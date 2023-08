Immortals of Aveum Recensione: uno sparatutto magico in Unreal Engine 5

Quello tra sparatutto in prima persona e magia è un connubio che potrebbe apparire un po' insolito ai giocatori più giovani, lo sappiamo, ma in realtà ha dato vita ad alcuni titoli che ancora oggi vengono ricordati con affetto, tra cui Heretic ed Hexen. Nel corso del tempo vi sono stati svariati tentativi di riprendere la formula, ma spesso non hanno ottenuto i risultati sperati. Da qui l'importanza del progetto di Ascendant Studios - Immortals of Aveum - nato sotto l'etichetta di EA Originals e pensato per offrire all'utenza un'avventura senza esclusione di colpi (magici), forte peraltro di una trama complessa e di personaggi interessanti.



A seguito della nostra prova di Immortals of Aveum eravamo davvero curiosi di confrontarci col prodotto finito, firmato peraltro da Bret Robbins, veterano dell'industry noto per il suo lavoro su Dead Space e la saga di Call of Duty. Ebbene, adesso siamo pronti a parlarvi in modo approfondito dell'esperienza: l'opera prima del team californiano avrà fatto centro?

Una storia non priva di sbavature, ma appassionante

In Immortals of Aveum scopriremo la storia di Jak, un giovane che vive di piccoli furti in quel di Seren, una baraccopoli costruita nella parte sottostante di un ponte di Lucium (uno dei luoghi più sfarzosi di Aveum). Così come gli amici che considera la sua famiglia, il nostro Jak sa praticare qualche incantesimo, ma non conosce la magia alla perfezione e non può usarla per combattere.

All'improvviso però si verifica qualcosa che stravolge l'esistenza del nostro furfantello e lascia emergere la sua reale natura: Jak dispone di un potere immenso ed è uno degli Advenuti, individui con grandi doti magiche che devono essere addestrati per controllarle, ed evitare così di diventare pericolosi per gli altri. Una serie di vicissitudini conduce Jak presso Kirkan, Grand Magnus degli Immortali. Questo gruppo di maghi guerrieri dalle sorprendenti abilità è alla guida di una delle due fazioni impegnate in un conflitto eterno chiamato Sempiguerra. Dall'altra parte della barricata c'è l'esercito di Rasharn, al servizio di un feroce tiranno di nome Sandrakk. Sotto l'ala di Kirkan, quindi, Jak imparerà ad assumere il controllo dei suoi poteri e diverrà un Magnus per prendere parte alla brutale guerra. Non vogliamo svelarvi ulteriori dettagli sull'intreccio narrativo di Immortals of Aveum: vi diciamo solo che il racconto ha saputo intrigarci e si sviluppa tra amicizie, ostilità, colpi di scena e avventure d'ogni sorta. Pur non essendo impeccabile e con qualche momento prevedibile, la trama offre anche dei risvolti inaspettati ed è ricca di frangenti spettacolari, dall'alto tasso cinematografico.



Non manca poi una certa vena ironica, che per fortuna nella maggior parte dei casi non ci parsa fuori luogo per via della buona caratterizzazione dei personaggi (molti sono propensi all'umorismo anche in situazioni difficili). C'è un aspetto in particolare di Immortals of Aveum che merita un plauso: gli sviluppatori hanno partorito una lore vasta e complessa, che ci lascia pensare che il viaggio di Jak sia solo il primo in un franchise più ampio.

Di carne al fuoco ce n'è tanta e si potrebbero trascorrere ore a leggere gli approfondimenti testuali su personaggi, luoghi ed eventi nell'apposita schermata dei menu. A convincerci particolarmente in tal senso è stata l'interpretazione del concetto di magia secondo Ascendant, che ha permesso alla narrazione di distinguersi dalla classica storia sui maghi. Non possiamo approfondire ulteriormente l'argomento su questo fronte, ma vi assicuriamo che da questo punto di vista il gioco saprà sorprendervi.

I formidabili poteri di Jak

Definire il titolo di Ascendant Studio un semplice sparatutto in prima persona sarebbe riduttivo. I tre incantesimi di base vengono lanciati coi Sigilli ed equivalgono sì alle classiche armi da fuoco di un FPS - sistema di ricarica incluso - ma non sono di certo gli unici strumenti a disposizione del protagonista. Il Sigillo Blu consente a Jak di sparare in modo preciso e di colpire anche i bersagli più lontani.

Con quello Rosso si può disintegrare qualsiasi minaccia a corto raggio, visto che il suo potere d'arresto è paragonabile a quello di uno shotgun. Concludiamo quindi col Sigillo Verde, una sorta di mitraglietta che permette a Jak di generare raffiche di colpi che inseguono i nemici. I tre attacchi standard possono essere eseguiti senza limiti per infliggere danni agli assalitori, o per abbattere le loro difese speciali (per farlo bisogna colpirli con la magia del medesimo colore della loro barriera).



In aggiunta, il nostro Magnus può consumare un segmento del Mana per utilizzare una delle sue Furie, degli speciali incantesimi dal potenziale offensivo decisamente più elevato. Tra queste troviamo Frantumazione, con cui Jak fa spuntare delle formazioni rocciose dal terreno, in grado di danneggiare sensibilmente gli scudi di colore blu.

In generale, questi assi nella manica si sono rivelati utili a più riprese e anche ben diversificati in merito agli effetti prodotti in battaglia. Il nostro eroe inoltre può sfoderare anche un'immancabile Ultimate che va ricaricata a suon di eliminazioni e che gli permette di sbaragliare i malcapitati con un potente raggio distruttivo. Per trionfare in battaglia dovremo combinare sapientemente tutti gli incantesimi a nostra disposizione senza però trascurare i gadget, che insieme al movimento risultano essenziali per la sopravvivenza. In Immortals of Aveum non ci sono coperture e lo scudo magico può assorbire poco più di un colpo (risulta più utile per via del breve bullet time che si attiva al momento della distruzione che per la difesa): questo fa sì che il giocatore debba spostarsi in continuazione e gestire le folle con tre strumenti dotati di proprietà uniche.



La frusta è probabilmente l'accessorio più prezioso: funge sia da rampino, sia da mezzo per attirare gli avversari più esili verso Jak, un po' come in Bulletstorm, così da poterli colpire in pieno col Sigillo Rosso. Non meno utili sono le fiale, che rallentano le movenze dei nemici con una sorta di slime verde, e un cristallo che emette un laser in grado di stordire anche le minacce più possenti, così da aprirsi una finestra per attaccarle.

Certo, i mezzi a disposizione sono tanti e padroneggiarli tutti non è cosa semplice, ma con un po' di pratica si riesce ad incastrare ogni elemento dell'inventario negli spettacolari combattimenti. In merito al livello di sfida, nella prima metà del gioco è possibile quasi ignorare alcune meccaniche, per via della semplicità degli scontri: le orde di maghi e creature della seconda porzione - per fortuna - richiedono il continuo switch dei Sigilli e lo sfruttamento dei gadget, che hanno un'importanza paragonabile a quella delle ‘armi da fuoco'.



Il gunplay è in sostanza uno dei tratti più indovinati dell'esperienza, anche perché i Sigilli sono ben differenziati e permettono di gestire la lotta in maniera creativa. Nello specifico, il Blu può appartenere a tre categorie: Dardo Dirompente, Dardo Voltaico o Giavellotto. In base al tipo di arma selezionata, si avrà un rinculo, un'area d'effetto e una cadenza di fuoco diversa.

Potremmo quindi sostituire il proiettile lineare del Dardo Voltaico con il Giavellotto, che è invece un colpo da caricare tenendo premuto il grilletto. A supporto del gunplay troviamo nemici che non brillano particolarmente per l'estetica. In compenso però vanno affrontati in modi specifici e hanno delle caratteristiche offensive ben distinte. Nel corso degli scontri magici potremo far fuori imponenti cavalieri in armatura, maghi in grado di teletrasportarsi e giganti dalla pelle di pietra che vanno sconfitti sfruttando il loro punto debole. Le boss fight invece non brillano particolarmente per originalità ma non ci sono dispiaciute: alcune delle più importanti però si sono rivelate un po' troppo simili tra loro.

Un metroidvania magico

Immortals of Aveum vive sia di sezioni più lineari, sia di frangenti dalla spiccata dimensione metroidvania. Le open map del gioco sono liberamente esplorabili e ricche di segreti, a cui spesso però è possibile accedere con abilità e strumenti ottenibili solo nelle fasi avanzate dell'avventura.

Questo favorisce il backtracking, che avviene fluidamente tramite un sistema di viaggio rapido basato sui portali e che consente di tornare sui propri passi per risolvere enigmi, andare alla ricerca di forzieri (ce n'è un'infinità) o dedicarsi al completamento dei Velariom, una serie di sfide ambientate in quella che definiremmo la ‘realtà virtuale magica' di Aveum e che propongono attività basate sul combattimento e altre puramente platform, (le nostre preferite). La varietà dei puzzle non è alta e la maggior parte di essi consiste nell'attivazione a tempo di tasti colorati con la magia corrispondente o nel direzionare raggi laser per sbloccare serrature incantate.



Vi è persino una sorta di endgame rappresentato da un set di Velariom speciali, al cui interno si annidano i Sei, potenti maghi da affrontare in difficili boss fight che solo i giocatori più preparati possono riuscire a superare. Insomma, dopo le circa 12 ore necessarie al completamento della campagna avrete ancora diverso tempo da spendere all'interno del mondo.

Ovviamente terminare le prove e svuotare i forzieri non sono attività prive di uno scopo: il titolo infatti prevede un sistema di progressione per aumentare il potere di Jak, sia tramite il cambio di equipaggiamento, sia con la classica distribuzione dei punti abilità nell'apposita schermata. Possiamo infatti mettere le mani su tanti anelli, bracciali e Sigilli nel corso dell'avventura, che sia tramite le stazioni di crafting, sconfiggendo un boss o portando a termine un Velariom. Alcuni di questi oggetti alterano solo gli attributi del protagonista, altri invece modificano profondamente il funzionamento dell'arma intervenendo ad esempio sulla cadenza di fuoco e sul numero di ‘proiettili' che emette. Per fare un esempio, c'è un Sigillo Rosso che sacrifica la possibilità di sparare più colpi prima della ricarica, in favore di un singolo attacco devastante. Il quantitativo di elementi raccoglibili non è scarso, ma neanche ingente e tutto sommato va bene così.

L'Unreal Engine 5: una magia a metà

Porzioni di trama meno riuscite o incarichi meno interessanti d'altri non sono le maggiori criticità di Immortals of Aveum. Il titolo di Ascendant Studios vanta una direzione artistica non priva di oscillazioni ma pregevole: purtroppo però - almeno in versione PlayStation 5 - non ha saputo colpirci sul fronte prettamente visivo.

Per donare una maggior personalità al loro mondo, gli addetti ai lavori hanno farcito ogni singolo scenario di flussi magici, effetti particellari e chi più ne ha più ne metta. Crediamo che anche a questi siano dovuti i risultati altalenanti del gioco in ambito grafico e prestazionale. L'unica modalità presente su PS5 è quella a 60 fps ma purtroppo la conta dei fotogrammi fatica in più occasioni a restare stabile. Persino negli hub di gioco, in cui non vi sono nemici o esplosioni. Anche l'upscaling della risoluzione - ottenuto con AMD FSR 2 - lascia trasparire degli artefatti grafici piuttosto vistosi.



Talvolta l'eccessiva presenza di effetti dovuta all'uso di magie rende difficile la lettura dell'azione e non vi nascondiamo che in più di un'occasione ci siamo ritrovati ad attaccare gli alleati sul campo a causa della confusione (fortunatamente non c'è fuoco amico). Tutto ciò è un vero peccato, poiché impedisce all'ottimo design di personaggi e setting di brillare pienamente.

La patch del day one Nella notte precedente al lancio, gli sviluppatori hanno pubblicato l'aggiornamento del day one di Immortals of Aveum, il quale ha apportato alcune modifiche al titolo migliorando leggermente alcuni spigoli del comparto tecnico. Più nello specifico, l'update ha ridotto - ma non eliminato del tutto - i cali di framerate ed è intervenuta sul funzionamento dell'AMD FSR 2, che rispetto a prima va a ridurre la qualità visiva un numero minore di volte. Nulla da segnalare invece sui problemi audio quando si usano le cuffie, che permangono anche in seguito all'installazione dell'aggiornamento.

Nelle situazioni in cui lo schermo è pulito, il sistema di illuminazione mostra tutto il suo valore e lascia trasparire l'impiego del motore di Epic Games. Una nota di merito la riserviamo alle splendide animazioni della mano di Jak, la cui gestualità è stata curata sin nei minimi particolari. Tra schiocchi di dita, movenze per eseguire gli incantesimi e l'uso dei gadget, il lavoro svolto su questo fronte è encomiabile. Dobbiamo invece segnalare un problema al comparto sonoro in game (molte cutscene non presentano questo fastidio), poiché soprattutto quando si gioca in cuffia si nota che qualsiasi suono è ovattato. Come per le prestazioni, il mix audio dovrebbe essere tra gli aspetti che verranno corretti con la patch del day one, sebbene bisognerà testare l'aggiornamento per comprenderne la reale efficacia. Splendide invece le musiche, incluso il tema udibile nel menu principale.



Segnaliamo in chiusura la timida implementazione delle funzionalità del DualSense, il cui led assume il colore rosso, blu o verde in base al Sigillo attivo. Purtroppo si tratta dell'unica caratteristica del pad supportata dal gioco, che non sfrutta i grilletti adattivi e non fa alcun uso peculiare del feedback aptico.