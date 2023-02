Horizon Call of the Mountain Recensione: che spettacolo con PlayStation VR2

Ad accompagnare l'esordio dell'attesissimo PlayStation VR2 (ecco la nostra recensione di PlayStation VR2) c'è Horizon Call of the Mountain. Il titolo di lancio del visore per la realtà virtuale targato Sony è un buon spin-off del franchise di Guerrilla Games, ma soprattutto un gioco pensato per mostrare i muscoli del nuovo dispositivo, che arriverà sugli scaffali di tutto il mondo a partire dal 22 febbraio 2023. Un'esperienza indubbiamente imperdibile per i futuri possessori di VR2, nonostante qualche piccolo limite concettuale che comunque non ne intacca le ambizioni e lo spettacolo che è in grado di offrire.

Oltre Aloy, prima dell'Ovest Proibito

Pur non presentando una componente narrativa particolarmente elaborata, è importante inquadrare la collocazione temporale e geografica di Horizon: Call of the Mountain rispetto ai due titoli principali, e soprattutto in relazione all'episodio più recente della saga (scoccate il tiro verso la nostra recensione di Horizon Forbidden West per approfondire).

La storia di Call of the Mountain si svolge infatti a cavallo tra gli eventi di Zero Dawn e il prologo di Forbidden West, ovvero prima che l'impavida Aloy inizi il suo pericoloso viaggio verso le terre ignote dell'Ovest Proibito. Nell'opera per PSVR 2 vestiamo i panni di Ryas, un guerriero rinnegato e dal tragico passato, che si è unito ai minacciosi Carja delle Ombre.



Mentre si trova sulle tracce del fratello Urid, disperso da tempo, il protagonista viene catturato dalle forze di Meridiana e coinvolto in una missione che - casualmente! - lo condurrà proprio sulle orme del parente perduto.

Interagendo con i vari personaggi, molti dei quali familiari ai conoscitori della saga, Ryas comprende che le sue future azioni potrebbero redimerlo dalle scelleratezze compiute in gioventù e che alla fine del viaggio potrebbe davvero ricongiungersi con suo fratello. La Campagna di Horizon: Call of the Mountain ha una durata abbastanza breve, e può essere completata in circa 6 ore, una longevità che, ovviamente, rischia di subire qualche oscillazione al rialzo in base alla difficoltà selezionata. Impostando il livello più impegnativo, alzando dunque l'asticella di sfida per quanto concerne movimenti, gestione dell'equipaggiamento e comportamenti dei nemici, è possibile che il gioco vi tenga impegnati per un paio di ore aggiuntive. In più, oltre alla storia, il gioco offre due differenti modalità: una chiamata Safari, dedicata perlopiù a un tour guidato tra i meravigliosi biomi di Call of the Mountain, e un'altra orientata sulle Sfide, in cui mettere in pratica quanto appreso durante la Campagna in una serie di incarichi a tempo. A prescindere dal quantitativo di contenuti, bisogna ammettere che la qualità e il respiro di questo racconto non brillano per spessore: la scrittura, seppur arricchita da personaggi sufficientemente carismatici e interessanti , risulta subordinata alle esigenze ludiche della produzione.



Pur lasciando al giocatore una discreta libertà di movimento all'interno dei suoi spazi digitali, questa incarnazione in salsa VR di Horizon non ripropone la formula open world che contraddistingue la serie madre, optando per una struttura più lineare, che ci ha comunque stupito non poco dal punto di vista tecnico. Insomma, non dovete aspettarvi la varietà di storie e sottotrame che ha caratterizzato le avventure di Aloy: la missione di Ryas consiste perlopiù nell'esplorare vaste porzioni di mappa, in un susseguirsi di percorsi in cui recuperare specifici oggetti o abbattere le Macchine, ripetendo questo ciclo di attività per tutta la durata dell'esperienza.

Tra scalate e combattimenti

Prima di analizzare nel dettaglio le meccaniche di Horizon: Call of the Mountain è opportuno descrivervi in che modo il gioco si interfaccia con le nuove funzionalità targate PlayStation VR2. Ogni azione tiene conto anzitutto delle rilevazioni del dispositivo, che traccia un'area nella quale il giocatore può muoversi in libertà, compatibilmente con gli ostacoli presenti nella stanza e nella relativa zona di gioco.

Gran parte delle interazioni è dettata dall'utilizzo dei controller VR Sense, basato sulla simulazione dei gesti e sulla pressione di appositi tasti per interagire con tutti gli elementi su schermo. Lo spostamento dell'avatar, ad esempio, è gestito dal movimento alternato degli avambracci mentre si tengono premuti due specifici comandi frontali.



A ciascuna zona dei controller, inoltre, corrisponde il gesto delle relative dita e premendo i due grilletti adattivi è possibile afferrare oggetti di qualunque tipo.

Ogni movenza del braccio implica insomma un'azione: ad esempio portando la mano dietro la spalla si estrae l'arma, simulando invece l'incocco di una freccia si può far fuoco contro le bestie nemiche. Il sistema, tipico di altre produzioni in realtà virtuale, acquista ben presto naturalezza e fluidità anche per chi non è avvezzo alle meraviglie della VR, amplificando al massimo il senso di immersione. Per quanto riguarda la formula di gameplay, come già accennato, Horizon: Call of the Mountain si rivela un'esperienza semplice e immediata, di fatto una versione più lineare di Zero Dawn e Forbidden West. Coerentemente con i caratteri dell'avventura, che non ambisce a raggiungere lo spessore ludico della saga di Aloy, la varietà di armi e la profondità della progressione risultano più contenute. Il combattimento è di fatto circoscritto agli intermezzi disseminati tra una sequenza di esplorazione e l'altra, ma si tratta di una scelta tutto sommato funzionale in relazione a quelli che sono i lineamenti della proposta.



Pur non vantando il dinamismo o la complessità dei capitoli principali, il combat system riesce comunque a non tradirne lo spirito: durante le battaglie la libertà di movimento è solo parziale, e dato che potremo unicamente schivare gli attacchi dei mostri spostandoci a destra o sinistra, è importante alternare spesso le varie tipologie di munizioni per approfittare delle debolezze elementali delle Macchine, come pure sfruttare le risorse presenti nell'ambiente per infliggere danni ancora più elevati alle belve artificiali.

Queste saranno l'unico pericolo del gioco: Call of the Mountain non permette infatti di affrontare orde di avversari in carne ed ossa, concentrandosi soltanto sulla minaccia rappresentata dalle creature meccaniche.



Il cuore pulsante dell'opera batte poi nelle ricorrenti sezioni platform, costruite prevalentemente su intense fasi di scalata che restituiscono un senso di profonda verticalità. A tal proposito, oltre alle solite armi a distanza (arco e fionda), il protagonista è munito di una serie di oggetti da arrampicata, tra piccozze, rampini, corde e lame da lancio. Strumenti che si ottengono per ragioni prevalentemente narrative, un livello dopo l'altro, e che per questo infondono nl gameplay un senso di progressiva crescita.



In ogni caso, le scalate rappresentano la parte più divertente dell'avventura, nonché un elemento cardine dell'esperienza concepita dal team di sviluppo. D'altronde è evidente quanto Guerrilla e Firesprite abbiano lavorato bene sulla fisicità del movimento: camminare e arrampicarsi, ma soprattutto aggrapparsi ad appigli rocciosi, funi e sporgenze di ferraglia arrugginita, richiedono uno sforzo "atletico" non indifferente, il tutto riuscendo peraltro a limitare al minimo il motion sickness.

Opzioni e accessibilitàTra le opzioni di Horizon: Call of the Mountain viene dedicato abbondante spazio all'accessibilità e alla personalizzazione dell'esperienza utente. Per quanto riguarda le prime, i giocatori possono modificare elementi come la vignettatura e la sensibilità di movimento. In secondo luogo, è possibile variare o ampliare il grado di immersione, da settaggi facilitati che rendono l'esperienza più guidata fino a una totale libertà di movimenti, gesti e azioni.

Durante le sezioni più concitate, il gioco innesca un sistema dinamico che restringe il campo visivo fino a creare una vera vignettatura, così da evitare che l'incedere dell'azione provochi sensazioni di disagio. La suddetta feature è anche regolabile nel menù delle impostazioni, per permettere agli utenti di godersi al massimo lo spettacolo sensoriale offerto dal titolo. Peraltro, riteniamo che il team abbia implementato un buon supporto alle funzioni aptiche, che rappresentano uno dei principali fiori all'occhiello dei controller PlayStation di attuale generazione. In Horizon: Call of the Mountain la vibrazione aptica coinvolge anche l'headset, che trasmette stimoli tattili in occasione di particolari momenti durante l'avventura. Che si tratti del già memorabile prologo, o delle sequenze al cardiopalma tra le fauci di un Divoratuono, gli input del visore contribuiscono ad amplificare non poco il coinvolgimento tra le maglie del gameplay.



Siamo molto soddisfatti anche della gestione delle interazioni ambientali, per quanto queste non si allontanino più di tanto dagli standard ludici di questo genere di esperienze: grazie alle tecnologie in dotazione a PSVR2, gli elementi che compongono le scenografie digitali trasmettono un gradevole senso di "tangibilità", favorendo l'immersione nei panorami selvaggi scolpiti dagli sviluppatori.

Tutto ciò è stato possibile, chiaramente, grazie alla notevole potenza di calcolo di PlayStation 5. L'ammiraglia Sony, almeno nell'ambito di un'esclusiva come Horizon: Call of the Mountain, mette in mostra i suoi muscoli anche sul piano tecnico: la qualità complessiva degli scenari è impressionante, e la pregevolezza del Decima Engine permette al titolo di avvicinarsi moltissimo allo splendore degli scorci di Forbidden West. Malgrado i suoi limiti strutturali, insomma, Call of the Mountain è la manifestazione di un proposito ben preciso: mostrare al pubblico di cosa è capace PlayStation VR2. E se volete saperne di più ecco la nostra intervista esclusiva al team di Horizon Call of the Mountain.