IF Found Recensione: un nuovo modo di raccontare le graphic novel

Dicembre 1993. Kasio torna a casa, sull'isola di Achill, Irlanda occidentale. È la prima volta da quando ha iniziato a frequentare l'università, a Dublino, determinata a svelare i segreti dell'universo. L'occasione però non è quella delle festività natalizie. L'ultimo saluto al padre in una mattinata irlandese sferzata dal vento gelido, ultima barriera che si ergeva tra madre e figlia, ora costrette al confronto, a risolvere i loro problemi o dirsi addio, facendo un passo avanti, sincronizzate. Una madre che non riconosce più suo figlio (imparando che un figlio non si "possiede"), prigioniero di una delle prese di coscienza più dolorose che un essere umano possa affrontare.



L'inizio della transizione verso l'identità sessuale d'elezione, la scintilla dell'accettazione di sé stessi che combatte contro una tempesta di pregiudizi (prima di tutto familiari) e tradizioni che ragionano per compartimenti stagni, dividendo "normalità" e "anormalità", come due argini che ignorano la fluidità del fiume che gli passa in mezzo. Con If Found... Dreamfell e Annapurna Interactive vogliono raccontarci una piccola storia di formazione capace di scaldare il cuore. La storia dei giorni più difficili di Kasio, da cancellare (senza dimenticarli) per affacciarsi al futuro.



Black hole sun



Il team capitanato da Llaura Ash McGee sa come manipolare i generi videoludici. Le schermate fisse di una visual novel, solitamente archiviabili con l'asettica pressione di un tasto, diventano tavole da ammirare nel loro stile minimalista da storyboard, schizzi, ricordi da leggere, per poi cancellarli passando il mouse sullo schermo come fosse una gomma, scoprendo gli strati di un racconto che scava sempre più nel profondo, verso quel buco nero usato come metafora sci-fi per dare forma indefinita alla paura dell'affrontare il coming out.

Dalle pagine del diario di Kasio al suo presente come astronauta, dai momenti di intimità ai litigi con madre e fratello, ogni schermata disegnata da Liadh Young è sorprendente, unica, colorata immergendo il pennello in emozioni che cambiano tonalità con rapidità camaleontica.



C'è una sensibilità assolutamente fuori dal comune in If Found... e la chiara volontà di trasmettere al lettore/giocatore un messaggio universale di riappacificazione con sé stessi, indagando al contempo sul valore inestimabile della comunicazione. Connettersi e non isolarsi per uscire da una condizione di inadeguatezza auto-indotta.

Un'opera senza barriere d'ingresso, ad alta digeribilità, che ritengo personalmente adattissima ad un pubblico anche molto giovane; questo proprio perché preferisce non puntare il dito, parlando sottovoce al suo interlocutore senza urlare, instaurando un sincero rapporto d'amicizia col pubblico. Anche la scelta di una sceneggiatura molto semplice, con protagonisti che parlano in modo estremamente diretto, di pancia, senza tanti giri di parole, risulta assolutamente inclusiva nell'ottica di un videogioco che vuole comunicare alla più ampia platea possibile senza limiti di età. Sebbene in certi frangenti questa sua attitudine rischi di svilire un po' le emozioni che il lettore percepisce negli interpreti e nelle situazioni, con un timbro talvolta fin troppo adolescenziale per protagonisti di 20/25 anni.



Complice però il ritmo compassato e la longevità limitata, questa critica rimane a stento a galla una volta decodificata l'opera, capace di momenti potentissimi, che possono tanto spezzare il cuore quanto rimettere i cocci insieme. Si parla di due ore circa, anche meno, certo, ma lo spirito che anima il titolo Dreamfell è lo stesso che ho trovato in prodotti enormemente più complessi come Transparent o la sotto-trama di Nomi Marks in Sense8, citando due delle opere (cinematografico-seriali) di punta che negli ultimi anni hanno affrontato le tematiche LGBT assolutamente di petto.



Tratti leggeri

If Found... è qualcosa di molto più piccolo e che avrà probabilmente un impatto limitato sul pubblico, così come fu per lo strepitoso The Missing: J.J Macfield and the Island of Memories di Hidetaka Suehiro, lasciando la responsabilità di far deflagrare queste tematiche a The Last of Us Parte 2, in un medium che su certi argomenti è ancora parecchio indietro, indeciso se affondare il colpo o meno, spesso ostaggio di community ad alto livello di tossicità. Siamo però davanti a un titolo confezionato con amore infinito, che mostra una cura per i dettagli e l'aspetto audiovisivo da levarsi il cappello.

Una cura che si nota anche nelle piccolezze, come le postille che compaiono a piè schermata quando stiamo leggendo frasi contenenti parole in gaelico, traducendole, o nomi di località irlandesi, spiegandone brevemente posizione e cenni storici, diventando così anche un piccolo spaccato culturale (il tutto disponibile anche in lingua italiana).



Al di là poi dei temi affrontati, giocando (sfogliando) If Found... mi sono ritrovato spesso a pensarlo come un'evoluzione naturale, interattiva e vibrante della graphic novel. Non serve avere un gameplay per raccontare una storia, ma non ci si deve limitare per forza ad un formato che replichi semplicemente quello cartaceo. Ecco, in questo Dreamfell dimostra di aver fatto un altro passo verso un nuovo tipo di lettura che, mescolata con le potenzialità audiovisive del videogioco, può trasformare un racconto già ascoltato (sicuramente nei suoi punti cardine) in un'esperienza assolutamente incisiva. E attenzione, non è assolutamente roba da poco.



Narrazione pura senza fini ludici, ma esaltata da un'idea estetica precisa e tracimante. Una terza strada tra la visual novel classica ed esperimenti narrativi come Gorogoa, Florence e 80 Days (tra gli altri). Parlando poi di estetica non si può non dare voce al sonoro, dalle tracce elettroniche di 2 Mello a un sound design splendido, che riesce a rendere tridimensionale ogni schermata, esaltandone i fanciulleschi tratti in matita, tanto da illuderci di sentire anche gli odori di certe ambientazioni; la brughiera bagnata dalla pioggia notturna, la muffa nella casa padronale occupata, il pranzo di Natale, il pungente mix di alcool e sudore di un concerto punk. Avvolgente e, in un certo senso, rassicurante.