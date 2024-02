Helldivers 2 Recensione: da Sony, una piacevole e inaspettata sorpresa

Siamo abituati ormai a giocare sequel che tendono ad essere molto conservativi e innovano poco rispetto ai loro predecessori, ma per fortuna non mancano le eccezioni. Una di queste è sicuramente Helldivers 2, titolo di Arrowhead Game Studios che abbandona le vesti da twin-stick shooter per passare alla visuale in terza persona: questa piccola rivoluzione rende il prodotto più appetibile al grande pubblico e, al tempo stesso, apre la strada a numerose novità sul fronte ludico. Ovviamente non abbiamo resistito alla tentazione di trasformarci in un Helldiver e far visita ai pianeti più lontani per massacrare orde di alieni e robot in nome della Super Terra (qui trovate la recensione di Helldivers).

Portatori di Democrazia

Per chi se lo stesse chiedendo, Helldivers 2 adotta lo stesso approccio alla componente narrativa del titolo che l'ha preceduto, ignorando qualsiasi tipo di storia. Il titolo targato Arrowhead Game Studios si limita a fornire al giocatore un contesto in cui agire, che si rivela semplicemente perfetto in relazione al tipo di prodotto di fronte a cui ci troviamo.

Noi vestiamo i panni di un Helldiver, soldati della Super Terra che vengono inviati in giro per la galassia ad ‘esportare democrazia' e a liberare i pianeti da qualsiasi tipo di minaccia aliena. Come avrete intuito, la vena ironica del primo capitolo è presente anche qui, e si manifesta sia durante il buffo tutorial iniziale che nel corso delle varie missioni, coi nostri Helldiver che non mancheranno mai di fare qualche battutina tra un'eliminazione e l'altra.



Come vi dicevamo, il gameplay si integra perfettamente col contesto in cui ci troviamo, poiché il giocatore non è altro che una pedina facente parte di qualcosa di molto più grande di lui.

Dalla sala di controllo della nostra nave spaziale, il cui nome è personalizzabile (noi abbiamo scelto Portatore di Democrazia), possiamo osservare sullo sfondo i vascelli di altri utenti che si apprestano a scendere sulla superficie di un pianeta con il loro Hellpod. Come se non bastasse, la plancia al centro dell'hub centrale permette anche di visualizzare in tempo reale la percentuale di occupazione dei vari pianeti: la mappa stellare è in continua evoluzione e varia in base al contributo dei giocatori, rendendo disponibili nuovi corpi celesti quando se ne liberano altri. Si ha quindi la sensazione di giocare non solo per ottenere qualche ricompensa, ma anche per contribuire a qualcosa di più grande, che ha conseguenze dirette sul gameplay.

Severo ma giusto

Per quel che riguarda il gameplay, Helldivers 2 resta fedele a quelli che sono gli elementi cardine del primo capitolo, ma il tutto viene vissuto da una prospettiva diversa che permette di avere anche una maggiore profondità delle meccaniche di gioco, in primis per via del movimento. Il passaggio alla terza persona ha fatto sì che il posizionamento del soldato divenisse centrale nell'economia di gioco: in Helldivers 2 è fondamentale raggiungere aree sopraelevate per avere una visuale migliore oppure muoversi verso luoghi più isolati per colpire con un fucile di precisione i bersagli in lontananza.

Si tratta di dinamiche di gameplay davvero importanti, poiché il titolo Arrowhead Game Studios si rivela particolarmente severo nei confronti dell'utenza (ma mai ingiusto, sia chiaro), offrendo un'esperienza di gioco che mette a dura prova anche quando il livello di sfida non è tarato verso l'alto. Basti pensare che, proprio come nel primo capitolo, non vi è la possibilità di conoscere il numero esatto di proiettili nel caricatore e bisogna affidarsi ad un elemento dell'interfaccia che permette di farsi un'idea generale delle munizioni residue. Come se non bastasse, la ricarica fa sì che il caricatore in uso venga gettato con tutto il suo contenuto, rendendo la vita dei "ricaricatori compulsivi" un vero e proprio inferno.



Ad affiancare questa meccanica troviamo anche un gunplay molto curato, grazie a cui premere il grilletto di qualsiasi strumento di morte è un vero piacere. Le armi sono tutte ben realizzate, così come i tre sistemi di fuoco: possiamo sparare senza mirare per far fuori qualche nemico nelle situazioni più concitate, avvicinare la telecamera alle spalle del protagonista per colpire con maggiore precisione ed infine passare all'iron sight, che permette di guardare attraverso il mirino dell'arma per puntare ai punti deboli del bersaglio.

A sottolineare la cura riposta dagli sviluppatori nel gunplay vi è anche un sistema di mira in terza persona che si discosta da altri esponenti del genere, poiché opta per una meccanica che stabilizza la visuale e consente al tempo stesso di tenere a bada le bocche da fuoco con il rinculo più elevato: oltre a vedere il classico mirino a schermo, infatti, vi è anche un cerchietto che rappresenta il punto esatto in cui finiranno i proiettili. Questo elemento extra dell'interfaccia risulta assai utile e, con un po' di pratica, consente di utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti di morte più difficili da domare come le mitragliatrici leggere.

Aiuti dall'alto

Un'altra meccanica mutuata dal primo Helldivers è quella degli Stratagemmi. Si tratta a tutti gli effetti dei protagonisti di ogni battaglia, poiché rappresentano i mezzi più efficaci per tornare alla nave sani e salvi. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, gli Stratagemmi sono paragonabili alle killstreak di Call of Duty, ma non hanno alcun legame con le uccisioni e possono essere utilizzati liberamente in battaglia.

Prima di scendere in campo, ogni giocatore può equipaggiarne quattro e vi è la possibilità di scegliere fra decine di aiuti che includono attacchi aerei di ogni tipo, scudi, zaini contenenti munizioni, armi pesanti, torrette automatiche e chi più ne ha più ne metta.



In qualsiasi momento, si può inserire una sequenza di tasti che ricorda quella dei trucchi per i videogiochi della vecchia scuola per attivare lo Stratagemma equipaggiato.

Tale azione non va eseguita a cuor leggero, perché in Helldivers 2 il fuoco amico è una presenza ingombrante e c'è il serio rischio che possiate eliminare i vostri alleati (o voi stessi) con un bombardamento o una torretta posizionata male. In ogni caso, la morte non è (quasi) mai un ostacolo insormontabile, visto che lo stesso respawn avviene tramite uno Stratagemma: uno dei vostri compagni può lanciare un dispositivo che permetterà al vostro Helldiver di tornare in campo con un Hellpod, che potrebbe malauguratamente cadere sulla testa di un altro giocatore. Scherzi a parte, questa meccanica è incredibilmente profonda e offre una miriade di possibilità, visto che gli utenti in partita possono pianificare strategie ben precise e fare in modo che i loro Stratagemmi si accordino alla perfezione e non vadano a sovrapporsi.

C'è tanta varietà

Vi abbiamo parlato dell'arsenale in dotazione ad ogni combattente, ma non abbiamo fatto menzione delle missioni in cui poter sfruttare tutta questa potenza di fuoco. Come accennato poco sopra, le operazioni di Helldivers 2 si possono avviare direttamente dall'hub centrale, dove una mappa permette al giocatore di selezionare uno dei pianeti disponibili per poi avviare una delle missioni che vengono generate proceduralmente e proposte a cadenza regolare. Ciascun pianeta funge infatti da bioma e differisce rispetto agli altri esclusivamente dal punto di vista estetico e, talvolta, per qualche modificatore che rende la sopravvivenza più difficile.

La differenza più consistente, al momento, riguarda la tipologia dei nemici coinvolti nella missione: da una parte della galassia abbiamo gli Automaton, perfidi robot dagli occhi rossi e dalla testa che ricorda un teschio, e dall'altra i Terminidi, insetti più o meno massicci la cui spessa corazza può resistere ai proiettili dei soldati. Come avrete intuito, si tratta di riferimenti nemmeno troppo velati a Terminator e Starship Troopers (a proposito, l'avete letto la nostra prova di Starship Troopers Extermination?) e non escludiamo che in futuro possano arrivare ulteriori razze aliene ispirate a quelle viste al cinema. Dopotutto la mappa è occupata solo in piccola parte dalle due fazioni nemiche e sembra esserci tutta l'intenzione di arricchirla con nuovi settori popolati da creature mai viste prima.



Ipotesi sui contenuti post-lancio a parte, di cui si parlerà forse tra qualche settimana con l'aggiornamento dedicato ai mech, abbiamo trovato sorprendente la varietà di missioni presenti in Helldivers 2. Non solo le due categorie di avversari richiedono diversi stili di gioco, ma vi è anche una discreta diversificazione degli obiettivi da completare per poi procedere all'estrazione. Tra puzzle, edifici da distruggere, munizioni da trasportare e missili da attivare, dovrete giocare un bel po' prima di poter affermare di aver visto tutto quello che il titolo ha da offrire.

Non mancano nemmeno attività secondarie e punti d'interesse da esplorare per raccogliere risorse, sebbene si tratti di deviazioni potenzialmente pericolose, poiché vi è un tempo limite entro il quale completare gli obiettivi principali. È chiaro che vi sia una ripetitività di fondo che caratterizza qualsiasi titolo del genere, ma vi assicuriamo che passerà un bel po' di tempo prima che sopraggiunga la noia (ammesso che succeda). Proprio mentre stiamo scrivendo questa recensione sono stati sbloccati pianeti che fino a poche ore fa non erano disponibili e non escludiamo che ciò accada di nuovo nei prossimi giorni.

Un sistema di progressione insolito

Pur trattandosi di un live service, Helldivers 2 va in netta contrapposizione coi suoi colleghi più illustri per quel che concerne la progressione. Nello sparatutto Arrowhead Game Studios non esiste un sistema di crescita del personaggio come quello presente in altre produzioni e, potenzialmente, si possono portare a termine le missioni della nona e ultima difficoltà con l'equipaggiamento disponibile al primo avvio.

Dimenticatevi quindi i numeretti che segnalano la potenza delle armi o delle corazze, poiché qualsiasi pezzo dell'arsenale non vuole sostituire tutti gli altri, ma si pone come un'alternativa che potrebbe risultare più utile in determinate situazioni. Basti pensare che le armi incendiarie o quelle in grado di perforare con maggiore facilità le spesse corazze di alcuni nemici hanno valori d'attacco inferiori alle loro controparti standard: vi è quindi un perfetto equilibrio tra le varie bocche da fuoco ed è impossibile stabilire quale sia la migliore tra di esse in senso assoluto. Lo stesso discorso si può applicare alle corazze, che sono dotate di abilità passive che però hanno un impatto marginale sul gameplay.



Sempre a proposito di progressione, va evidenziato il peculiare sistema di accesso alle varie armature e bocche da fuoco. Gli sviluppatori non hanno legato l'equipaggiamento al livello esperienza, ma per sbloccare i vari pezzi occorre completare missioni e spendere i gettoni accumulati in questo modo per acquistare le ricompense del pass.

Si tratta di una scelta che non verrà condivisa da tutti, ma è giustificata dal fatto che con una simile impostazione sarà più facile in futuro aggiungere ulteriori armi ed armature tramite pass extra. Non mancano nemmeno potenziamenti permanenti, i quali si limitano a ridurre il cooldown di alcuni Stratagemmi o ad aumentare il numero di caricatori di partenza delle armi pesanti. Insomma, stiamo parlando di power-up che agevolano l'utente durante le sue scorribande spaziali ma non sono fondamentali e richiedono parecchie ore di farming per poter essere sbloccati.



Uno degli aspetti più sorprendenti di Helldivers 2 è il rispetto che ha nei confronti delle tasche dei videogiocatori. Non solo il titolo Arrowhead Game Studios viene venduto a prezzo budget, ma non è nemmeno strutturato in modo da costringere l'utente a mettere mano al portafoglio. I Crediti Super, che corrispondono alla valuta premium con cui acquistare armature e Battle Pass, si possono ottenere in piccole quantità anche giocando o avanzando nel pass della stagione iniziale: questo permette a tutti di dedicarsi ad un po' di sano grinding per poi fare acquisti nel negozio senza spendere un solo centesimo.

Che poi, a dirla tutta, le armature che si alternano nella vetrina del negozio - arricchito da ironiche recensioni degli articoli in vendita - vantano sì un'estetica particolare, ma le loro abilità passive sono le stesse delle corazze accessibili in via gratuita grazie al pass. Insomma, in Helldivers 2 tutti i giocatori sono sullo stesso piano e non è affatto scontato che sia così.

Grafica e DualSense

Sul fronte tecnico, Helldivers 2 è uno di quei prodotti che non punta a sconvolgere il giocatore con un comparto visivo spaccamascella, ma al tempo stesso riesce nell'intento di offrire un discreto colpo d'occhio senza rinunciare alla fluidità.

Nel nostro caso abbiamo provato il titolo su PlayStation 5, giocando per la quasi totalità del tempo con la modalità Prestazioni, la quale ci ha permesso di battagliare a 60 fotogrammi al secondo con sporadiche oscillazioni quando a schermo c'era un'infinità di nemici. Chi vuole può dimezzare il frame rate per migliorare la resa visiva, ma per un prodotto di questo tipo è improbabile che si decida di utilizzare questa seconda opzione. Abbiamo inoltre gradito la presenza di numerose impostazioni che permettono di abilitare l'anti-aliasing, modificare il FOV, ridurre le dimensioni dell'HUD e personalizzare altri aspetti dell'esperienza.



Parlando invece di problemi, nel nostro caso ci siamo imbattuti in svariati glitch grafici e bug che ci hanno fatto incastrare negli scenari. In entrambi i casi si tratta di problematiche relative che sono poco gravi e che speriamo possano essere sistemate con un aggiornamento, proprio come il matchmaking. Helldivers 2 sta avendo un successo inaspettato per il team di sviluppo e i server faticano a gestire un tale flusso di giocatori. La situazione è migliorata rispetto al day one, ma c'è ancora del lavoro da fare per il funzionamento del matchmaking e per le disconnessioni, poco piacevoli anche in relazione alla durata delle missioni.

Helldivers 2 fa anche uso delle funzionalità del DualSense e, sebbene non si tratti del titolo che sfrutta al meglio le caratteristiche del controller Sony, abbiamo trovato gradevole l'impiego del feedback aptico e dei grilletti adattivi, che sono poco invasivi e non rendono mai frustrante servirsi delle armi da fuoco nelle situazioni più concitate, cosa che invece accade con molti altri sparatutto. Segnaliamo infine che il gioco supporta voci e sottotitoli in italiano, con un doppiaggio di buona qualità.