LEGO Bricktales Recensione: creatività al potere con i mattoncini danesi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X

Avevamo iniziato ad assemblare i primi mattoncini nel corso di una piacevole prova di LEGO Bricktales, ma ora abbiamo avuto l'occasione di osservare l'intera costruzione di ClockStone Studio nel suo insieme. Con il loro nuovo titolo, gli autori di Bridge Constructor fondono l'immaginario LEGO con un pizzico di Captain Toad: Treasure Tracker (potete recuperare la recensione di Captain Toad: Treasure Tracker per maggiori dettagli), sottovalutata produzione Nintendo esordita in epoca Wii U e ritornata in splendida forma su Nintendo Switch.



Il risultato è un puzzle adventure variopinto, straripante di enigmi, puzzle e umorismo, ma che non riesce purtroppo a esprimere a pieno il suo notevole potenziale. Se LEGO Bricktales eccelle infatti sotto molti punti di vista, l'opera edita da Thunderful Publishing fallisce nel replicare l'intuitività e la semplicità che da sempre contraddistingue le costruzioni a marchio LEGO. Per ogni dettaglio, vi invitiamo ad accompagnarci nella nostra recensione di LEGO Bricktales.

Diorami e mattoncini LEGO

Dopo lo straordinario successo che ha condotto all'annuncio di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - Galactic Edition, il colosso danese torna a calcare il palco videoludico con una produzione indipendente da licenze terze. Contando sulle sole forze dei propri mattoncini, LEGO affida a ClockStone Studio l'incarico di confezionare un'avventura puzzle che fonda esplorazione, enigmi e costruzioni.

Il concept che ne emerge è carico di potenziale: LEGO Bricktales mira infatti a conquistare gli appassionati di LEGO con enigmi legati all'assemblaggio dei mattoncini, affiancati a tanta ironia e a una direzione artistica di grande pregio. A partire da queste basi, il risultato finale - pur non risultando perfetto - propone numerosi punti di forza, sui quali vogliamo concentrarci nelle prossime righe.



La nostra avventura in LEGO Brickstales prende il via in uno scenario quantomeno bizzarro. Completamente personalizzabile nel sesso e nell'aspetto, il protagonista del titolo è un giovane volenteroso e dal grande cuore. La sua generosità si manifesta quando il nonno inventore - geniale ma poco organizzato - gli rivela di trovarsi nei guai. Distratto dal desiderio di creare una macchina per viaggiare verso altre dimensioni, l'uomo si è infatti completamente dimenticato di sottoporre il suo personale parco divertimenti alle necessarie operazioni di manutenzione. Il risultato? Il sindaco del paese è sul piede di guerra, determinato a chiudere la struttura per le sue gravi carenze in termini di sicurezza.

L'unico modo per risolvere la situazione sembra coinvolgere un piccolo robot di nome Rusty, portali dimensionali e la ricerca dei potenti Cristalli della Felicità. Sfruttando l'ultima costruzione del nonno, l'incarico del nostro alter-ego di mattoncini sarà quello di attraversare le dimensioni per aiutare altri individui in difficoltà. Così facendo, potrà ottenere i tanto ambiti Cristalli, che una delle tante invenzioni del suo caro parente saprà convertire in energia utile a ripristinare a tempo record le attrazioni del parco divertimenti.



Prende così il via un simpatico viaggio attraverso una riuscita selezione di cinque biomi, tra i quali trovano spazio tanto esotiche giungle quanto castelli medievali o antiche piramidi. In ciascuna ambientazione, dovremo cercare di porre rimedio a una piccola o grande calamità, che ha turbato nei modi più disparati la quiete della regione.

Draghi amanti dell'oro, esploratori maldestri ed esigenti divinità feline attendono con ansia di presentarci la rassegna dei propri problemi, nella speranza che le nostre gambette di LEGO e il nostro ingegno possano risolvere ogni cosa. Come da tradizione per le avventure di mattoncini, la storia di LEGO Bricktales procede all'insegna dell'ironia e del citazionismo, tra riferimenti a Indiana Jones, Il Signore degli Anelli e tante altre icone della cultura pop. Avanzare tra i cinque biomi che compongono il gioco è dunque estremamente piacevole, complice anche la già citata direzione artistica ispirata a Captain Toad: Treasure Tracker. Ciascuno scenario si presenta in forma di diorama, con mattoncini di ogni forma e colore che vanno a comporre scorci variopinti e ricchi di dettagli. Dalla piccola casetta di un mago alla bottega di un fabbro, passando per torri medievali e sale del tesoro, LEGO Bricktales risulta assolutamente delizioso sul fronte estetico.

Un'esperienza LEGO da perfezionare

Più controverse sono invece le impressioni legate al gameplay assemblato da Clockstone Studios. Su questo fronte, il fulcro dell'esperienza è costituito da enigmi di vario genere, molti dei quali richiederanno ai giocatori di dare vita a delle costruzioni composte di LEGO. Con a disposizione un numero limitato di mattoncini, Bricktales ci sfida a dare vita di volta in volta a ponti, sostegni, trespoli per gufi, carrelli per il trasporto di carbone, elicotteri e moltissime altre strutture. La varietà è notevole, così come il grado di sfida proposto, ma l'esperienza purtroppo si scontra con un sistema di controllo afflitto da qualche mancanza di troppo.

In fase di costruzione, l'azione di sposta in una schermata dedicata, in cui troviamo esposti i mattoncini a nostra disposizione e l'area adibita all'edificazione delle nostre opere di mattoncini. L'esperienza proposta è notevolmente stimolante, dato che la ristrettezza di pezzi spinge ad aguzzare l'ingegno, con i puzzle che possono essere risolti adottando molteplici approcci. Ad arricchire il tutto ci pensa inoltre una buona implementazione di leggi fisiche, da tenere in considerazione sia per la creazione di ponti sospesi sia per permettere ai nostri elicotteri di spiccare effettivamente il volo. Ad assisterci nella valutazione della stabilità delle nostre opere, troveremo un piccolo robot coraggioso, disposto a fare da cavia per i nostri agglomerati di mattoncini.



Questi numerosi aspetti positivi sono tuttavia smorzati da un sistema di controllo che risulta a nostro parere poco intuitivo ed eccessivamente farraginoso. La prospettiva, pur relativamente malleabile, risulta spesso ingannevole, con conseguenti difficoltà nella collocazione dei singoli pezzi. Una circostanza che nelle sezioni più articolate risulta alquanto frustrante, vista la precisione richiesta da alcune delle missioni.

In caso di errore nella collocazione dei pezzi, inoltre, il gioco costringe talvolta a smontare intere sezioni prima di poter correggere la svista. Poniamo ad esempio di aver edificato una piccola torre di LEGO e di volerla spostare di qualche centimetro. Per compiere questa semplice operazione, si è costretti a smantellare l'intera torre: non esiste infatti un modo per spostare più pezzi in contemporanea. Le difficoltà del sistema di controllo non subiscono grandi variazioni al mutare del sistema di input utilizzato: su PC abbiamo infatti testato LEGO Bricktales sia con mouse e tastiera sia col pad Xbox Series X, senza riscontrare significativi miglioramenti con l'uno o l'altro.



Tali mancanze, oltre a rendere artificiosamente complessa la fase di costruzione, inibiscono il piacere offerto dalla modalità Sandbox di LEGO Bricktales. Una volta terminata una costruzione, il gioco ci consente di tornare a dedicarci a essa, questa volta senza alcun vincolo nella tipologia o nel numero di mattoncini da utilizzare.

Tale modalità libera si lega a doppio filo con la nostra abilità di esploratori: accumulando tesori e collezionabili, avremo infatti l'opportunità di sbloccare ricchi set di mattoncini tematici ispirati ai cinque biomi che compongono l'ambientazione. Dopo le prime ore di gioco, si finisce per abituarsi alle mancanze del sistema di controllo e a prevenirne gli effetti più negativi, ma la sensazione complessiva è purtroppo quella di un'occasione in parte mancata. Un grande peccato, anche a fronte di enigmi ambientali che risultano invece molto ben curati. Nel corso dell'esplorazione degli scenari, avremo infatti la possibilità di sbloccare un'interessante selezione di poteri speciali. Il nostro alter-ego di LEGO imparerà ad esempio a distruggere mattoncini con un salto o ad identificare oggetti nascosti. In un tripudio di labirinti, leve, pareti mobili e tanto altro, LEGO Bricktales sfrutta con astuzia la conformazione del level design, spingendo il giocatore ad esplorare ogni angolo dei diorami che compongono il mondo del titolo. In queste fasi, spostarsi tra giungle e montagne di pezzi, è davvero un piacere.