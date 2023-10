Hot Wheels Unleashed 2 Recensione: tra loop mortali e corse velocissime

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Velocità e nostalgia si sono unite in Hot Wheels Unleashed, il racing arcade targato Milestone che ha saputo conquistare il cuore di oltre 2 milioni di appassionati (qui la recensione di Hot Wheels Unleashed). Dopo i traguardi raggiunti dal primo gioco dedicato alle automobiline metallizzate, lo studio italiano abbandona una volta di più le sue inclinazioni simulative per proporci Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged.



Questo sequel vanta un parco auto fedelmente riprodotto, ampliato e rinnovato, nuove categorie di veicoli, tracciati inediti, un editor migliorato e soprattutto una campagna con tanto di storia da affrontare a proprio piacimento su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Turbocharged sarà riuscito a omaggiare questi giocattoli iconici con gare adrenaliniche e divertenti? Stiamo per scoprirlo nella nostra recensione.

La campagna e le tante modalità

La struttura di Turbocharged è tanto semplice quanto efficace e, oltre alle classiche Modalità Veloce - il contenitore delle varie corse - e Multigiocatore, offre il fondamentale Track Builder e una campagna tutta nuova (che poi è il cuore pulsante dell'intera proposta). Hot Wheels Creature Rampage è un'avventura single player che a tratti ricorda un board game: la mappa, suddivisa in cinque zone tematiche, riproduce una città immaginaria e i suoi scenari.

Scordatevi però i soliti dadi e caselle e preparatevi ad una serie di entusiasmanti sfide che vi porteranno all'eliminazione di creature spaventose a colpi di acceleratore e derapate, in vari tipi di competizione. Questi mostri - che sono veri e propri boss - sono presentati in sequenze fumettistiche completamente doppiate in italiano, tratteggiate in stile cartone animato degli anni '90, che piaceranno non poco soprattutto ai ragazzi di allora. La storia è altrettanto semplice ma svolge discretamente il compito di accompagnare l'avanzamento della campagna: i due coraggiosi protagonisti, Robert e Darla, sono affiancati dall'astuto robot XR046 e dallo scienziato Tanabe, artefice di un incredibile dispositivo di miniaturizzazione, il "Rimpiccioli-tron".



Questo apparecchio si rivela fondamentale per affrontare l'orda di imponenti nemici, trasformandoli nei piccoli mostri che popolano le meravigliose piste Hot Wheels montate nelle camerette di tanti vecchi e nuovi giocatori. Con le creature miniaturizzate e pronte a essere affrontate, i nostri eroi possono salire a bordo delle loro miniauto e lanciarsi in competizioni ad alta velocità con l'obiettivo di completare diverse gare prima di confrontarsi con i boss che minacciano le cinque zone della mappa.

Per sconfiggere gli avversari maggiori però bisogna prendere parte a competizioni speciali in cui colpire specifici bersagli disseminati lungo i tragitti, così da infliggere - giro dopo giro - danni letali ai pericolosi nemici. Ogni sfida proposta da Creature Rampage permette di scoprire le innovazioni introdotte nel titolo, a partire dai tipi di corse disponibili anche al di fuori della campagna: in Gara Velocevince chi arriva per primo al traguardo, Attacco a Tempo è una lotta contro il cronometro e i nostri stessi record, Sfida di Derapate propone invece una gara a punti che chiama in causa curve e derapate, mentre in Eliminazione un contatore determina la sconfitta della vettura in coda al gruppo. Infine Gara a Tappe costringe i giocatori a passare attraverso determinati checkpoint sparsi in uno scenario aperto, senza le costrizioni del tracciato, così da accumulare secondi preziosi. Nell'affrontare i boss su tracciati a tema, in un'avventura composta da decine e decine di gare, è stato inevitabile ripetere le medesime competizioni, ma l'efficace modello di guida è riuscito a mantenere piacevole l'esperienza. Veniamo quindi alla dimensione multigiocatore, tra lo split screen e la componente online.



Quest'ultima offre sia una singola sfida classica, sia una modalità mix che propone una serie di competizioni casuali (c'è anche la possibilità di creare una lobby privata). L'esperienza multiplayer si è rivelata piuttosto stabile, al netto di tempi di matchmaking un po' lunghi: è chiaro però che in fase di recensione i piloti disponibili per gareggiare fossero pochi.

Ad ogni modo, Turbocharged offre decine di ore di gioco, anche grazie al Track Builder, che ha il potenziale per estendere pesantemente la longevità. L'editor dei tracciati è infatti capace di dare libero sfogo alla fantasia della community e parte del successo del titolo, in questo senso, dipenderà proprio dagli attacchi d'arte dei giocatori.

Macchinine in quantità e nuove meccaniche

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged mette in campo un parco auto ampliato che può contare su oltre 130 modellini già a partire dal lancio. Citiamo poi l'introduzione di tre nuove categorie di veicoli, che si differenziano non solo per forma ma anche per modalità di guida: moto, quad e monster truck infatti si comportano diversamente dalle vetture classiche e aggiungono, almeno sulla carta, un ulteriore livello di complessità al titolo.

In realtà, pur richiedendo al giocatore un minimo di adattamento, queste nuove tipologie di mezzi rappresentano più un contributo alla varietà estetica rispetto a quella ludica. Parliamo quindi di una gradita aggiunta che si limita a spostare verso l'alto il già notevole grado di "collezionismo" proposto dal titolo: acquistare le automobiline magnificamente riprodotte nelle loro confezioni originali con tanto di serie d'appartenenza esposta in bella vista è una vera e propria goduria che saprà regalare più di una soddisfazione agli amanti delle Hot Wheels. Anche sul fronte veicoli è poi disponibile un efficace editor delle livree che permette di personalizzare in ogni dettaglio i propri mezzi preferiti e di condividerli con la community.



Oltre alla scelta dei materiali, dei colori e delle decalcomanie per carrozzeria, telaio e gomme, è possibile realizzare e caricare sticker di ogni tipo, così da conferire alle proprie creazioni una personalità ancora maggiore. Sebbene l'eredità del prima capitolo venga raccolta a piene mani da questa nuova iterazione, Milestone ha aggiunto alcune meccaniche di gioco che - senza sconvolgere l'ossatura originale - aprono le porte a situazioni di gara inedite: stiamo parlando del salto e della possibilità di dare "sportellate".

Nella sostanza l'approccio alle corse resta invariato e ripropone la riuscitissima formula arcade che prevede una costante pressione sull'acceleratore intervallata solo da decise frenate per eseguire derapate nelle curve. Questa strategia serve a due scopi precisi: gestire la traiettoria della vettura e ricaricare la barra del turbo, un'arma preziosa e da sfruttare senza sosta non appena possibile. Tuttavia è essenziale tenere a mente che i veicoli, a seconda della loro tipologia, rispondono in modi diversi sul tracciato. Guidare una macchina sportiva è un'esperienza totalmente differente dal tenere in pista un mezzo pesante come un autobus e ogni categoria può comportare vantaggi o inconvenienti a seconda della sfida che ci viene proposta: una pista piena di curve sarà quindi più accessibile a bordo di un mezzo agile e votato alla derapata, mentre negli scenari aperti con sterrato un veicolo "corazzato" sarà più efficace. Come dicevamo, Unleashed 2 ha introdotto la capacità di saltare e prolungare il volo con una spinta, aprendo così le porte a sorpassi ancora più spettacolari.



Questa meccanica, se utilizzata con intelligenza, può rovesciare l'esito di una gara che sembrava persa. Attenzione però: per sfruttare il balzo bisognerà conservare il contatore del turbo, in assenza del quale sono garantiti catastrofici schianti. Di contro, la possibilità di spingere lateralmente gli avversari e di colpirli con sportellate a tutti gli effetti si è rivelata meno incisiva del previsto.

Il più delle volte infatti ingaggiare un duello con un concorrente si risolve nell'inutile spreco di "boost" necessario a dare il via all'azione, senza trarne vantaggi significativi, ad esclusione delle situazioni in cui - a patto di avere una precisione millimetrica - si riesce a spingere una vettura contro uno degli ostacoli presenti sul tracciato. Valida invece l'IA degli avversari, che ci è parsa rispondere in modo genuinamente differente a seconda della difficoltà selezionata. Ai tassi di sfida più elevati, i piloti virtuali sono capaci di seguire traiettorie quasi perfette e mostrano un'aggressività che rende ogni gara un vero e proprio test di destrezza e decisione.

Abilità e grafica

Infine, menzioniamo la possibilità di potenziare le vetture a nostra disposizione con abilità particolari. I bolidi di Hot Wheels Unleashed 2, oltre alla tradizionale classificazione per rarità, si dividono in tre distinte categorie di prestigio: Base, Potenziato e Supremo. Investendo con oculatezza la valuta di gioco guadagnata in audaci gare, ci sarà garantito l'accesso alle skill di queste tre categorie, legate ad aspetti fondamentali come la maneggevolezza, la spinta di accelerazione e la capacità di superare gli ostacoli.

I talenti possono essere equipaggiati fino a un massimo di sei, consentendo così di plasmare un veicolo su misura per il proprio stile di guida. Non pensate però ad un effetto tuning vero e proprio: i vantaggi portati dalle abilità, seppur tangibili, agiscono solo parzialmente sulle reali caratteristiche del modellino selezionato. Un tosaerba difficilmente potrà diventare un bolide da competizione.



Dal punto di vista tecnico Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged si presenta in forma e offre il giusto omaggio alle celebri macchinine colorate, senza tuttavia distanziarsi troppo dal precedente capitolo ma migliorandone al contempo alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda resa della velocità: motion blur e framerate elevato (con poche incertezze) contribuiscono infatti a enfatizzare il senso di accelerazione. I compromessi visivi, si pensi all'effettistica, non mancano, ma vengono in parte celati dal fatto che l'esperienza sia basata su un mondo di giocattoli.

Le superfici delle autovetture e dei tracciati ci hanno convinto pienamente: colori e livree dei bolidi rispecchiano quelli delle controparti reali e anche l'aspetto dei vari materiali, dalla plastica al metallo opaco o satinato, ci è parso valido. In particolare, le celebri piste arancioni sono una perfetta imitazione di quelle disponibili nei negozi, aiutate dal buon sistema di illuminazione che completa il quadro massimizzando il colpo d'occhio generale.