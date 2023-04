Helvetii Recensione: un roguelike ispirato a Dragon's Crown e Odin Sphere

Palesemente ispirato a strepitose produzioni Vanillaware del calibro di Dragon's Crown e Odin Sphere (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Odin Sphere: Leifthrasir), l'action bidimensionale a scorrimento laterale confezionato dallo sviluppatore svizzero Team KwaKwa è atterrato un po' in sordina sugli ecosistemi di PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Tra un'avventura più blasonata e l'altra, abbiamo dunque recuperato questo interessantissimo roguelike di matrice indie, apprezzandone in particolar modo il background celtico e la deliziosa direzione artistica. Di seguito vi proponiamo quindi le nostre consolidate impressioni su Helvetii: un prodotto divertente e parecchio ostico, che tuttavia risulta mancante in termini di originalità.

Riconquistare l'onore perduto

Cronologicamente ambientata un secolo prima della venuta di Cristo, la trama di Helvetii racconta di una Gallia ancora lontana dall'essere interamente controllata dai Romani e si concentra prevalentemente sul territorio che oggi corrisponde alla Svizzera. Nelle prime battute della vicenda, il giovane condottiero di nome Divico sbaraglia infatti un'intera legione romana per proteggere le terre delle tribù elvetiche, ignorando che questa fenomenale vittoria avrà un prezzo salatissimo.

Essendo disposto praticamente a tutto pur di respingere gli invasori che vorrebbero assoggettare l'intera Gallia, il guerriero ha accettato il misterioso dono offertogli da un losco individuo che asseriva di potergli garantire il successo in battaglia. Dopo avergli permesso di conquistare la vittoria, tuttavia, l'oggetto dotato di poteri arcani scatena una terribile maledizione, corrompendo lentamente la mente e il cuore dell'impavido Divico e diffondendo il marciume in continua espansione nelle terre del suo popolo. Determinato a riparare all'errore commesso e a ritrovare la propria pace interiore, Divico realizza ben presto che l'unico modo per distruggere il marciume alla fonte è quello di annientare il malvagio Oricus, ossia il losco figuro che l'aveva ingannato e che nel frattempo ha approfittato del caos scatenato per uscire dall'ombra. Attingendo ai poteri ricevuti dagli antichi dei e avvalendosi dell'aiuto di due preziosi alleati, il valoroso condottiero elvetico si vedrà dunque costretto a partire per affrontare e annientare le terrificanti creature che vanno diffondendosi in tutto il paese.

Benché la componente narrativa di Helvetii giochi un ruolo molto marginale nell'economia del prodotto, che si traduce in una lacunosa caratterizzazione dei personaggi, durante le ore trascorse in compagnia del titolo ne abbiamo apprezzato non poco gli sviluppi, che di stage in stage ha catturato quasi immediatamente la nostra curiosità, proponendoci un convincente percorso di redenzione e accesissime battaglie con potentissime divinità.

Funzionale ma non troppo

Sul piano ludico Helvetii si comporta come qualsiasi altro action roguelike, chiedendo al giocatore di sbaragliare le orde di nemici incontrati lungo il cammino e attraversare uno dopo l'altro i tanti livelli che lo condurranno a scontrarsi con l'odiato Oricus. Lasciandosi alle spalle una lunga scia di sangue, l'utente acquisisce di volta in volta dei perk che ne alterano le abilità e soprattutto può stringere dei patti con antichi esseri divini per sbloccare l'accesso ai loro sorprendenti poteri.

Generati proceduralmente, gli stage di Helvetii sono suddivisi in un minimo di otto stanze da esplorare e ripulire, il cui completamento permette al giocatore di ottenere altrettante valutazioni; abbattuto anche il boss di fine livello, infatti, l'utente è premiato con un quantitativo di punti proporzionato alle sue performance belliche. Dal momento che proprio questi ultimi consentono di sbloccare i sigilli, ossia dei potenziamenti permanenti che Divico e compagni conservano anche dopo aver abbracciato la morte, è fondamentale padroneggiare quanto prima i diversi moveset dei tre personaggi giocabili e soprattutto dosare il consumo di mana, al fine di non ritrovarsi a secco di energia nel mezzo della boss fight di fine livello. Ognuno dei tre guerrieri può contare su attacchi leggeri da concatenare per dar vita a combo rapide e rovinose (e che addirittura possono essere caricati per innescare mosse speciali), assalti pesanti che alla lunga tendono a infrangere la guardia del nemico, e armi a lungo raggio che all'occorrenza favoriscono l'utilizzo di approcci meno rischiosi. Come dicevamo, però, ciascuna delle suddette risorse attinge alle riserve di mana, la cui rigenerazione è abbastanza lenta e rischia di lasciare a lungo indifesi i nostri alter-ego.



Uno dei principali pregi di Helvetii va ricercato nella diversificazione dei tre personaggi giocabili, che appunto dispongono di poteri e caratteristiche uniche. Particolarmente resistente e dotato sin dalle prime battute di un generoso quantitativo di punti salute, Divico è un guerriero assai versatile e ha accesso a potenti attacchi speciali, il che ci spinge a ritenerlo il lottatore più semplice da padroneggiare.



Se il solitario druido di nome Nammeios privilegia lo scontro a distanza, tant'è che durante i combattimenti si serve di proiettili magici quasi infallibili ed è solito attaccare col suo fidato corvo, la mezza bestia Renart punta tutto su una velocità senza pari, che all'atto pratico si traduce in assalti rapidissimi e parate altrettanto fulminee, che se eseguite col giusto tempismo permettono di restituire al mittente buona parte dei danni annullati.

Per il rovescio della medaglia va comunque specificato che non è possibile cambiare il personaggio controllato durante l'esplorazione dei livelli, ma soltanto al momento di dover cominciare un nuovo stage. Una scelta, quella compiuta dagli sviluppatori, che a nostro avviso limita e penalizza sin troppo le strategie adottabili in battaglia. La possibilità di rimpiazzare in qualsiasi momento l'eroe controllato avrebbe invece spalancato le porte a tattiche in grado di valorizzare i moveset dei singoli e oltretutto di adattare la propria strategia alle diverse situazioni.

Se morire e ricominciare tutto da capo fa parte dell'esperienza alla base di Helvetii, durante la nostra prova abbiamo notato che i bonus permanenti acquisibili spendendo i sigilli sono meno impattanti del previsto. Poter contare su qualche punto extra di salute o mana è sicuramente un vantaggio, ma dover spendere la bellezza di 100 sigilli - l'equivalente di cinque o sei boss fight superate con successo - per incrementare di appena dieci punti una delle suddette statistiche rallenta enormemente la progressione. Come risultato, la maggior parte dei power-up ottenuti scambiando i sigilli non incrementa granché le chance di sopravvivere alla furia dei nemici.

Luci e ombre dell'indie

Caratterizzato da uno stile artistico ispirato ai titoli di Vanillaware, Helvetii compensa le proprie lacune ludiche con un impianto visivo squisito, non a caso ogni suo singolo elemento animato è disegnato rigorosamente a mano. Nonostante gli sfondi non raggiungano il livello di dettaglio vantato da Odin Sphere o dal più recente 13 Sentinels: Aegis Rim (per maggiori informazioni sul più recente titolo di Vanillaware consultate la nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim), i paesaggi realizzati dal Team KwaKwa sono un'autentica gioia per gli occhi. A volte le tinte scure adottate dai fondali si mescolano coi nemici, occultandone le intenzioni, ma è un prezzo che abbiamo pagato più che volentieri per godere di una resa visiva tanto elegante.

Composta dal talentuoso Dale North (Somiken, Dragon Fantasy Book 2, the Materia Collective), la piacevole colonna sonora che fa da sfondo a Helvetii ci è parsa suggestiva e sempre azzeccata, tuttavia avremmo preferito un accompagnamento musicale meno "ingombrante" e qualche effetto sonoro in più. Per quanto riguarda infine la componente tecnica, abbiamo condotto i nostri test su PlayStation 4, dove Helvetii viaggia stabilmente sui sessanta FPS al secondo (come la versione per Nintendo Switch), con tempi di caricamento incredibilmente rapidi.