Like A Dragon Gaiden Recensione: storia memorabile ma batte strade sicure

Con Yakuza 6 The Song of Life si era chiusa un'era: la storia di Kazuma Kiryu era giunta alla sua conclusione e la serie di Yakuza era pronta per un nuovo inizio. Raccolte e remake a parte, da quel momento cambia un po' tutto: dall'Action/Adventure si passa ad una struttura JRPG, i fan si innamorano del nuovo protagonista Ichiban Kasuga e della sua sgangherata banda, e Yakuza abbandona il suo nome per divenire noto anche in occidente come Like A Dragon.



Ma la verità è che SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio non erano ancora pronti a salutare il personaggio simbolo di un intero franchise. Kiryu è l'essenza di Like A Dragon, e torna dunque a vestire il ruolo che più gli si addice, quello di protagonista. Nel futuro Like A Dragon Infinite Wealth combatterà al fianco di Ichiban, ma cosa gli è successo dopo gli eventi del sesto episodio? La risposta arriva in Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, spin-off tutto incentrato sul Drago di Dojima che sembra non aver perso il suo smalto nonostante i tanti anni che ormai si porta sulle spalle.





L'uomo che ha cancellato il suo nome

Per trattarsi di un episodio minore, come più volte evidenziato da SEGA (motivo per cui Like A Dragon Gaiden arriva solo in digitale in occidente), il nuovo Like A Dragon è in realtà un tassello importante nella storia recente della serie: riparte infatti dall'epilogo di Yakuza 6 per poi svolgersi parallelamente ai fatti di Yakuza Like A Dragon( svelando retroscena che rendono più chiari determinati eventi di questo gioco), gettando infine le basi per il successivo Infinite Wealth.

Tre anni dopo aver finto la sua morte per proteggere le persone a lui più care, Kiryu è diventato un agente segreto al servizio dei Daidoji con il nome in codice di Joryu, e passa le sue giornate a meditare in un tempio dell'organizzazione al quale ha venduto la sua stessa vita, entrando in azione ogni volta che gli viene richiesto.



Quello che doveva essere un nuovo incarico di routine finisce tuttavia in tragedia, trascinando Kiryu in una nuova spirale di intrighi, misteri e colpi di scena che faranno riemergere il suo passato con il rischio di compromettere la sua nuova identità.

Ancora una volta RGG Studio ha confezionato un comparto narrativo di grande spessore, come da tradizione. Non solo Like A Dragon Gaiden si ricollega in maniera armoniosa e senza forzature ai fatti del settimo gioco, ma brilla di luce propria grazie ad una sapiente gestione dell'intreccio narrativo e un attento dosaggio di rivelazioni cruciali, momenti chiave e combattimenti epici. A rendere il tutto ancora più brillante ci pensa la consueta splendida caratterizzazione dei personaggi, vero e proprio marchio di fabbrica di RGG Studio. Se Kiryu è ormai una certezza assoluta, tutti i comprimari e gli antagonisti che lo circondano sanno come bucare lo schermo grazie alle loro personalità ricche di sfumature e spesso imprevedibili, che donano una marcia in più a tutto il comparto narrativo. Gaiden è dunque uno Yakuza all'ennesima potenza, graziato da una storia che c'entra il suo scopo: fungere da appassionante snodotra il sesto, il settimo ed il futuro ottavo episodio.

Kiryu all'ennesima potenza

Like A Dragon Gaiden fa subito sentire a casa i fan tornando all'originale struttura Action/Adventure: Kiryu non ha perso il suo smalto ed è ancora lo schiacciasassi conosciuto nei precedenti giochi della serie, capace di tener testa a interi gruppi di nemici pronti a cadere come birilli sotto i suoi colpi devastanti. Il sistema di combattimento è quello tipico della serie, che mescola attacchi e combo d'effetto con poderosi colpi speciali risolutivi da effettuare con la barra del Furore piena e l'utilizzo di oggetti contundenti per massimizzare i danni.

E se da un lato il protagonista sfoggia ancora una volta il suo classico stile di lotta "Drago" già visto in Yakuza 6 e Yakuza Kiwami 2, la novità principale è rappresentata dallo stile "Agente" legato alla sua nuova attività di spia e piuttosto originale nel quadro del franchise: oltre ad eseguire colpi e combo rapidissime, Kiryu può utilizzare anche ad una serie di gadget speciali che sembrano trasformarlo in un novello James Bond prestato alle lotte da strada. Tra fili con cui immobilizzare e lanciare ovunque gli avversari, sigarette esplosive, droni per distrarre i nemici e persino scarpe-jet con le quali travolgere a tutta velocità chiunque sia nei paraggi, "Agente" si dimostra uno stile davvero inconsueto, sopra le righe anche per gli standard di una serie come Yakuza. Eppure proprio l'originalità che lo caratterizza infonde una ventata d'aria fresca in un combat system altrimenti molto ancorato al passato, amalgamandosi alla perfezione con il "Drago": se infatti quest'ultimo risulta molto efficace negli scontri con pochi nemici, quello nuovo è perfetto per le battaglie contro decine di rivali che possono facilmente finire vittime dei temibili gadget a disposizione dell'ex yakuza.



Per spingere i giocatori ad alternare continuamente le due opzioni a loro disposizione, gli autori hanno introdotto numerose battaglie contro nutriti gruppi di nemici, oltre a rendere i nuovi Boss ancora più pericolosi e aggressivi rispetto ai predecessori. La continua alternanza tra "Drago" e "Agente", così come un attento utilizzo di schivate e contrattacchi, rendono i combattimenti godibilissimi ancora oggi, nonostante una struttura di gameplay identica ai titoli precedenti.

Semmai l'unica vera esagerazione risiede in una presenza un po' troppo massiccia di teppisti per le strade, che sembrano sbucare continuamente da ogni angolo. Il rischio è di esasperare l'utente con questi continui scontri tutti uguali tra loro, indispensabili però per racimolare il denaro con cui acquistare risorse nei negozi e, cosa più importante, potenziare le abilità di Kiryu.



A controbilanciare questa ruotine ci pensano Boss Fight stimolanti ed impegnative al punto giusto che sanno regalare soddisfazioni anche ai veterani del brand, così come un'avventura principale dotata di buon ritmo e che sa sempre intrattenere a dovere in quella decina di ore circa necessaria per portarla a termine, in un continuo susseguirsi di battaglie, dialoghi ed esplorazione.

È comunque vero che Gaiden non ha alcuna pretesa d'innovare, limitandosi ad offrire la tipica esperienza di Yakuza con qualche novità azzeccata ma senza strafare. Ciò significa che, se non avete mai amato la serie in precedenza, questo spin-off concepito come ponte tra gli ultimi capitoli principali non vi farà cambiare idea.

Piccolo ma ricchissimo

Tra una missione e l'altra ogni tanto è bene rifiatare un po' distraendosi con le numerose attrazioni offerte da Sotenbori, principale location di Gaiden (pur essendo presente per poco anche Isezaki Ijincho, vista in Yakuza Like A Dragon). Gli autori non si sono trattenuti, includendo un quantitativo davvero notevole di contenuti secondari: golf, biliardo, freccette e karaoke sono soltanto alcuni degli innumerevoli minigiochi presenti nel gioco con cui intrattenersi. Il tutto senza inoltre dimenticare il ritorno dei Pocket Circuit visto in Yakuza 0 e Yakuza Kiwami, la possibilità di intrattenersi con le hostess nei cabaret club e di rilassarsi visitando ristoranti e locali.

RGG Studio non ha comunque incluso nessuna reale novità tra i contenuti secondari e i minigiochi, tutti ripresi dal passato e riproposti senza particolari variazioni. Anche la stessa Sotenbori, in coerenza con la contemporanea avventura di Ichiban, è praticamente identica a quella vista nel settimo capitolo e non riserva nessuna sorpresa degna di nota. Due elementi però spiccano sugli altri.



Il primo è la Rete di Akame attraverso la quale si accede alle missioni secondarie del gioco, presenti in minor numero rispetto agli episodi maggiori ma sempre dotati del giusto mix di serietà, umorismo e follia che hanno fatto la fortuna della serie.

La Rete consente anche di interagire con diversi cittadini di Sotenbori e di soddisfare le loro richieste in cambio di denaro o altre utili ricompense. Affrontare queste attività è importante soprattutto per accumulare Punti Akame, indispensabili come i soldi per sbloccare nuove abilità, pertanto vale la pena dedicare del tempo a questi incarichi così da avere sempre risorse sufficienti per potenziare al meglio le capacità di Kiryu. Il secondo è il Colosseo, situato nell'area speciale del "Castello". Il concept dell'Arena è una costante negli Yakuza, ma in Gaiden viene ulteriormente potenziato per garantire un'elevata quantità di tornei e sfide differenti, che possono essere affrontate in solitaria oppure con la propria squadra composta da personaggi reclutati nel corso dell'avventura o completando specifiche missioni secondarie. Il nuovo Colosseo è dunque molto più ricco e stratificato rispetto agli standard della serie e regala anche combattimenti davvero ostici ed impegnativi, che richiedono di sfruttare al massimo tutte le abilità a disposizione del protagonista. Il "Castello" è inoltre un vero e proprio parco giochi di lusso con tante altre attività con cui svagarsi, pertanto vale la pena esplorarlo a fondo una volta accessibile.



Ciliegina sulla torta è l'immancabile selezione di retrogames SEGA, che manderà in estasi i fan: dal già noto Virtua Fighter 2 fino alla novità Sonic Fighters, passando per tanti classici Master System da sbloccare un poco alla volta avanzando nel gioco, c'è tutto l'occorrente per farsi un piccolo ripasso di storia videoludica grazie a questi classici.

È chiaro che RGG Studio si sia messa d'impegno per dare grande caratterizzazione alle attività secondarie del gioco, che si rivelano essere un efficace diversivo. E sebbene il fattore novità sia piuttosto limitato, l'abbondanza di contenuti proposta aumenta in maniera consistente la durata del gioco, che può richiedere anche una buona ventina di ore per essere completato in tutte le sue sfumature. Per novità concrete, però, bisogna attendere Infinite Wealth.

Il Drago non cambia pelle

Considerati i ridotti tempi di sviluppo di Like A Dragon Gaiden, inizialmente concepito come DLC, era prevedibile che il titolo non mostrasse variazioni significative rispetto agli altri giochi della serie sviluppati con il Dragon Engine. Il motore grafico di RGG Studio continua comunque a fare una gran bella figura soprattutto nei filmati, sempre di ottima fattura, sebbene a distanza di oltre 7 anni dalla sua introduzione il bisogno di una svecchiata inizia a farsi sentire.

I modelli dei personaggi sono sempre di elevata qualità, espressivi nei volti e credibili nelle animazioni, ed i quartieri di Sotenbori ed Isezaki Ijincho continuano ad essere una gioia per gli occhi con le loro strade sgargianti e piene di vita, ma persistono le sbavature storiche di questo engine, come ad esempio un "effetto ragdoll" dei corpi durante i combattimenti. La sensazione è che il Dragon Engine, seppur perfezionato con il passare del tempo, non si sia mai effettivamente evoluto e difficilmente può farlo se i nuovi giochi del brand continuano ad essere prodotti cross-gen. Ciò detto, visivamente Gaiden resta un buon prodotto. Il motore grafico non mostra nessuna incertezza nemmeno nei momenti più movimentati: tutto scorre in maniera fluida ed il frame rate si mantiene stabile senza mai mostrare particolari cali, garantendo così la miglior resa possibile anche durante l'esecuzione delle mosse più spettacolari del repertorio di Kiryu. Lo stesso discorso vale anche per i momenti dedicati all'esplorazione per le strade di Sotenbori ed Isezaki Ijincho, che è sempre un piacere rivisitare.



Che dire invece del sonoro? Il doppiaggio in giapponese continua ad essere una certezza assoluta, con ogni singolo personaggio interpretato come sempre in maniera eccezionale. Assente invece al lancio il parlato in inglese, ancora da perfezionare e dunque posticipato ad un secondo momento, ma in ogni caso il doppiaggio originale è sempre la scelta migliore per immergersi al meglio nelle atmosfere del gioco. L'accompagnamento musicale offre infine brani dai ritmi sostenuti, in linea con la tradizione della saga, tuttavia questa volta la colonna sonora appare un po' meno intensa e coinvolgente rispetto agli standard dei migliori esponenti del franchise.