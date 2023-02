Kirby's Return to Dream Land Deluxe Recensione: un platform adatto a tutti

Su Nintendo Switch la serie di Kirby sta vivendo uno dei suoi periodi più ricchi. È passato solo un anno dal divertentissimo esordio della mascotte nei platform in 3D con Kirby e la Terra Perduta (eccovi la recensione di Kirby e la Terra Perduta) ma piuttosto che continuare a sperimentare con le tre dimensioni, Hal Laboratory e Nintendo hanno deciso di proporre un ritorno alle origini della serie con Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Uno degli episodi più amati della saga torna a distanza di oltre dieci anni dalla pubblicazione originale su Wii (dove qui in Europa era conosciuto come Kirby's Adventure) in una versione per Nintendo Switch che, tra migliorie grafiche e contenuti aggiuntivi, rappresenta la scusa perfetta per visitare nuovamente questa iconica avventura.

Di nuovo a Dream Land

La serena quotidianità di Kirby e dei suoi compagni viene interrotta quando l'astronave del viaggiatore intergalattico Magolor si schianta sulla superficie del pianeta Popstar. Impossibilitato a fare ritorno su Halcandra, il suo pianeta natale, Magolor chiede al paffuto eroe di aiutarlo a ritrovare i pezzi del veicolo che sono andati dispersi per tutto Popstar dopo il rovinoso atterraggio.

Inizia così, con la spensieratezza che contraddistingue da sempre l'universo narrativo di Kirby, un'avventura di stampo estremamente classico che si sviluppa in un susseguirsi di mondi colorati e giocosi, ma che non rinuncia a qualche colpo di scena nella seconda metà dell'esperienza. In fondo definire Return to Dream Land un episodio "classico" è quantomeno riduttivo, perché il titolo è a conti fatti la base di ripartenza su cui sono stati fondati tutti i più recenti platform che vedono Kirby come protagonista. Senza bisogno di ripescare i convincenti capitoli pubblicati su 3DS, rimanendo all'interno dei confini di Nintendo Switch, chi ha già giocato a Star Allies troverà tantissime similitudini tra i due titoli (volete rinfrescarvi la memoria? Qui potete leggere la recensione di Kirby Star Allies). Esattamente come l'episodio del 2018, anche Return to Dream Land è un platform in 2.5D strutturato in mondi composti da livelli di breve durata. Kirby può correre, scivolare, saltare più volte in aria e ovviamente ricorrere alla sua iconica abilità copia che gli permetterà di assimilare i poteri dei nemici una volta ingurgitati. Una delle novità principali introdotte in Return to Dream Land era quella di legare a ognuna di queste abilità un moveset espanso, con numerose mosse eseguibili associando al tasto azione un diverso input di movimento.



Questo garantiva un gameplay dinamico e flessibile, che incentivava il giocatore a sperimentare il più possibile con le varie trasformazioni, tanto per affrontare i combattimenti quanto per risolvere i numerosi enigmi ambientali che portavano all'ottenimento delle "sfere di energia", ovvero i collezionabili nascosti in ogni livello.



La versione Deluxe mantiene intatta questa struttura ma la arricchisce inserendo nuove trasformazioni che rimandano alla storia della serie. Queste novità sono integrate decentemente e non stonano affatto nell'insieme, senza risultare sbilanciate o eccessivamente potenti da rompere l'equilibrio del gioco.

Rispetto a Star Allies non c'è alcuna meccanica di cattura degli avversari, ma è possibile ricorrere alle cosiddette Super Abilità, delle versioni potenziate dei talenti copia che garantiscono a Kirby un potere offensivo immenso. Oltre ad essere utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato, queste saranno disponibili unicamente in determinate sezioni dei livelli e non richiamabili a piacimento.



Si tratta insomma di un elemento di gameplay che crea sì un po' di varietà ma che perde il suo "effetto novità" col reiterarsi delle situazioni in cui viene sfruttato. Sensazione che si ripresenta purtroppo anche nei frequenti scontri con i mid-boss: nonostante il convincente level design di tutti i mondi, il continuo ripresentarsi degli stessi nemici produce una certa stanchezza nel giocatore, soprattutto nelle fasi finali dell'avventura.

Un platform per tutti

Return to Dream Land Deluxe sposa appieno la filosofia dei titoli Kirby e si presenta come un platform estremamente semplice. Questo non implica però che sia un gioco scialbo o adatto solo ai più piccoli.

Mentre l'incedere della campagna principale, che dura intorno alle 6 ore, è sempre molto rilassato e privo di un reale grado di sfida (se non in alcuni picchi di difficoltà durante le fasi finali), il discorso cambia radicalmente se si affronta il titolo con un'ottica da completisti. Sebbene recuperare tutte e 120 le sfere di energia sia un compito impegnativo ma non di certo impossibile, è nei contenuti opzionali e nel post-game che si percepisce un significativo incremento nel livello di difficoltà. Ad esempio riuscire ad ottenere i gradi di valutazione massimi nelle stanze sfida richiede una padronanza delle abilità copia per nulla scontata, e una volta completato il gioco ci si potrà cimentare nella modalità "extra" che altro non è che un nuovo grado di complessità tarato verso l'alto. A completare l'offerta dei contenuti sbloccabili già presenti nella versione Wii c'è poi l'Arena, ovvero l'immancabile sfida in sequenza di tutti i Boss della modalità storia.



Tutte queste sono aggiunte pensate per un pubblico ben diverso da quello che potrebbe tranquillamente fermarsi alla soddisfazione di aver completato la storia principale. Per questo risultano non del tutto necessari i nuovi sistemi di aiuto pensati per tutelare ulteriormente i giocatori. La rete di salvataggio offerta dall'aiutante Magolor, fortunatamente disattivabile, così come la possibilità di ricorrere a dei consumabili per ripristinare l'energia, sono elementi che affievoliscono un livello di sfida già molto morbido.

Viaggio in compagnia

La vera star dell'offerta è la componente multiplayer. Fino a quattro giocatori possono prendere parte alla modalità storia e i tre utenti aggiuntivi hanno la facoltà di entrare e uscire da un momento all'altro anche impugnando un singolo Joycon a testa. Questo permette di variare nettamente il gameplay: mentre il giocatore principale è costretto a utilizzare Kirby, gli altri tre possono decidere se impersonare la pallina paffuta, oppure scegliere uno tra King Dedede, Meta Knight e Waddle Dee aiutante.

Questi non dispongono delle abilità copia di Kirby ma sono a loro volta basati sulle trasformazioni ottenibili e rimandano a un determinato potere. Rispetto a Star Allies il multigiocatore è integrato in modo molto più convincente all'interno del gameplay ed è percepibile il fatto che il level design sia stato studiato per presentare dei livelli godibili sia in giocatore singolo sia con gli amici.



Dove il precedente platform presentava dei notevoli cali di ritmo quando bisognava fare affidamento sui tempi di reattività dell'IA che controllava gli altri alleati in campo, Return to Dream Land Deluxe non presenta questo problema. L'unica vera occasione sprecata è la mancanza di un multiplayer online; se ci si auspicava l'implementazione dell'online play già nel capitolo del 2018, ad oggi questa scelta sembra ancor più anacronistica.

Minigiochi e party game

Il suddetto difetto risalta ancor di più se si prende in considerazione lo sforzo che è stato fatto per espandere a dismisura il potenziale da "party game" di questa edizione Deluxe. L'originale su Wii proponeva infatti due minigiochi pensati per sfruttare il sistema di puntamento del Wiimote ma ora su Nintendo Switch, il numero totale di sfide sale a 10.

I nuovi giochi sono stati in gran parte ripresi dalla storia della serie e gli appassionati di lunga data apprezzeranno non poco le citazioni ad alcuni tra i capitoli meno noti di Kirby. I minigame, la cui semplicità e immediatezza ricordano da vicino il frenetico gameplay di Mario Party (qui trovate la recensione di Mario Party Superstars), non sono più un'aggiunta marginale a corredo dell'offerta singleplayer, ma quasi un "gioco nel gioco", un'offerta che rende Dream Land Deluxe quasi l'erede spirituale di Wii Play. Un parallelo che continua anche nella possibilità di simulare il motion control della storica console Nintendo tramite l'utilizzo del giroscopio. Se nell'avventura principale si sono persi tutti i rimandi ai movimenti del Wiimote, è molto apprezzabile il fatto che siano state sfruttate le potenzialità di Switch e dei Joycon per far sì che ogni minigioco presentasse un gameplay unico e ben confezionato.



Il Parco Magolandia è poi la novità più importante per quanto riguarda il multiplayer. Parliamo di una sorta di hub esplorabile dove a ogni minigame vengono associate missioni e ricompense. I vari obiettivi richiedono una certa padronanza con tutti i livelli di difficoltà di ciascuna sfida, e le ricompense ottenute mantengono intatto il senso di progressione già visto nella modalità principale. I premi infatti si dividono in due categorie distinte: da una parte abbiamo delle maschere che potranno essere indossate a piacimento da tutti i personaggi giocabili.

Queste non hanno alcuna caratteristica specifica ma sono solo dei buffi elementi estetici e, oltre a rappresentare l'ennesimo invito al collezionismo, sono lettera d'amore alla storia della serie e ai personaggi che ne sono stati protagonisti. E poi, in una maniera non dissimile dalla città dei Waddle Dee presente in Kirby e la Terra Perduta, è il parco stesso a diventare partecipe dei nostri progressi: completando i mondi nella storia principale e portando a termine le sfide di Magolor, l'hub sarà sempre più popoloso e ricco di attrazioni.



Con l'aggiunta dei "Tour" è inoltre possibile prendere parte a diversi minigiochi in sequenza, un'opzione che stratifica maggiormente il potenziale multiplayer di questa riedizione. Purtroppo l'assenza del multiplayer online è una mancanza ancora più marcata in questo frangente: la scelta di relegare le interazioni online alle classifiche globali e a una sola variante di un minigioco è un limite non indifferente.

Che fine ha fatto Magolor?

Un'altra novità fondamentale di questa versione Deluxe è l'aggiunta di un epilogo inedito che vede come protagonista Magolor. In questa appendice, disponibile solo dopo aver completato la modalità principale, il gameplay cambia significativamente: Magolor non dispone di nessuna delle abilità di Kirby o dei suoi amici ma può utilizzare delle potenti magie. Il problema è che il viaggiatore interdimensionale ha perso gran parte dei suoi poteri che andranno riacquistati collezionando dei punti ottenibili sconfiggendo i nemici.

L'epilogo quindi introduce un sistema di combo che premia i giocatori in grado di concatenare lunghe sequenze di attacchi con punti magia extra e anche un albero delle abilità dove investire in autonomia la valuta guadagnata. Si tratta di un'interessante rivisitazione del gameplay base che, pur non stravolgendo la formula dell'avventura, aggiunge qualche ora di divertimento all'offerta complessiva.



Inoltre grazie a un sistema di ranking e la possibilità di poter affrontare la modalità in multiplayer fino a quattro giocatori, anche il Magolor-epilogo ha una buona dose di rigiocabilità che spingerà gli utenti più tenaci a raggiungere i gradi di valutazione più alti in ogni livello e a portare al massimo tutte le abilità di Magolor. Rispetto all'avventura di Kirby però, abbiamo notato una certa ripetitività nelle ambientazioni nonostante la breve durata dell'epilogo: viene a mancare tutta quella varietà visiva che caratterizza i mondi di gioco originali.

Lifting grafico

Sul piano estetico, Kirby's Return to Dream Land Deluxe è del resto una vera festa per gli occhi. Grazie a una vibrante palette cromatica e a un design ricco di dettagli e nuove animazioni (un plauso particolare va fatto alla qualità degli sfondi dei livelli), la resa grafica complessiva segna un netto passo in avanti rispetto al titolo su Wii.

In particolare sullo schermo della Switch OLED Return to Dreamland regala delle sequenze a dir poco convincenti. Il comparto grafico è effettivamente il fattore più immediato che mette in evidenza quanto lavoro e cura siano stati riposti nel riproporre uno degli episodi più amati dai fan. Oltre a qualche redesign dei modelli, concepito per uniformare il look dei protagonisti alle loro apparizioni più recenti, l'elemento di rottura netta con l'art style del passato è la scelta di donare ai personaggi dei contorni neri in simil cel shading. Una decisione ritenuta controversa dagli appassionati di vecchia data ma che ci sentiamo di promuovere. Da una parte le linee nere donano ancora più stacco e risalto ai bellissimi fondali e dall'altra si tratta di una soluzione pragmatica. Considerando la possibilità di giocare in portabilità, soprattutto quando gli elementi a schermo si moltiplicano, il nuovo stile grafico permette di avere sempre una chiara lettura dell'azione.



Inoltre va segnalato che a differenza di Star Allies, Return to Dream Land Deluxe gira a 60 fps fissi, senza alcun evidente calo di frame rate ma con una sola eccezione: l'hub di Parco Magolandia è bloccato a 30 fps.