Inkulinati Recensioni: un'opera d'arte in movimento, con uno stile unico

Capita sempre più di frequente, all'interno dell'ormai sconfinata offerta ludica odierna, di imbattersi in vere e proprie piccole gemme indipendenti. Disponibile in early access da quasi un anno e in uscita il prossimo 22 Febbraio 2024 per PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, Inkulinati ha subito raccolto un ampio numero di feedback positivi. Ma avrà le carte in regola per sedersi al tavolo con i mostri sacri del genere? Scopritelo nella nostra recensione...

Il fascino dei "marginalia": strategia e irriverenza

Sul piano del racconto, Inkulinati abbandona le convenzioni della narrativa tradizionale, per offrire al giocatore un prodotto che va dritto al sodo, combinando magistralmente elementi strategici a meccaniche da tower defense. Cosa distingue, quindi, il prodotto dagli altri esponenti del genere? L'intuizione che sta alla base del gioco è tanto semplice quanto geniale e ruota attorno ai "marginalia", le miniature presenti in alcuni manoscritti dell'epoca medievale, realizzati dai monaci amanuensi (siamo in tema con lo stile, qui la recensione di Pentiment).

Proprio come questi artisti, il giocatore dovrà disegnare dei veri e propri eserciti su di un campo di battaglia rappresentato, neanche a dirlo, dalle consunte pagine di un libro. Tra cani spadaccini, conigli dotati di arco, asini trombettieri e molti altri, la varietà non manca, ma il mood scanzonato che pervade tutta l'opera non deve ingannare: Inkulinati è uno strategico duro e puro.



Cercando di sintetizzare al meglio il complesso sistema messo in piedi dai ragazzi di Yaza Games (al debutto sulla scena videoludica), gli scontri constano di duelli 1vs1 all'interno di un campo da gioco 2D dove, un po' come negli scacchi o in altri strategici, ogni utente dovrà muovere le proprie pedine con l'obiettivo di sconfiggere l'avversario di turno. La differenza qui è che, per vincere, potremo addirittura spingere giù dallo stage i "pezzi" dell'avversario come se colpissimo il tavolo in una partita vera.

Questo è solo uno degli esempi in cui il titolo dimostra di non prendersi troppo sul serio, rimarcando anzi il tono irriverente che caratterizza l'esperienza. Per quanto riguarda le possibilità tattiche, una volta disposte le nostre belligeranti creaturine antropomorfe sul terreno di battaglia, potremo muoverci "saltando" di casella in casella. Anche questa semplice iniziativa richiede però attenzione e per agevolare il gioco mostra a schermo gli effetti di una data mossa attraverso un codice di colori. Qualora la casella sulla quale decidessimo di spostarci fosse di colore verde, ad esempio, potremo effettuare un'ulteriore mossa prima di passare il turno all'avversario mentre, nel caso in cui fosse invece di colore giallo, avremo la facoltà di coprire una maggiore distanza sacrificando però la possibilità di attaccare il nemico. Sì perché, come detto, le bestioline di Inkulinati hanno intenzioni tutt'altro che amichevoli e, oltre a poter spingere gli avversari, ogni pedina ha a propria disposizione una vasta gamma di azioni votate all'offesa (ed è proprio il caso di dirlo visto che alcune animazioni avranno proprio l'obiettivo di dileggiare il nostro antagonista).



Alcune mosse colpiranno due caselle adiacenti mentre altre, come nel caso delle frecce, potranno cadere a pioggia su di un ristretto manipoli di avversari. Anche il danno critico può essere gestito dal giocatore che, premendo con il dovuto tempismo un indicatore a schermo, potrà decidere l'ammontare dei danni da infliggere al malcapitato.



Una scelta che abbiamo apprezzato, in quanto in grado di premiare l'abilità dell'utente e donare la giusta dose di dinamicità alle partite. Un'ultima tipologia di azioni degne di nota è rappresentata dall'Inchiostro e dalla Noia. Cosa sarebbe un monaco amanuense senza il suo prezioso calamaio al fianco? Come nella realtà, anche in Inkulinati questo liquido andrà esaurendosi man mano che disegneremo nuove creature e, per ricaricarlo, dovremo posizionare le nostre pedine esattamente sulle caselle nelle quali vi saranno delle macchie di colore.

Una volontà precisa degli sviluppatori per aggiungere un'ulteriore tocco strategico al posizionamento sul campo. Per quanto riguarda invece la meccanica, denominata "Noia", è pensata per scongiurare eventuali sbilanciamenti di gioco dovuti al fatto che, una volta individuate le pedine più potenti od efficaci, i giocatori disegnino esclusivamente quelle. Evocare sempre le stesse creature indurrà infatti il nostro maestro ad uno stato di noia, che farà lievitare l'esborso, in termini di inchiostro, necessario per crearne di nuove. Un espediente tanto semplice quanto geniale (oltre che ben inserito nel contesto narrativo) per cercare di promuovere la duttilità e la varietà degli scontri.



Insomma, le possibilità non mancano di certo ed anzi, in questo senso è importante sottolineare che Inkulinati potrebbe avere una curva di apprendimento alquanto ripida per i neofiti del genere. Il prodotto richiede del tempo per familiarizzare con le meccaniche di gioco e, vista anche la varietà di unità e abilità da gestire, ciò potrebbe far demordere alcuni giocatori. Il che sarebbe un peccato perché vi assicuriamo che, una volta superata questa fase iniziale, verrete ricompensati con una esperienza gratificante e stimolante.

Un terreno di battaglia in continuo cambiamento

Ad impreziosire (o complicare) ulteriormente le cose, ci pensano infine le mappe, tutte pregevolmente disegnate e ricche di elementi interagibili. Ognuna di esse presenta infatti dettagli come barili, capanne, boschi ed altri ostacoli che impattano significativamente sulle strategie di combattimento. Ad esempio, i boschi possono fornire copertura per le tue truppe, riducendo la precisione degli attacchi nemici, mentre i fiumi possono rallentare il movimento delle truppe terrestri.

Anche la verticalità, dovuta alla presenza di più livelli collegati da scale, non rappresenta un mero vezzo stilistico ma agevola le bestie volanti e gli arcieri, garantendo loro un vantaggio tattico. Queste caratteristiche aggiungono profondità e complessità alle battaglie, incoraggiando i giocatori a considerare attentamente il terreno e ad adattare le proprie strategie di conseguenza. Se nel complesso gli scontri funzionano decisamente bene, va detto che l'interfaccia, piuttosto satura di elementi a schermo, meriterebbe qualche ritocco significativo. Durante le battaglie ci sono capitati inoltre casi in cui i menù e le descrizioni di alcune mosse si sovrapponessero agli avversari o agli elementi di gioco, compromettendo la chiarezza e l'intelligibilità delle battaglie. Anche i controlli, tradiscono forse una certa inesperienza degli sviluppatori. Abbiamo testato il titolo su PS5 trovando curiosa, in questo senso, la scelta di deputare all'analogico di sinistra lo spostamento della visuale di gioco, lasciando a quello di destra il compito di selezionare le caselle sulle quali spostarsi o compiere azioni.



Minuzie nel computo dell'impianto ludico di Inkulinati, ma avremmo apprezzato una maggiore attenzione anche a questi dettagli da parte dei ragazzi di Yaza Games.

"Nuovo viaggio": Un'avventura scanzonata e coinvolgente

Come detto, padroneggiare il mix di spostamenti, attacchi e altre mosse speciali sarà tutt'altro che una passeggiata sulle prime e, per ovviare a ciò, il team di sviluppo ha introdotto una modalità, chiamata l'Accademia. Questa consta di un tutorial che ha lo scopo di accompagnare per mano il giocatore attraverso lezioni base e intermedie.

A nostro avviso questo obiettivo può dirsi solo in parte raggiunto in quanto, sebbene le spiegazioni siano sufficientemente chiare, non possono per forza di cosa essere omnicomprensive e abbiamo scoperto alcuni effetti solo dopo svariate partite. Il piatto forte dell'offerta di Inkulinati è però rappresentato dalla modalità "Nuovo viaggio", una scanzonata avventura che ci vedrà sfidare altri maestri o bestie senza padrone, affrontando una serie di eventi e sfide, che daranno origine a simpatici intermezzi e sequenze animate. Questa modalità, oltre ad offrire un discreto livello di sfida (almeno alla difficoltà standard da noi testata), è progettata per integrare le meccaniche di gioco in modo organico nella progressione. Completando le missioni, avremo infatti la possibilità di sbloccare nuove unità, abilità e opzioni di personalizzazione per il nostro esercito, dando l'opportunità ai giocatori di mettere in pratica le loro abilità strategico/tattiche ed incoraggiandoci a sperimentare, esplorando tutto ciò che il gioco ha da offrire. Nel complesso abbiamo trovato la modalità storia piacevole e coinvolgente con il contatore che si è attestato sulle 8 ore, nel computo della nostra campagna. A completare l'offerta ludica di Inkulinati ci pensano infine i "Duelli", ovvero i classici scontri contro l'intelligenza artificiale o altri giocatori ed il "Bestiario", per poter analizzare e studiare nel dettaglio le caratteristiche peculiari di ogni pedina.

Bello da vedere

Uno dei punti di assoluta eccellenza del titolo è da ricercarsi sul piano artistico, un aspetto al quale i designer di Yaza Games devono aver dedicato molto tempo. Come detto, ogni bestiola ha il suo aspetto peculiare e sembra uscita direttamente dalle pagine di un manoscritto medievale. Anche le animazioni, sebbene non facciano gridare al miracolo, risultano curate e, in alcuni casi che non vogliamo togliervi il privilegio di scoprire, decisamente sopra le righe.

Degni di menzione infine tanto i brevi spezzoni che anticipano le sfide (nei quali vedremo monache, cavalieri ed altre figure medievali sedersi al tavolo per dare vita a battaglie memorabili), quanto le sequenze che vedranno comparire a schermo le mani dei monaci intenti a disegnare una nuova pedina.



Anche i motivi che compongono la colonna, pur non brillando per varietà, riescono a ricreare un'atmosfera adatta al contesto storico, facendo da sottofondo alle partite. Chiude la nostra disamina la localizzazione dei testi in italiano, che riesce a conservare il tono scanzonato e spesso umoristico delle battute in inglese in modo davvero impeccabile.