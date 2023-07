Jagged Alliance 3 Recensione: scontri appassionanti e personaggi memorabili

Per gli appassionati di strategia videoludica, il nome Jagged Alliance non è tra quelli che passano inosservati. Nel corso dei 24 anni trascorsi dall'uscita del grandioso secondo capitolo, però, la serie si è ampliata con delle produzioni che non sono mai riuscite a toccare le vette raggiunte dalle prime incarnazioni a firma Sir-Tech (qui la recensione di Jagged Alliance Back in Action). Il compito di risollevare le sorti dell'IP è stato affidato a Haemimont Games, un collettivo dal curriculum di tutto rispetto (Imperium, Grand Ages e Tropico), con una comprovata esperienza nella realizzazione di gestionali e RTS di livello. Ebbene, Jagged Alliance 3 è stato concepito per omaggiare le più blasonate iterazioni dell'IP e noi, dopo averlo testato a fondo, siamo finalmente pronti a parlarvene.

Protagonisti "particolari"

Al netto dei toni drammatici della campagna, questo terzo capitolo presenta un pool di personaggi degno dei film action anni '80. Una rapida cutscene ci informa del rapimento del presidente Lafontaine, governatore di un paese dell'Africa occidentale chiamato Grand Chien. A contattarci è la figlia stessa dell'uomo, che oltre a preoccuparsi per le sorti del padre è in forte apprensione per la guerra civile in corso. A ordire il sequestro di persona potrebbe essere stato il Maggiore, un misterioso signore della guerra a capo della forza paramilitare conosciuta come "Legione", che ora tiene sotto scacco l'intera regione.

Per scoprire l'identità del criminale, salvare Lafontaine e riprendere il controllo del paese dovremo assemblare un team di professionisti del combattimento, ciascuno dotato di un suo equipaggiamento di partenza e di abilità specifiche. Chiunque abbia familiarità con la serie, noterà senza alcun dubbio diversi volti noti fare il loro ritorno: tra questi, ad esempio, c'è il russo Ivan Dolvich con il suo colbacco sovietico e il fidato AK-47, oppure Fidel, l'esuberante cubano ossessionato dagli esplosivi.



Tutti volutamente stereotipati, i personaggi avranno dei trascorsi particolari e potrebbero conoscersi l'un altro, con relative simpatie e antipatie. Questa caratteristica del prodotto era assente nel secondo capitolo ed è in grado di condizionare concretamente l'andamento della nostra missione: siamo rimasti sorpresi quando - nella nostra prima partita - un mercenario ha rifiutato la nostra offerta economica perché avevamo già assoldato un suo rivale. A coronare l'ottima caratterizzazione delle decine di guerrieri presenti è, a nostro parere, il sistema di conversazione, che ci consente di interagire con gli NPC che popolano le mappe in base alla composizione della nostra unità.

I soldati hanno linee di dialogo uniche e, a seconda della situazione, possono limitarsi a fare semplici commenti o arrivare ad approfondire gli eventi narrati. Il carattere e le inclinazioni dei singoli individui hanno avuto un impatto concreto sul terreno di scontro, tra l'emersione di sinergie battagliere o casi di insubordinazione.



Le tante quest secondarie - non particolarmente elaborate ma discretamente varie - che si abbinano all'obiettivo primario delineano una narrazione tutt'altro che scontata, che non ci vedrà nei panni di eroi senza macchia. Nel corso delle 30 ore impiegate a completare la nostra prima partita siamo stati chiamati a compiere vere e proprie scelte con risvolti concreti e moralmente ambigui sullo svolgimento degli eventi, e siamo arrivati a dubitare dei buoni propositi della nostra missione.

Combattimenti appassionanti

Ogni protagonista presenta 10 attributi tra capacità fisiche e mentali, da forza e saggezza, fino a competenze più tecniche come meccanica o medicina. Questi tratti sono destinati a crescere nel corso della campagna, sia compiendo specifiche azioni, sia sbloccando skill passive ottenibili quando i mercenari salgono di livello.

Dovremo fare estrema attenzione a mantenere squadre dalle capacità abbastanza eterogenee per superare le sfide: un alto valore di leadership potrebbe spingere un nemico a evitare lo scontro, come non disporre di un artificiere esperto potrebbe farci saltare in aria mentre tentiamo di attraversare un campo minato. I talenti dei nostri guerriglieri sono messi alla prova anche in battaglia, e abbiamo adorato come in queste situazioni l'RNG ci abbia costretto a rimediare a imprevisti d'ogni sorta. Mine e nemici nascosti, armi inceppate, o anche solo il maltempo sono solo alcuni tra gli innumerevoli assi nella manica che il gioco possiede per mandare all'aria anche i piani studiati con attenzione. L'approccio per conquistare ogni avamposto nemico è lasciato infatti all'immaginazione dei giocatori: il nostro preferito è sempre stato quello stealth, con l'eliminazione silenziosa di un buon numero di avversari a precedere lo scontro vero e proprio. Fare irruzione ad armi spianate o posizionare trappole per sorprendere le forze ostili restano, chiaramente, soluzioni valide.



Il cuore pulsante di Jagged Alliance 3 è ovviamente il combattimento a turni, che una volta avviato si svolge nel più classico dei modi, spendendo punti azione per spostare i nostri uomini su una griglia di movimento. Quando i proiettili inizieranno a volare, avremo una miriade di opzioni per avere il sopravvento sui guerriglieri della Legione, che grazie ad una spietata IA venderanno cara la pelle. Ogni arma porta con sé modalità di fuoco specifiche e gli ordini che potremo impartire ai nostri dipenderanno dall'equipaggiamento di cui dispongono.

Potremo addirittura decidere quale parte di un avversario colpire (testa, braccia, torso o gambe) per rallentarlo o renderlo meno preciso, alternare tre posture differenti per sfruttare le particolarità del terreno e spendere punti extra per migliorare la mira. Su questo fronte crediamo che gli sviluppatori abbiano compiuto scelte interessanti ma che potrebbero far storcere il naso ad alcuni. Per dirne una, a schermo non troviamo la probabilità di colpire un nemico, ormai uno standard negli strategici a turni, e non c'è nemmeno un valore numero a indicare la salute dei soldati ostili.



In compenso, i soldati fanno dei commenti circa la loro sicurezza di centrare il bersaglio e ci permettono di non sprecare munizioni se ad esempio non sono convinti di poterlo colpire. Inoltre, lo stato di salute viene sostituito da una descrizione testuale sulla condizione generale dei nostri uomini. Tali caratteristiche sono elementi distintivi della produzione, ma impressionano maggiormente dal punto di vista prettamente scenico.

Costruire la resistenza

A lasciarci a bocca aperta è la quantità di armi presenti in gioco, al pari della fedeltà nella loro riproduzione: ce ne sono per tutti i gusti, e ciascuna di esse avrà una specifica tipologia di munizioni. Come se non bastasse, potremo modificarle utilizzando pezzi e materiali che troveremo sparsi per le mappe.

Mettiamo in conto anche medicine e protezioni, ed ecco che la gestione di strumenti e oggetti utili si trasforma in una sfida a sé stante, in grado di elevare ulteriormente il tasso di sfida di un titolo pensato per i veterani del genere. Ogni mercenario ha un inventario estremamente limitato, il che rende necessaria la creazione di depositi sparsi per il paese, a cui possiamo avere accesso soltanto con la vista satellitare. Quando non saremo impegnati in battaglia, questa ci permetterà di monitorare la nostra operazione nella sua interezza, mostrandoci quali settori sono sotto il nostro controllo e quali sono quelli ancora da conquistare.



Sempre in tali frangenti dovremo poi rinnovare i contratti in scadenza o reclutare nuovi specialisti, assegnare alle nostre squadre dei compiti come riparare l'equipaggiamento degradato, perlustrare un settore oppure addestrare milizie per difendere i villaggi liberati che, ciclicamente, subiranno gli attacchi della Legione. Al contrario del combattimento, la fase gestionale di Jagged Alliance 3 si è rivelata piuttosto ripetitiva nel lungo periodo.

Oltre alla manciata di attività disponibili possiamo fare ben poco, e ciascuna di esse richiede la costante assegnazione manuale di uno o più mercenari. Ci si perde in innumerevoli schermate e molti elementi da tenere in considerazione e l'intera componente dell'esperienza risulta piuttosto macchinosa. Difatti i giorni passano in fretta e si è sempre chiamati a ripetere più e più volte l'iter per completare le medesime attività.



In Jagged Alliance 3 infatti il tempo è denaro: pianificare meticolosamente l'operato delle nostre squadre è fondamentale per ottimizzare le migliaia di dollari che spenderemo ogni giorno. Più settori libereremo, meglio riusciremo a coprire i costi, in particolare occupando miniere di diamanti, oppure intercettando i traffici illeciti della Legione. Potremo rimpinguare le finanze anche hackerando computer o forzando qualche cassaforte nemica, ma individuare gli elementi nelle mappe da cui recuperare i preziosi ci è sembrato troppo faticoso in confronto all'esiguo bottino ottenibile.

Questo perché i livelli traboccano di dettagli, tra spazzatura, edifici in rovina, boschi rigogliosi e così via. Tutto ciò è chiaramente una gioia per gli occhi ma purtroppo individuare gli oggetti utili - peraltro mal evidenziati - sparsi per le varie aree non è esattamente agevole. Per scandagliare una singola zona bisogna investire più di una manciata di minuti e a farne le spese è un po' il ritmo dell'esperienza, considerando poi che le 150 mappe uniche che compongono la nazione di Grand Chien godono quasi tutte di una forte personalità visiva.



L'ottimo livello di dettaglio di ambienti dal buon grado di distruttibilità viene affiancato da modelli poligonali rifiniti, che si muovono in modo fluido e particolareggiato, tra le scivolate per raggiungere le coperture e le colluttazioni corpo a corpo. Nel corso della nostra avventura nel mondo confezionato da Haemimont Games non siamo incappati in incertezze in materia di frame rate o in bug di sorta.