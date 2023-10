Kona 2 Brume Recensione: un survival solo per gli amanti del primo capitolo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Sempre più spesso stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di produzioni di stampo prevalentemente narrativo che però non rinunciano ad una componente ludica più elaborata rispetto alla media del genere di riferimento. Uno dei titoli che ha avuto un approccio di questo tipo è stato Kona (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Kona in versione VR), l'avventura in soggettiva arricchita da meccaniche da survival game ma in cui la trama ha un ruolo preponderante.



Dopo sei anni, i canadesi di Parabole tornano con un sequel diretto della prima avventura con protagonista Carl Faubert: Kona 2 Brume. Abbiamo quindi fatto ritorno nelle gelide lande del Quebec per far luce sui misteri irrisolti del capostipite.

Si torna nel gelido Quebec

Kona 2 Brume inizia nel punto esatto in cui si chiudeva il suo predecessore. Il nostro veterano della guerra in Corea è in fuga da una terrificante creatura umanoide con grosse corna da cervo e, al termine di un lungo inseguimento, raggiunge una piccola imbarcazione con cui riesce a sfuggire al mostro. Ed è proprio sulla barchetta che parte la nuova avventura di Carl Faubert: il detective deve ancora comprendere le ragioni dietro la trasformazione degli animali e la morte improvvisa di numerose persone.

Come se non bastasse, avversari spettrali danno la caccia al nostro protagonista. Tra sezioni più lineari e altre ambientate in open map, dovremo esplorare luoghi fortemente legati alla vita di Hamilton, l'imprenditore che ci ha affidato l'incarico nel primo capitolo. La trama è infatti incentrata proprio sull'uomo - ormai deceduto - e su di un misterioso minerale con un ruolo di primo piano negli eventi narrati.



A questo proposito, torna anche la voce narrante (accompagna Carl per tutta l'avventura) che, in base ad un'apposita opzione, interviene più o meno volte.

Si tratta di una presenza che non ci ha mai annoiato, soprattutto perché la quasi totalità del tempo la si trascorre in luoghi isolati e fa piacere ascoltare qualche parola. Non meno rilevante è il fatto che il nostro narratore è anche utile per scoprire maggiori dettagli sulla lore quando si analizza qualche oggetto dello scenario o per risolvere alcuni puzzle. Abbiamo trovato molto piacevole l'intreccio narrativo, sebbene già nelle prime ore di gioco si abbia accesso ad informazioni che lasciano intuire quale sia la direzione del racconto. In aggiunta, l'intreccio tiene incollati allo schermo ed è poco banale, soprattutto se confrontato ai temi trattati spesso e volentieri nei videogiochi. Avremmo solo gradito un po' più d'atmosfera, poiché le lande innevate e i luoghi al chiuso che si esplorano nel corso dell'avventura non suscitano mai paura o tensione nel giocatore, che nel peggiore dei casi si trova di fronte un lupo fantasma da massacrare con la rivoltella senza la benché minima esitazione.

Un survival più che leggero

In maniera molto simile al suo predecessore, Kona 2 Brume include anche una componente survival, che però a nostro parere risulta meno riuscita. Nel corso della nostra esperienza col gioco, avvenuta alla difficoltà standard (la seconda delle tre proposte), non abbiamo mai dovuto preoccuparci di tenere alta la temperatura del protagonista e non c'è mai stato un momento in cui abbiamo temuto il game over per via dell'abbondante numero di falò - che fungono anche da postazione per il salvataggio manuale dei progressi - e medikit sparsi in giro per tutta la mappa. La sanità mentale, valore di cui bisognava tener conto nel primo Kona, qui è sparita e gli unici indicatori presenti nell'hud sono la temperatura corporea e la salute.



Tutta la parte relativa alla sopravvivenza viene meno anche per via del grande quantitativo di munizioni, batterie per la torcia e altre risorse che si possono trovare in giro, fattori che sviliscono l'importanza del "fare economia" nel corso dell'avventura. Ulteriore semplificazione è rappresentata dalla rimozione del peso degli oggetti nello zaino: in sostanza, potete tenere con voi qualsiasi cosa raccogliate, senza preoccuparvi del numero di risorse o del loro ingombro.



Non esiste nemmeno un sistema di crafting e tutto si riduce a raccogliere del nastro isolante da utilizzare in corrispondenza di alcuni (pochissimi) elementi rotti per ripararli, così da accedere a quelle che sostanzialmente sono aree segrete piene zeppe di materiali.



Se c'è un aspetto di Kona 2 Brume che proprio non brilla, quello è il combattimento. I momenti in cui bisogna premere il grilletto non vantano una qualità molto elevata: il gunplay è un po' approssimativo e alcune delle bocche da fuoco proposte non si sono rivelate piacevoli da utilizzare, complice anche la presenza dell'auto-mira che non può essere disattivata e tende a rendere impreciso lo sparo.

Gli unici bersagli di Kona 2 sono animali-fantasma che di tanto in tanto si manifestano di fronte al protagonista e che vanno giù senza particolari difficoltà. Vi è anche la fauna locale, quella in carne ed ossa, che tende ad essere ostile nei confronti di Carl, ma in questo caso il confronto non è necessario e vi è la possibilità di evitare la carneficina.





Enigmi e progressione

Meritano un discorso a parte gli enigmi e le fasi di investigazione, che in fin dei conti rappresentano l'anima di Kona 2 Brume.

In linea di massima, è molto gradevole esplorare gli scenari nell'intento di analizzare tutti i dettagli e procedere al completamento dei puzzle, ma vi sono delle eccezioni in tal senso. La maggior parte di queste sezioni si è rivelata indovinata e mantiene buona la piacevolezza dell'esperienza. Però ne abbiamo trovate anche un paio che, al contrario, ci sono parse inutilmente complesse. Spesso, come dicevamo, il narratore accompagna l'avanzamento con numerosi dettagli e anche il diario di Carl è ricco di informazioni opzionali, capaci di semplificare il completamento dell'enigma di turno. Talvolta, per qualche strana ragione, il gioco ci lascia completamente soli, costringendoci a vagare senza meta per scenari non esattamente minuscoli, nella speranza di giungere a una soluzione.



Una fase di questo tipo in particolare ci ha fatto girovagare per un'area molto ampia alla ricerca di alcuni oggetti senza fornirci alcuna indicazione. Non entreremo nel dettaglio per evitare qualsivoglia spoiler, ma - per farvi un esempio - non avevamo nemmeno un'idea dell'esatto numero di collezionabili da trovare al suo interno. L'unico fattore che ha alleviato la sofferenza in determinate sequenze di Kona 2 è stata la presenza di una slitta trainata da sei adorabili husky, che oltre a velocizzare gli spostamenti è anche dotata di un pratico sistema di viaggio rapido per raggiungere immediatamente i pochi checkpoint dell'area.

In alcune circostanze, abbiamo avvertito anche in modo più evidente i limiti della mappa. Non è possibile infatti spostare il cursore per scoprire il nome dei luoghi. Inoltre, spesso gli obiettivi segnati sono pochi e talvolta non avrebbe guastato poter visualizzare anche solo un'area circolare che segnalasse in quale zona recarsi per avanzare nella storia. In definitiva, una serie di accorgimenti avrebbe certamente ridotto in modo evidente i tempi morti.

Grafica e DualSense

Sul fronte tecnico, Kona 2 Brume compie un grosso passo in avanti rispetto al suo predecessore, complice anche la distanza temporale che separa i due capitoli. Ciononostante, la produzione firmata Parabole non sfoggia un comparto grafico spaccamascella e il livello di dettaglio generale è solo discreto. Stesso discorso vale per i modelli degli NPC, che non stupiscono in materia di animazioni.

Per questi motivi, fatichiamo a giustificare le oscillazioni del frame rate, che su PS5 fatica a mantenersi sui 60 fotogrammi al secondo. A compensare questi problemi ci pensa la sorprendente cura con cui gli sviluppatori canadesi hanno confezionato le aree della mappa. Gli scenari sono molto gradevoli da esplorare per via della quantità di dettagli sparsi in ogni dove. Fra lettere, oggetti e mobili di varia natura, basta darsi un'occhiata intorno per carpire qualche dettaglio su chi ha vissuto in quei luoghi e farsi un'idea su come siano andate le cose. Come accennato poco sopra, nel nostro caso abbiamo giocato la versione PlayStation 5 di Kona 2 Brume, che supporta pienamente le funzionalità del DualSense. L'uso dei grilletti adattivi non ci ha particolarmente impressionato, mentre il discorso cambia per il supporto al feedback aptico: il controller vibra leggermente ogni volta che lo sguardo del protagonista incrocia un oggetto dello scenario con cui è possibile interagire. Si tratta di una trovata davvero interessante, sebbene la presenza massiccia di elementi analizzabili in alcuni luoghi faccia vibrare molto spesso il DualSense durante gli spostamenti della telecamera.



Segnaliamo in chiusura che il gioco è sottotitolato in italiano e doppiato in inglese e francese: il narratore può parlare in entrambe le lingue (si può decidere dalle opzioni), invece le voci degli NPC sono obbligatoriamente in francese per una precisa scelta degli sviluppatori.