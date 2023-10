Infinity Strash Dragon Quest Recensione: l'avventura di Dai non convince

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Confezionato da Game Studio Inc, team nipponico cui Bandai Namco Entertainment ha affidato lo sviluppo di Synduality: Echo of Ada (qui trovate la nostra anteprima di Synduality Echo of Ada), Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai ha vissuto una gestazione a dir poco travagliata. Annunciato nel maggio 2020 - quando il remake animato del quasi omonimo anime non aveva ancora tagliato il nastro di inaugurazione - l'action RPG è apparso tutt'altro che rifinito in ambito tecnico. Square Enix quindi ne ha posticipato l'uscita e ha coinvolto nella sua realizzazione anche i ragazzi di Kai Graphics, al fine di elevare la resa visiva del prodotto.



Benché l'impianto grafico sia migliorato non poco negli ultimi anni, lo spin-off dedicato al prode guerriero Dai e ai suoi amici continua ad apparire carente sotto ogni aspetto della produzione, che a dispetto che nome che porta e della validità della licenza impiegata non deve aver goduto di chissà quale budget. Ora siamo finalmente pronti a emettere il nostro verdetto finale su un titolo riuscito soltanto a metà.

La grande (mezza) avventura di Dai

Qualora abbiate letto il manga o visionato il più recente anime di Dragon Quest: La grande avventura di Dai conoscerete già a menadito l'appassionante epopea che vede contrapposti gli intrepidi discepoli di Avan e l'esercito demoniaco del potente Hadlar. In caso contrario dovete sapere anzitutto che Infinity Strash non racconta una storia originale, bensì ricalca fedelmente le vicende narrate nel fumetto, adattandone però soltanto una parte (un po' meno della metà).

Cresciuto dai pacifici mostri della solitaria isola Dermlin, il protagonista Dai è un coraggioso orfanello che desidera diventare un prode guerriero e che a sua insaputa nasconde dentro di sé un potere inimmaginabile. Sotto la guida del valoroso quanto buffo Avan the Genial III, precettore originario del regno di Carl che in passato sconfisse personalmente il perfido demone che aveva assoggettato il mondo intero, nelle battute iniziali dell'intreccio il piccolo eroe acquisisce pian piano i rudimenti fondamentali del combattimento con la spada, ma in seguito alla prematura dipartita del maestro si vede costretto a raccoglierne anzitempo l'eredità e a mettersi in viaggio per sconfiggere le forze del male. Resuscitato dal re delle tenebre Vearn, che gli ha per giunta donato un corpo più giovane e robusto del precedente, l'efferato demone Hadlar è tornato per vendicarsi di Avan e completare l'opera iniziata quindici anni prima. Supportato dagli altri discepoli dell'insegnante, che uno dopo l'altro si uniranno alla sua crociata contro il maligno, Dai dovrà girare il mondo per liberare i regni caduti sotto il controllo dell'esercito demoniaco, sconfiggere i temibili generali che gli si pareranno dinanzi e non per ultimo far luce sulle sue vere origini.



Se di per sé quella di Dai rientra di diritto fra le più travolgenti epopee proposte dal macro-universo di Dragon Quest, dobbiamo purtroppo riferire che l'adattamento ludico realizzato da Game Studio Inc. e Kai Graphics non funziona altrettanto bene. La storia è infatti raccontata attraverso istantanee tratte dall'anime trasmesso a partire dal 2020 e accompagnate da una voce fuoricampo che ne riassume gli sviluppi anche frettolosamente.

Non solo questa formula - imputabile alla necessità di tenere bassi i costi di produzione - non appassiona, ma i tagli effettuati qua e là incidono in negativo sulla caratterizzazione dei protagonisti. Di conseguenza, vi è il concreto rischio che i neofiti fatichino a lasciarsi trasportare dal corso degli eventi; anzi, non ci sorprenderebbe affatto se la noia scaturita da una regia fin troppo scialba e rinunciataria, che solo di rado si fregia di cinematiche ricostruite col motore di gioco, li spingesse a gettare la spugna.



Allo stesso modo, i fan storici che invece potrebbero avvicinare Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai con la precisa intenzione di rivivere le imprese dell'eroe e i momenti più emozionanti del suo cammino potrebbero non trovare quanto desiderato, specie se consideriamo che la trasposizione è purtroppo incompleta e si interrompe un attimo prima di entrare nel vivo.

Contenuti e gameplay

Completabile in 15 ore circa, la modalità storia di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai è frazionata in diversi capitoli, che di volta in volta vedono alternarsi tre diversi tipi di missioni: se le cosiddette story quest prevedono dialoghi e combattimenti coi cattivi di turno, le free quest comportano piccole sessioni esplorative e solitamente pongono i nostri beniamini contro orde di mostri comuni, mentre le adventure quest sono fondamentalmente delle sequenze narrative - a volte anche lunghissime - da sostenere a cadenza regolare.

La progressione è insomma lineare e l'unica vera "deviazione" concessa all'utente va ricercata nel Temple of Recollection, una curiosa modalità roguelike che vede i discepoli di Avan addentrarsi in un immenso dungeon generato proceduralmente: abbattendo legioni di nemici e di boss (che scendono in campo ogni cinque livelli), è possibile guadagnare bonus per le statistiche del party o allungare le mani su oggetti e pezzi di equipaggiamento altrimenti inottenibili; tuttavia, dal momento che morire nel dungeon equivale a perdere quasi tutto il bottino, l'unico modo per conservare i materiali acquisiti e usufruirne nella modalità storia è quello di uscire volontariamente dal labirinto. Se gli sviluppatori vi avessero prestato una cura maggiore, nascondendovi magari una serie di boss speciali e tratti dalla seconda metà dell'opera, il Temple of Recollection sarebbe diventato un passatempo più che valido, mentre allo stato attuale rimane un contenuto piuttosto ripetitivo e finalizzato unicamente al recupero di risorse con cui migliorare l'equipaggiamento.



Non certo meglio si comporta il sistema di combattimento, tutt'altro che fluido e poco articolato. Pad alla mano, Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai ci è parso legnoso, tant'è che i comandi di schivata e parata in particolare continuano a non essere abbastanza reattivi (qui trovate la nostra precedente prova di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai).

Se a questo aggiungiamo che le animazioni di ricarica delle mosse speciali sono pressoché eterne e non cancellabili, durante la lotta si finisce inevitabilmente per ripetere a iosa degli schemi molto semplici e basati perlopiù sugli attacchi standard, similmente a quanto accadrebbe in un musou. I protagonisti possono infatti contare su assalti fisici, abilità magiche da settare prima di scendere in campo e devastanti mosse finali che possono essere attivate solo dopo aver ricaricato un apposito indicatore. Se non altro, abbiamo apprezzato la cura riposta dagli sviluppatori nel differenziare i pattern offensivi dei quattro personaggi giocabili (specie i due che durante la campagna cambiano completamente stile di lotta), i cui ruoli risultano ben definiti: se lo spadaccino Dai punta sulla velocità e negli scontri coi boss può aggirarli con grande facilità per colpirli alle spalle e indurli nel pericoloso stato di stagger, che appunto li rende temporaneamente vulnerabili, gli incantesimi a lungo raggio di Popp si adattano meglio al combattimento sulla distanza, mentre Maam - almeno nella prima parte della vicenda - spazia tra supporto e attacco. Il quarto e ultimo discepolo di Avan (di cui preferiamo non fare il nome per evitare spoiler a coloro che ancora non conoscono la storia originale) è però il più versatile: nonostante sia a conti fatti un tank, le mosse speciali su cui può contare sono tra le più distruttive e oltretutto i suoi pattern di attacco si prestano bene sia alla lotta in mischia che sulla distanza.

Ingegnosa, infine, la trovata delle Bonds Memories, vere e proprie carte raffiguranti momenti iconici della vicenda che in Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai rimpiazzano il classico sistema d'equipaggiamento del brand. Ogni frammento di memoria conferisce dei bonus diversi ai parametri dei personaggi e addirittura può ridurre il tempo di ricarica delle mosse finali, ragion per cui è necessario scegliere con criterio gli eroi cui assegnarle.



Se ad esempio le carte che migliorano l'efficacia della magia sono perfette per Popp, quelle che intervengono sull'attacco fisico andrebbero equipaggiate su Dai e Maam. Peccato soltanto che l'ottenimento delle suddette sia del tutto casuale e che per potenziarle sia necessario accumulare dei doppioni perlustrando il già menzionato Temple of Recollection.

Dai e compagni meritavano di meglio

I paesaggi di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai potranno apparire non particolarmente rifiniti (talvolta addirittura ripetitivi), tuttavia i seppur spigolosi modelli poligonali dei personaggi sono piuttosto belli e molto fedeli alle controparti originali, mentre le cutscene ricreate in engine sono contraddistinte da animazioni lodevoli e convincenti effetti speciali. Trattandosi di una produzione cross-gen e peraltro non ambiziosa in termini prettamente grafici, su PlayStation 5 lo spin-off non fatica a conservare quasi stabilmente i 60 fps, con lievi e sporadici cali nelle sequenze più concitate.

Dal punto di vista tecnico, è infatti la telecamera la più grande lacuna di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai, in quanto, oltre ad essere molto lenta e ingestibile, non consente di agganciare i nemici comuni; complice un level design stantio e arido, durante i nostri test abbiamo spesso faticato a leggere correttamente l'azione o a notare anche solo la presenza di nemici alle nostre spalle.



Senza nulla togliere al doppiaggio inglese, ci siamo lasciati incantare dalla traccia originale, che vede coinvolti i doppiatori già apprezzati nel più recente adattamento animato dell'opera, e dall'accompagnamento musicale, che attinge alla strepitosa colonna sonora della serie televisiva. Dato l'immenso quantitativo di testi da leggere tra uno scontro e l'altro, troviamo assolutamente inconcepibile la mancata localizzazione in italiano, che ancora una volta rischia di precludere la totale comprensione (o la fruizione stessa) del prodotto a chi non mastica l'anglofono idioma.