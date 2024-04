Last Epoch Recensione: perfetta via di mezzo tra Diablo 4 e Path of Exile?

Tra Palworld, Helldivers 2 (qui la recensione di Helldivers 2), Dragon's Dogma 2 ed Enshrouded i giocatori si stanno divertendo con varie produzioni. Fra gli ultimi arrivi c'è anche Last Epoch, hack and slash ispirato a Diablo che dopo un lungo percorso in Early Access ha fatto il suo debutto con la versione definitiva su Steam, dove sta riscuotendo un discreto successo.



Incuriositi da quello che è uno dei potenziali rivali di Diablo 4 e Path of Exile 2 (a proposito, l'avete letta la nostra prova in esclusiva italiana di Path of Exile 2?), lo abbiamo provato a fondo e siamo pronti a parlarvene.

Divinità e viaggi nel tempo

Quella di Last Epoch è una storia che trova le sue radici nell'ormai classico conflitto tra divinità. Nel mondo fantasy dell'action RPG di Eleventh Hour Games regnava la pace fino a quando i figli di Eterra, un'entità superiore che ha dato la vita agli esseri umani, non hanno iniziato a darsi battaglia. Nello specifico, Rahyeh, ha dichiarato guerra a tutti i suoi fratelli, invadendo il mondo con un esercito di mostruose creature. Inizia così il viaggio del nostro eroe, che dovrà intraprendere un percorso fatto di scontri con esseri spaventosi e viaggi nel tempo.

Sì, perché in Last Epoch possiamo varcare la soglia di portali che ci catapultano in epoche differenti, che siano esse nel passato o nel futuro. La mappa di gioco non solo consente di passare da un'area all'altra, ma anche tra varie ere, ciascuna caratterizzata da un'estetica e da un bestiario diverso che vengono giustificati dall'intreccio narrativo, che come in altre produzioni di questo tipo non è che un mero pretesto per spedirci a massacrare orde infinite di mostri.



Prima di diventare viaggiatori del tempo, dovremo prima prendere la sempre ardua decisione relativa alla classe iniziale. Su questo fronte, Last Epoch è un prodotto un po' pigro e si limita a proporne cinque assai tradizionali, ossia Mago, Guerriero, Necromante, Druido e Ladro. Ciascuna di queste opzioni include anche tre sottoclassi, ma è bene precisare che tale scelta è irreversibile e una volta selezionata una specializzazione non vi è modo di tornare indietro.

Si tratta di un limite a tratti incomprensibile per via dell'impostazione del gioco, aspetto che approfondiremo a breve. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, i cinque personaggi sono prestabiliti e manca del tutto la possibilità di modificarne il genere o l'aspetto fisico. Una scelta questa che avremmo accolto più volentieri se ci fosse stata una maggiore caratterizzazione degli eroi, che invece risultano anonimi sia nella forma che nella sostanza.

Personalizzazione ai massimi livelli

Al netto di un impianto narrativo poco coinvolgente e di una varietà di classi che non aggiunge nulla al genere, è il gameplay il cuore pulsante di Last Epoch. Di base, il titolo Eleventh Hour Games è il più classico dei Diablo-like, ossia un action RPG con visuale isometrica in cui bisogna tenere a bada gruppi di nemici alternando l'utilizzo di attacchi e abilità, gestendo al contempo quella che è la risorsa di classe, fondamentale per l'esecuzione delle tecniche più efficaci.

Ciò che differenzia Last Epoch dai suoi colleghi più illustri è il modo in cui il giocatore può potenziare il suo guerriero nel corso dell'avventura. L'obiettivo del team di sviluppo è sin dal principio quello di offrire un'esperienza a metà strada fra Diablo 4 e Path of Exile, considerati talvolta ai due estremi in termini di difficoltà. La progressione è suddivisa principalmente in due schermate: una per le abilità attive e una per le passive, entrambe molto intuitive. Nel caso delle seconde, si possono spendere punti per attivare svariati effetti che contribuiscono a rendere più forte il nostro personaggio, magari potenziando proprio aspetti che riguardano le skill utilizzate più spesso. Se questo menu è in linea con quello di molti altri RPG, è sicuramente più particolare quello relativo alle abilità attive, che in Last Epoch dispongono di un interessante sistema di progressione. Al giocatore viene data la possibilità di assegnare ad una ristretta cerchia di queste mosse speciali ad un menu specifico: man mano che si gioca, i talenti selezionati aumentano di livello e si ottengono punti da spendere in uno speciale skill tree.



Il livello di personalizzazione che si raggiunge grazie a questa dinamica di gameplay è elevato, poiché tramite l'albero di ciascuna abilità possiamo non solo amplificarne l'efficacia, ma anche alterarne in modo significativo il funzionamento. Facciamo un esempio banale: il nostro Rogue può scoccare frecce elettriche che esplodono poco dopo l'impatto per infliggere danni ad area. Se avessimo voluto, avremmo potuto stravolgere la skill e fare in modo che da danni elettrici si passasse a quelli da veleno, oppure avremmo potuto aumentare l'efficacia dell'abilità a discapito del mana richiesto per l'attivazione.

Ciò che rende tutto ancor più bello è la facilità di esecuzione del respec, così da poter spendere nuovamente tutti i punti delle abilità attive e passive. In poche parole, ci si può sbizzarrire nella realizzazione delle build. Ed è proprio per questo motivo che non abbiamo apprezzato l'impossibilità di poter fare un passo indietro e modificare la specializzazione della classe, poiché una scelta tanto delicata è l'unica ad essere permanente in un contesto in cui tutto è reversibile.



Un certo grado di libertà viene dato anche quando si tratta di gestire l'equipaggiamento, poiché Last Epoch integra un sistema di crafting abbastanza complesso e consente di modificare/potenziare i vari affissi di cui è dotato ogni singolo oggetto nell'inventario. A differenza di altri titoli, qui non bisogna recarsi da un fabbro ed è sufficiente premere un tasto per poter smontare oggetti o provare a potenziarli.

Purtroppo, però, questa componente risulta molto meno intuitiva rispetto ad altre e, cosa ancora più importante, manca di tutorial adeguati che possano istruire il giocatore su come sfruttare al meglio la personalizzazione di armi e armature, fondamentale soprattutto nelle fasi più avanzate dell'avventura.

L'endgame

Ma in che attività viene sfruttato l'ottimo gameplay di Last Epoch? In primis abbiamo la campagna, che purtroppo non termina in modo soddisfacente e lascia un bel po' di situazioni in sospeso. Durante l'ultima fase di quella che è un'avventura da circa 15-20 ore, vi è un livello di sfida altalenante. In Last Epoch non esiste un selettore della difficoltà e, tendenzialmente, le situazioni affrontate sono sempre gestibili, purché non si vada troppo di fretta e si finisca in zone con mostri di livello elevato. Il problema è in due boss fight specifiche, che nella seconda metà della campagna pongono i giocatori che non hanno una build impeccabile di fronte ad una sfida quasi insormontabile.

Abbiamo fatto qualche ricerca e pare si tratti di un problema noto, che tormenta gli utenti da quando il gioco era ancora in Accesso Anticipato: in parole povere, con la versione 1.0 non è cambiato nulla da questo punto di vista e la difficoltà in questi due scontri è sempre eccessiva, soprattutto se paragonata a tutto il resto.



Parlando invece di endgame, questo è composto da tre diverse attività, ma a conti fatti è solo una a svolgere un ruolo centrale per i giocatori che vogliono raggiungere il livello 100. Oltre ad una modalità ad orde e a tre dungeon non procedurali con meccaniche uniche, sono i Monolith of Fate a reggere tutto il peso dell'endgame.

Si tratta di una modalità che chiama l'utente ad affrontare un percorso formato da piccole mappe procedurali caratterizzate da modificatori casuali e ricche ricompense: terminata un'arena, se ne può scegliere un'altra all'interno di un livello con svariati bivi fino a raggiungere lo scontro finale, che garantisce power-up permanenti al personaggio. È facile intuire quindi che, al netto di un ottimo sistema di realizzazione della build, non vi sono tante attività che giustifichino la sperimentazione e che invoglino in qualche modo a restare connessi ai server dopo il completamento della storia e di qualche Monolith of Fate. Ad essere parte dell'endgame di Last Epoch sono anche le fazioni, che sono due e permettono di personalizzare l'esperienza con l'action RPG in base alle proprie preferenze. La Gilda dei Mercanti è una fazione che favorisce gli scambi tra giocatori ed è perfetta per chi vuole interagire con la community. Dall'altra parte, invece, abbiamo i Cerchi della Fortuna, un gruppo che si adatta a chi non vuole commerciare e preferisce invece migliorare il drop rate relativo all'eliminazione delle creature.

Grafica e controller

È sempre bene ricordare che l'Early Access di Last Epoch è arrivato su Steam nel 2019 e, avendo così tanti anni sulle spalle, il gioco non sfoggia un comparto tecnico all'ultimo grido. Pur con le migliorie grafiche arrivate in concomitanza con l'uscita dall'Accesso Anticipato, i segni del tempo sono ben visibili. Abbiamo riscontrato anche qualche bug di troppo, come ad esempio un fastidioso problema che ci ha costretti a riavviare il gioco poiché in seguito ad una morte non potevamo cliccare il tasto per il respawn.

Inoltre capita spesso e volentieri che anche azioni come il viaggio rapido tra un'area e l'altra siano molto lente a causa dei server, tant'è che in alcune circostanze trascorrono secondi dall'input alla comparsa della schermata di caricamento, a prescindere dal fatto che stiate utilizzando o meno un veloce SSD. L'unica alternativa è creare un personaggio offline, opzione più che gradita ma che al contempo taglia fuori da tutte le funzionalità online. A non averci convinto è stata anche la direzione artistica. Che si tratti di nemici, NPC o scenari, tutto ciò che riguarda il fronte estetico di Last Epoch non brilla per originalità: è difficile che ricordiate anche solo vagamente l'aspetto delle creature che avete trucidato a centinaia dopo qualche ora di gioco. Si può dire lo stesso anche delle armature, con poche eccezioni rappresentate principalmente dai pacchetti in vendita tramite microtransazioni nel negozio (ma si tratta di elementi esclusivamente estetici, che non influenzano il gameplay in alcun modo).



Per chi se lo stesse chiedendo, Last Epoch supporta perfettamente il controller, complice il fatto che vi è l'intenzione degli sviluppatori di realizzare in futuro una versione console dell'action RPG. La periferica è stata adattata in maniera impeccabile per quel che riguarda i combattimenti, un po' meno quando si parla di gestione dell'inventario.

Nel nostro caso, infatti, abbiamo giocato quasi sempre con il controller ma siamo passati al mouse ogni volta che bisognava navigare fra i menu di qualsiasi tipo. È vero che la levetta sinistra ha la stessa funzione del puntatore del mouse, ma risulta scomoda e c'è bisogno di ulteriore lavoro per ottimizzare la navigazione pad alla mano.



Dobbiamo infine segnalare che, almeno per il momento, non vi è il supporto all'italiano nemmeno per i sottotitoli. Dal momento che si tratta di un titolo in cui bisogna leggere molto anche per quello che riguarda la descrizione dell'equipaggiamento, questo potrebbe rappresentare una barriera per chi non conosce l'inglese.