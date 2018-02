Layers of Fear Legacy Recensione: paura e terrore su Nintendo Switch

Era l'agosto del 2014 quando Hideo Kojima e il quasi-futuro-premio-Oscar Guillermo Del Toro pubblicavano su Playstation Store P.T., piccola anticipazione giocabile del titolo che avrebbe dovuto essere Silent Hills. Del gioco non si fece più nulla, a causa del divorzio fra il padre di Metal Gear e Konami. Nonostante la rimozione del software dallo store digitale di Sony, quell'esperienza di gioco lunga poco più di un'ora è riuscita a fare scuola. Fra gli utenti rimasti maggiormente colpiti dall'incubo in prima persona nato dall'unione fra Kojima-san e il pingue regista messicano - scena abbastanza spaventosa anche questa, in effetti - ci sono sicuramente i ragazzi di Bloober Team. Il piccolo studio con sede a Varsavia ha prodotto, nel 2016, un horror game chiaramente ispirato a quel P.T. di cui sopra. Layers of Fear arriva adesso anche su Switch, portando con sé i contenuti aggiuntivi del DLC Inheritance e alcune piccole accortezze in termini di sistema di controllo. Pronti a ritornare nella casa dell'incubo?

I sogni nella casa stregata

Un'enorme casa vuota apre le sue porte ai giocatori. È quella di un pittore zoppo l'identità che siamo chiamati a impersonare, mentre nelle stanze attorno a noi l'eco dei peccati commessi in un tempo passato continua a risuonare, assumendo la forma di ombre e visioni schizofreniche in grado di alterare il tempo e lo spazio. Se in termini di gameplay Layers of Fear ricorda tantissimo P.T. e altri walking simulator come Gone Home, la componente narrativa del gioco nato in Polonia riprende a piene mani da alcuni classici dell'horror neo-gotico, come il racconto di Lovecraft citato nel titolo di questo paragrafo o altri scritti di Edgar Allan Poe quali "Berenice" o "Il Cuore Rivelatore".

In maniera molto simile a quanto accade nei racconti qui ricordati, anche in Layers of Fear verremo portati all'interno della psiche di un uomo solo, chiuso in uno spazio claustrofobico e tormentato dai propri fantasmi. Nel caso del gioco in esame, il protagonista privo di nome e volto è chiamato a vagare fra le stanze di una magione vittoriana dall'architettura inquietante prima che impossibile. È fra le stanze irrazionali e fluide di questa villa che dovremo recuperare i sei pezzi necessari al pittore per completare il suo ultimo quadro, il suo capolavoro. Nel cercare questi elementi, i giocatori dovranno addentrarsi nell'incubo, accettando di vivere un'esperienza di gioco breve, ma efficace nel proprio intento orrorifico. Layers of Fear è, a tutti gli effetti, un walking simulator. L'interazione con l'ambiente si limita all'aprire porte e cassetti, leggere documenti e risolvere una manciata degli enigmi ambientali - si contano sulle dita di una mano - che troveremo a sbarrarci la strada di tanto in tanto. L'avventura ideata da Bloober Team non lascia molta libertà d'azione agli utenti, li indirizza anzi verso l'unico percorso possibile. Un percorso tempestato di scare jump, di quadri inquietanti che si stagliano da ogni parete, da stanze e corridoi capaci di mutare forma e dimensioni durante il nostro passaggio. Grazie all'ottimo lavoro svolto sull'audio di gioco, la tensione accompagnerà il giocatore praticamente in ogni momento di gioco, per quanto dopo la prima decina di stanze una certa prevedibilità non tardi a farsi notare. Buona anche la regia, con alcune scelte di montaggio e inquadrature "condizionate" in grado di muovere più di un brivido lungo la schiena dei giocatori, a discapito però di un gameplay quasi per nulla esistente.



L'orrore tascabile

In questa riedizione per Nintendo Switch, Layers of Fear viene offerto insieme a Inheritance, il DLC uscito qualche mese dopo il titolo originale e incentrato sulla figura della figlia del pittore. Inheritance porterà i giocatori nella stessa villa del gioco originale, villa che dovrà essere esplorata entrando nei ricordi della bambina che un tempo abitò quella stessa casa. L'incubo della protagonista di questa espansione ha una portata minore rispetto a quello del povero padre, arrivando a durare poco più di un'ora.

Questi minuti vanno aggiunti alle quattro ore (o anche meno) necessarie a completare Layers of Fear, in linea con la quantità di intrattenimento offerta da altri walking simulator. Inoltre, la riedizione per l'ibrida di Nintendo offre agli acquirenti la possibilità di sfruttare il touch-screen della console, così come i sensori di movimento nascosti all'interno dei joycon. Sarà quindi possibile aprire le porte trascinando il dito sullo schermo o imitando il movimento con il braccio libero nell'aria, nell'intento di aumentare il senso di immedesimazione e il trasporto di cui l'opera horror di Bloober Team può farsi vanto.