Loopmancer Recensione: un insieme di follia, azione e kitsch

Nelle primissime ore passate in compagnia di Loopmancer si fa in tempo a cambiare opinione sul gioco almeno una dozzina di volte. eBrain Studio, il team di sviluppo, mette subito tanto, tantissimo sul fuoco in una maniera piuttosto confusionaria, ed è quindi del tutto possibile che le reazioni e il sentire del giocatore cambino in maniera sensibile da un momento all'altro, ogniqualvolta si assaggi per la prima volta uno dei sapidissimi ingredienti riversati nel calderone.



Il gioco si ammanta di finezze da roguelike e poi si scompone nell'azione più volgare e viscerale, costruisce un affascinante contesto cyberpunk e poi lo demolisce con trovate che vanno dal kitsch al trash più puro, prova a imbastire una narrazione incentrata su temi cari al genere futuristico e poi butta via ogni pretesa di seriosità, tra guerre di bande, deliri corporativi, esperimenti osceni e ogni sorta di invenzione che possa contribuire a elevare il tasso di follia e disagio generale.



Quasi ci si perde in questo rutilante susseguirsi di straniamenti e bizzarrie, ludiche così come concettuali, ma piano piano si riemerge, si arriva a vederci chiaro e a mettere insieme i pezzi di una produzione comunque fieramente incoerente. Non solo si viene a patti con la particolarità, ma la si abbraccia, ed è allora che se ne trova la ragion d'essere: Loopmancer è tutto quello che abbiamo appena descritto e anche di più, e va benissimo così. Dall'identità forte e allo stesso tempo terribilmente naif, non può lasciare indifferenti.

Ogni giorno la stessa storia

Tutto inizia quando il detective privato Xiang Zixu è chiamato a indagare riguardo la sparizione di una popolare giornalista, nonché figlia del sindaco di Dragon City, megalopoli cinese dagli affascinanti scorci (soprattutto con il ray tracing attivo) che delle vicende narrate è il teatro principale.

Ovviamente la sua ricerca parte da uno dei posti più malfamati della città, quindi deve farsi strada a cazzotti, bottigliate, pistolettate e quanto necessario per levarsi dalle scatole gli sgherri della gang locale. Ma proprio quando sta per acciuffarne il capo, che della misteriosa sparizione dovrebbe sapere qualcosa e che tra l'altro di Xiang è un vecchio nemico, il buon detective viene sforacchiato da una pioggia di proiettili. Sipario. Buio. "Driiin", la sveglia. Inizia la personalissima versione di Xiang del giorno della marmotta. Morto è morto davvero, quando l'han reso colabrodo, ma non si sa come l'evento ha innescato un loop temporale. Ogni dipartita porta con sé una resurrezione, e l'indagine riparte con a disposizione i nuovi elementi che l'uomo gradualmente ottiene.



È la scusa perfetta per permettere alla narrazione di folleggiare, gettando il detective, e con lui il giocatore, in un susseguirsi di eventi decisamente fuori dagli schemi, perché da una base di partenza quasi hard boiled, che puzza di vicoletti pieni di piscio, spaghettini di soia e fumo di sigaretta, si sconfina nel brevissimo termine in una "locura" che comprende ninja cibernetici, samurai orgogliosi ma un po' cretini, cervelli strappati a mano, traffico d'organi, vecchiacce centenarie, scienziati pazzi e altro ancora.

Ha senso, nel complesso? Probabilmente non tantissimo, ma poco importa, perché questo pot pourri di situazioni, ispirazioni e tematiche tutto sommato titilla la voglia di trash che alberga in ognuno di noi. La cosa che piace di più è però il fatto che scegliere un livello invece di un altro comporti ripercussioni anche importanti sulla trama, con tanto di finali multipli. Chiaro quindi che certe scelte siano migliori di altre, e il perché lo siano lo si scopre solo giocando.

Com'è andata la giornata? Sei sporco di sangue

Giocando, appunto. Il meccanismo del loop ovviamente connota profondamente anche l'impianto ludico, che nelle sue caratteristiche generali è quello di action platform a scorrimento laterale, nel quale tutto quello che occorre fare è ammazzare chiunque ci si pari innanzi e, occasionalmente, risolvere qualche semplice enigma ambientale.

Stile e graficaTecnicamente il gioco vive di alti e bassi. La composizione complessiva della scena è ottima, grazie a un'apprezzabile (per quanto stereotipata) direzione artistica e a un sapiente uso dei colori e, soprattutto, dell'illuminazione: il ray tracing è praticamente d'obbligo, ma sostenibile dal punto di vista del frame rate solo mediante l'utilizzo del Tecnicamente il gioco vive di alti e bassi. La composizione complessiva della scena è ottima, grazie a un'apprezzabile (per quanto stereotipata) direzione artistica e a un sapiente uso dei colori e, soprattutto, dell'illuminazione: il ray tracing è praticamente d'obbligo, ma sostenibile dal punto di vista del frame rate solo mediante l'utilizzo del DLSS di NVIDIA . Il resto, dalla modellazione poligonale alle texture, non fa certo gridare al miracolo, eppure la velocità dell'azione mette tutto in secondo piano. Piuttosto trascurabile è invece l'accompagnamento sonoro, mentre è di sicuro impatto, ma non per i motivi giusti, il doppiaggio: decisamente sopra le righe e a volte fuori fuoco.

Xiang mena come un fabbro e spara come un pazzo, e tanto basta per iniettare nelle sinapsi del giocatore le endorfine dell'azione intensa e frenetica, rabbiosa e violenta, fisica e sanguinolenta. Loopmancer è costantemente proiettato in avanti, coerentemente con la travolgente avanzata del detective che, anche al netto di alcune imperfezioni di un sistema di combattimento non sempre del tutto decifrabile (per esempio con nemici che a volte subiscono certi colpi e in altre occasioni nemmeno li sentono, oppure con schivate dal raggio un po' troppo ampio), è sempre tanto goduriosa quanto scenografica.Gli strumenti di morte a disposizione di Xiang sono molti e abbastanza vari, distinti tra armi da mischia, armi da fuoco, gadget e poteri speciali. Inizialmente si hanno a disposizione quelli più basilari, ma a ogni loop è possibile arricchire il proprio arsenale: in giro per le mappe si trovano degli speciali distributori, con un certo numero di crediti è possibile aprirli e rendere disponibile lo strumento che contengono presso certi negozianti che si trovano in giro per i livelli.



Grazie a quell'elemento roguelike per il quale a ogni morte si perdono tutti (o quasi...) i crediti, mentre le armi sbloccate rimangono tali (così come le abilità di una piuttosto banale selezione), viene a configurarsi la progressione tipica del genere: anche i loop più sfortunati possono rappresentare un progresso, a patto di ragionare bene su quali strumenti e upgrade investire.

Non tutto risulta sempre ben gestito, la collocazione dei distributori è casuale e questi sono forse troppo esosi, ma ciò produce anche un effetto positivo: far di necessità virtù, cavandosela con le armi e i gadget più facilmente accessibili e variando il proprio stile di gioco. In conseguenza di quanto appena descritto, si finisce a scendere a patti anche con il livello di sfida, tarato verso l'alto anche alle difficoltà minori. Sono questi i difetti che purtroppo impediscono all'esperienza di gioco di elevarsi ulteriormente, e avremmo gradito che ai goderecci e intensi combattimenti si abbinasse una sensazione di progressione ugualmente soddisfacente. Nessuno di questi inciampi, in ogni caso, indebolisce più di tanto la carica di coinvolgimento trasmessa dalla produzione, e pertanto la decina di ore necessarie per completarla (tendendo conto però delle morti e le varie ramificazioni, altrimenti per una singola run sono sufficienti anche solo due ore) trascorre comunque con discreto piacere.