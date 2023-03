Forza Horizon 5 Rally Adventure: si corre a Sierra Nueva nell'ultimo DLC

Disponibile per Xbox Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

A otto mesi di distanza dall'uscita del DLC dedicato alle popolarissime Hot Wheels, arriva Rally Adventure, la seconda espansione di Forza Horizon 5, che ci porta tra le fangose e tortuose strade di Sierra Nueva, un'inedita appendice della mappa messicana pensata appositamente per regalarci un'esperienza rallistica nel pieno stile del Festival Horizon! Abbiamo testato con attenzione i nuovi contenuti proposti dai ragazzi di Playground Games e possiamo finalmente parlarvene nel dettaglio (intanto, se volete recuperarla, qui trovate la recensione di Forza Horizon 5).

Benvenuti a Sierra Nueva!

Questa nuova espansione di Forza Horizon 5 proposta da Playground Games ci regala una nuova area liberamente esplorabile, chiamata Sierra Nueva. Siamo sempre in Messico e possiamo accedere a questa location inedita da un'apposita icona che compare in un preciso punto della mappa di gioco.

Geograficamente parlando, si nota subito grande continuità con i biomi già esplorati nell'esperienza di base: lingue d'asfalto (e non) si snodano tra rilievi rocciosi, crateri vulcanici, rigogliose foreste di palme e sabbiose distese desertiche che fanno da sfondo alle adrenaliniche gare da punto a punto, tipiche della tradizione rallistica. Già perché, come suggerisce il nome, Rally Adventure è un contenuto interamente dedicato a questa disciplina sportiva, reinterpretato però nel mood spensierato del Festival Horizon.



Oltre alla nuova area, questo DLC porta in dote 10 veicoli inediti da rally (tra i quali spicca la gloriosa Ford Focus RS di Colin McRae!) e una nuova campagna narrativa divisa in tre rami: il nostro protagonista ritroverà tre vecchie conoscenze, le guide di altrettante squadre. Questi team sono caratterizzati dalla tipologia di gara in cui sono specializzati: gli Apex Predators prediligono i rally su asfalto, gli Horizon Raptors preferiscono gli sterrati, mentre i Grit Reapers corrono soltanto in notturna, indipendentemente dal fondo stradale. Il nostro alter ego dovrà scalare le gerarchie a suon di vittorie e soltanto quando sarà arrivato al vertice di queste tre categorie sarà pronto per affrontare il rally definitivo.

Uno schema che ricalca, con le dovute proporzioni, quello della campagna single player del titolo originale dunque. Ogni evento può essere affrontato in una duplice modalità: come gara sprint da punto a punto insieme ad altre auto, oppure come classica prova a tempo in solitaria, in pieno stile rallistico, con i tempi dei vari concorrenti che vanno poi a comporre la classifica finale dell'evento. Un peccato che quest'ultima modalità venga considerata quasi come secondaria, in quanto, ai fini della progressione della campagna, vengono conteggiate soltanto le gare.

Il rally secondo Horizon

I mezzi off-road e le corse su sterrato non sono una vera e propria novità in Forza Horizon 5, poiché già nel pacchetto base c'erano degli eventi simili. Nel DLC però sono stati introdotti tutta una serie di aspetti tipici di questo sport, nel tentativo di dare carattere alle scorribande di Rally Adventure: in primis, i tracciati sono stati pensati ad hoc per la disciplina motoristica, con percorsi estremamente tortuosi e caratterizzati, in alcuni casi, anche da una certa verticalità.

Si va rigorosamente da un punto A ad un punto B e non ci sono competizioni su circuito. Come ogni pilota di rally che si rispetti, anche il nostro protagonista sarà supportato da un co-pilota pronto a indicargli in tempo reale le curve e le insidie del percorso, soltanto che questo navigatore in carne e ossa non è seduto a bordo, bensì su un elicottero che accompagna dall'alto il veicolo in corsa. Per l'occasione, tra le varie migliorie che si possono apportare al proprio bolide, sono stati inseriti dei nuovi potenziamenti, come ad esempio il turbo provvisto di anti-lag, che regala ruggenti fiammate che fuoriescono dalla marmitta, con annesso scoppiettio: una vera goduria per gli occhi e le orecchie del giocatore! Considerata la natura sdrucciolevole dei tracciati, gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere un ulteriore aiuto alla guida per gli appassionati: il launch control, un limitatore che funziona in maniera simile al controllo trazione, andando a regolare i giri del motore per far fronte allo slittamento degli pneumatici in fase di accelerazione.



Questa soluzione è attiva di default, ma si può disattivare dal menu delle impostazioni, così come ogni altro assist. Anche in Rally Adventure infatti ritroviamo la grande duttilità del sistema di guida messo a punto da Playground Games; il gioco non tradisce mai la sua natura arcade, ma - previa disattivazione delle facilitazioni - riesce a regalare soddisfazioni anche a chi è abituato ai titoli più simulativi.

Formula che vince non si cambia

A Sierra Nueva le cose da fare non mancano di certo: oltre alla già citata campagna in singolo (che dura circa 5 o 6 ore) e la possibilità di riaffrontare ogni evento sotto forma di prova a tempo, ci sono gli immancabili collezionabili sparsi in giro per la mappa, le sfide di derapata, i salti acrobatici, gli autovelox e così via. Ciascuno dei tre team poi ha una barra di progressione interna, con tanto di premi da sbloccare al raggiungimento di un certo rango o di determinati obiettivi.

Rally Adventure è un piccolo Forza Horizon 5, un microcosmo che ripropone in maniera fedele la formula del gioco base, declinata però in salsa rally. Naturalmente nulla vieta di utilizzare auto stradali per affrontare gli ostici sentieri di Rally Adventure, ma sarebbe un peccato non avvalersi dei mostri da off-road che il DLC mette a disposizione. Se la campagna principale non brilla per longevità, gli amanti del completismo troveranno comunque pane per i loro denti in quanto, per gustarsi appieno ogni contenuto, serviranno dalle 10 alle 15 ore.

Se sulla qualità e sulla quantità possiamo dirci soddisfatti delle ore spese su Rally Adventure, ci sentiamo di dire che forse sarebbe stata opportuna qualche variazione in fatto di meccaniche di gioco. Per l'occasione sono stati aggiunti dei dettagli tipici dei rally, però le gare off-road si erano già viste nel gioco base e, onestamente, se a prima vista ci venisse mostrata una competizione su sterrato di Forza Horizon 5, sarebbe davvero difficile dirvi se sia stata tratta dall'esperienza di base o dal nuovo contenuto, sia per la somiglianza dei biomi, sia per la mancanza di differenze strutturali tra le due componenti dell'offerta. Durante la nostra prova non abbiamo avuto modo di testare il gioco in multiplayer, ma ci è parso di capire che la natura degli eventi ricalchi - anche qui in maniera pedissequa - quanto visto in Forza Horizon 5. Prendete però queste impressioni col beneficio del dubbio, perché quando verranno aperti i server potrebbe esserci qualche sorpresa imprevista.