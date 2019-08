Life is Strange 2 Faith: Recensione dell'Episodio 4

Con il quarto episodio intitolato "Faith", Life is Strange 2 riprende il suo drammatico viaggio verso sud, trascinando il giocatore in un vortice di eventi sempre più al limite. C'è da dire che il ritorno di Sean e Daniel si è fatto attendere, forse anche un po' troppo; sarà che gli appuntamenti con Max e Chloe erano più frequenti, fatto sta che non possiamo fare a meno di chiederci se la distribuzione episodica sia ancora il modo migliore per raccontare una storia come questa, talmente devota alla narrazione, che forse avrebbe meritato più libertà nei tempi, senza dover per forza sottostare alle "logiche da capitolo". Tutto vive in funzione della trama principale, eppure, in ogni occasione devono per forza reiterarsi, ripartendo da zero, i meccanismi di escalation che portano inevitabilmente al climax, e infine al cliffhanger. Di base, tutto ciò non sarebbe neanche un male, e tuttavia, questa è la prima volta in cui, giunti dinnanzi ai titoli di coda, abbiamo sentito che mancava qualcosa, almeno alla luce delle nostre scelte.



Questo significa che lo reputiamo un pessimo capitolo? Niente affatto, al contrario: addirittura in Faith ci sono momenti talmente riusciti e sinceri che riescono a persino a perforare i già altissimi standard a cui la saga di Dontnod ci aveva abituato. Purtroppo le maglie della sceneggiatura e il finale ci sono sembrati un po' meno efficaci del solito. Forse si è trattato di un passaggio necessario, magari in vista del prossimo e ultimo capitolo (previsto per il 3 dicembre), e visto che non si giudica mai un film senza vederne prima il finale, per il momento vogliamo lasciare in sospeso la questione. Di certo, ora che viviamo all'ombra di ben quattro episodi, una cosa possiamo dirvela: la scrittura delle singole scene e la capacità di trattare le tematiche che sorreggono l'opera, sono migliorate moltissimo rispetto alla prima serie, e questa è un'importante conquista per la produzione.

Silver State

Il finale di Wastelands ci aveva lasciato fra le "cime tempestose" della Murder Mountain, perciò, anche senza l'immancabile sneak peek (e con il più semplice dei calcoli), non era difficile intuire quale sarebbe stata la tappa successiva. Faith è per la maggior parte ambientato in Nevada, lo stato d'argento, famoso per i deserti sconfinati, le sue miniere, il gioco d'azzardo, e i suoi dieci abitanti per chilometro quadrato.

E qui vogliamo soffermarci un attimo per un breve disclaimer: non faremo alcuno spoiler sulla trama vera e propria, anche perché Square-Enix ha già fatto abbastanza con l'ultimo trailer, e tuttavia se siete fra i puristi della scuola "zero anticipazioni", fareste meglio a fermarvi qui.

Prima del Nevada, però, c'è come al solito un piccolo preambolo: una fase di stallo che funge sia da momento riflessivo che da introduzione per il mood della narrazione, che per la cronaca si fa sempre più cupo e maturo. Sean è finito in un letto d'ospedale nella California del Nord, e ancora una volta è costretto a guardare in faccia la cruda realtà, che ovviamente non vuole saperne di migliorare. Dopo i tragici eventi di Wastelands, il fragile gruppo di vagabondi si è dissolto nel nulla, Daniel è sparito chissà dove, mentre il protagonista è trattenuto in custodia dai federali, in procinto di essere processato per direttissima.



In questa fase d'apertura c'è spazio per nuovi personaggi, alcuni sfuggenti altri più incisivi, nonché la prima di una serie di scelte che anticipa come questo episodio si concentrerà molto più ferocemente sulla tematica dell'egoismo. Il più grande dei due lupacchiotti è dunque finito fra le grinfie della civiltà che lo aveva rigettato, ed ora è solo, senza uno scopo, dinnanzi all'ombra di un tribunale che vuole dargli l'ergastolo.

La fuga è chiaramente l'unica via a questo punto, ciò significa che la legalità deve essere infranta nuovamente. Come anticipavamo poco fa, per gran parte dell'episodio 4 Sean non avrà intorno il suo fratellino, perciò vengono meno alcune meccaniche che avevamo imparato a conoscere dei precedenti episodi; gli allenamenti, i rimproveri, le chiacchierate tra fratelli: tutto ciò viene sostituito da flussi narrativi in successione, e i momenti in cui possiamo realmente esplorare sono veramente rari.



Ce ne sono alcuni una volta arrivati in Nevada, ma per il resto si tratta principalmente di dialoghi e sequenze pilotate. Stessa situazione sul fronte delle scelte multiple, che anche qui non sono tantissime, ciononostante sono in grado di bloccare -per più di un istante- la mano del giocatore, e in un paio di occasioni si avverte un enorme peso per quello che sarà il prossimo finale.

La suddetta linearità tuttavia non ci ha disturbato, soprattutto per via dell'arrivo di un nuovo personaggio chiave che polarizza costantemente l'attenzione di Sean. Anche per questo motivo, nel mezzo di Faith ci sono scambi che annoveriamo sicuramente fra i migliori di tutta la serie (molti di questi sono opzionali), considerazioni importanti e perfino una resa dei conti necessaria. Si inizia a vedere la maturità del protagonista, rappresentata come in forte contrapposizione all'egoismo adolescenziale, e alcuni momenti e panorami che toccano il cuore ed esigono più di uno screenshot.

Le location sono sempre azzeccatissime, suggestive come non mai e capaci di incorniciare magnificamente la potenza delle emozioni messe in campo dal team Dontnod. La tematica del razzismo scorre parallela agli eventi principali riaffiorando di tanto in tanto (con una messa in scena potentissima), e tuttavia in Faith si cristallizza anche il vero fulcro della produzione, ovvero le sfumature che compongono il concetto di esclusione. Life is Strange 2 sembra volerci ricordare che si finisce sempre con l'essere esclusi da qualcosa, e alle volte siamo proprio noi che scegliamo di autoescluderci, che lo vogliamo o meno: da un gruppo di amici, dalla società, da una famiglia, e la perdita è parte del processo, così come lo è il perdono.



La pluralità dei personaggi, i loro punti di vista, contribuiscono a creare una zona grigia dove giudicare non è mai troppo facile, e in questo gli autori sono stati bravissimi, perciò appare un po' strano che nell'ultima parte del racconto queste sfaccettature diventino meno pronunciate.



Il tema della religione (e quindi della fede) rientra a piedi pari all'interno della storia, questa volta in maniera più decisa di quanto visto nel secondo capitolo, e lo fa tramite un manipolo di personaggi potenzialmente interessanti che però, forse per il poco tempo a disposizione, non riescono ad esprimere completamente il loro potenziale.

Ci si ritrova per le mani un villain abbastanza piatto, di servizio, nonché una soluzione drammaticamente potente ma poco originale in termini di scrittura vera e propria. Capiamo che l'intento era quello giusto, giacché gli elementi ci sono tutti, come alcuni comprimari decisamente riusciti, ma almeno nella nostra timeline lo sviluppo avrebbe potuto essere più brillante...