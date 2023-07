Hi-Fi Rush Sfida Arcade Recensione: Chai è scatenato nel primo DLC gratis

Hi-Fi Rush, la peculiare opera di Tango Gameworks che mescola gli elementi tipici degli action con quelli dei giochi musicali, è stata indubbiamente una delle esperienze più sorprendenti dell'anno (qui la nostra recensione di Hi-Fi Rush). Parliamo di un prodotto solido in termini di meccaniche e impreziosito da una direzione artistica in stato di grazia, nonché da una mole contenutistica di tutto rispetto.



Al netto della splendida campagna per giocatore singolo dalla durata piuttosto consistente, il titolo propone anche un corposo endgame, un livello di difficoltà estremo e la modalità Torre Ritmo, una sfida hardcore pensata appositamente per i fan più appassionati dell'avventura di Chai e soci. Il ricco pacchetto base - a meno di sei mesi dal lancio del gioco originale - sta per ampliarsi ulteriormente con il primo ed esplosivo DLC per Hi-Fi Rush, "Aggiornamento Sfida Arcade!", un'espansione piena zeppa di contenuti aggiuntivi e, soprattutto, distribuita in forma totalmente gratuita.

Pronti per il secondo round? Ecco Torre Arcade!

L'aggiornamento Sfida Arcade! è disponibile solo dopo aver raggiunto i titoli di coda dell'avventura principale e propone due modalità di gioco inedite: 'Torre Arcade!' e 'Febbre da BPM', entrambe accessibili attraverso un nuovo cabinato posizionato nel rifugio della squadra. La prima è una versione randomizzata di Torre Ritmo e vede il povero Chai, 'declassato e depotenziato', scalare un palazzo composto da 25 livelli di difficoltà crescente.

Neanche a dirlo, il combattente acquisisce poteri e abilità al completamento di ciascun piano. In questa dimensione sarà necessario ponderare accuratamente ciascuna mossa per evitare di essere sconfitti dai potenti nemici e, allo stesso tempo, perseguire l'obiettivo di ottenere il punteggio più alto possibile.



Già, perché ciascuno dei potenziamenti che richiederemo avrà un impatto significativo sul moltiplicatore del punteggio: la scalata potrà pure diventare più facile una volta migliorato il nostro eroe ma dovremo accontentarci di una posizione sensibilmente più bassa in classifica. Potremo optare per un aumento della salute o dei danni inflitti, per una riduzione del tempo di ricarica delle abilità dei compagni e tanto altro ancora, a patto però di rinunciare a una determinata percentuale del prezioso moltiplicatore.

Ci sono anche i cosiddetti 'bug' che, al contrario, andranno a incrementare la votazione finale ma influiranno negativamente sulle prestazioni del nostro eroe per un definito lasso di tempo, costringendoci a riflettere a lungo su che tipo di strategia utilizzare. Al termine di ogni piano, inoltre, potremo decidere se procedere gradualmente tra i livelli oppure tentare la sorte in un'ambientazione dalla difficoltà straordinariamente elevata, che metterà sì a dura prova i vostri nervi e le vostre abilità pad alla mano, ma che potrebbe anche ricompensarvi con preziosi equipaggiamenti di qualità superiore nonché con un generoso quantitativo di punti extra. È un sistema che premia l'audacia dei giocatori ma che va affrontato con la giusta cautela: basteranno davvero pochissimi colpi da parte dei feroci nemici per mettervi al tappeto. Tutto questo, grazie anche ai galvanizzanti combattimenti di Hi-Fi Rush e a un livello di sfida tarato verso l'alto, che ha le carte in regola per tenervi incollati allo schermo per un numero considerevole di ore. In buona sostanza, Torre Arcade è ideata nello specifico per i veterani, per coloro che dopo aver goduto pienamente dell'offerta base vogliono cimentarsi in un'impresa che possa dargli pane per i loro denti.

La pista si scalda! Ecco Febbre da BPM!

Parlando di esperienze dall'elevato tasso di sfida, Febbre da BPM non è certo da meno: stavolta potrete fare affidamento sul Chai potenziato che avrete costruito durante tutta la campagna single player ma non per questo avrete vita facile. In questa modalità ve la vedrete con orde infinite di nemici assetati di sangue che dovrete sconfiggere tenendo il passo sulla base di brani dal ritmo avsempre più sostenuto.

Si parte da tracce più semplici a 135 battiti al minuto e, man mano che si eliminano gli avversari senza essere colpiti, si assiste al riempimento dell'apposita barra dei progressi posta in basso sullo schermo. Una volta completato l'indicatore, l'incedere della canzone aumenterà di 5 BPM e così via fino a raggiungere il terrificante scoglio dei 200 BPM, un autentico incubo a occhi aperti che solo i più valorosi guerrieri della musica riusciranno a portare a termine. Tuttavia, Febbre da BPM, a differenza di Torre Arcade, include un selettore di difficoltà con un preset 'Facile' molto più permissivo dello standard, quello 'Normale', assimilabile a quanto visto nell'avventura principale, e la nuova modalità 'EX' sbloccabile completando una volta la scalata con valutazione S. Come immaginerete, si tratta di un livello di sfida folle e massacrante, adatto a una ristretta cerchia di appassionati alla ricerca di emozioni forti (e di vistosi calli alle dita).



In definitiva, Febbre da BPM risulta forse un po' meno articolata di Torre Arcade ma è ugualmente divertente per tutti gli amanti di Hi-Fi Rush: una volta superata la soglia delle 170 battute, ve lo possiamo garantire, la battaglia si farà letteralmente infuocata e dovrete mettere in campo tutte le vostre capacità per prevalere sulle terribili macchine di Vandelay.

Contenuti extra

In aggiunta a queste due modalità inedite, Tango Gameworks (qui la recensione di Ghostwire Tokyo) ha incluso in questo aggiornamento gratuito anche diversi altri contenuti extra volti a incrementare il monte ore da investire nel gioco. Sia Torre Arcade! che Febbre da BPM, ad esempio, ospitano due singolari tipologie di avversari: Segugio e Death Metal. Si tratta di rivisitazioni di nemici di classe media presenti anche nella campagna originale, che ora appaiono decisamente più feroci e letali.

Il primo può effettuare rapide proiezioni da una parte all'altra del campo di battaglia lasciando dietro di sé un'immagine residua capace di danneggiare chiunque si trovi sulla sua traiettoria. Il secondo invece è dotato di lame rotanti retrattili utili per colpire il malcapitato Chai anche a distanze siderali.

Progredendo tra le prove consultabili dal menu 'Sfide Arcade', inoltre, potremo sbloccare una pletora di nuovi oggetti cosmetici che spaziano dagli immancabili costumi per tutti i membri del team con un'attenzione particolare per Korsica (ad oggi meno fornita rispetto agli altri alleati) a buffi adesivi e pose aggiuntive per la photo mode.



Ci sono anche due esilaranti attacchi speciali da equipaggiare e sfoggiare in combattimento, basati sulla collaborazione con due compagni robotici che finora non erano mai scesi in prima persona sul terreno di scontro: CNMN e E-Frigo. Non vi anticipiamo nulla per non rovinarvi la sorpresa ma possiamo dirvi che ci hanno strappato più di un sorriso.