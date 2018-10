LEGO DC Super-Villains Recensione: unisciti ai supercriminali dell'Universo DC!

TT Games ha dimostrato più volte di saperci fare con i prodotti su licenza. Franchise altisonanti sono stati raccolti dal team britannico con ingegno e simpatia, riversandosi in versione LEGO in titoli dissacranti, semplici, godibili e senza troppe pretese, ma soprattutto estremamente fedeli al loro immaginario di riferimento. Un mix che ci accompagna, ormai, dal decennio scorso, e che continua in qualche modo a ripresentarsi sotto varie forme, pur mantenendone intatta la filosofia e la struttura. I giochi LEGO, poi, hanno sempre mostrato una particolare affinità con l'Universo DC. La fortunata saga di Batman, che è stata poi traslata sul grande schermo con un folle lungometraggio , ha spianato la strada a un progetto ambizioso chiamato LEGO DC Supercriminali. Un'avventura in cui, per la prima volta, non ci tocca seguire le gesta dei paladini della Justice League, bensì il vasto pantheon di villain che ne compongono le storie dal secolo scorso. Il risultato di questo nuovo episodio, distribuito da Warner Bros. per le piattaforme PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, è il solito buon miscuglio di azione e divertimento, che compie il suo dovere pur senza raggiungere grossi picchi qualitativi.

Cattivi ragazzi

Partiamo da una certezza assoluta, quella che a nostro parere rappresenta la vera punta di diamante di LEGO DC Supercriminali: ancor più che nel suo iconico stampo umoristico, nel gameplay o nella complessità delle strutture ambientali, l'elemento centrale del nuovo gioco di TT Games risiede nell'ottimo sfruttamento del brand DC. Personaggi, battute, location e riferimenti vari strizzano costantemente l'occhio ai fan più sfegatati di Batman, Superman e soci, scavando tra gli easter egg più disparati in una selezione mastodontica di eroi e villain, che spaziano tra i più noti a quelli meno conosciuti. LEGO DC Supercriminali è un poderoso inno al fan service che si riflette nella cura posta nella rappresentazione dell'Universo DC Comics, nel moveset in dotazione di ciascun personaggio e nel loro assetto di tecniche, abilità e vestiario. Sfruttare l'agilità di Harley Quinn, gli esplosivi del Joker, i costrutti di Sinestro o il binomio tra forza bruta e telepatia di Gorilla Grodd manderà in visibilio gli appassionati più attenti, e il tutto si unirà, chiaramente, all'immancabile vena umoristica che da sempre caratterizza i tie-in in versione LEGO.

La grande attenzione focalizzata sull'immaginario principale, però, non si riflette adeguatamente in una storia da cui era lecito aspettarsi una maggiore originalità: LEGO DC Supercriminali non è tratto da nessun film o produzione in particolare, e cerca di amalgamare nella sua campagna tutte le componenti essenziali che reggono le fondamenta del franchise a cui si ispira: i cattivoni più noti del pianeta vivono la loro solita esistenza criminale, trascorsa tra visite nelle carceri di massima sicurezza e azioni scellerate con cui seminare il caos o mettere i bastoni tra le ruote alle loro nemesi.

Un giorno, però, fa la sua comparsa il Sindacato della Giustizia, un pittoresco e sospetto gruppo di eroi e superumani che dice di provenire da Terra-3, un universo parallelo a quello in cui si trovano i nostri paladini, e che emula in tutto la struttura della Justice League: la vera JL, però, finisce preda di un malvagio complotto che mira ad allontanarla dalla Terra. Mentre il Sindacato conduce delle ricerche per conto di un individuo misterioso, alcuni dei peggiori criminali di Gotham City e Metropolis iniziano ad avvertire sentore di guai e capiscono di essere costretti a unirsi per far fronte a un nemico che va assolutamente combattuto. Guidati da Lex Luthor, i vari Joker e Harley, Anti-Flash, Cheetah, Spaventapasseri, Enigmista e via dicendo, iniziano a reclutare altre storiche nemesi presenti nell'universo DC, liberandole dalla prigionia che le teneva recluse o chiedendogli aiuto per ripristinare il precedente status quo, che li vedeva al vertice della malavita. Questa sorta di "trama al contrario", un plot fatto di folli e spregiudicati anti-eroi à la Suicide Squad che attinge chiaramente dal best of della DC Comics, non ha giovato particolarmente al titolo: l'iter del racconto procede su una struttura pressoché identica per gran parte della storia e soltanto verso la fase conclusiva i toni della narrazione iniziano a salire di ritmo, seppur scadendo in una serie di cliché i cui risvolti erano ampiamente prevedibili sin dalla prima fase della sceneggiatura.

Un piacevole elemento di novità è il fatto che tutta la vicenda, o quasi, viene vissuta dalla prospettiva di un personaggio inedito, un villain creato dal giocatore che potrà interagire con i Supercriminali nella scalata verso la risoluzione dell'intreccio: l'avventura si apre a Stryker's Island, carcere di massima sicurezza situato nella città di Metropolis, nella quale un attempato commissario Gordon assiste insieme a Lex Luthor all'introduzione del "nuovo" criminale, lasciando quindi spazio all'editor di creazione del personaggio.

Il sistema di personalizzazione del proprio avatar conferma le ottime sensazioni che avevamo avuto in occasione del nostro provato alla Gamescom 2018: la selezione e le varianti con cui customizzare il nostro criminale ideale sono numerose e stratificate. Oltre alle componenti di rito, come forma e colore dell'aspetto fisico e il vestiario con cui addobbare il potenziale villain, potremo scegliere una quantità notevole di aspetti secondari: ad esempio, avremo la facoltà di decretare con quale mano reggere un'arma o un accessorio, la posa da assumere e le animazioni da compiere durante movimenti e attacchi e così via. Obiettivo di questo insolito e pittoresco protagonista è proprio quello di supportare, nel corso della storia, i suoi colleghi criminali con capacità incredibili e in costante evoluzione: per un motivo inizialmente inspiegabile, infatti, il nostro personaggio è in grado di assorbire gran parte dei superpoteri presenti nell'universo DC per metterli al servizio dei suoi compagni di avventura - e, di conseguenza, del gameplay.



La feature, seppur ricca e variegata, in realtà non rappresenta un reale valore aggiunto alla produzione: il peso nella trama di questo atipico protagonista è alle volte irrisorio e in ciò non aiuta neanche la grande componente di fan service presente in LEGO DC Supercriminali. Molto spesso, infatti, abbiamo preferito controllare i pittoreschi personaggi disponibili nel livello piuttosto che avanzare unicamente nei panni dell'avatar. Un discorso leggermente diverso subentra in caso approcciate la modalità Gioco Libero dopo aver concluso la storia: in questo caso specifico, la libertà di progressione e di azione renderà la personalizzazione del protagonista - e il suo utilizzo - decisamente più ragionata e appagante.

I soliti mattoncini, ma più cattivi

Sul piano del gameplay, TT Games riesce a confezionare l'ennesimo prodotto solido e divertente da giocare, nonché sostanzioso sul fronte contenutistico. La formula che strizza l'occhio all'open world è ormai ampiamente rodata, e ci cala in una mappa di gioco divisa tra la cupa Gotham City e la più splendente Metropolis, rispettivamente le città sotto la protezione di Batman e Superman. Il mondo aperto di LEGO DC Supercriminali, oltre a ospitare i punti cardine della trama per la Modalità Storia, è liberamente esplorabile e disseminato di elementi e attività secondarie per aumentare il proprio quantitativo di monete o scovare i consueti oggetti speciali da collezione. Ogni capitolo della storia, invece, torna a suddividersi in un paio di livelli che accompagna la progressione dei protagonisti e che, il più delle volte, sfocia in una boss fight per reclutare il villain di turno: come da prassi, ciascun capitolo vi terrà occupati per non più di una trentina di minuti, in caso non vi abbandoniate eccessivamente all'esplorazione per scovarne tutti i collezionabili. Gli scontri con i boss, questa volta, si alternano in maniera più netta con i semplici enigmi da risolvere in ogni mappa e, più o meno come questi ultimi, richiederanno un minimo di ingegno nello sfruttare le abilità di ciascuno dei personaggi che compongono il "party".

Va detto, in ogni caso, che la produzione soffre dei soliti problemi che ormai da tempo affliggono il franchise: il gioco non soltanto accusa una certa ripetitività di fondo, ma gli enigmi stessi finiscono col riproporsi pedissequamente capitolo dopo capitolo, offrendoci come unica variante soltanto il personaggio con cui utilizzare il talento utile a sbrogliare gli enigmi. Non sempre, inoltre, gli stage ci sono apparsi ispirati sul piano del level design. Le numerose sezioni ambientate in strutture interne, ad esempio, si svolgono in banche, prigioni, musei e laboratori scientifici: location che, salvo qualche rara eccezione, non presentano elementi di reale originalità.

Discorso diverso nel caso di livelli ambientati in alcuni dei luoghi più iconici dell'Universo DC: la Torre dell'orologio di Gotham l'isola di Temyscira, la base delle Lanterne Verdi o il covo di Apokolips mettono invece in mostra tutti i muscoli della produzione, sia sul piano della creatività che del design ambientale.

Sul versante visivo, LEGO DC Supercriminali si esplica in una buona messa in scena dal taglio sempre più cinematografico: nel cercare di prendere a modello tutti gli stilemi estetici delle produzioni audiovisive della DC Comics, il piglio umoristico di TT Games non perde quasi mai la sua verve, seppure non sfoggi le migliori gag comiche sfornate dal team britannico nel corso degli ultimi anni. La grande semplicità grafica della produzione, ancora una volta, fa il paio con una buona riproposizione dei fondali soprattutto nelle inquadrature dal respiro più ampio, regalandoci un paio di scenari davvero niente male. Un piccolo appunto, però, va fatto al livello di dettaglio delle ambientazioni, non sempre meticoloso come avvenuto in passato, e che in un paio di frangenti più concitati perde una parte della sua ricchezza.