsi in questi primi mesi del 2023. E non è certo finita qui, considerando che tra le produzioni in arrivo entro l'anno abbiamo anche il reboot di Alone in the Dark e l'attesissimo Alan Wake 2 (a proposito, avete letto l'intervista agli sviluppatori di Alan Wake 2?).



In mezzo a questi nomi altisonanti spicca - purtroppo in negativo - Greyhill Incident, un progetto minore che dai trailer pubblicati negli scorsi mesi sembrava avere tutte le carte in regola per fare centro, quantomeno sul piano dell'atmosfera. Sfortunatamente, si è rivelato uno dei titoli peggiori a cui abbiamo giocato negli ultimi mesi (e non solo). Indossiamo quindi un cappellino di carta stagnola e avventuriamoci nel mondo dell'horror firmato Refugium Games.

Il governo mente

Greyhill Incident si apre con una lunghissima sequenza introduttiva che, con inquadrature di discutibile qualità, presenta al giocatore le location principali della cittadina che dà il nome al gioco.

Sullo sfondo si susseguono dialoghi in cui gli abitanti del quartiere si scambiano battute al walkie-talkie facendo riferimento ai misteriosi avvenimenti che stanno seminando panico e terrore tra le famiglie. Siamo nell'America dei primi anni '90 e le teorie del complotto trovano terreno fertile soprattutto in quel di Greyhill, dove alcuni cittadini sono svaniti nel nulla in circostanze poco chiare.



Chiamare la polizia è fuori discussione, poiché la popolazione ritiene che il governo sia coinvolto, e pertanto richiedere l'intervento delle autorità non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Vista la gravità dei fatti, però, le famiglie della zona si sono organizzate per inviare alcuni membri della comunità in spedizioni notturne con l'obiettivo di impedire che accadano ulteriori eventi spiacevoli. Noi vestiremo i panni di Ryan Baker, un ex giocatore di baseball che, durante una normale serata, si ritrova nel bel mezzo di un'invasione aliena e deve vagare per le strade alla ricerca dei cari in pericolo. È questo l'incipit dell'avventura con visuale in prima persona interamente ambientata nella piccola comunità di Greyhill, formata da poche abitazioni e dalle relative coltivazioni, compresi gli immancabili campi di grano. Lo sviluppo della trama non solo è privo di qualsivoglia colpo di scena o momento memorabile, ma tende ad annoiare per via di personaggi poco interessanti e dialoghi banali. Non scenderemo troppo nei dettagli, ma possiamo confermare che persino l'epilogo della narrazione lascia l'amaro in bocca e fa sì che le vicende non abbiano una conclusione soddisfacente.

In fuga dai Grigi

Benché sulla carta si tratti di un'avventura horror, nel corso della nostra esperienza il terrore ha latitato per tutta la durata del gioco. Per buona parte della storia, vi ritroverete a girovagare per la mappa senza troppi indizi sull'obiettivo (il menu si limita a riportare una breve frase contenente indicazioni talvolta poco chiare), premendo un po' ovunque il tasto per l'interazione con la speranza che accada qualche evento pensato per far progredire la trama, e che non si tratti invece dell'ennesimo collezionabile posizionato con il solo scopo di far guadagnare un trofeo (il Platino è semplicissimo da sbloccare).

Trovato l'elemento giusto dello scenario, come per magia si apriranno porte o staccionate che fino a pochi secondi prima sembrava fossero un ostacolo insormontabile. A complicare le cose ci pensa anche un gameplay incredibilmente legnoso, il quale rende sfiancanti le lunghe passeggiate in giro per la mappa. Il team di sviluppo ha infatti implementato un sistema di stamina legato alla corsa che impedisce di eseguire uno sprint per più di qualche secondo: se si considera che talvolta occorre spostarsi da un edificio all'altro passando per strade o fattorie, è facile comprendere quanto diventino noiose anche queste fasi.



Il resto del gioco non propone nulla di interessante e gli incontri ravvicinati del terzo tipo sono poco memorabili. Gli alieni, che sembrano essere stati creati assottigliando le forme dei modelli ‘umani' con indosso una tutina attillata di colore nero, non solo non incutono inquietudine, ma interagiscono in maniera quasi imbarazzante con il protagonista. Il modo in cui lo agguantano e le modalità attraverso le quali si può sfuggire alla loro presa sono poco gradevoli sia da vedere che da giocare. Senza considerare i classici nascondigli, la fuga è la via principale per contrastare questi loschi figuri scesi dai dischi volanti, ma esiste anche un paio di modi per mandarli all'altro mondo.

Il protagonista è armato di una mazza da baseball i cui colpi possono stordire per qualche istante gli alieni oppure, con un po' d'insistenza, metterli definitivamente fuori gioco. Ad un certo punto della breve storia, che dura a malapena due ore, si raccoglie anche un revolver con qualche pallottola: in questo caso le risorse utili per far fuoco sono davvero pochissime e il sistema ideato dagli sviluppatori è estremamente rigido, risultando insomma anche abbastanza scomodo, dal momento che occorre tenere premuto un tasto per far apparire la bocca da fuoco a schermo e poi agire su un altro pulsante per spingere il dito sul grilletto.



Nel gioco è anche presente una torcia che richiede la pressione a cadenza regolare del grilletto del controller per poter continuare a funzionare. Tale feature non solo sfrutta il DualSense con pessimi risultati, ma non aumenta in alcun modo la tensione poiché restare in condizioni di scarsa illuminazione non è per nulla terrificante.

Un quartiere vuoto e desolato

Alla sfilza di difetti che caratterizzano la produzione Refugium Games si aggiunge anche un comparto tecnico e artistico molto approssimativo. L'ausilio dell'Unreal Engine 4 non riesce a garantire a Greyhill Incident un aspetto visivo piacevole e non solo i modelli appaiono poco dettagliati, ma anche anonimi. In un gioco incentrato sui 'Grigi' avremmo apprezzato una maggiore cura nella realizzazione di questi invasori da un mondo lontano, che deludono da ogni singolo punto di vista.

Anche le (poche) ambientazioni sono spoglie e si somigliano tutte fra loro. La ripetitività dei setting viene acuita anche dalla particolare scelta stilistica che rende il titolo quasi monocromatico e, di conseguenza, fin troppo piatto. Abbiamo quantomeno trovato simpatica l'idea di poter giocare all'intero titolo con un filtro in stile VHS (il nome è infatti 'Found Footage'): peccato si tratti di un DLC, riservato ai soli acquirenti dell'edizione più costosa del gioco o di un pacchetto in vendita separatamente.