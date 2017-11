.hack//G.U. Last Recode: Recensione del JRPG di CyberConnect2

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni di SQUARE ENIX, BANDAI NAMCO Entertainment e CyberConnect2 sono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare Gamindustri. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo via

Grazie al sorprendente successo ottenuto da opere di animazione quali Log Horizon, Accel World e Sword Art Online, nonché dai loro molteplici derivati, il tema del ‘MMO simulato' -spesso legato a doppio filo a quello della realtà virtuale- è oggi piuttosto diffuso fra le varie ramificazioni dell'industria nipponica (come dimostrato anche dal recente The Caligula Effect). Ma prima ancora dello stesso SAO, ad oggi il più famoso prodotto basato sulle futuristiche tematiche soprammenzionate, era stato il complesso e longevo franchise di .hack a proporre al pubblico una ricca avventura fantasy ambientata all'interno di un videogioco. Lanciato nel lontano 2002, il Project .hack offriva ai consumatori un gargantuesco puzzle composto da varie serie di animazione, romanzi, manga e quattro videogiochi che raggiunsero persino le sponde del vecchio continente, spaccando in due critica e pubblico a causa di un comparto tecnico ripetitivo e un po' sottotono anche per l'epoca.

Forse fu proprio la tiepida accoglienza riservata alla prima quadrilogia a impedire che .hack//G.U., la seconda incarnazione del progetto, approdasse anche sulle PS2 europee. Fortunatamente, a distanza di oltre un decennio, coloro che non importarono la trilogia dagli Stati Uniti hanno infine l'occasione per tornare su "The World" e lasciarsi conquistare da una sceneggiatura divina e ricca di colpi di scena. A tal proposito, abbiamo trascorso qualche settimana in compagnia di .hack//G.U. Last Recode, l'ultima fatica dello sviluppatore nipponico CyberConnect2 che racchiude in un unico pacchetto l'intera trilogia e persino un quarto capitolo inedito, pertanto siamo pronti a raccontarvi pregi e difetti di questa ormai leggendaria epopea oggi disponibile anche su PlayStation 4 e PC.

The Terror of Death

Come menzionato nella nostra doverosa introduzione, quello di .hack è sempre stato un progetto transmediale che coinvolgeva e intersecava con certosina precisione una moltitudine di prodotti di natura diversa. La trilogia di .hack//G.U., ad esempio, faceva parte del cosiddetto ".hack Conglomerate", un progetto avviato nel 2006 dalla serie d'animazione .hack//Roots, che in questo caso aveva il compito di introdurre al grande pubblico i personaggi e l'ambientazione che sarebbero poi stati utilizzati e approfonditi dalla saga videoludica che oggi prenderemo in esame. Sia pertanto chiara una cosa: la visione del suddetto anime sarà anche opzionale, ma ne consigliamo caldamente il recupero affinché il giocatore abbia sempre una visione d'insieme chiara e completa dei tragici eventi accaduti negli otto mesi intercorsi fra il prologo e l'inizio vero e proprio di .hack//G.U. Vol.1: Rebirth.

L'intricato canovaccio narrativo della collection racconta le peripezie del giovane Ryou Misaki, un diciassettenne giapponese che si affaccia per la prima volta a "The World R:2", il più popolare MMORPG di sempre. Dopo le corpose correzioni ricevute in seguito agli apocalittici disastri provocati dalla prima versione, il gioco è oggi infestato dai PK: sadici Player Killer che si divertono a uccidere i giocatori più deboli ed i principianti. Nei panni di Haseo, l'ingenuo Ryou è stato vittima dei PK già durante il suo primo login: un disgraziato e al contempo fortuito evento che l'ha portato a conoscere Ovan, un eccentrico giocatore veterano che lo introduce alle complesse meccaniche del MMO.

Come raccontato nella serie televisiva (e solo in quella), Haseo, negli otto mesi successivi, diventa il temuto PKK (Player Killer Killer) noto come "The Terror of Death" per stanare e sconfiggere il misterioso PK che, in circostanze poco chiare, ha ucciso l'avatar della sua unica amica, inducendo la giocatrice in un inspiegabile e prolungato stato di coma nel mondo reale.



Inizialmente scontroso, pieno di rancore e persino un po' strafottente nei confronti del prossimo, il ragazzo accompagnerà il giocatore in uno stupendo viaggio dapprima focalizzato sulla ricerca dell'odiato Tri-Edge, e successivamente sulle indicibili verità che si celano dietro le molte anomalie nascoste all'interno del mondo virtuale. Un coinvolgente poema epico della durata di oltre 80 ore che vedrà maturare Haseo non solo come giocatore, ma soprattutto come uomo ed eroe della vicenda, intrecciando il suo imprevedibile destino con quello di altre figure altrettanto indimenticabili e caratterizzate magistralmente.

Se la trilogia era nell'epoca PS2 fra i più alti picchi mai registrati -quantomeno a livello narrativo- dal genere di riferimento, la collection in alta definizione proposta dal leggendario studio CyberConnect2 (già padre dell'acclamata serie Naruto: Ultimate Ninja Storm) espande la trilogia con un ulteriore episodio inedito atto a chiudere le storyline lasciate a suo tempo in sospeso: un gradito regalo che, nonostante la longevità ridotta, manderà in visibilio i fan legati al più carismatico personaggio di tutto l'.hack Conglomerate e spianerà la strada all'incerto futuro di un brand rimasto troppo a lungo nel profondo dimenticatoio di Bandai Namco.

Welcome to "The World"

Per iniziarvi alle innumerevoli meccaniche di gameplay di .hack//G.U. Last Recode, probabilmente non ci basterebbe un'intera enciclopedia, in quanto ciascuno dei quattro titoli della saga ha il pregio di aver portato sul piatto (già straripante e ben speziato) funzioni sempre nuove e fantasiose, atte a ridefinire continuamente il ritmo delle battaglie e dell'esplorazione. Scimmiottando la più classica delle esperienze MMORPG, nei panni di Haseo ci ritroveremo difatti ad esplorare un mondo sconfinato, e sempre saturo di missioni secondarie, e-mail da leggere, meccaniche inedite da padroneggiare, misteri da svelare, NPC con cui interagire, e così via. Una serie di attività che non solo influenzerà il legame fra il protagonista e gli altri comprimari, ma avrà persino delle ripercussioni sul mondo "reale". Ma esaminiamo le meccaniche principali, a cominciare dall'esplorazione e dal combat system. Chiariamo subito una cosa, non proprio positiva: sebbene il party sia composto da un massimo di tre personaggi e la serie includa un cast piuttosto esteso, il giocatore controllerà il protagonista Haseo per tutta la durata dell'avventura, limitandosi ad alternare i suoi compagni di viaggio.

Gli scontri in tempo reale, rigorosamente senza noiose transizioni fra lotta ed esplorazione, avvengono ogni volta che la squadra entri in contatto col nemico, e similmente a quanto avviene, ad esempio, nella serie Tales of, tempestività e furtività aprono le porte ai consueti attacchi preventivi. Caratterizzati da combo eseguibili attraverso il mero button mashing dell'apposito tasto, gli scontri di .hack//G.U. sono forse l'anello debole del gameplay, in quanto presentano -almeno inizialmente- un numero di funzioni assai limitato, che potrebbe tediare gli utenti meno pazienti.



Oltre all'attacco fisico, il buon Haseo disporrà nelle prime ore della campagna solo di altre due azioni: la parata, per ridurre o addirittura azzerare i danni subiti, e le mosse speciali, scatenabili attraverso l'apertura del cosiddetto "Skill Trigger" - un piccolo menu composto da sole quattro voci, una per ogni tasto sul lato destro del joypad, e personalizzabile al di fuori delle battaglie. Nel corso della vicenda, tuttavia, il personaggio riceverà una serie di power-up che gli permetteranno non solo di equipaggiarsi con tipologie sempre nuove di armi, ma persino di cambiarle durante la battaglia, adeguando la propria strategia di attacco alle circostanze e alla tipologia di nemico affrontato.

Se il protagonista avrà dunque come arma iniziare le lame doppie, col passare delle ore, e dei volumi della saga, avrà accesso a spadoni, falci e pistole, e potrà addirittura concatenare le skill di armi differenti, le quali consentiranno di cambiare strumento al volo, a patto che egli abbia un sufficiente quantitativo di MP. Il vero difetto del gameplay è rappresentato dall'impossibilità di gestire i compagni: sebbene un'apposita voce nel menu principale permetta di pianificarne a tavolino ciascuna azione, le opzioni risultano abbastanza limitate e l'intelligenza artificiale, sul campo di battaglia, non svolge sempre il proprio dovere. Chiunque abbia già provato la versione PS2, registrerà comunque un sensibile miglioramento, soprattutto per quel che riguarda la gestione degli oggetti curativi fra le scorte individuali: sì, perché in .hack//G.U., come in un qualsiasi MMO, ciascun personaggio avrà un proprio inventario e potrà addirittura effettuare scambi o ricevere regali dal protagonista Haseo - una funzione invero molto utile per migliorare velocemente l'equipaggiamento dei compagni più utilizzati. Come qualsiasi JRPG che si rispetti, anche .hack//G.U. Last Recode dispone di qualche attacco speciale, scatenabile di tanto in tanto. Il primo, nonché più importante, è il cosiddetto assalto combinato "Rengeki", che una volta indebolito un dato nemico (stato riconoscibile da una luce lampeggiante violacea), fa sì che i componenti del party possano ricorrere a versioni potenziate delle proprie skill per sferrare qualche colpo critico e ribaltare le sorti di uno scontro.

Ogni attacco Rengeki portato a segno, in aggiunta, riempie piano piano la Barra Morale posta nell'angolo in alto a destra dello schermo, la quale permette di innescare quattro diversi "risvegli" che variano in base alla percentuale di riempimento della stessa. Chiamato "Beast Awakening", il primo risveglio consuma appena il 50% della suddetta barra e dona un temporaneo boost in termini di attacco e velocità all'intera squadra, mentre il secondo, detto "Demon Awakening", fa sì che il leader ricorra ad un incantesimo particolarmente potente. Il terzo tipo, il "Divine Awakening", concentra l'energia dell'intero party in un'arma di energia che Haseo utilizza per devastare tutti i nemici circostanti.

Chiamato "Avatar Awakening", il quarto e più spettacolare tipo di risveglio, permette infine al nostro eroe di scatenare il proprio potere segreto: essendo Haseo uno degli otto personaggi speciali di "The World", il suo personaggio può ricorrere ad una sorta di Avatar gigantesco in grado di distruggere le pericolose anomalie dotate di intelligenza artificiale che infestano il mondo di gioco. Esclusiva dei cosiddetti Epitaph User, l'utilizzo dell'Avatar caratterizza inoltre tutte le boss battle più importanti del titolo, in quanto Haseo, dopo aver sconfitto ciascun nemico nella propria forma base, ingaggerà un secondo round che tramuterà il JRPG in uno scatenato shoot'em up: in quelle circostanze, il giocatore dovrà usare l'Avatar dell'eroe per azzerare una seconda volta gli HP dell'avversario e concludere la partita con la distruttiva tecnica chiamata "Data Drain", che letteralmente prosciuga il malcapitato.

Nel brevissimo vol.4: Reconnection, l'Avatar di Haseo potrà persino fondersi con quelli degli altri Epitaph User per acquisire abilità inedite, sia offensive che difensive.

Naturalmente il titolo presenta molte altre meccaniche di minore importanza da sfruttare al di fuori della battaglia, ma per non rovinarvi il sempre gustoso sapere della scoperta, ve ne riveliamo giusto qualcuno: mentre durante le fasi esplorative vi capiterà spesso di imbattervi in forzieri apribili solo dopo aver eseguito correttamente dei Quick Time Event, nell'HUB principale della gilda di Haseo e compagni potrete migliorare i valori delle sue armi, attribuire a ciascuna di esse dele nuove caratteristiche o comunque effetti secondari, depositare gli oggetti inutilizzati, o addirittura incaricare un compagno di vendere in piazza tutti gli strumenti non necessari durante l'avventura, al fine di racimolare in fretta qualche soldo extra.

L'ultima ricodifica

Avendo già completato la trilogia su PS2, durante la nostra prova non abbiamo potuto fare a meno di notare tre sensibili accorgimenti apportati a questo .hack//G.U. Last Recode. Non solo la difficoltà generale del titolo è stata ricalibrata, ma oggi, in caso di sconfitta, al giocatore è persino concessa la possibilità di riprovare subito qualsiasi scontro perso. Inoltre, la velocità di movimento dei personaggi, un tempo eccessivamente lenti, ha subito un'opportuna rivisitazione che accelera il ritmo dell'esplorazione e rallenta l'insorgere della noia provocata dai dungeon più ripetitivi.

La collection presenta poi una sorta di "Cheat Mode" che consente di iniziare un qualsiasi capitolo della saga con il personaggio già al massimo ed armati dei migliori equipaggiamenti offerti dal pacchetto: l'unica penitenza, in questo caso, è rappresentata dall'impossibilità di ottenere determinati trofei. Come se non bastasse, lo sviluppatore ha incluso nel pacchetto persino i cosiddetti "Terminal Disk", una serie di dodici video -sbloccabili proseguendo nella campagna principale della saga- che svelano alcuni fra i più importanti segreti di "The World", e persino una vera e propria "Parody Mode": in questo menu, una volta sbloccate, sarà possibile visualizzare delle clip (non-canoniche) a sfondo comico che il più delle volte sapranno strapparvi qualche risata.

Per quanto concerne il comparto tecnico, nonostante i massicci miglioramenti apportati da CyberConnect2, .hack//G.U. Last Recode risente del peso dei suoi anni. Texture e modelli poligonali sono ora in alta definizione e vantano una nitidezza stupefacente, se paragonata alla versione PS2, ma le animazioni continuano a non convincerci: i movimenti di alcuni personaggi ci sono parsi esageratamente legnosi, oltretutto ci duole constatare come troppe cut-scene siano ancora prive del labiale.

La già menzionata ripetitività dei dungeon, infine, è rimasta praticamente invariata. Fortuna vuole che il pacchetto vanti quantomeno una colonna sonora strepitosa, in parte riarrangiata e composta ancora una volta dalla sempre ispirata Chikayo Fukuda (Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4), e due tracce audio di qualità elevatissima, una in lingua originale giapponese (per la volta disponibile anche in Occidente), l'altra in inglese.