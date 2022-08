Kirby's Dream Buffet Recensione: un party game tra Monkey Ball e Fall Guys

"Il cibo è circa il 50 o il 60% dell'esperienza culinaria. Ma conta anche il resto: l'ambiente, l'atmosfera, la musica, il feeling, il design, l'armonia tra ciò che hai nel piatto e ciò che circonda il piatto". A sostenere ciò è sua altezza Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo. Ed è incredibile, ma vero: se dall'alto del suo trono di posate, baguette e barigoule, provasse Kirby's Dream Buffet, vedrebbe come il suo prezioso credo sia stato rispettato anche in un videogioco con una palletta rosa.



Giocando a questo nuovo party game di casa Nintendo, con protagonista il celebre Kirby, infatti si viene circondati da colori, suoni e persino dalle sensazioni che compongono l'esperienza gastronomica: l'obiettivo del gioco è rotolare, rimbalzare e gareggiare, tra portate che compongono un intero menu gourmet. In questa folle ma deliziosa corsa, si viene (letteralmente) colpiti da pan di spagna sgargianti, panna, biscotti e fragranti salati. A una prima occhiata ricorda molto il folle Super Monkey Ball: Banana Blitz o il coloratissimo Fall Guys (a tal proposito, qui la nostra recensione di Fall Guys Ultimate Knockout), ma al palato Kirby's Dream Buffet lascia una sensazione diversa, decisamente più dolce. Al gusto di fragola.

Il ristorante Nintendo Switch

Il colosso giapponese ci aveva sorpreso, o meglio, ci aveva ingolosito quando appena una settimana fa ha svelato la data di uscita di Kirby's Dream Buffet, a solo un mese di distanza dal reveal.

Ma non è stata tanto la fretta a spingere l'annuncio, quanto una ricorrenza: quest'anno infatti si celebrano i trent'anni dalla prima pubblicazione di Kirby per casa Nintendo. HAL Laboratory, la software house giapponese che si è occupata del piccolo eroe, ha organizzato un festival per l'occasione e durante le celebrazioni ha annunciato il debutto del gioco nella terra del Sol Levante e negli altri territori. In sostanza, al momento Nintendo Switch ospita tre capitoli di Kirby ufficiali e due spin-off. Ancora una volta, parliamo di un'esperienza pensata per le famiglie, con un multiplayer immediato e divertente che non fa della varietà di gaming la sua portata principale: si concentra infatti sull'ambientazione, il design e le ghiotte atmosfere che rendono il tutto più goloso.

Le portate

Oltrepassata la soglia del ristorante "Nintendo Switch", apprestiamoci a iniziare il viaggio papillo-sensoriale della cucina di HAL Laboratory: la storia viene messa da parte, ci basta sapere che Kirby impugna una forchetta onirica e, prima di potersi gustare una torta con le fragole, viene rimpicciolito per magia, atterrando sulla panna del dolce. Poco male, ora avrà soltanto ancora più cibo da gustare. Inizia così la sua affamata corsa per accaparrarsi le prelibatezze.



Il gameplay è molto semplice: la nostra palletta rosa stavolta deve rotolare lungo alcuni percorsi, con l'obiettivo finale è divorare più fragole degli altri. Saltellando è possibile evitare ostacoli, sbalzare via più agilmente gli avversari e, se cadiamo oltre il bordo, fluttuare per ritornare in campo. Di grande importanza è anche la derapata, da utilizzare al momento più opportuno per schivare i pericoli.

L'allenamento in libertà è particolarmente indicato per abituarci a rotolare e a fare pratica con i "cibi di copia", che sono i power up temporanei: questi potranno farvi correre come una meteora, far rotolare più in fretta o trasformarvi in una gelatina, dandovi modo di superare alcuni ostacoli come i fastidiosi muri di biscotti. Senza limiti di tempo e senza pressioni, in quest'area del gioco possiamo divertirci in un vasto campo tra tutti i cibi che ci verranno offerti durante le battaglie, pardon, degustazioni.



Tra le altre opzioni, invece, la sezione dedicata ai costumi e ai colori di Kirby ci permetterà di cambiare il nostro ghiotto protagonista. Per ottenere tali delizie dovremo progredire con la nostra "Classe Gourmet", che ci vedrà intraprendere un lungo viaggio fino al livello 135. Ottenibili vincendo le partite, i punti aumentano se si rende il gioco più "piccante" e di conseguenza difficile.

Poter vedere il nostro Kirby indossare l'elmo e le ali di Meta Knight o i panni di King Dedede, spingerà di certo in molti a rotolare tra gelati e fette di pane. Ma i costumi e i colori sbloccabili non sono gli unici incentivi per continuare a giocare: a prenderci per la gola sono anche le collezioni di dolci, sempre sbloccabili grazie al nostro avanzamento di livello. Sono piccoli badge zuccherosi o biscottati, in totale 256, che ripercorrono i titoli e i momenti principali nella carriera di Kirby e con cui potremo personalizzare la torta gigante a sinistra del pannello principale. Abbiamo inoltre il modo di vedere tutti i premi ottenibili grazie a un'apposita sezione, ricompense rappresentate non solo dai suddetti badge ma anche dalle musiche che hanno fatto la storia di Kirby e da altri livelli che verranno scelti casualmente per le nostre gare. La portata principale dell'esperienza, ad ogni modo, resta il Grand Prix Gourmet.

Grand Prix Gourmet

Eccoci alla crème de la crème di Kirby's Dream Buffet: selezionando "Competizione" avremo modo di assaporare in single player il percorso, da soli o con un massimo di due commensali, ops, giocatori. In modalità online invece potrete sfidare fino a un massimo di quattro avversari scelti casualmente da tutto il mondo o tramite password condivisa. Altrimenti potrete sfidarvi col multiplayer in locale, grazie alla connessione diretta fino a quattro console.



Quale che sia la vostra preferenza, tutti dovranno assaggiare il Grand Prix Gourmet, un menu completo di quattro portate, che variano nome ogni volta. Quella iniziale, però, è sempre una corsa, in cui l'obiettivo non è solo arrivare primi per guadagnarsi la torta di fragole col massimo del punteggio, ma è soprattutto mangiare più frutti possibile lungo il tragitto.

In Kirby's Dream Buffet, infatti, vince chi risulta il più "paffuto e pesante" alla fine della gara. Cercate di sgominare i concorrenti tra gelatine, rollcake e gelato, trovate i power up e non preoccupatevi di divorare anche ciliegie e lamponi.



Più mangerete, più vi ingrandirete e sarete più veloci. Se finite fuori campo rischiate però di essere troppo pesanti per librarvi verso la "terra ferma". Se sarete diligenti e affamati, potreste tagliare il traguardo per primi e riuscire a ingozzarvi con la torta da 50 fragole (la più grande), perché chi si aggiudica questo bottino riesce a spodestare anche coloro che si sono rivelati più abili in gara. Tutto è lecito, in amore e in tavola.

Il banchetto quindi prosegue con un minigioco molto veloce, in cui l'obiettivo non varia: affrontare gli altri Kirby o i nemici per mangiare più fragole possibili. Stavolta non si rotola in velocità, ma si combatte tra waffle, tramezzini e zuppe, cercando le fragole tra tazzine, scatole o sopra i nemici. Concluso questo intermezzo tra le portati principali, si presenta il "terzo piatto", a cui si arriva più preparati e ancor più affamati di vittoria. Occorre stare attenti all'ultima fase, una Battle Royale che può confermare o ribaltare il risultato finale: dicono che alla fine ci voglia sempre un dolce. Ma conviene non esserlo coi propri avversari.

Caramelle, fragole e panna

In Kirby's Dream Buffet vince chi mangia più fragole e risulta il più "paffuto e pesante" alla fine della gara. Forse non esattamente il messaggio migliore che vorremmo far passare a figli o bambini piccoli, il pubblico che più potrebbe farsi ingolosire da questo titolo. Ma se tralasciamo questo aspetto e la quasi totale assenza di cibi più sani, come verdure, legumi e cereali, il nuovo titolo di HAL Laboratory rimane una valida alternativa alla vasta gamma di multiplayer offerti da Nintendo.

Alcuni giocatori hanno lamentato qualche piccolo rallentamento nell'online ma per quanto ci riguarda non abbiamo nulla da segnalare. E anche giocare da soli contro la CPU risulta divertente, soprattutto se aumentate il livello di difficoltà, che parte (giustamente) da "Dolce" per arrivare a "Super piccante". Rimane comunque un gioco che si presta molto al multigiocatore tra amici: che perdiate o vinciate, avrete comunque fatto un'esperienza... appetitosa. Gli aspetti positivi del gioco sono in buona parte legati all'esperienza sensoriale che offre, a partire dalla grafica: Kirby's Dream Buffet di nome e di fatto, appare proprio come un grande, grosso e delizioso buffet da sogno, con tanti dolci di tutti i colori, definiti in modo accurato. Sono rappresentati così fedelmente, che si può percepire persino la morbidezza della torta o la croccantezza dei biscotti, la viscosità del miele o del tuorlo. Se ci giocate con lo stomaco vuoto, rischiate persino di sentire il profumo dell'hamburger grigliato o il sapore di quelle benedette, trionfanti pile di pancake.



Ad ogni modo, più andrete avanti aumentando la vostra classe Gourmet e il livello di difficoltà, più vi accorgerete delle strategie che potreste adottare. Se non vi limitate a seguire gli altri Kirby, potreste scoprire percorsi "segreti" e guadagnare più fragole o riconoscere gli ostacoli insidiosi come le macchie di cioccolato, per poi usarle come armi contro i vostri avversari. Il gameplay essenziale è, insomma, un dolce inganno, sotto quella glassa c'è l'anima di un piccolo platform che ha come obiettivo intrattenere e ingolosire i suoi giocatori con la giusta dose di competitività.



Detto questo, sarebbe stato bello potersi abbuffare subito di più tipi di competizioni. Il gameplay loop, alla lunga, risulta un po' noioso, soprattutto se pensiamo ai 135 livelli da raggiungere nella classe Gourmet. In aggiunta, sarebbe stato intrigante gareggiare in livelli che si differenziano non solo per ambientazioni ma soprattutto per obiettivi di gara.

Si sarebbe potuto realizzare uno stage con qualche "minacciosa palla di gelato gigante" che rischiava di travolgerti durante il percorso? Le potenzialità c'erano e possiamo soltanto sperare che la situazione vada a migliorare con l'arrivo di contenuti aggiuntivi. Un altro elemento rivedibile è certamente il conteggio finale, coi punti che vengono assegnati in base a trigger casuali, il che potrebbe dar fastidio a chi si è distinto in partita senza affidarsi alla fortuna.