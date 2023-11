Jusant Recensione: una scalata infinita che colpisce nel segno

Già autore di diversi titoli apprezzati, da Life is Strange a Vampyr, Don't Nod sta per tornare con Jusant, un gioco il cui nome è un termine nautico francese che indica la marea che si ritira (a proposito di Don't Nod, qui la prova di Banishers Ghosts of New Eden). Ed è proprio da un mare che la nostra avventura comincia, un arido e inospitale mare di sabbia divenuto cimitero di numerose imbarcazioni. Una volta giunti al cospetto della Torre - luogo tanto enigmatico quanto affascinante - Jusant ci trascina in un racconto drammatico e attuale, sorretto da meccaniche di gioco che ben accompagnano la narrazione.

La minaccia della siccità

Secondo un rapporto di Legambiente, entro il 2050 il numero di migranti climatici potrebbe aggirarsi tra i venticinque milioni e il miliardo, cifre catastrofiche che non solo rischiano di mettere a dura prova la tenuta di interi paesi, ma di provocare un cataclisma socio-economico di proporzioni drammatiche. Scenari simili si sono già concretizzati in alcuni angoli di mondo e non tarderanno a bussare alle nostre porte.



La premessa narrativa di Jusant non è dissimile da quello che sta succedendo nell'Antropocene: a causa degli elevati livelli di siccità, l'acqua è completamente scomparsa. Le tribù della Torre, spinte dall'istinto di sopravvivenza, optano per due soluzioni distinte: cercare un'oasi nel deserto o, in alternativa, andare alla ricerca di acqua in cima alla Torre, struttura rocciosa dalle cui sorgenti un tempo ne sgorgava in abbondanza.



L'avventura del nostro protagonista e dell'adorabile creatura che lo accompagna lungo il cammino comincia proprio ai piedi della Torre. Jusant, pur facendo uso di (poche) cinematiche, delega buona parte del racconto alla narrazione ambientale e alle testimonianze scritte di un manipolo di personaggi.

Considerando la breve durata del titolo - completabile in circa quattro ore - sarebbe del tutto inutile discutere ulteriormente della storia, le cui sfaccettature si dipanano nelle lettere che troveremo sparse per i piccoli villaggi abbandonati, contenenti riflessioni di natura sociale e culturale. Jusant riesce a rappresentare il dramma di chi è costretto a lasciare la propria casa per tentare di sfuggire all'apocalisse, o di chi preferisce restare saldo alle proprie radici perché anziano. I villaggi giacciono in silenzio nell'attesa di essere scoperti dal giocatore, un dedalo di strutture che un tempo ospitava famiglie, attività commerciali e campi agricoli in grado di sostenere la vita nella Torre. L'opera di Don't Nod, seppur caratterizzata da un certo ermetismo fatto di assenza di dialoghi e marchingegni arcani, affronta con delicatezza due tristi realtà del nostro tempo: il cambiamento climatico e l'immigrazione che ne consegue. È attraverso le riflessioni del popolo della Torre che cogliamo la dimensione più intima del racconto, in una serie di pensieri scritti più simili a confessioni che a testimonianze storiche per il futuro.

Una lunga scalata

La ricetta ludica di Jusant si divide in scalate e normale esplorazione. Nel primo caso dovremo arrampicarci su imponenti pareti rocciose servendoci dei vari appigli sparsi qua e là, da afferrare con l'uso dei grilletti del controller (uno per mano). Avremo anche la possibilità di saltare per raggiungere sostegni troppo distanti per le nostre braccia, ma ciò farà consumare vigore che potrà essere recuperato premendo un tasto apposito.



Detto questo, più energia impiegheremo per proseguire, meno potremo recuperarne (finché non raggiungeremo un terreno su cui poggiare i piedi e riposare). I controlli sono intuitivi e rispondono bene agli input, con un avatar né troppo agile né troppo macchinoso da manovrare. Ad assisterci nelle arrampicate avremo una corda e tre chiodi da scalata che ci consentiranno di creare nuovi punti d'appiglio, in modo da non dover ripartire da zero in caso di caduta.



La corda, ovviamente, ha un'estensione massima il cui limite è segnalato da tre colori: blu, giallo e rosso. Raggiunto quest'ultimo, dovremo trovare un gancio speciale che ci consenta di riavvolgere la corda e ripartire. Le fasi d'arrampicata, pur essendo strutturate prevalentemente in verticale, prevedono anche brevi tratti in orizzontale: una volta agganciata la corda, potremo dondolare nella direzione desiderata o addirittura correre sulla parete, possibilità queste che rendono un po' più variegato e profondo il platforming.

La difficoltà del gioco è tarata verso il basso, una scelta comprensibile se inquadrata nel contesto generale. Jusant non ha interesse nel porre l'utente di fronte a ostacoli difficili da superare. Offre invece un'esperienza priva di particolari intoppi: lo suggerisce l'impossibilità di cadere nel vuoto o di provocare un game over. Il racconto e le tematiche su cui si basa sono le reali priorità della produzione, e questo emerge proprio nelle fasi esplorative. Si cercano i documenti di cui abbiamo parlato prima ed è possibile interagire con oggetti come le conchiglie, in grado di farci "sentire" l'acqua che un tempo scorreva ovunque, una piccolezza che sottolinea il trauma della perdita di questo bene prezioso. Di grande valore ludico è il nostro compagno di viaggio, una creatura acquatica in grado di far crescere la poca vegetazione rimasta sulla parete per permetterci di usarla come appiglio. Col progressivo peggioramento delle condizioni climatiche, le nostre azioni richiederanno un dispendio di energie sempre maggiore, portandoci a vivere in prima persona le difficoltà di chi un tempo abitava la Torre.



Nella zona di Bassa Marea ad esempio la siccità è talmente forte da aver reso impossibili attività come l'agricoltura e la pesca. Che cosa significa per il protagonista? Non potrà usare la vegetazione per arrampicarsi, perché questa si seccherà in fretta sotto il sole cocente. Le condizioni climatiche dei biomi che fanno da sfondo alla vicenda non saranno numerose, eppure riescono a sortire l'effetto voluto quando complicano la vita di chi gioca, precludendogli di sfruttare elementi ambientali che prima dava per scontati.

Cartoline dall'Apocalisse

Da un punto di vista tecnico, Jusant usa l'Unreal Engine per regalarci scenari che ci hanno ricordato le opere di Moebius, celebre illustratore francese. Il gioco del resto abbraccia uno stile più vicino ai film d'animazione, fatto di colori saturi che cambiano a seconda del clima. Nonostante una buona resa generale, capita ogni tanto di incappare in superfici poco dettagliate, ma nulla in grado di impattare in modo significativo sulla piacevolezza dell'esperienza. Ciò che invece potrebbe infastidirvi è la presenza di alcuni bug che provocano il blocco del personaggio, piccole compenetrazioni poligonali che fortunatamente non ci hanno mai portato al riavvio dell'applicazione.

Abbiamo giocato su un PC munito di processore Ryzen 5000 e RTX 3060 Ti con settaggi massimi in 1440p, DLSS e NVIDIA Reflex attivi: salvo rarissime occasioni, l'azione non è mai scesa sotto i 60fps, complice una buona ottimizzazione e requisiti tutto sommato accessibili. La colonna sonora è composta da pochi brani ma tutti utilizzati al momento opportuno, anche se la vera musica di Jusant è rappresentata dal silenzio e dal sibilo del vento, una scelta in grado di porre maggior enfasi sulla desolazione di alcuni scenari. Da segnalare la presenza dei testi in italiano e di alcune opzioni come i font ad alta leggibilità.