Look, Your Loot! Recensione: un gioco di carte pieno di magia

Anche in un genere ormai molto inflazionato come quello dei card game (che di recente ha accolto Artifact di Valve) c'è ancora spazio per spiccare: Look, Your Loot! è proprio una di queste gemme luccicanti in grado di distinguersi tra i suoi congeneri per concept e qualità, caratterizzata com'è da un'anima decisamente peculiare. Si tratta di un gioco di carte molto semplice nelle regole ma ostico nel suo svolgimento: realizzato dal team indipendente Dragosha, Look, Your Loot! è disponibile in versione mobile per dispositivi Android. Partiamo quindi alla scoperta di un card game eclettico e, a tratti, crudele, oltre che ben stratificato. Ma soprattutto pieno di magia!



Asso della magia

Il concept di Look, Your Loot! Un gioco di carte pieno di magia è davvero facile da capire, al punto che quasi non è necessario un tutorial: il giocatore è in possesso di una carta, e una soltanto, che deve muoversi in una scacchiera immaginaria - le dimensioni sono dettate dalla modalità che sceglierete - tenendo conto dei punti e degli oggetti inclusi nelle carte che la circondano. Si creano, in questo modo, battaglie immaginarie tra il protagonista della carta a disposizione e tutto ciò che incontra nei set sul suo cammino: il personaggio di default parte con delle armi e dei punti vita specifici, ma col progredire del proprio bottino (principalmente monete d'oro da spendere nel negozio in bonus vari, utili a semplificare le partite) l'utente potrà acquistarne di nuovi, i quali posseggono in dotazione equipaggiamenti e abilità determinate. Così descritta, potrebbe certamente sembra un'esperienza alla portata di tutti, in cui Look, Your Loot! assume i connotati di una partita a scacchi estremamente dinamica. In realtà, col tempo, il tasso di sfida si traduce in alcuni momenti terribilmente ostici, in quanto le carte nemiche, che ruotano e vengono "droppate" in maniera tanto casuale quanto crudele, non si faranno scrupoli nel farvi esaurire tutti i punti vita e condurvi inesorabilmente al Game Over. Un gioco di carte pieno di magia, per l'appunto, che finisce col trasformarsi in un'astuta roulette in continuo movimento, intenzionata a non farvi risparmiare neanche un punto e a farvi sudare sette camicie per arrivare al turno finale e completare un set.

Carte spietate

Le modalità di gioco, a tal proposito, sono davvero molteplici. Innanzitutto ciascun personaggio possiede delle prove a se stanti, che vi permetteranno di cimentarvi in sfide uniche e tarate su ciascuno degli eclettici protagonisti.

Poi ci sono tutte le altre partite proposte, che spaziano da una griglia di 2x2 (quattro caselle), 3x3 (nove caselle) ed addirittura 4x4 (per un totale di sedici caselle), rendendo così la partita un vero e proprio terreno di guerra a suon di carte, attacchi e trabocchetti.

Ogni carta, come già accennato, presenta un punteggio che va a sottrarsi a quello del proprio personaggio qualora si tratti di trappole o nemici, mentre va a sommarsi alla sua salute, alla difesa o all'attacco in caso la carta ottenuta sia un equipaggiamento, una pozione o un qualsivoglia status benefico. Look Your Loot!, in tal senso, offre una gamma di contenuti davvero strabiliante, accentuati ancor di più dalle numerose sfide proposte.



Il gioco per dispositivi mobile di Dragosha non è semplicemente un card game, ma una gara d'astuzia e d'abilità, un costante invito a stuzzicare l'ingegno dell'utente nel trovare la posizione più giusta nella griglia, sfruttare le carte più convenienti e cercare di incappare il meno possibile in quelle ostili. In particolar modo, nelle fasi più complicate e avanzate, diventa assolutamente indispensabile non farsi accerchiare da troppe carte caratterizzate da un livello elevato, il che equivarrebbe a una morte certa per l'avatar in nostro possesso.

Look, Your Loot! è un titolo godibile su qualunque piattaforma mobile: il suo design semplice ed intuitivo può supportare qualsivoglia dispositivo, ma come al solito il nostro consiglio è di godere di questa esperienza - soprattutto nelle modalità con le griglie più ampie - su un display sufficientemente spazioso. In una produzione con un'interfaccia così strutturata temevamo che l'Oppo RX17 Pro, con cui abbiamo effettuato la prova, potesse darci qualche grattacapo a causa della presenza dell'ormai iconico e immancabile notch. Per fortuna la piccola, atipica e originale tacca a forma di goccia del device non inficia in alcun modo la visuale, a differenza di quanto accade in titoli con un'interfaccia utente piena di icone come Legend of Solgard.