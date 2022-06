Industria Recensione: uno sparatutto narrativo in un futuro distopico

Steve Chapman e David Jungnickel sono i fondatori di Bleakmill Games, uno studio indipendente con sedi a Berlino e Glasgow. Nel 2015, in un momento della giornata non ben identificato tra lavoretti part-time e studi universitari, iniziano lo sviluppo di Project 15, diventato poi Industria, uo sparatutto con un forte accento sul comparto narrativo che si ispira ai mostri sacri del passato, come Half Life e Bioshock (se volete rinfrescarvi la memoria, ecco la nostra recensione di Bioshock The Collection). Dopo sei anni di sviluppo e altrettanti nuovi membri nel team, il titolo vede finalmente la luce ed esordisce su Steam il 30 settembre 2021.



Passione e amore per il videogioco però, sono delle emozioni difficili da controllare e questo nel mondo dell'indie lo sappiamo fin troppo bene (qui un nostro speciale dedicato a Cuphead, Tunic e Narita Boy). Neanche il tempo di godersi il meritato riposo post-produzione, che Bleakmill annuncia il porting su console next-gen. Dopo aver provato a fondo questa versione di Industria, siamo finalmente pronti a dirvi come è andato il nostro viaggio nella fittizia cittadina di Hakavik.

Il muro di Berlino è caduto

Nessuno vorrebbe ricevere una chiamata in piena notte, men che meno da una persona a noi cara. Lo sa bene Marta, la protagonista di Industria, la quale, appisolatasi sul divano di casa illuminato dalla luce della televisione, sente il telefono squillare.



Dall'altra parte della cornetta c'è Walter, collega e compagno della scienziata, che le comunica - in uno stato di ansia mista a eccitazione - due importanti notizie: la caduta del muro di Berlino e il preoccupante malfunzionamento di ATLAS, l'intelligenza artificiale a cui la coppia sta lavorando. La conversazione si interrompe improvvisamente e Marta è costretta a recarsi presso la struttura di ricerca per aiutare il fidanzato.



Giunta sul luogo, la situazione si presenta del tutto fuori controllo: i segnali di allarme sono gli unici suoni emessi dalla cassa del nostro monitor e non c'è alcuna traccia di vita. In una corsa contro il tempo, la donna riesce a raggiungere il centro dello stabilimento, dove assiste a un evento paranormale che la catapulta nella città fantasma di Hakavik, vent'anni dopo la caduta del Muro. Sappiate, a tal proposito, che il prologo dell'avventura è di altissima qualità. Prende il giocatore totalmente spaesato e lo abbandona in un futuro distopico in cui la razza umana non esiste più, o quasi, se contiamo la misteriosa figura che ci guiderà nelle tre ore necessarie a concludere il viaggio.

Ben presto la protagonista si imbatterà in delle aggressive macchine guidate dalla stessa ATLAS. Il motore del gioco è proprio la sua componente narrativa (non localizzata in italiano), estremamente affascinante e capace di stuzzicare in maniera continuativa l'utente: capire cosa è successo ad ATLAS, Walter e alla razza umana, ci spingerà a proseguire nella partita, nella speranza di trovare le risposte a tutte le nostre domande. Per quanto soddisfacente e intricata però, la trama di Industria lascia fin troppi interrogativi senza risposta, principalmente per la brevità della campagna, ma in un gioco in cui il comparto narrativo così importante tutto ciò è francamente paradossale.

Tra sparatorie ed enigmi ambientali

Il gameplay di Industria presenta un ottimo mix tra esplorazione e scontri a fuoco, con questi ultimi particolarmente riusciti negli ambienti al chiuso. Nella prima ora, il focus si concentra su enigmi ambientali ben strutturati, in cui sarà di fondamentale importanza interagire con l'ambiente.

A rendere tachicardica questa prima parte di avventura, sarà la sensazione di essere alla totale mercè di ATLAS: Marta non disporrà di armi ma solo di torcia e piccone, subirà danni elevati e potrà raccogliere un numero esiguo di fiale curative. Nella seconda parte del titolo invece, la mappa si apre per liberare la protagonista di tutte quelle ansie che prima la opprimevano, trasformandola in una vera e propria macchina da guerra. Mitra, fucile a pompa o da cecchino, complice anche una qualità dello shooting più che sufficiente, renderanno vane le offensive dei pochi avversari, cinque in tutto, che cercheranno di intralciare la nostra missione di salvataggio. I pattern d'attacco sono prevedibili - quattro nemici su cinque si limiteranno a correre contro la scienziata - e le munizioni, che all'inizio scarseggiavano, diventano di facile reperibilità. Si finisce così per rompere quella formula iniziale carica di tensione che ritroviamo, per fortuna, in alcune singolari fasi esplorative. Da segnalare purtroppo anche l'assenza di boss fight, che avrebbero potuto donare ulteriore linfa vitale al gameplay. L'immaginario a disposizione è immenso e anche per questo troviamo che l'assenza di uno scontro di rilievo sia una mancanza di un certo peso.



Nonostante la linearità che contraddistingue Industria infatti, viene lasciata comunque libertà al giocatore per visitare edifici abbandonati e raccogliere cartucce per lo shotgun o documenti che svelano importanti frammenti di lore. In queste anguste stanze, la luminosità è scarsissima e, in uno stadio di perenne allerta, la nostra unica salvezza contro i possibili agguati sono pistola e torcia.

Tante domande, poche risposte

Dal punto di vista estetico, il lavoro svolto dal piccolo team di sviluppo è notevole. L'illuminazione generale è ottima e Hakavik - la cui architettura si ispira alle città di Berlino e Praga con un occhio alle atmosfere di Half Life - trasuda stile da ogni pixel. La nostra prova su Xbox Series X è stata più che soddisfacente: non abbiamo mai registrato cali di frame rate, crash o rallentamenti di alcun tipo. Degna di nota infine, la malinconica colonna sonora realizzata da Lukas Zepf, che peraltro è un amico di infanzia di uno dei soci fondatori.

Industria registra dunque un buon esordio per Bleakmill Games, un punto di partenza per un sequel che sembrerebbe già essere in cantiere. L'obiettivo di Steve Chapman e David Jungnickel di sviluppare uno sparatutto in prima persona story driven è riuscito in parte, proprio perché il racconto si interrompe senza fornire le risposte che tanto fa desiderare a coloro che lo vivono.