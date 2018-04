Jotun Valhalla Edition: Recensione della versione per Nintendo Switch

La mitologia norrena è un campo poco esplorato dal medium videoludico, un ricco e profondo giacimento di cui è stata a malapena intaccata la superficie. Salvo rari esempi - come Hellblade o il recentissimo God of War che troneggia, maestoso, a dimostrarci quanto la materia abbia da offrire - questo inestimabile patrimonio narrativo non è stato sfruttato a dovere, oscurato dal pesante retaggio culturale lasciatoci dai miti greci e romani.

Ma prima che le leggende del Nord venissero raccontate nelle opere di Ninja Theory e Santa Monica, lo studio canadese Thunder Lotus ha realizzato Jotun, ottimo action-adventure in salsa nordica, capace di portare sui nostri schermi tutto il fascino dell'epica scandinava. Ad un anno dall'uscita della Valhalla Edition su PS4 e Xbox One, l'opera si accinge ora a varcare le sale dell'eShop della Grande N: i Giganti imprimono così la loro orma anche su Nintendo Switch.

Somewhere over the Bifrost

Una voce, un flebile sussurro nella musicale lingua islandese, ci introduce la nostra protagonista, Thora: valorosa guerriera vichinga, non ha trovato la morte in modo onorevole ma attraverso il naufragio del drakkar su cui viaggiava con i compagni d'arme, ragion per cui dovrà combattere per ottenere l'ingresso nel Valhalla, il paradiso norreno. Sarà dunque nostro compito aiutarla a guadagnare il favore degli dèi sconfiggendo gli Jotnar (sorta di versione scandinava dei titani ellenici) e dimostrando così il suo valore.

Questa breve introduzione è più che sufficiente per capire quanto lavoro e quanto amore siano stati riversati sul comparto grafico e sonoro: il doppiaggio interamente in islandese conferisce all'opera un sapore ancor più epico e solenne, sostenuto da una soundtrack estremamente evocativa e mai invadente. Un po' come in Breath of the Wild, spesso l'accompagnamento musicale lascia spazio ad eterei suoni e rumori ambientali che ci consentono una totale immersione nello splendido mondo di gioco.

Tanto le ambientazioni quanto i personaggi sono completamente disegnati a mano, e ciò costituisce il più grande punto di forza del titolo: i luoghi che visiteremo sono infatti meravigliosi e perfettamente caratterizzati. Non sono poche le istanze in cui vedremo la telecamera arretrare per offrirci dei campi lunghi e lunghissimi che ci mostreranno il Ginnungagap (l'hub tramite cui accederemo ai vari livelli) e le varie aree che attraverseremo per sconfiggere gli Jotnar in tutta la loro magnificenza.

Le meccaniche ludiche si fondano su un dualismo assolutamente affascinante, passando dalla calma delle sezioni esplorative alle tesissime battaglie contro le colossali creature. Le trappole ambientali non rappresentano certo una grossa sfida per i giocatori più smaliziati, ma sono perfettamente inserite nel contesto narrativo e scenografico, e non mancheranno di dare filo da torcere al viandante incauto.

D'altronde Thora dispone di un attacco normale, uno potente e di una schivata, a cui si aggiungono i poteri divini (recuperabili dopo aver scovato il santuario degli dèi): siccome l'arsenale è abbastanza limitato, dovremo riuscire farne buon uso per uscirne vincitori dagli scontri più ardui. Bilanciare l'utilizzo del colpo standard (veloce ma poco potente) e di quello potenziato (devastante ma in grado di lasciarci scoperti per un lasso di tempo maggiore) sarà vitale per sopravvivere alle battaglie contro gli Jotnar. A tal proposito, va nuovamente elogiato il team per aver saputo così ben caratterizzare i titani, consegnandoci boss fight elettrizzanti, che sembrano trarre ispirazione da Shadow of the Colossus, ponendoci a confronto con enormi creature di cui dovremo imparare i punti deboli e i pattern di attacco.

Benché le azioni offensive dei giganti non siano particolarmente complesse, sarà fondamentale apprendere a menadito il tempismo nell'attaccare e schivare per non soccombere ai letali colpi dei nemici, che al calare della barra della vita intensificheranno gli assalti e complicheranno di molto la nostra impresa. Aspettatevi di morire più volte nel tentativo, prima di poter avvicinarvi di un passo ai portali del Valhalla.

Dove il titolo presta il fianco a qualche difetto è, purtroppo, nel level design: se, lo ribadiamo, la qualità del comparto grafico resta sempre di elevatissimo livello, alcuni ambienti ci appaiono decisamente più spogli ed elementari di altri, tali da rendere meno interessante il nostro viaggio verso la boss fight. Se in alcuni momenti è impossibile non ammirare estasiati il lago ghiacciato, cercando di evitare l'offensiva del serpente Jormungandr, in altre occasioni non vedremo semplicemente l'ora di arrivare allo scontro con il titano.

Ciò è ancor più evidente quando ci vedremo costretti a ritornare sui nostri passi e visitare nuovamente alcune aree per recuperare potenziamenti che spesso si rileveranno fondamentali negli scontri più impegnativi, e che magari ci siamo lasciati sfuggire a causa di una mappa un po' imprecisa, che mostrerà sì tutto il livello, ma non la nostra posizione.

Va tuttavia sottolineato come anche le zone meno intriganti dal punto di vista del gameplay sapranno fornirci validissimi elementi di lore, consentendoci di aprire uno squarcio nel misterioso mondo della mitologia norrena e comprenderne alcuni elementi fondanti.

Tanto sullo schermo della TV quanto su quello del tablet, infine, Jotun non manca di impressionare per la struggente bellezza degli scenari, non cedendo il passo ad alcuna incertezza tecnica su Nintendo Switch. Il sonoro contribuisce a rendere l'opera di Thunder Lotus una gioia non solo per gli occhi ma anche per le orecchie, mescolando melodie epiche e sognanti suoni naturali, che ci avvicineranno emotivamente a Thora ed alla sua personale odissea.

Al termine dell'avventura, in ogni caso, la Valhalla Edition propone una sorta di modalità boss rush: potremo sfidare gli Jotnar uno dopo l'altro, con un livello di difficoltà ancora maggiore rispetto quello sperimentato nella storia.