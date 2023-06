Layers of Fear Recensione: la paura fa 90 in Unreal Engine 5

Il concept che sta alla base del nuovo Layers of Fear è alquanto singolare. Non siamo di fronte a un sequel, né a un reboot, né propriamente ad un remake, bensì ad una rivisitazione dei due capitoli usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2019, con le relative espansioni, ad opera degli stessi autori che avevano partorito le avventure originali.



Una scelta inconsueta da parte di Bloober Team, che sembra aver dato fondo a tutta l'esperienza accumulata negli anni per riunire le storie della prima coppia di incarnazioni del brand, con l'obiettivo di fornire una certa coerenza ludica e narrativa all'immaginario distorto e terrificante che i fan hanno imparato ad apprezzare. Completo di sezioni inedite e basato sul potente Unreal Engine 5 (a proposito, qui l'anteprima di Senua's Saga Hellblade 2), questo pacchetto ha saputo intrigarci a dovere, e calarci in un viaggio del brivido che adesso siamo pronti a raccontarvi.

C'è sempre un faro

Questa nuova edizione di Layers of Fear ha ben cinque volti, cinque vicende con differenti personaggi e diversi sviluppi, ma unite dal filo comune del deterioramento della condizione psicologica dell'essere umano a seguito di eventi particolarmente traumatici. Una tra queste, denominata 'La Storia della Scrittrice', fa un po' da collante agli altri quattro racconti.



La protagonista è un'autrice di romanzi senza nome che, dopo aver vinto un ambito premio in un concorso per saggisti, viene inviata nella suggestiva cornice di un faro nel bel mezzo dell'oceano per trovare la concentrazione adatta a comporre il suo ultimo capolavoro. Non abbiamo informazioni circa il passato della donna, né sui suoi pensieri o sulle sue ambizioni: la incontriamo sola, in compagnia della sua macchina da scrivere mentre l'oscurità della notte avvolge l'inquietante scenario.

Dopo aver risposto al telefono nel corridoio, unico punto di contatto con il mondo esterno, e aver rassicurato l'editore sul buon stato di avanzamento dei lavori, ci mettiamo all'opera sulla prima parte del nostro libro. È la 'Storia dell'Artista', quella che faceva da sfondo al capostipite della serie, che qui ritroviamo in tutta la sua sinistra bellezza ma con diversi accorgimenti sotto il profilo ludico, che riescono ad incrementare il senso di immersione del giocatore nella raccapricciante vicenda. Anche questa volta vestiamo i panni di un personaggio anonimo che torna a casa, una magione negli Stati Uniti degli anni '20. L'abitazione è completamente vuota e permeata dal silenzio, il luogo perfetto per completare il nostro Magnum Opus, la tela che giace abbandonata nello studio al piano terra.



Poco dopo aver applicato il primo strato di colore, tuttavia, le memorie del nostro alter-ego torneranno lentamente alla luce e ci getteranno in un incubo, alla scoperta di un dramma familiare fatto di violenza, ossessione e atti di rara efferatezza che verranno piano piano svelati grazie ad una narrativa non lineare di encomiabile fattura. La Storia dell'Artista, come tutte le altre presenti in Layers of Fear, non viene esplicitata attraverso dialoghi e cutscene ma suggerita per mezzo dell'analisi di oggetti, ritagli di giornale e brevi flashback, oppure, cosa ancora più affascinante, tramite i cambiamenti che la casa subisce in relazione al peggioramento della psiche del personaggio principale.

Si tratta di una scelta indovinata, che spinge gli utenti a unire i pezzi del puzzle per ottenere una visione completa della trama e non solo: contribuisce anche a creare un'atmosfera opprimente. Non abbiamo idea di quali orrori si siano consumati nella magione e di cosa si celi attualmente al suo interno, ma abbiamo la terribile sensazione di poterlo scoprire a nostre spese da un momento all'altro, dietro a ogni angolo.



Sotto il profilo narrativo non sono stati apportati particolari cambiamenti al canovaccio ma il tutto funziona ancora bene, come un meccanismo ben oliato, sia che abbiate giocato al titolo originale che, a maggior ragione, se siete al primo incontro con Layers of Fear. L'intreccio insomma non manca d'offrire profonde riflessioni morali e filosofiche, con un finale che ancora oggi tormenta i nostri sogni, un'esperienza allucinante e spaventosa che deve sicuramente far parte del bagaglio di qualsiasi estimatore del genere.

Le due espansioni: Inheritance e The Final Note

Dopo aver vissuto le vicende dell'artista, potremo avere accesso a due espansioni legate al capostipite della saga: Inheritance e The Final Note. La prima, pubblicata inizialmente a pochi mesi dal debutto di Layers of Fear, ci permette di controllare la figlia del pittore, che ritorna a casa dopo quarant'anni dalle vicissitudini illustrate nella 'Storia dell'Artista'. La magione è totalmente devastata dal tempo e dalle intemperie ma presenta ancora i tratti distintivi che abbiamo imparato a conoscere.

Tra porte scricchiolanti, rumori sinistri e frequenti flashback, Bloober Team ci permette di vivere la stessa agghiacciante vicenda da un punto di vista differente. Pur offrendo l'occasione di approfondire alcuni dettagli della trama, il contenuto aggiuntivo ha una durata davvero breve (circa un'ora) e la scenografia non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella dell'avventura principale in termini di taglio registico o di efficacia della messa in scena.



Discorso leggermente differente per The Final Note, un frammento narrativo completamente inedito che, per la prima volta, ci permette di vedere la storia attraverso gli occhi della moglie del pittore, un personaggio chiave nell'universo di Layers of Fear. Qui, Bloober Team ha messo in campo tutto il proprio talento nella creazione di una visione artistica contorta e sconvolgente, dall'impatto estetico notevole, che riesce a gettare nuova luce sulla 'Storia dell'Artista' grazie alla prospettiva della donna, direttamente coinvolta nei violenti deliri del marito.

In buona sostanza, questi due contenuti extra arricchiscono il pacchetto, aggiungendo ulteriori angoscianti particolari allo sconcertante quadro dipinto dal team polacco ormai sette anni fa.

La scrittrice e la storia dell'attore

Di tanto in tanto, tra un atto e l'altro, la nostra scrittrice farà una pausa dal lavoro, per consentirci di esplorare le stanze che compongono gli interni del faro. Come da tradizione per la serie, anche qui potremo assistere a strani fenomeni che si verificano senza soluzione di continuità: tra porte che scompaiono misteriosamente, quadri il cui soggetto cambia ciclicamente e voci che ci sussurrano inquietanti frasi, è chiaro che qualcosa di paranormale stia dando la caccia alla nostra malcapitata protagonista.

La location ideata quindi passa velocemente dall'essere un luogo caldo e confortevole a un autentico incubo ad occhi aperti, infestato da un qualche tipo di entità che sembra affondare le proprie radici nel passato dell'autrice. Prima di fare luce su questo mistero, però, abbiamo un romanzo da terminare ed è quindi il momento di fare la conoscenza della 'Storia dell'Attore', ossia la trama alla base di Layers of Fear 2. Questa seconda campagna ci cala nel ruolo di un attore decaduto dal passato turbolento, appena imbarcato sul transatlantico Icarus su esplicita richiesta di un famoso regista convinto di aver trovato 'l'interprete perfetto per il personaggio che ha in mente'.



La nave, in effetti, è allestita come un enorme set cinematografico, popolato da centinaia di manichini atti a interpretare le diverse scene che comporranno il kolossal a cui dovremo prendere parte. Eppure, c'è qualcosa di oscuro che si aggira nei corridoi dell'imbarcazione, una presenza inquietante che sembra conoscerci intimamente.

Inizia qui una tormentata spirale discendente nei ricordi sepolti di questo personaggio senza nome, che ci porterà a scoprire alcuni angoscianti dettagli dei suoi trascorsi in una storia sì dai risvolti interessanti, ma che purtroppo si spegne in un finale diluito, con delle sezioni ripetitive e dallo scarso mordente. Rispetto al suo illustre predecessore, Layers of Fear 2 è un horror decisamente più concettuale e per certi versi metafisico, meno ancorato alle atrocità terrene compiute dall'uomo e più volto a esplorare le devastanti cicatrici mentali dovute al senso di colpa.



Il gioco presenta dei problemi di ritmo e soluzioni narrative non sempre riuscite. Inoltre, anche il suo epilogo leggermente anticlimatico impallidisce al confronto con quello riservato al viaggio del brivido del 2016. Le sue atmosfere orrifiche impressionano e coinvolgono ma sotto il profilo dello storytelling si sarebbe potuto fare qualcosa in più.

L'episodio dedicato alla scrittrice, dal canto suo, funziona egregiamente come espediente per connettere le vicende offerte dal pacchetto. Pur non godendo di una caratterizzazione particolarmente approfondita, la protagonista nasconde un passato piuttosto interessante da scoprire, tra inaspettati legami personali che vale la pena conoscere e qualche oscuro segreto che vedremo riemergere dal buio, a poco a poco.

Le novità del gameplay

Nei nostri viaggi in Layers of Fear dovremo aprire porte, leggere note, interagire con specifici oggetti, e risolvere semplici enigmi ambientali. Alle attività classiche però, questa nuova edizione affianca alcune novità da non sottovalutare. Come se non bastasse, lo studio ha apportato anche alcune vistose modifiche al level design dei suoi titoli nell'ottica di adattarli alle nuove dinamiche di gioco pensate per l'occasione.

Il primo episodio, ad esempio, ottiene una lampada ad olio con cui è possibile illuminare gli ambienti e dissipare l'oscurità che avvolge alcuni oggetti, in modo da raccoglierli. Inoltre servirà per affrontare la creatura che tenterà di attaccarci in alcuni momenti specifici della narrazione. La luce prodotta dalla lanterna, infatti, può essere indirizzata in un fascio più potente tenendo premuti i due grilletti del pad e ha la capacità di immobilizzare il mostro per qualche secondo, consentendoci di guadagnare secondi preziosi per darcela a gambe. Occhio alla batteria, però: se usata troppo di frequente la lampada si scaricherà e non potrete difendervi dal male in alcuna maniera. Analogamente, il secondo episodio della serie introduce una torcia che ha le stesse funzioni dello strumento ad olio ma che in aggiunta può essere utilizzata per risolvere speciali rompicapi relativi ai manichini. Puntandola verso alcuni di essi, infatti, potrete attivare peculiari animazioni utili a liberare nuove strade, sbloccare inediti frammenti della trama o semplicemente assistere alle loro performance nel film che stiamo girando.



Non ci troviamo dinanzi a novità rivoluzionarie, ma di certo la presenza delle creature acuisce la tensione, semplicemente perché la vita del nostro personaggio è effettivamente a rischio. Ci sono anche numerosi collezionabili in ciascuna delle cinque storie (alcuni sono stati aggiunti per l'occasione), pensiamo ai frammenti di disegni, ai pezzi di tela, come pure alle locandine dei film e alle diapositive. Raccoglierli tutti significa estendere il monte ore necessario a portare a termine l'esperienza e in tal senso è più che gradita la presenza di un selettore dei Capitoli, che consente di darsi più agevolmente al collezionismo.

Un orrore ancor più vivido

Veniamo, infine, alla vera punta di diamante della produzione, su cui è stata impostata buona parte della comunicazione dedicata al progetto. Bloober Team ha attinto alla potenza di Unreal Engine 5 per ravvivare l'orrore di Layers of Fear (qui l'anteprima su Silent Hill 2 Remake). Gli elementi che caratterizzano gli scenari, dai singoli materiali alla resa complessiva, sono assolutamente convincenti, con le texture ad alta risoluzione che accompagnano un reparto illuminazione allo stato dell'arte, nonché una regia impeccabile, specie nella Storia dell'Artista. Ci sono alcuni momenti della campagna in cui la produzione raggiunge vette grafiche davvero mozzafiato, con scorci meravigliosi in cui la luce penetra realisticamente dalle finestre e dalle fessure dei muri inondando stanze piene di pulviscolo sospeso nell'aria.

Dall'utilizzo del Lumen e di Niagara, quest'ultimo per gestire gli effetti particellari, il motore di Epic Games ha certamente donato una marcia in più agli addetti ai lavori, che inoltre - grazie al supporto all'audio binaurale - hanno arricchito pure l'esperienza prettamente sonora (in combinazione con un buon paio di cuffie).



Entrambe le modalità grafiche da noi testate su PS5, con una pensata per la fedeltà grafica e l'altra per le performance, non hanno mostrato tentennamenti sul fronte del frame rate: dispiace solo per il mancato utilizzo delle feature di DualSense. Il doppiaggio in lingua inglese purtroppo convince solo a metà. Alterna ottime interpretazioni ad altre meno riuscite.