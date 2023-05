LEGO 2K Drive Recensione: Mario Kart con i mattoncini, top in multiplayer

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

In sede di anteprima ci eravamo spinti a definire LEGO 2K Drive come una sorta di incrocio tra Forza Horizon e Mario Kart, un progetto certamente ambizioso, che ci era parso avere le carte in regola per non deludere le aspettative (qui la nostra prova di LEGO 2K Drive). Oggi, dopo aver scorrazzato in lungo e in largo per le strade di Mattonia, possiamo finalmente raccontarvi pregi e difetti dell'ultima fatica di Visual Concepts, che di certo si è dimostrata in grado di accontentare i fan dei mattoncini più famosi di sempre.

Il Gran Premio Astrocoppa

Ad una prima distratta occhiata LEGO 2K Drive potrebbe sembrare l'ennesimo emulo di Mario Kart, ma le cose non stanno così. La formula del titolo sviluppato da Visual Concepts è piuttosto assimilabile a quella della serie Forza Horizon (qui la recensione di Forza Horizon 5) o di qualunque altro racing game a mondo aperto uscito di recente. Il piatto forte dell'esperienza single player è la modalità "storia, che ci immerge nelle gare nei panni di uno a scelta tra i personaggi predefiniti. Di fatto la selezione del proprio alter ego assolve a fini meramente estetici. La mancanza di un editor dedicato, per questo motivo, ci ha lasciato perplessi, soprattutto perché se ne vedono sempre più in prodotti del genere.

Ad ogni modo, si viene subito catapultati in azione tramite un tutorial che guida il giocatore attraverso tutte le attività principali offerte dal mondo, che - è bene chiarirlo subito - è costituito da diverse macroaree (raggiungibili col viaggio rapido). La struttura dell'esperienza invece è simile a quella di un open world, con una sequenza di eventi primari e tanti compiti secondari che si attivano parlando con gli NPC presenti in giro per la mappa. Sul fronte narrativo, la main quest si è rivelata piuttosto banale, ed è un mero pretesto per spingerci a proseguire: bisogna vincere tutte le competizioni cardine e sconfiggere di volta in volta il rivale di turno, al fine di qualificarsi per il Gran Premio Astrocoppa e provare a portarsi a casa il trofeo.



La storia insomma non è esattamente memorabile ma in compenso la scrittura dei dialoghi e la caratterizzazione dei personaggi sono di buonissimo livello, perché in LEGO 2K Drive ritroviamo tutta l'ironia che da sempre contraddistingue i titoli legati al brand. Nonostante sia un prodotto rivolto ad un pubblico molto giovane, le cutscene riescono a strappare qualche sorriso anche ai giocatori più maturi.

All'inizio avremo a disposizione soltanto la prima delle tre macroaree, ma già dopo poche corse si sbloccano anche le altre zone, grazie a una progressione che, nelle primissime ore, sembra mettere il turbo. Gli incarichi di contorno con cui ci si può intrattenere tra una gara e l'altra invece sono sufficientemente vari e di buona qualità: si va dalle classiche prove a tempo, alla raccolta di collezionabili, passando per divertenti missioni in stile tower defense e tante altre piccole quest attivabili parlando con i simpatici abitanti del posto.

Si scende in pista

Dove il gioco ricorda da vicino Mario Kart è quando si scende in pista. L'arsenale dei power-up gli deve molto, ma il sistema di guida di LEGO 2K Drive è leggermente più complesso di quanto ci si potrebbe aspettare. I veicoli sono suddivisi in categorie in base al loro peso e ognuno ha un design fantasioso e strampalato, così come delle caratteristiche peculiari: ci sono quelli più piccoli e scattanti, quelli più veloci e meno manovrabili, quelli più lenti e resistenti.

Le differenze al volante si sentono eccome, ma ci sono alcuni tratti del sistema di guida che accomunano tutti i mezzi, come ad esempio il senso di pesantezza e la tendenza al sottosterzo. Non a caso, oltre all'immancabile tasto che avvia la derapata, c'è un comando specifico per fare la cosiddetta "curva stretta". Sulle prime le due funzioni sembrano sovrapporsi, ma col passare dei minuti ci si rende conto che la curva stretta è indispensabile se non si vuole finire fuori pista, proprio perché i bolidi tendono tutti (alcuni più, alcuni meno) al sottosterzo. Di contro, la derapata - che di solito riveste un ruolo fondamentale in altri esponenti del genere - sembra avere meno importanza, dal momento che non ricarica la barra del turbo, né conferisce benefici particolari, se non quello di mantenere una certa velocità in curva. Il giocatore dovrà scegliere non il proprio veicolo, bensì il proprio set di mezzi: uno per le superfici asfaltate, uno per lo sterrato e addirittura uno per gli specchi d'acqua. Questi tre bolidi si alternano automaticamente al variare della superficie su cui si sfreccia, così ad esempio se si entra in un corso d'acqua ecco che la propria macchina si trasforma, per poi riconvertirsi in un mezzo a quattro ruote non appena si torna sulla terraferma, in pieno stile Transformers.



Curiosando nelle opzioni abbiamo notato che c'è la possibilità di optare per l'attivazione manuale del cambio di assetto, per chi avesse voglia di complicarsi la vita. Il design dei circuiti è di buona fattura, grazie anche all'ottima caratterizzazione degli ambienti, ma forse l'effettistica dei power up è un po' troppo invadente e spesso, durante le gare, la situazione a schermo diventa piuttosto confusa. A questo contribuisce anche la continua trasformazione dei veicoli al variare del fondo, fattore che ne modifica anche la manovrabilità, col risultato di doversi barcamenare tra tre stili di guida differenti nell'arco di un singolo giro.

L'intelligenza artificiale ci ha soddisfatti, ma con qualche riserva. Il comportamento degli avversari in pista è aggressivo e il modo in cui questi si servono dei power up è credibile. Detto questo, abbiamo avuto l'impressione che la difficoltà delle corse venga gestita in modo dinamico. In altre parole, per gran parte della competizione serve un certo impegno per tenere testa agli avversari, finché all'ultimo giro - magicamente - si riesce sempre a rimontare e concludere in prima posizione, come se ci fosse una sorta di effetto elastico calcolato per dare all'utente dapprima la sensazione di una sfida impegnativa, regalandogli poi la gioia della vittoria nel finale, ad ulteriore riprova di un prodotto pensato per divertire grandi e piccini.

Progressione e multiplayer

Per buoni due terzi dell'avventura la modalità "storia" di LEGO 2K Drive funziona e pure bene! Al netto dei problemi già evidenziati, le gare divertono, le mappe sono ampie e piene di attività facoltative che sono anche piacevoli da svolgere finché restano, per l'appunto, opzionali. Al pari di altri titoli a mondo aperto, purtroppo, a un certo punto il gioco obbliga a svolgere un certo numero di attività secondarie per poter procedere con le missioni principali. Questo succede perché per poter proseguire con le competizioni primarie è richiesto un determinato rango, che però riteniamo sia stato tarato in modo discutibile.

Nella nostra partita non abbiamo mai mancato di alternare incarichi principali e secondari, eppure siamo giunti a due terzi dell'avventura nettamente al di sotto del livello richiestoci per partecipare alle sue fasi conclusive. Il risultato? Siamo stati costretti a grindare per alcune ore. Come se non bastasse, le attività di contorno sono troppo poco remunerative in termini di esperienza e ben presto ci si ritrova a ripetere fino alla noia le missioni cardine già completate per accelerare l'avanzamento. Ci troviamo di fronte ad una modalità single player a due facce dunque: divertente e appagante per buona parte della sua durata, ma poi improvvisamente piagata nel finale da problemi di bilanciamento. I titoli di coda in ogni caso si raggiungono in una decina di ore (compreso il tempo necessario per il grinding), mentre se si vuole completare al 100% l'avventura probabilmente serve almeno il triplo del tempo, se non di più.



Per fortuna, LEGO 2K Drive non vive di solo single player, anzi! Il pacchetto offre un interessante comparto multigiocatore. Da una parte abbiamo le classiche lobby che ci consentono di sfidare altri piloti online (con tanto di cross-play) in frenetiche gare all'insegna delle sportellate e delle scorrettezze reciproche.

Dall'altra vi è un'interessante modalità cooperativa in split screen che consente di godere dell'intera storia insieme a un amico, permettendo quindi anche la libera esplorazione del mondo in compagnia. Una trovata davvero azzeccata, che rende il gioco ancor più family-friendly, ma ci chiediamo come mai questa possibilità non sia stata estesa anche alla dimensione online.

L'unico limite è la fantasia

Uno degli aspetti più interessanti della produzione targata LEGO e 2K è l'editor dei veicoli. Ci siamo trovati di fronte a una personalizzazione dalle potenzialità sconfinate, che dà libero sfogo alla fantasia del giocatore e gli consente di costruire liberamente il proprio mezzo e utilizzarlo poi in pista.

Innanzitutto c'è la possibilità di modificare a piacimento i veicoli predefiniti, ma chi avesse in mente qualcosa di diverso può costruire da zero il proprio bolide, complice una varietà impressionante di tipologie di mattoncini, adesivi e accessori vari. L'idea di costruire il mezzo dei sogni sfruttando l'intero inventario LEGO è la vera arma in più dell'esperienza: da questo punto di vista, Visual Concepts ha sfruttato alla grande la licenza dei mattoncini danesi.



L'unica pecca, a voler essere proprio pignoli, è che l'editor risulta non proprio intuitivo a livello di comandi e ci vuole un po' di pratica prima di riuscire a collocare velocemente i pezzi esattamente dove si vuole, ma questo non impoverisce quella che è una feature preziosa e riuscitissima, che da sola è in grado di coinvolgere l'utente per ore. Dal punto di vista tecnico LEGO 2K Drive è un piccolo gioiello. Il mondo di gioco è coloratissimo e delizioso dal punto di vista artistico: ogni macroarea riproduce un bioma diverso e la morfologia delle mappe rivela una cura non indifferente.

Montagne, laghi, fiumi, ampie vallate e piccole cittadine si alternano senza soluzione di continuità e tutto questo scorre senza che il framerate mostri il minimo segno di cedimento, nemmeno nelle situazioni più congestionate durante le gare (almeno per quanto riguarda la versione PS5 da noi testata). Ci ha stupiti anche l'interazione con l'ambiente: quasi ogni oggetto dello scenario è distruttibile ed è particolarmente gustoso veder volare via mattoncini colorati da tutte le parti a ogni impatto!



Merita poi una menzione l'ottimo lavoro svolto per quanto riguarda la localizzazione, dal momento che i dialoghi e i nomi dei personaggi sono pieni di giochi di parole e riuscire a trasporre tutto nella nostra lingua senza intaccare lo humor originale non deve essere stato facile. L'eccellente doppiaggio in italiano, poi, è la ciliegina sulla torta.