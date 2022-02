Krispee Street Recensione: un passatempo rilassante targato Netflix

Era il 1986 quando David Bennett, direttore artistico della casa editrice londinese Walter Brooks, parlò al giovane illustratore Martin Handford della serie Busy Places, di Philippe Dupasquier. Nei libri del collega francese erano rappresentate delle scene affollate, e l'idea di Bennet era di realizzare qualcosa di simile. Handford si mise così all'opera sul primo di quella che diventerà una fortunata serie di libri per bambini, impiegando a volte anche la bellezza di otto settimane per terminare un'illustrazione su due tavole ricolma di personaggi. A un certo punto, durante la realizzazione di questo libro illustrato, qualcuno dentro Walter Brooks propose l'idea di inserire un personaggio nascosto all'interno di ogni scenetta, rendendola così interattiva e giocosa.



Dopo un po' di riflessioni, l'illustratore realizzò Wally, un viaggiatore del tempo e dello spazio che veste sempre di rosso e bianco, da nascondere in ogni situazione. Nacque così Where's Wally? (noto in America come Where's Waldo?) da noi tradotto semplicemente in Dov'è Wally? Da allora il libro è diventato una serie famosissima, composta da tantissimi episodi, con decine di milioni di unità vendute in tutto il mondo, entrando nella cultura pop con la sua estetica colorata e facilmente riconoscibile, ed approdando su altri media. Tra questi, anche i videogiochi hanno ospitato più volte Wally e i suoi amici.

Krispee Street non fa in realtà parte della serie di Wally, né è in alcun modo associato ad essa, non fosse per il fatto che ne recupera in toto l'idea e la struttura, ricreandola in digitale e proponendola su cellulare per gli abbonati Netlifx.

Non solo streaming

Il colosso dell'intrattenimento via internet è entrato da poco e in punta di piedi nel mondo dei videogiochi. Lo ha fatto giusto la scorsa estate, lanciando ufficialmente la sua collezione "Netflix Games", una serie di giochi mobile disponibili su Android e iOS solo per abbonati, che al momento conta poco più di una decina di titoli. Tra gli ultimi arrivati in questo piccolo catalogo c'è proprio Krispee Street, composto da una serie di puzzle basati sul celebre web comic Krispee e liberamente tratto dall'idea di Dov'è Wally?, appunto.

Realizzato dal team canadese Frosty Pop, si tratta in buona sostanza di una riproposizione su cellulare del libro-gioco inventato da Martin Handford negli anni '80. In Krispee Street possiamo affrontare un totale di sette livelli principali, sette diverse scene affollate di personaggi bizzarri, strane chimere tra uomini e fiori, animali antropomorfi, oggetti animati e tanto altro, in contesti che spaziano dal cittadino al naturale. In ognuna di esse dobbiamo scovare una serie di questi esserini che man mano il gioco ci indica, partendo dall'unico indizio di un ritaglio molto ridotto del quadro. Solitamente in questo cerchio viene mostrato il personaggio da cercare e poco altro, aiutati a volte da qualche punto di riferimento presente nel riquadro, portando a una fase di ricerca quasi mai banale. Per cercare in giro si usa il touch, per scorrere le illustrazioni e per zoomare, facendo corrispondere il puntatore al centro dello schermo con il personaggio da individuare, una volta trovato. Si può anche scorrere tra i diversi obiettivi ancora in lista, così da memorizzarli tutti ed essere pronti a notarli, anche di sfuggita, oppure semplicemente saltare quelli più difficili da trovare, rimandando a un secondo momento la loro ricerca.

Un passatempo rilassante

La difficoltà dei livelli è crescente, aumentando il numero di personaggi nelle scene e quelli da trovare, e diminuendo i punti di riferimento per trovarli. In questo modo la progressione risulta abbastanza stimolante per buona parte della sua durata.

Lo stile è molto piacevole, gli esserini sono tutti illustrati a mano e recuperati in buona parte dai disegni del web comic. A corredo di questi ci sono anche delle semplici animazioni che vanno a muovere i personaggi una volta che li individuiamo, così da rendere più viva la scena e più semplice ritrovarli come punti di riferimento. Inoltre, il gioco vanta una colonna sonora semplice, appena accennata, che rilassa e accompagna le fasi di ricerca dei personaggi. Questa spesso interagisce in modo creativo con ciò che si sta inquadrando, introducendo magari dei suoni ambientali legati alla porzione di scena inquadrata. Krispee Street è un ottimo modo per rilassarsi e riempire i tempi morti, prestandosi molto bene a una fruizione mordi e fuggi. Oltre alla modalità classica, composta appunto da sette livelli predefiniti, il gioco presenta anche una sfida giornaliera, che propone una scena generata proceduralmente e molto complessa, in cui trovare una decina di personaggi. In questo modo se si è apprezzata l'esperienza si può continuare a giocare ogni giorno anche una volta conclusi i livelli principali.



Il gioco offre anche la possibilità di collezionare delle carte raffiguranti i personaggi che popolano questo mondo, acquistabili con i punti accumulati giocando.

Oltre a ciò, è presente una modalità "Zen" in arrivo in futuro, di cui attualmente non si hanno informazioni, e la ruota della self-care quotidiana, che se fatta girare suggerisce giornalmente un'attività da effettuare per il proprio benessere, come abbracciare un familiare. A proposito di giochi Netflix, qui potrete leggere la nostra recensione di Stranger Things 3: The Game.