Kona per Nintendo Switch Recensione: sopravviverai al freddo e al gelo?

Da quando Switch è arrivata sul mercato il gap quasi quinquennale da colmare con le rivali si è fatto sempre più evanescente: Nintendo, merito soprattutto di una politica più accondiscendente e aperta al supporto delle terze parti, è riuscita a conquistare i favori di molte software house. Grazie alla sua natura ibrida e alle rosee prospettive di vendita, sono parecchi i titoli che hanno ritrovato sulla piattaforma nipponica nuova linfa vitale, dimostrandosi persino più godibili della loro versione originaria. In un solo anno la console di Kyoto sembra in sostanza aver scacciato via i fantasmi della sfortunata Wii U, sfoggiando con grande sicurezza un'esperienza utente unica che, necessariamente, deve sacrificare qualcosa in nome della tanto agognata mobilità: se infatti alcune produzioni sembrano convolare a nozze perfettamente, altre appaiono come matrimoni combinati, redditizi sulla carta, ma dai risultati ben poco entusiasmanti nei fatti. Kona - avventura esplorativa in prima persona - innamorata com'è dell'ibrida Nintendo si pone esattamente a metà strada, mantenendo tutte quelle qualità (e contraddizioni) che abbiamo incontrato un anno fa nel freddo Quebec: un'ambientazione gelida e misteriosa, un'atmosfera da thriller investigativo e un'esplorazione scandita da leggere meccaniche survival. Tuttavia, non corrisposta, l'opera di Parabole ha perso parte del suo fascino, scendendo a piccoli compromessi sul lato tecnico e sacrificando in parte il livello di dettaglio generale. Vale la pena quindi vivere le vicende del detective Carl Faubert su Switch? Dipende...

Il freddo Nord

Imbastire un racconto che sappia provocare eccitazione, ansia e stupore non è mai un'impresa facile, in particolar modo se il telaio su cui si dipana l'ordito narrativo è quello del medium interattivo per eccellenza: a differenza della pellicola il videogioco necessita di un accurato bilanciamento della libertà concessa al giocatore, capace di interferire e spesso modificare l'andamento di una storia. Nella narrazione virtuale infatti, non sono molti gli intrecci in grado di creare il livello di suspense al quale ci hanno abituato i thriller cinematografici, maestri nell'instillare aspettative e incertezze nell'animo dello spettatore.

Kona, dal canto suo, mette in scena tutti gli elementi tipici del genere hollywoodiano: da una parte troviamo Carl Faubert, un investigatore privato assunto dall'industriale W. Hamilton per risolvere il mistero che si cela dietro agli atti vandalici di Atamipek Lake; e dall'altra le desolate lande del Canada del Nord sulle quali riecheggiano i miti surreali dei nativi americani. Il tutto, come era facile intuire, si complica ben presto: sul colorato paesaggio autunnale si abbatte un bufera di neve che non trasforma soltanto lo scenario, ma anche quello che fino a pochi istanti prima appariva come un caso molto semplice. Nella stazione di servizio dove Hamilton ci ha dato appuntamento rinveniamo infatti il suo cadavere: sconvolti dall'accaduto, dunque, recuperiamo il nostro diario e la macchina fotografica, decisi ad andare fino in fondo a questa storia.

Da qui in avanti la trama si infittisce, somministrando documenti e indizi da ricercare con particolare cura durante l'esplorazione, e che andranno a formare il quadro conclusivo dell'indagine. Dotato di un innato spirito di deduzione Carl trascriverà le proprie congetture escludendo del tutto le piste alternative, tanto da rendere i suoi appunti essenziali per approfondire i profili dei personaggi e comprendere le dinamiche degli eventi. Il più delle volte occorrerà aprire un cassetto o spulciare per benino le abitazioni, mentre in altre occasioni risolvere degli enigmi elementari ci consentirà di arrivare alla soluzione finale. Da questo punto di vista la componente investigativa si limita al ritrovamento di oggetti vari da combinare tra loro, o a delle piccole cacce al tesoro con le quali sviare il lineare percorso narrativo, senza lasciare spazio a interpretazioni di sorta.

All'insieme si uniscono momenti più surreali, in cui le leggende del luogo si concretizzano con figure avvolte da uno spesso involucro di ghiaccio che, una volta avvicinate, ci portano in una dimensione onirica nella quale scoprire utili informazioni sul malcapitato. Viaggiare per le terre del Quebec a bordo della propria auto (o, successivamente, una motoslitta) solo con una cartina e la visibilità ridotta dalle sferzate di neve può mettere a dura prova il senso di orientamento: per fortuna basta aguzzare la vista per notare delle impronte che ci guideranno verso un salvifico riparo.

È qui che le meccaniche survival entrano in gioco, e ci invitano sapientemente a dosare le fasi esplorative, riscaldandoci davanti un fuoco (grazie al quale salvare i progressi) e mantenendo i livelli di stress entro il limite. L'abbondante presenza di legna e fiammiferi non rende mai frustrante la progressione, ma le conferisce un ritmo ponderato; invece alcuni avvenimenti possono seriamente irrigidire i nostri nervi, diminuendo l'efficacia e la precisione del personaggio, nulla però che una sigaretta o un sorso di Sherry non possano risolvere.

Nel proporre un sottotesto inquietante e spingendoci a perlustrare buie miniere, Kona mette in piedi un climax davvero interessante, destinato purtroppo a scemare sulle battute finali.

Quando rumori, musica e sensazioni creano momenti di palpabile tensione, insomma, il titolo di Parabole dà il meglio di sé. È nel momento in cui il gioco svela le proprie carte che tutta la trama perde di mordente, mostrando una fine probabilmente troppo repentina. Su Switch, inoltre, il tutto non è supportato da un comparto tecnico all'altezza: pur mantenendo una buona fluidità e una risoluzione che varia dai 720p (in modalità portatile) ai 900p (in versione televisiva) i sacrifici sul lato grafico sono visibili: texture slavate, un filtro antialiasing inesistente e un'immagine meno dettagliata non rendono giustizia all'ottima atmosfera. Anche l'interfaccia, sebbene non ve ne sia molta, è stata rivista in modo da risultare più minimale e meno ingombrante, consentendo una maggiore chiarezza sullo schermo della console. Tutte modifiche che non stravolgono la godibilità generale dell'avventura ma, tra tediosi caricamenti e qualche crash, denotano una conversione decisamente approssimativa.