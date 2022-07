Live a Live recensione: riscopriamo un classico intramontabile

Abbiamo parlato a lungo e approfonditamente della storia di Live A Live e dell'importanza di un remake come quello proposto su Nintendo Switch (se volete saperne di più vi basta leggere lo speciale sulla storia di Live A Live). Ora è arrivato il momento di tirare le somme su quella che è un'operazione tanto inattesa quanto gradita, che ci ha permesso di riscoprire un grande classico del JRPG di casa Nintendo e Square Enix. Live A Live è, ancora oggi, un videogioco incredibilmente originale, figlio di un'epoca in cui era possibile declinare il suo genere d'appartenenza in tanti modi. Nonostante siano passati quasi trent'anni dalla sua pubblicazione su suolo giapponese, l'opera di Takashi Tokita è rimasta una gemma preziosa, capace di influire sulle produzioni contemporanee grandi e piccole, si pensi ad esempio a Octopath Traveller e Undertale.



Vivere mille vite

La prima e più grande particolarità di Live A Live è che Takashi Tokita lo concepì come una raccolta di tante piccole vicende ambientate all'interno di contesti storici e culturali estremamente differenti tra di loro. I capitoli totali sono otto, sette dei quali liberamente accessibili sin dal primo avvio del gioco tramite un menù dedicato, e si snodano dalla preistoria al futuro remoto, passando per il giappone feudale, il medioevo e il Far West, fino alla Cina imperiale e tante altre ambientazioni.

Non parliamo quindi del classico JRPG organizzato attorno al party ma di una sorta di antologia interattiva i cui singoli racconti sono dedicati a personaggi sempre diversi. Questo si traduce ovviamente in una varietà ludica importante, costruita però sullo stesso set di meccaniche che vengono via via riassemblate in modi differenti. Tutto questo non significa però che il contenuto di Live A Live non possieda una sua coerenza (anche narrativa) interna. Tutt'altro: le vite raccontate hanno dei punti di contatto tra di loro e alla fine finiscono per convergere. Insomma, pur prendendosi i giusti tempi legati alle varie esigenze narrative, sono proiettate verso un finale che raccoglie le tante esperienze che hanno scandito ogni esistenza. Ciò che strappa più di un sorriso compiaciuto durante il gioco è proprio il trovarsi faccia a faccia con dei capitoli concepiti con gli stessi mezzi ma sviluppati quasi come se fossero a tutti gli effetti dei titoli a sé stanti. Cambiano l'estetica, il setting, le meccaniche e addirittura il linguaggio, tutto diverge pur assomigliandosi tanto, in quella che è una vera e propria fucina di idee in movimento sullo schermo dell'ibrida Nintendo.



L'episodio ambientato nella preistoria si trasforma in un piccolo esperimento di narrativa non verbale, la sezione dedicata alla contemporaneità è una sorta di tentativo di mescolare Chrono Trigger e Street Fighter 2, mentre la parte dedicata al far west è un distillato in pixel e combattimenti a turni di un film di Sergio Leone. Alla lunga si sente la mancanza di una narrazione unitaria tipica dei grandi kolossal ruolistici dell'epoca, soprattutto perché ognuno dei capitoli tende ad avere una durata estremamente ridotta se messa a confronto con un Dragon Quest, un Suikoden o un Final Fantasy, ma la varietà offerta dagli stessi è capace di tener vivo l'interesse e l'attenzione per tutta la durata del gioco.



Alcuni passaggi, questo bisogna dirlo, sono invecchiati peggio di altri ma nel complesso Live a Live si "vive" che è un piacere, perché - ancora una volta - resta un grande classico. Lo si nota dalla spensieratezza con cui si prende rischi giganteschi, per esempio trasformando il capitolo del futuro remoto in un'avventura grafica o quello della Cina imperiale in un wuxia vecchio stile incentrato sull'idea di tramandare le proprie arti marziali a un gruppo di discepoli. La quantità di idee e intuizioni geniali è insomma sbalorditiva, pensiamo alla sezione ambientata nel Giappone del futuro ispirata ad Akira di Kazuhiro Otomo, che riesce a inventarsi con quasi un anno di anticipo una sorta di prototipo di Neon Genesis Evangelion (provare per credere, fidatevi).



Combattere mille battaglie

La struttura ludica di Live A Live si fonda su un sistema di combattimento semplice ma efficace, oltre che su una drastica revisione di certi punti fermi del genere d'appartenenza. Si combatte in griglia ed è possibile sfruttare appieno l'elemento tattico offerto dalla gestione degli spazi in battaglia. Infatti si possono utilizzare sia attacchi singoli che ad area, come pure delle abilità che permettono di colpire a grandi distanze o di modificare la posizione dei nemici sullo schermo.

Cercare di mettere a segno un attacco frontale aumenta la possibilità che l'avversario lo schivi, mentre sorprendere il nemico alle spalle aumenta le probabilità di successo, nonché l'output di danno complessivo. Si tratta di un sistema in realtà piuttosto semplice, che proprio grazie a questo suo tratto si presta agevolmente a variazioni sia in termini di tono che d'esecuzione. Può trasformarsi nello scheletro di un picchiaduro a incontri, ricreare le atmosfere dei duelli a colpi di revolver del cinema western, adattarsi ai classici combattimenti a turni o, all'occorrenza, venire stravolto nelle sue componenti fondamentali. Quello che Takashi Tokita e Nobuyuki Inoue hanno ripensato in toto è il ritmo del gioco. Chi è appassionato di JRPG è abituato a storie che si evolvono lentamente, almeno all'inizio, e che lasciano ampio margine al giocatore di esplorare liberamente le mappe per fare scorta di oggetti, equipaggiamenti e tesori. Live A Live funziona esattamente al contrario. Il capitolo più lungo dura poco più di due ore e, per questo, i ritmi delle singole storie sono tutt'altro che compassati.



Di conseguenza, talvolta la narrazione prende delle scorciatoie poco eleganti ma al contempo le meccaniche tipiche del genere vengono stravolte. Ecco quindi che l'esplorazione e il grinding sono praticamente assenti, che le sidequest vengono del tutto abbandonate per mantenere alta la concentrazione sui nuclei narrativi principali di ogni storia e, soprattutto, che viene abbandonata la classica conformazione dei mondi dei JRPG, fatti di città in cui trovare ristoro e piene di taverne e mercanti.



La storica produzione elimina alla radice il bisogno di curarsi, perché il party lo fa in automatico dopo aver concluso una battaglie e inoltre gli equipaggiamenti giocano un ruolo secondario nell'economia ludica. Si tratta di una presa di posizione molto forte che rischia di scontentare i più esigenti e accaniti fan del genere, ma che al contempo costituisce un perfetto punto d'ingresso anche per coloro che non si sono mai avvicinati ai JRPG. Live A Live è una sorpresa continua, e per quanto la sua formula risulti decisamente imperfetta (Fu Tokita stesso a perfezionarla solo un anno dopo con Chrono Trigger), merita di essere provato con mano. Tra l'altro, aspettate di arrivare agli ultimi due capitoli, perché è lì che il team di sviluppo ha dimostrato tutto il suo talento, donando una chiusura splendida e inaspettatamente matura all'esperienza.

Illuminare mille pixel

Passiamo quindi al lavoro di ammodernamento svolto in questo remake che, ve lo diciamo subito, ci è piaciuto molto. L'HD-2D è una soluzione preziosa in questi casi, perché è capace di rimaneggiare l'opera originale senza stravolgerla. Manca forse un po' della "profondità visiva" dei già citati Octopath Traveller e Triangle Strategy, ma il colpo d'occhio in certi scenari lascia senza parole.

Gli sviluppatori sono riusciti a ricreare il mood classico pur concedendosi qualche libertà, pensiamo ad esempio agli scenari costruiti in tre dimensioni. Quella che una volta era una distesa di tileset e sprite in pixel art, infatti, si è trasformata in un mondo vivo, tridimensionale e profondo, accarezzato dolcemente da un'illuminazione ambientale perfettamente implementata.Questo deve essere il futuro di tutti i remake dell'epoca NES e SNES, anche se forse è arrivato il momento di vedere HD-2D all'opera anche su generi diversi dal JRPG. Che dire, poi, della colonna sonora di Yoko Shimomura? Era grandiosa già in origine ma la rimasterizzazione e il nuovo arrangiamento sono clamorosamente ben fatti e perfettamente adattati all'atmosfera di ognuna delle varie storie. Le nuove versioni di tracce iconiche come Killing Field o The Bird Flies, The Fish Swims, sono grandiose e donano nuova vita a dei componimenti che erano già un fiore all'occhiello delle produzioni Square.



Insomma, questo remake di Live a Live è un successo e riesce sia a celebrare l'importanza del gioco classico, sia a restituirlo a un pubblico del tutto nuovo, grazie a un restauro certosino. Non stiamo parlando del JRPG definitivo, perché ha ereditato dall'originale qualche piccola stortura narrativa e quelle ingenuità tipiche delle opere prime, eppure - soprattutto se vi interessano le esperienze dal respiro retrò - non dovreste farvelo sfuggire.