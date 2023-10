Hellboy Web of Wyrd Recensione: un action roguelike insufficiente, peccato!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Hellboy: web of Wyrd è un gioco che prova a farsi voler bene. Perché è chiaro quanto il team di Upstream Arcade abbia messo tutto il proprio amore nei fumetti originali di Mike Mignola e abbia tentato di riproporre con fedeltà e rispetto l'universo narrativo di Red nella propria trasposizione videoludica. Fa quindi ancora più male dover ammettere che Web of Wyrd, al netto del suo apprezzabile fanservice, è un gioco insufficiente, che prova a percorrere i binari di un preciso filone degli action: i roguelike. Inciampando a più riprese, purtroppo, in errori piuttosto elementari.

Nelle profondità del Wyrd

Che il titolo firmato Upstream Arcade, in collaborazione con Dark Horse Comics e Mike Mignola, sia un gioco ridotto all'osso in ogni sua componente lo si capisce già dalla premessa narrativa.

Quando un agente del B.P.R.D. scompare in circostanze misteriose, il nostro mezzodemone si imbarca in un viaggio extradimensionale che lo porterà ad esplorare le profondità del Wyrd, una realtà parallela alla nostra che ospita orde di creature aberranti e fameliche. Obiettivo del protagonista è quindi addentrarsi sempre di più nel reame oscuro per risolvere il mistero dei Picchi, bizzarre anomalie spaziotemporali che stanno gettando il mondo nel caos. Tuffandosi sempre di più nei meandri del Wyrd avrà quindi la possibilità di recuperare reliquie perdute, acquisire informazioni sui suoi nemici e soprattutto sgominare bestie infernali sempre più minacciose. È una campagna che, da un punto di vista della storia, può essere completata in una manciata d'ore se avete familiarità con gli action brawler. Ma il suo completamento, ovviamente, dipende da quanto verrete messi in difficoltà dalle minacce del Wyrd. In ogni caso, l'avanzamento narrativo non brilla in nessuna componente: né per quanto riguarda la messinscena, relegata a pochi intermezzi statici che cercano di citare lo storytelling fumettistico del maestro Mignola, né sul versante della scrittura, poiché l'intera epopea non è che un pretesto per far sì che il nostro mezzo demone preferito scateni tutta la sua furia combattiva sulle mostruosità provenienti dal multiverso demoniaco.



Tra un livello e l'altro si viene catapultati nell'hub principale, in cui è possibile dedicarsi sia alla progressione del personaggio sia al dialogo con i comprimari dell'avventura. Di tanto in tanto gli alleati di Hellboy potrebbero riservarvi qualche scambio di battute interessante, ma nulla che renda davvero appagante la galoppata verso i titoli di coda.

Un roguelike troppo poco infernale

Passando all'impasto ludico, è nella struttura di base dell'intero gameplay che Hellboy: Web of Wyrd non è riuscito a convincerci. Come già detto, il team di sviluppo ha puntato su una formula roguelike che, purtroppo, presenta diverse problematiche. Come nei più classici esponenti del genere, l'avventura permette di accedere ai vari livelli "tuffandosi" nel Wyrd dalle camere d'incubazione dell'hub centrale, allo scopo di percorrere mappe suddivise in stanze e macro-aree in cui dedicarsi al combattimento, al potenziamento o alla raccolta del bottino.

Un punto di partenza fondamentale per un roguelike dovrebbe essere il level design, sufficientemente stimolante da spingere il giocatore a esplorare quante più stanze possibili e a rendere i combattimenti dinamici e appaganti. Web of Wyrd propone una manciata di livelli in cui a cambiare sono perlopiù i cromatismi o le strutture architettoniche che fanno da sfondo allo scenario, ma si rivela incredibilmente piatto per quanto riguarda la varietà e la struttura di zone e corridoi vari.



Le stanze in cui mettersi alla prova possono variare tra arene in cui menare le mani, camere in cui acquisire del loot o punti in cui potenziare il proprio arsenale. Fondamentali sono infatti le Benedizioni, upgrade temporanei con cui è possibile applicare un effetto particolare ai pugni o alle bocche da fuoco di Red. Le ricompense possono anche variare tra oggetti curativi o boost per la salute. Il tutto raccogliendo, nel frattempo, chiavi e manufatti in grado di aprire le porte che conducono verso la parte finale del livello, in cui ad attenderci c'è sempre un boss che si frappone tra noi e il traguardo finale.

In tal senso non siamo proprio riusciti ad innamorarci del Wyrd e dei suoi anfratti. Dopo un paio di peregrinazioni si ha la sensazione di conoscere già tutto quel che occorre sapere del mondo di gioco, e poco importa che ci si districhi in una foresta stregata o tra le rovine di un maniero abbandonato: le mappe sono sostanzialmente identiche tra loro, e non riescono nemmeno a regalare scorci particolarmente suggestivi. Così come non è memorabile il "Bestiario": ogni livello, a onor del vero, presenta creature abbastanza diversificate nell'aspetto e nel modo di combattere. Alla fin fine, però, i pattern si rivelano più o meno gli stessi per ogni creatura: il Wyrd è popolato di nemici minori che non danno troppi grattacapi a Red e di fatto possono essere uccisi con un colpo.



Sono però i loro "generali" ad essere più impegnativi. Il modus operandi è però lo stesso per ogni avversario: i nostri colpi devono prima spezzare la loro guardia e solo successivamente infliggergli danni fino alla morte. Fanno eccezione, in tal senso, solo i boss di fine livello: ognuno di essi ci è parso ben caratterizzato, anche se dobbiamo ammettere che la difficoltà generale è tarata decisamente verso il basso. Raramente, infatti, abbiamo dovuto soccombere e ricominciare la Run per prepararci meglio allo scontro risolutivo.

Botte alla Hellboy

Anche nella sua intelaiatura action Hellboy: Web of Wyrd vive più di ombre che di luci. Come già detto anzitempo in occasione dell'anteprima di Hellboy Web of Wyrd alla Gamescom 2023, è apprezzabile l'intento degli sviluppatori di ricostruire le movenze e lo stile di combattimento di Red alla sua controparte cartacea e cinematografica: un colosso nerboruto e rozzo che combatte senza risparmiarsi e sfruttando la stazza del suo micidiale pugno gigante.

Il combat system è essenziale: Red può sferrare attacchi leggeri o pesanti, sfruttare un'arma da fuoco o attivare i poteri di un amuleto in suo possesso, e quando vuole difendersi può parare o schivare i colpi avversari.Il problema è che le doti fisiche del protagonista non si sposano benissimo con le meccaniche da rogulike della produzione. Il sistema di combattimento è lento, macchinoso e a tratti persino impreciso. Se da un lato ci abbiamo preso gusto nell'avvertire gli impatti violentissimi dei colpi di Red, d'altro canto la povertà delle combo e la legnosità delle animazioni rendono Web of Wyrd un action game davvero poco stimolante.



Nel momento in cui abbiamo recensito il gioco, inoltre, persisteva un fastidioso input lag che rendeva blocchi e schivate ancora più ostici e frustranti da eseguire. E a poco servono i colpi speciali, che possono essere attivati dopo aver caricato l'apposito indicatore scatenando attacchi particolarmente distruttivi. Il moveset del nostro eroe rimane statico e poco vario, anche a causa delle scarse opportunità di personalizzazione e potenziamento.

Il sistema di progressione in Web of Wyrd consiste semplicemente nel migliorare o amplificare le poche capacità in dotazione a Red. Al costo di due differenti valute, che possono essere raccolte in abbondanza sgominando gli avversari nel Wyrd, è possibile aumentare la salute o la tenacia: quest'ultima indica le capacità difensive di Red ed è rappresentata da una serie di segmenti dorati che coprono la barra della salute, senza i quali non è possibile effettuare la parata. Il nostro può poi equipaggiarsi con un'arma da fuoco (che sia una pistola, un fucile o un lanciagranate)e assegnarsi un amuleto scegliendo tra Attacco, Difesa e Respinta. Ciascuna tipologia di questi gingilli conferisce un relativo bonus alle capacità del protagonista: un fendente per infliggere danni, uno scudo per proteggersi dagli attacchi e un'onda d'urto che respinge gli opponenti.



Per quanto funzionale allo stile di combattimento dell'eroe, non possiamo ritenerci troppo soddisfatti della varietà ludica propost: cambiare arma o amuleto non permette la creazione di build davvero variegate, ragion per cui dopo le primissime ore di gioco a sopraggiungere, più che la voglia di addentrarsi del Wyrd, è soprattutto la noia.

Non possiamo nemmeno concederci di lodare troppo il comparto visivo. Per quanto sia lodevole il tentativo di replicare l'iconico stile di disegno di Mike Mignola, il risultato finale non è che una pallida imitazione del tratto originario. Non basta una direzione artistica minimalista e un utilizzo massiccio di ombreggiature e chiaroscuri, purtroppo, per nascondere una certa povertà grafica, appesantita da un character design decisamente scialbo e un lavoro sugli scenari che - ad esser buoni - potremmo definire alquanto approssimativo.