Hogwarts Legacy Recensione finale: pura magia per i fan di Harry Potter

Dopo oltre 50 ore, decine di troll di montagna sconfitti e centinaia di maghi oscuri sgominati, abbiamo terminato la nostra avventura, G.U.F.O. compresi. Insomma, siamo pronti ad esprimere un verdetto definitivo, che si riallaccia alla recensione in corso di Hogwarts Legacy, provando a tirare le somme su un'esperienza che ha messo a dura prova le nostre emozioni: cuore e testa hanno combattuto strenuamente, scontrandosi come in uno spettacolare incrocio di bacchette.



Perché se è pur vero che il gioco di Avalanche Software non si discosta dalla formula "quantitativa" tipica degli open world contemporanei, d'altro canto bisogna riconoscere i giusti meriti al team che ha saputo sfruttare egregiamente il peso della licenza targata Wizarding World. Pertanto ci auguriamo, con questa analisi definitiva, di aver trovato il giusto equilibrio tra ragione e sentimento.



Un racconto potteriano

Sulla scia di quanto sostenuto nelle righe precedenti, è legittimo chiedersi in che misura debba contare il valore di una licenza così popolare nell'analisi critica di un prodotto che si è rivelato ordinario dal punto di vista ludico. Insomma, è giusto lasciarsi trasportare dalle atmosfere del brand e sovrapporle almeno in parte ai difetti della produzione? Guardando al lavoro svolto dal team di Avalanche, sembrerebbe possibile.

Soprattutto perché il fanservice proposto in Hogwarts Legacy dichiara a pieni polmoni un amore smisurato nei confronti del mondo di Harry Potter, immergendo il giocatore in uno spettacolo che - per citare Severus Piton - irretisce i sensi. È semplicemente impressionante la quantità di dettagli che gli sviluppatori hanno confezionato nell'esperienza narrativa, ludica e visiva per esplorare, approfondire ed espandere la mitologia di riferimento.

A partire dalla sensazione di pura meraviglia che colpisce nell'attraversare ogni androne del castello di Hogwarts, nel quale gli autori hanno riversato una cura maniacale nella composizione poligonale degli ambienti interni, ricchi come non mai di dettagli architettonici e stimoli contestuali. È dunque strabiliante la reinterpretazione digitale che Avalanche ha concepito recuperando - in parte - alcune delle suggestioni estetiche più riconoscibili della saga cinematografica, amalgamandole con scelte creative originali, che rendono la Scuola di Magia e Stregoneria del videogioco un ambiente interattivo di ottima fattura. La Hogwarts ottocentesca del titolo targato Portkey Games, insomma, non è troppo diversa da quella che J.K. Rowling ci ha descritto nella saga letteraria di Harry Potter e a cui i diversi autori della serie filmica hanno dato vita. Ciò si riflette anche sulla struttura del racconto: il 1 settembre è un giorno speciale per i giovani studenti dell'istituto, perché gli scolari più anziani possono ritrovarsi dopo un'estate di pausa e i novellini vengono introdotti al percorso accademico tramite la cerimonia dello Smistamento. Quello raccontato in Hogwarts Legacy, tuttavia, è un anno scolastico diverso dagli altri: tra i novizi è presente una nuova recluta che - in via del tutto eccezionale - entra a far parte della Scuola a partire dal quinto anno, perché il suo misterioso talento sopito potrebbe aiutare a risolvere i misteri legati alla Magia Antica.



Tali segreti, nell'arco di tutta la Campagna principale, contribuiranno a svelare antiche cospirazioni e soprattutto a fermare l'avanzata del pericoloso Ranrok, un folletto oscuro intenzionato a riaccendere la scintilla della violenta Rivolta dei Goblin scoppiata nel diciottesimo secolo. C'è da dire che la sceneggiatura imbastita da Avalanche segue i crismi di una produzione frammentaria: i temi toccati dalla storia riflettono indubbiamente lo stile del materiale originario, ma al tempo stesso prestano il fianco ad alcuni limiti imposti dalla formula di gameplay. L'aspetto più controverso del viaggio risiede nello scarso impatto della componente ruolistica sull'incedere narrativo delle vicende, a cominciare dall'assenza di un concreto sistema di scelte morali.

È pur vero che, come promesso dagli sviluppatori, il giocatore può scegliere che tipo di mago diventare - ovvero se cedere all'utilizzo delle Arti Oscure o mantenersi puro in qualità di Guardiano della Luce. D'altro canto, non esistono conseguenze tangibili alle varie azioni o decisioni etiche che il nostro avatar prende nel corso della sua avventura: utilizzare le Maledizioni senza Perdono, o apostrofare gli interlocutori con risposte poco garbate, non ha modificato il nostro legame con i comprimari. Lo stesso può dirsi per le comunque soddisfacenti conclusioni dell'avventura, le cui variazioni dipendono da scelte fatte poco prima del finale, senza tener davvero conto del percorso del protagonista.



Peraltro, l'impasto open world spezza non poco il ritmo dell'esperienza scolastica sul lungo termine, privandola di quella coerenza con le rigide regole dell'Istituto che compongono la lore di riferimento. Ciò non toglie che la qualità della Campagna principale, così come la scrittura delle moltissime quest opzionali, risulta estremamente gradevole, perché costruita su uno schema narrativo analogo a quello sviluppato dalla penna di J.K. Rowling: ogni momento della storyline primaria viaggia agilmente tra spunti originali e pregevoli strizzate d'occhio a certi frangenti chiave di Harry Potter, mentre gli incarichi secondari ampliano le fondamenta del Wizarding World.



Indubbiamente la lunga carrellata di missioni secondarie scivola spesso e volentieri sui binari di una classica fetch quest: il più delle volte è necessario, per conto di svariati NPC, esplorare a fondo il castello, il villaggio di Hogsmeade o le Highlands che circondano la Scuola per trovare oggetti richiesti, risolvere enigmi ed eliminare nemici, per poi tornare dal committente e riscuotere le ricompense.

È uno schema che si ripete con insistenza soprattutto nella prima decina di ore, che di fatto svolge la funzione di un lungo tutorial durante il quale le meccaniche del gioco (e le relative sezioni della Guida Pratica di Hogwarts) si rendono accessibili poco alla volta. Superato tale scoglio, i contenuti rimangono non troppo brillanti in termini di varietà, ma riescono comunque a soddisfare l'utente grazie alla moltitudine di storie e approfondimenti sul passato e sulla storia recente del Wizarding World.

Divertimento e dove trovarlo

Esplorare a fondo il mondo magico di Hogwarts Legacy, com'è noto, è legato a doppio filo a un sistema di progressione lungo e stratificato, costituito perlopiù dal raccoglimento di dozzine di collezionabili. Fulcro di tutto ciò sono le Sfide, che tramite il raggiungimento di svariati obiettivi permettono di acquisire punti esperienza e oggetti per migliorare e ampliare il proprio inventario.

È in questo che l'open world proposto dalla produzione di Warner Bros Games adotta una formula ampiamente collaudata e ordinaria, confermandosi fino alla fine come un contenitore di tantissime attività. Sono tre le macro-zone in cui si alternano spazi vuoti e desolati ad aree brulicanti di punti di interesse, ambienti nei quali scovare tane di animali, accampamenti di bracconieri, maghi oscuri o goblin, prove ed enigmi di vario tipo. È questo il principale limite di Hogwarts Legacy: un'avventura in cui il free roaming diventa a tratti ridondante. Al tempo stesso, però, il paradosso di Hogwarts Legacy sta nel fascino incommensurabile della sua ambientazione e della direzione artistica: perdersi tra le fronde lugubri della Foresta Proibita, esplorare caverne desolate e avanzare lungo i corridoi del castello restituisce un senso di meraviglia costante, che rende persino le attività più superflue un orpello appagante a cui i fan più affezionati al Wizarding World difficilmente vorranno rinunciare.



Anche la componente gestionale segue lo stesso principio: la Stanza delle Necessità, dopo averne sbloccato l'utilizzo per fini narrativi, diventa un elemento aggiuntivo ma non cruciale per la missione principale. Il crafting delle pozioni e delle piante, così come la cura delle creature magiche e il potenziamento degli abiti, sono incarichi destinati all'ampliamento di una cornice ruolistica non troppo complessa, ma funzionale alle regole del mondo a tema Harry Potter.

I distillati, le stesse piante o i componenti per migliorare gli outfit sono d'altronde disponibili presso gli appositi rivenditori o reperibili in natura. Sfruttare la Stanza delle Necessità per dedicarsi a intermezzi di Life Sim è a sua volta parte di quel fanservice aggressivo di cui l'opera è ammantata. Quella di Hogwarts Legacy è in definitiva una formula ascrivibile al più puro, libero e sfrenato divertimento: niente di più e niente di meno. La forza smisurata della licenza di riferimento bilancia dunque in parte un sostrato ludico non troppo originale.

Sfide, combattimenti e grafica

Imparare, collezionare e sfruttare gli incantesimi in giro per il Wizarding World è un vero spasso, ora durante l'esplorazione, ora nel combattimento. Le 24 magie di base sono essenziali anzitutto per il superamento di svariati enigmi, perlopiù puzzle ambientali disseminati tra Prove e lunghi dungeon abbastanza stimolanti. Ma è nelle battaglie che Hogwarts Legacy si è dimostrato ulteriormente solido e divertente: gli scontri a suon di bacchette e formule magiche partoriti dalla mente della Rowling sono di fatto unici nell'ecosistema fantasy, e a nostro parere il team di sviluppo è riuscito a far propria quell'unicità in un combat system efficace e in continua evoluzione.

Evolvere i Talenti è importante per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dal gameplay: occorre insomma estendere i rombi delle abilità per creare specifici set di incantesimi, infliggere danni sempre più elevati e Malus utili per volgere le battaglie a proprio favore, così come sprigionare devastanti attacchi speciali e inanellare combo quanto più lunghe e complesse. Con il progredire dell'avventura e delle abilità del proprio alter ego, lanciare magie d'attacco si è rivelato ben più dinamico di quanto sembrasse inizialmente: merito soprattutto di una buona gestione delle ondate nemiche, che costringono il giocatore a muoversi, schivare e parare costantemente gli impulsi offensivi. In tal senso, dobbiamo comunque segnalare una difficoltà generale non molto alta: a livello normale, ad eccezione di qualche boss più coriaceo, siamo incorsi nel raramente nel game over e consigliamo pertanto di cimentarvi al grado "Difficile", se cercate un'esperienza più impegnativa.



Per finire, abbiamo esplorato un po' più a fondo le impostazioni grafiche e di accessibilità: Hogwarts Legacy permette di personalizzare tutti gli elementi dell'HUD per un'esperienza ancora più immersiva e personale, con un gradevole occhio di riguardo verso le opzioni di accessibilità: abbiamo, per esempio, un lettore vocale per i menù e una Modalità Daltonismo.

Per quanto riguarda i settaggi visivi, alla modalità Performance - che predilige i 60 fps con una risoluzione in 1080p - e a quella Fedeltà per portare la qualità fino al 4K si aggiunge l'opzione Fedeltà con Ray Tracing, che spinge al massimo gli effetti di luce e riflessi con un frame rate ancorato a 30 fps. Pur evidenziando un colpo d'occhio indubbiamente meno fluido, l'esperienza si è rivelata solida anche con Ray Tracing attivo.