Little Goody Two Shoes Recensione: lo stile non basta

Prodotto da Square Enix e sviluppato da AstralShift (Pocket Mirror), Little Goody Two Shoes è un'esperienza di gioco che fonde elementi di avventura, sopravvivenza e puzzle in un meraviglioso ambiente dipinto a mano. Con uno stile grafico delizioso (che riporta alla mente i titoli dell'era PS2) e una trama dalle tinte fiabesche, a tratti horror, il titolo vi immergerà per 10-15 ore in un mondo ricco di misteri e credenze popolari. Ahinoi, non tutti gli elementi di Little Goody Two Shoes sono riusciti quanto il lato estetico. In questa recensione esploreremo nel dettaglio pregi e difetti dell'opera dello sviluppatore nipponico.

Una favola fatta videogioco

Liberamente ispirata ad un romanzo per bambini del XVIII secolo, la trama del gioco ruota attorno alla giovane Elise. Ritrovata ancora in fasce nel bel mezzo di un bosco, la bimba viene cresciuta da un'anziana signora, che la ragazza chiamerà teneramente "nonna", dedicandosi quotidianamente a svolgere piccoli compiti per aiutare gli abitanti del vicino villaggio di Kieferberg.

Crescendo, la giovane è però combattuta tra il perseguire gli insegnamenti della nonna e realizzare il suo sogno: diventare ricca e sfuggire alla semplice vita di paese. Tutto ciò fino a quando, un giorno, scopre un paio di bellissime scarpe rosse lucenti, sepolte nel suo cortile, che fungeranno da espediente narrativo (e punto di contatto con l'opera letteraria) per infondere tinte di mistero al racconto. Si scoprirà presto che queste scarpe sono state donate alla protagonista da un essere misterioso che la tenterà con la promessa di esaudire il suo desiderio in cambio di tre doni.



Il giocatore sarà chiamato a dipanare il mistero legato a questa entità, cercando al contempo di non suscitare le attenzioni dei paesani che accusano la giovane di compiere stregonerie. In merito alla qualità dell'intreccio, il gioco si attesta su buoni livelli pur senza particolari guizzi narrativi. Leggermente meno convincente, per quanto ci riguarda, la componente dialogica (da dating sim) del titolo. Nel corso dell'avventura saremo infatti chiamati a tessere relazioni con gli abitanti del villaggio, in particolar modo con le tre coprotagoniste.

Oltre ad avere un ruolo chiave nelle romance, questi dialoghi hanno l'obiettivo di tenere basso - grazie al supporto delle ragazze - il livello di sospetto dei paesani nei nostri confronti. Inoltre, portandoli avanti riceveremo dei doni in base al livello di fiducia raggiunto con ciascuna di queste amiche. Occorre constatare però che, seppure generalmente di buona fattura, questi dialoghi finiscono spesso per esaurirsi in una serie di ammiccamenti e battute alquanto stereotipate.

Luci e ombre del gameplay

Pad alla mano (Steam Deck nel nostro caso) "Little Goody Two Shoes" delinea un impianto ludico pieno di luci ed ombre. Se è infatti vero che il titolo ha il pregio di offrire un gameplay variegato, che include elementi di esplorazione, rompicapi e gestione delle risorse, purtroppo il tutto risulta alquanto semplicistico. L'intera esperienza si basa sul passare dei giorni ed ognuno di essi è suddiviso in cinque momenti: alba, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto, notte.

Il giocatore avrà la possibilità di gestire lo scorrere del tempo svolgendo una singola attività in ciascun frangente della giornata, al prezzo di un'unità di pane. Questi compiti da terminare vengono rappresentati sotto forma di carinissimi minigiochi in stile coin-op, che ci faranno guadagnare monete utili ad acquistare preziose risorse. L'elemento di sopravvivenza del gioco ci porta infatti a tenere sotto controllo tre parametri: la vitalità, la fame e la sanità mentale. Se non ci sentiamo di dover aggiungere nulla riguardo al primo, è opportuno spendere due parole in merito agli altri due valori. La fame andrà via via aumentando con il trascorrere delle varie fasi del giorno ed il giocatore sarà chiamato a mantenerla sempre sotto controllo, pena il game over.

Per quanto riguarda la sanità mentale, invece, ogni notte avremo la possibilità di esplorare la foresta di Kieferberg, lontano da occhi indiscreti e dai sospetti della gente. Queste escursioni, che rappresentano l'elemento horror del titolo, aiutano sì a comprendere quale misteriosa calamità ha colpito il villaggio, ma comportano l'innalzamento del livello di instabilità della giovane, che pian piano arriverà a dubitare della propria sanità mentale. Un ultimo parametro da tenere sotto controllo è quello del sospetto: una ragazza così vivace e atipica attirerà inevitabilmente su di sé le attenzioni della semplice gente di paese, che accuserà la giovane dandole la responsabilità degli strani eventi che avverranno nel corso dell'avventura. L'equilibrio tra tutte queste dinamiche risulta nel complesso ben gestito e, complice la durata della campagna, il titolo non viene mai a noia. In materia di longevità aggiungiamo che, come le precedenti opere di AstralShift, anche anche Little Goodie Two Shoes presenta finali multipli (in questo caso ben 10), che finiscono col rimpolpare il fattore rigiocabilità.



Parlando dei puzzle che saremo chiamati a risolvere, questi sono indissolubilmente legati alla fragilità di Elise, che potrà fare affidamento solo sul proprio ingegno per sopravvivere alle minacce di Kieferberg, correndo e nascondendosi per ingannare le creature che vagano nel bosco. Questi enigmi risultano però fin troppo elementari e, salvo una manciata di casi, si fondano più sul trial & error che su un reale ragionamento. Un vero peccato, insomma, perché questa componente del gameplay aveva del potenziale, che però non è stato sfruttato al meglio.

Una gran bella direzione artistica

L'aspetto che più ci ha convinto (quasi stregato, in effetti) del titolo è senza dubbio la sua direzione artistica. Con una palette cromatica che evoca un senso di nostalgia per i classici giochi di avventura degli anni '90 e gli anime dei primi anni 2000, il titolo delizia negli stacchi di camera. Le ampie vedute sui meravigliosi paesaggi, le animazioni della foresta e persino piccole attenzioni come il riflesso di Elise sulla pavimentazione di un oscuro maniero sono una vera gioia per gli occhi e dimostrano un inaspettato livello di cura per i dettagli.

L'ambientazione dipinta a mano è il vero fiore all'occhiello della produzione e aggiunge un tocco di magia all'esperienza, a dimostrazione del talento dello sviluppatore nipponico. Anche i brevi filmati, che inframezzano l'avventura enfatizzando le parti salienti del racconto, sono realizzati con dovizia di particolari e gusto estetico.



Meno incisivi i menù e la mappa che, per quanto funzionali e sufficientemente chiari, appaiono un po' troppo semplicistici. Dal punto di vista sonoro il titolo alterna buone melodie ad altre meno riuscite ma, nel complesso, ci sentiamo di promuovere le tracce audio e anche il doppiaggio. Abbiamo provato il gioco sia con il doppiaggio originale in giapponese sia con quello in inglese ed entrambi si attestano su buoni livelli. Purtroppo, al momento della nostra prova non era disponibile la localizzazione in italiano.

Per quanto concerne le performance, Little Goody Two Shoes risulta verificato e ben ottimizzato per la portatile di Valve, senza bug o cali di frame di sorta.