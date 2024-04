Headquarters World War 2 Recensione: un gioco di guerra coinvolgente

A differenza di generi più immediati come gli sparatutto o i platform, gli strategici sono talvolta caratterizzati da una curva d'apprendimento meno agevole. Ci sono però delle eccezioni in tal senso, pensiamo proprio a Headquarters World War II, che è riuscito a distinguersi proprio in ambito di accessibilità. Il titolo di Starni Games, collettivo dietro la serie Strategic Mind, riesce ad offrire un'esperienza che coinvolge il giocatore fin dai primi minuti.



Abbiamo affrontato le tre campagne single player, vivendo lo sbarco in Normandia sia sul fronte alleato che tedesco, apprezzando la cura per i dettagli di quello che si è rivelato un titolo complesso, che sotto un'apparente semplicità cela meccaniche ingegnose ed efficaci, sebbene non esenti da alcune criticità (a proposito dei titoli con publisher Slitherine Software, qui la recensione di Terminator Dark Fate Defiance).

Dinamiche di guerra

Senza dubbio, tra gli strategici storici, Headquarters World War II spicca per una peculiarità, col team di sviluppo che ha evitato la formula RTS per abbracciare quella a turni di XCOM. Ogni unità dispone di un numero limitato di punti movimento, variabile in base al tipo di reparto e al terreno circostante, e per esempio i mitraglieri o i carri pesanti potranno spostarsi meno facilmente su aree accidentate.



La distinzione in punti di azione e reazione non è affatto trascurabile, giacché influisce in modo evidente sulle dinamiche di gameplay, consentendoci di sfruttare al meglio la mobilità delle nostre unità senza comprometterne la potenza di fuoco (grazie ai punti appositi è possibile rispondere all'offensiva nemica senza sprecare punti azione, fondamentali per i nostri assalti).



Questa riserva tattica si rivela cruciale nel confronto con lo schieramento avversario e richiede all'utente di essere sfruttata a dovere in ogni fase della battaglia. È in questo contesto che emerge la vera abilità strategica del giocatore: Headquarters premia chi è in grado di prevedere le mosse con astuzia, chi si muove con prudenza e posiziona le truppe in modo intelligente. Per ottenere successo sul campo non è sempre necessario schierare le unità più potenti. Basta (si fa per dire) conquistare una posizione favorevole e mantenere una linea di tiro chiara sul nemico, minimizzando al contempo le possibili ritorsioni.

Bisogna adattarsi costantemente agli imprevisti che si susseguono durante lo scontro e non è raro scoprire improvvisamente interi plotoni corazzati nascosti nei villaggi. Per contrastare queste minacce, il giocatore dispone di diversi strumenti, come lo scouting aereo e i bombardamenti tramite velivoli, navali e dell'artiglieria nelle retrovie (disponibili a seconda di dove si svolge la missione). Inoltre, è possibile celare le truppe all'interno degli edifici, sebbene la loro sicurezza sia temporanea a causa dell'alto grado di distruttibilità ambientale: un riparo sicuro può rapidamente trasformarsi in una trappola mortale al primo colpo di cannone. Anche le barricate e i veicoli distrutti possono fornire coperture provvisorie, ma il posizionamento è cruciale, specialmente per fronteggiare i carri armati. Il gioco dispone di un vasto parco di corazzati, con particolare attenzione al lato tedesco. Oltre a dettagliati modelli 3D c'è un sistema di armatura direzionale che simula con precisione i danni subiti dai mezzi in base alla zona colpita e ai membri dell'equipaggio coinvolti. L'armatura direzionale considera anche le differenze nella corazzatura dei veicoli e l'impatto di ogni colpo dipende dall'angolo di attacco, dall'elevazione del punto di partenza e dal valore dell'armatura del mezzo colpito. Un elemento di cui il team di sviluppo può essere orgoglioso.

Forgiati dalle battaglie

Attraverso le 27 missioni della modalità single player, distribuite equamente tra le tre fazioni giocabili, Headquarters ci trasporta nei momenti cruciali della battaglia di Normandia, in un viaggio da circa 30 ore. Dall'epico sbarco sulla spiaggia di Omaha alla feroce presa di Caen, rivivremo gli eventi salienti dell'arrivo degli alleati sul territorio francese nel ‘44. All'inizio di ogni missione ci saranno obiettivi primari essenziali per completare l'incarico, e altri secondari che spesso ci permetteranno di ottenere risorse extra, come truppe temporaneamente al nostro servizio durante la missione.

Minimizzando le perdite, infliggendo danni significativi ai nostri nemici e conquistando più obiettivi possibili, accumuleremo punti: riteniamo il limite di 40 turni a missione un handicap severo vista la cautela che il titolo richiede, considerando anche che tale punteggio non solo indica le nostre prestazioni, ma è una valuta utile per acquisire unità più potenti o diversificare il nostro plotone con artiglieria e corazzati.



Tra un incarico e l'altro, infatti, potremo utilizzare i punti abilità assegnati al nostro avatar per sbloccare perk passivi di comando da un apposito albero, e mettere a frutto l'esperienza delle nostre truppe per promuoverle, migliorandone statistiche come morale e mira e dotandole di skill uniche in base al reparto. È importante notare che nessuna unità, nemmeno al massimo livello, diventerà invincibile. Tutte manterranno i medesimi punti vita e fragilità, inclusi i mutamenti di morale in base alle perdite subite, che avranno un impatto significativo sul campo di battaglia.

Pertanto, pianificare attentamente le mosse sarà fondamentale e non ci dovremo affezionare troppo alle truppe. Questo aspetto è quello che abbiamo apprezzato maggiormente, poiché mantiene un livello costante di coinvolgimento e trasmette in modo autentico la brutalità della guerra e l'essenza del conflitto. Dopo un paio di missioni potremo assegnare a una qualsiasi delle nostre truppe un eroe di guerra, un soldato decorato che aumenterà notevolmente le statistiche dell'unità a cui si unisce. Questo militare è in grado di salire di livello e sbloccare a sua volta abilità speciali indipendenti da quelle dell'unità di riferimento. E qui cominciano i problemi: seppur secondaria, questa meccanica ci è parsa capace di sbilanciare l'intero battle system di un titolo che si fonda su ordini da impartire con astuzia e cautela. Durante le nostre partite, i gruppi con eroi di guerra sono diventati macchine di morte infallibili. Inizialmente ne abbiamo assegnato uno ad alcuni cecchini e in poco tempo si sono rivelati letali in ogni situazione, andando a segno di continuo con grande facilità. Questo ha appiattito la sfida in diversi frangenti (potremo addirittura spostare l'eroe di unità, tra una missione e l'altra senza penalità). L'idea alla base della meccanica non è male, certo, e si ispira a esempi storici della Seconda Guerra Mondiale, ma mette in discussione l'ottimo lavoro del team nel dare al giocatore strumenti per pianificare con attenzione ogni mossa e valutarne i possibili esiti.



Avere a disposizione interi menù che ci informano sulle conseguenze delle nostre azioni si rivela superfluo quando abbiamo a disposizione dei veri e propri terminator: in vari momenti ci è bastato far avanzare il nostro super soldato per spazzare via ogni ostacolo sul campo.

Il multiplayer

Oltre alle tre campagne, è possibile prendere parte a schermaglie contro la CPU e a partite multiplayer fino a 4 giocatori. Le modalità aggiuntive arricchiscono l'esperienza complessiva, visto che potremo decidere tra diverse condizioni di vittoria alternative alla distruzione completa delle forze nemiche. Segnaliamo poi alcune caratteristiche difficilmente riscontrabili in prodotti di questo genere: il buon numero di impostazioni per i match permette una vasta gamma di conflitti e un alto livello di personalizzazione (è possibile modificare vari aspetti della partita, come il numero di turni, le skill a nostra disposizione e i loro tempi di recupero ad esempio).

Tuttavia, abbiamo notato una minor reattività dell'IA rispetto alle campagne single player, perché mantiene un passo decisamente più compassato rispetto alle campagne storiche. La vera chicca a nostro parere è l'editor di mappe, che consente di creare il proprio campo di battaglia ideale, aggiungendolo alle 6 predefinite fornite dagli sviluppatori: grazie a questo strumento è possibile realizzare un'ampia varietà di terreni di scontro, adattando l'esperienza di gioco alle proprie preferenze (è abbastanza semplice creare delle mappe infernali per le nostre truppe motorizzate, come prediligere scenari campali dove i corazzati la fanno da padroni).



In generale, i tempi di attesa del matchmaking online sono ragionevoli: a qualche giorno dalla pubblicazione del titolo, abbiamo trovato facilmente diversi avversari da sfidare, senza incorrere in problemi degni di nota. Infine, non possiamo non segnalare l'opportunità di partecipare a partite multiplayer in modalità hotseat, che permette di impostare match 1v1, condividendo lo stesso dispositivo e avvicendandosi ai comandi.

Questa caratteristica rafforza sempre più l'idea di un titolo creato prendendo come esempio i classici wargame da tavolo, dove i giocatori si scontrano alternando il movimento dei propri pezzi. La scelta di includere questa dimensione è azzeccatissima, senza dubbio aggiunge un tocco distintivo all'esperienza complessiva, soprattutto considerato l'impianto a turni del titolo.

Un wargame visivamente ben curato

Sul fronte visivo, Headquarters è un wargame storico ben curato. I dettagli delle mappe e l'eleganza degli elementi scenografici invitano a esplorare il campo di battaglia, e restituiscono l'effetto di un tavolo da gioco con modellini posizionati sopra di esso.



Ogni veicolo è realizzato con grande attenzione e anche il terreno, l'ambiente e gli edifici sono ricchi di minuzie. Purtroppo però le animazioni della fanteria, rigide e poco naturali, non raggiungono minimamente i medesimi livelli di efficacia e i nostri uomini somigliano più a soldatini di plastica. È un peccato, vista l'ottima regia delle sequenze d'azione del gioco.

In materia di prestazioni, la nostra prova è filata via piuttosto bene, al netto di alcuni fenomeni di stuttering durante i rapidi movimenti di camera per seguire il turno nemico e o bizzarrie occasionali nelle inquadrature ravvicinate delle unità. L'elemento distintivo di Headquarters: World War II sono sicuramente i primi piani sulle azioni di gioco, che aggiungono un tocco cinematografico ai combattimenti. Ogni mossa cruciale è enfatizzata da queste cinematiche, a vantaggio del coinvolgimento dell'utente. Questo è particolarmente evidente durante gli scontri tra i corazzati, difatti assistere al duello tra due carri armati può tenerci col fiato sospeso.