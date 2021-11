Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Recensione Il Guardiano dei Ricordi

È trascorso ormai un anno dall'arrivo nei negozi di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, eppure i ragazzi di Omega Force sono riusciti a farci tornare un'ultima volta nel lontano passato di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per scoprire alcune storie ancora avvolte nel mistero. Dopo averci tenuti impegnati con le molteplici sfide e Missioni EX proposte dal DLC intitolato "Il Battito Incentrale" (per tutti i dettagli trovate la nostra recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità Il Battito Ancestrale), il sodalizio nipponico composto da Koei Tecmo Games e Nintendo pare infatti pronto a congedarsi dal più fortunato (e venduto) musou di sempre, che a quasi dodici mesi dall'esordio sul mercato ha finalmente ricevuto il secondo e ultimo contenuto scaricabile a pagamento previsto dall'Expansion Pass. Avendo sviscerato il contenuto de "Il Guardiano dei Ricordi", è infine giunto il momento di emettere il nostro verdetto finale su un supporto post-lancio eccessivamente tardivo e tutt'altro che encomiabile.

Memorie nascoste

Laddove il primo DLC di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità ha introdotto potenti nemici extra, nuove armi e tante fetch quest che una volta completate conferiscono vari bonus, come ad esempio la possibilità di incrementare il livello massimo raggiungibile dalle armi, il secondo contenuto scaricabile garantisce invece l'accesso a una non troppo nutrita selezione di missioni aggiuntive. Ve ne sono diciotto in tutto, di cui però soltanto otto sono collegate alla campagna principale.

Utilizzando l'espediente dei ricordi archiviati nella memoria del piccolo Terrako - il Guardiano venuto dal futuro, nonché compagno d'arme di Zelda e Link - gli sviluppatori hanno confezionato otto missioni inedite che vanno a incastrarsi durante la lunga e sanguinosa guerra che ha visto tutti i popoli di Hyrule unire le forze contro la rinata Calamità Ganon, raccontando dei deliziosi retroscena finalizzati a esplorare ulteriormente la caratterizzazione dei vari personaggi principali e i legami da loro instaurati. Le suddette quest non sono infatti collegate tra loro e non danno vita a una "campagna secondaria" come avevamo ipotizzato nei mesi passati, ma insieme formano una sorta di antologia attraverso la quale il sodalizio nipponico ha cercato di far luce su alcuni punti della vicenda rimasti oscuri persino dopo la sua totale conclusione. Se per esempio la prima missione racconta con assoluta precisione le circostanze in cui Terrako sia giunto nel passato, ricollegandosi al momento in cui il piccolo Guardiano è stato ritrovato da Link e Impa nel capitolo 1 di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, la settima fa invece luce sulle sorti di un avversario ricorrente del musou, ma che nelle sue battute finale è inspiegabilmente scomparso dai radar per non farvi mai ritorno.



Interessanti retroscena, dicevamo, che se da una parte colmano alcuni buchi dell'intreccio, inscenando ad esempio un'importante conversazione avvenuta tra Urbosa e Re Rhoam, dall'altra risultano talvolta confusionari, in quanto la loro esatta collocazione temporale non è sempre chiara.



L'ottava missione in particolare, ossia quella che avrebbe dovuto (e potuto) rappresentare un giusto e indimenticabile commiato per Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, è in realtà la più pasticciona di tutte, poiché pur essendo ambientata più o meno nelle battute centrali della guerra introduce un avversario ancora più feroce e implacabile del boss finale della campagna, senza però spiegare le ragioni per cui non vi abbia preso parte. Come se non bastasse, il pretesto dei ricordi immagazzinati in Terrako funziona solo in parte, in quanto tra le sue reminiscenze sono conservati dei momenti in cui il Guardiano non era affatto presente e che quindi non avrebbe mai potuto archiviare nella propria memoria.

La componente narrativa, che almeno sulla carta sarebbe dovuta essere la colonna portante de "Il Guardiano dei Ricordi", è insomma il suo elemento più altalenante, distratto e persino un po' rinunciatario, così come lo stesso finale segreto sbloccabile solo dopo aver portato a termine tutte le cosiddette "Missioni Ricordo". Ognuna delle otto quest di storia presenta infatti degli obiettivi quasi sempre segreti (come sconfiggere un preciso numero di nemici, impedire che gli alleati vengano costretti a ritirarsi dal campo di battaglia, ecc) e che una volta completati consentono l'accesso all'insoddisfacente filmato di congedo soprammenzionato.

Poteri e combattenti extra

Prendendo in considerazione soltanto le otto missioni principali di storia, il completamento de "Il Guardiano dei Ricordi" richiederebbe quattro ore al massimo, tuttavia l'introduzione di dieci sidequest e una quarantina almeno di potenziamenti per i membri del roster fa sì che la sua longevità complessiva si attesti tra le 8 e le 10 ore circa, a seconda del livello di difficoltà selezionato e del numero di oggetti accumulati attraverso le Missioni EX del precedente DLC. Portando a termine gli incarichi proposti e consegnando ingenti quantitativi di materiali anche rari (sia vecchi che nuovi) è infatti possibile sbloccare armi esclusive per i Campioni e i loro discendenti, ma che purtroppo ne alterano solo l'aspetto, e una nuova azione personale EX per ciascun combattente del roster, allo scopo di rafforzare ulteriormente il nostro esercito e renderlo in grado di affrontare le terrificanti sfide proposte dalle sidequest più proibitive del pacchetto.

Per esempio, una Zelda in modalità luminescente può scatenare un micidiale laser che travolge tutti i mostri circostanti, Revali può lanciare delle bombe esplosive che seminano caos e distruzione per tutto il campo battaglia, mentre il buon Link parte alla carica e travolge chiunque osi pararsi lungo il suo cammino. Peccato solo che queste siano state introdotte troppo tardi e che una volta sbloccate non vi siano abbastanza sidequest inedite in cui scatenarne il devastante potere distruttivo.



Mentre il primo DLC dell'Expansion Pass si era limitato a far scendere in prima linea soltanto un nuovo personaggio giocabile, "Il Guardiano dei Ricordi" ha schierato in campo due new-entry molto attese. Come prevedibile il primo è Supa, ovvero il nerboruto guerriero del Clan Hyga che nel corso di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità ha incrociato più volte le proprie spade con quella di Link.

Con le sue fidate doppie lame, Supa non è esattamente il più veloce tra i lottatori del musou, né il più semplice da utilizzare, ma una volta padroneggiato è capace di concatenare delle combo potenti e visivamente brutali che, oltre a non lasciare alcuno scampo ai boss, facilitano l'eliminazione di immense orde di nemici. Chiamata "Occhi della mente", la sua mossa peculiare consiste in un tempestivo parry che, se e quando va a segno, blocca il colpo dell'avversario e ne espone il punto debole.



A nostro avviso più interessante, il secondo personaggio giocabile è costituito in realtà dalla coppia di scienziati Rovely e Pruna, che in Hyrule Warriors: L'Era della Calamità hanno ricoperto un ruolo molto marginale e si sono sempre tenuti alla larga dai guai.

Terminata l'ottava missione di storia del DLC, i due improbabili inventori di corte possono finalmente testare le proprie invenzioni e dar man forte alla Principessa Zelda con alcune mosse abbastanza bizzarre. Innanzitutto è necessario precisare che solo Rovely può essere controllato direttamente dal giocatore, mentre Pruna si limita a seguirlo tra i mostri e ad attivare per conto proprio i poteri della Tavoletta Sheikah. Dal canto suo, lo strabo Rovely è invece equipaggiato con due enormi protesi meccaniche alle cui estremità possono essere montate delle asce o persino delle motoseghe, e che una volta in mezzo ai nemici tendono ad abbatterli come birilli e ad accumulare tante kill in pochissimi secondi. È però la mossa speciale EX ad averci lasciati a bocca aperta: quando Pruna attiva un congegno di sua invenzione, il backpack del collega assume una forma basata su uno dei quattro Colossi Sacri e scaglia un attacco dalla potenza inaudita.