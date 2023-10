Lords of the Fallen Recensione: l'oscurità non risplende, una gemma grezza

Il nuovo Lords of the Fallen si prepara a raggiungere gli scaffali con un'esperienza che, sulla carta, avrebbe dovuto coniugare un impianto ludico stratificato e una direzione artistica di prim'ordine, col supporto del potente Unreal Engine 5 per una presentazione visiva all'avanguardia. All'atto pratico, la realtà appariva un po' meno entusiasmante, per lo meno fino all'arrivo dell'ultima patch. Ci spieghiamo meglio. La nostra esperienza con Lords of the Fallen, grazie al codice fornito dal publisher, aveva evidenziato seri problemi riguardanti l'intelaiatura ludica, nonché sensibili difficoltà tecniche nella gestione delle situazioni più concitate che sfociavano in terribili cali prestazionali.



La pubblicazione di un patch correttiva capace di porre rimedio a una buona percentuale delle problematiche riscontrate, a meno di ventiquattr'ore dalla scadenza dell'embargo sulle recensioni, ha sostanzialmente invalidato gran parte della nostra fase di test. Stando così le cose, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo avviato una seconda "full immersion" nell'opera di HexWorks, che attualmente appare più levigata e coesa di quanto non sembrasse negli scorsi giorni. Adesso possiamo parlarvene nel dettaglio.

La rinascita del dio oscuro

La trama della nuova incarnazione di Lords of the Fallen riparte un millennio dopo la conclusione degli avvenimenti narrati nel capostipite della serie. Si tratta di un espediente intelligente che consente di derubricare le vicende del primo capitolo ad una sorta di leggenda sepolta tra le pieghe del tempo e, contemporaneamente, consentire ai giocatori di esplorare un setting influenzato da ciò che è successo in passato.

Il Dio malvagio Adyr è stato sconfitto. Le sue oscure macchinazioni che avrebbero portato a una vera e propria ecatombe sul piano terreno sono state spezzate da un manipolo di eroi noti come I Giudici, elevati allo status di semi-divinità. All'improvviso, tuttavia, una tremenda invasione proveniente da una dimensione parallela è arrivata a gettare nuovamente l'umanità nel caos: i Rhogar, demoniaci servitori di Adyr, sono emersi dall'oscurità per sovvertire l'ordine costituito, mettendo a ferro e fuoco il reame.



A frapporsi tra loro e il completo dominio è stato Harkyn, un prigioniero dal passato misterioso che, attraverso una sfiancante epopea nei meandri più tetri del Reame dei Rhogar, ha riportato pace e stabilità nell'universo di Lords of the Fallen (qui la recensione dell'originale Lords of the Fallen). Oggi, a più di mille anni di distanza dalle vicende vissute nel gioco del 2014, un ordine di Crociati Oscuri ha giurato solennemente di proteggere il regno di Axiom dal possibile ritorno di Adyr, portando avanti un'inquisizione perenne con il preciso obiettivo di impedire la reincarnazione del tiranno.

A tale ordine appartiene anche il nostro protagonista, un guerriero completamente personalizzabile sia nell'aspetto che nello stile di combattimento, che a seguito di alcune vicissitudini entra in possesso della Lanterna Umbral, un antico artefatto che permette di viaggiare tra il mondo terreno e quello dei morti. Inizia qui la nostra crociata contro le forze del male: la tenebrosa divinità sembra davvero pronta a risvegliarsi e ad abbattersi con tutta la sua ferocia sull'umanità compiendo, finalmente, la sua tanto agognata vendetta. La storia della nuova iterazione di Lords of the Fallen, come di consueto, non viene sviluppata per mezzo di cutscene o schermate testuali esplicative, ma emerge dai dialoghi coi personaggi, le descrizioni degli oggetti disseminati nelle ambientazioni e i documenti reperibili durante il viaggio. HexWorks, seguendo la rotta tracciata dalla quasi totalità dei congeneri, ha imbastito un intreccio narrativo piuttosto ermetico la cui lore viene svelata in modo abbastanza frammentario passo dopo passo. Al giocatore viene dunque richiesto di collegare i vari tasselli del racconto per avere una visione di insieme del male che si agita sotto la superficie di questo tetro reame.



Axiom, infatti, è un'ambientazione dark fantasy lugubre e in continuo declino, la cui grandezza di un tempo si può ancora intravedere tra le rovine di costruzioni fatiscenti o nei bellissimi orizzonti che punteggiano il viaggio, quando il caldo sole del tramonto lambisce foreste e castelli. Come detto, il potere della Lanterna permette di accedere alla dimensione di Umbral, il regno dei morti, che oltre a essere regolata da dinamiche differenti rispetto a quelle piano terreno, offre scorci visivi ancora più desolanti: alberi morenti, pareti rocciose invase da orribili viticci tentacolari, edifici di pietra trasfigurati in ammassi di ossa e sangue.

Si tratta insomma di una versione distorta, fredda e appassita della realtà, diametralmente opposta a quella dei mortali per costituzione e palette cromatica, che fa anche sfoggio di qualche rimando 'Gigeriano' per tratteggiare un mondo ultraterreno tanto cupo quanto affascinante.



Le atmosfere risultano perlopiù di buona fattura e, già dalle prime battute, permettono all'utenza di calarsi nelle spire di questo immaginario violento e brutale che, pur non spiccando particolarmente sotto il profilo dell'originalità né sotto quello della messa in scena, offre un buon palcoscenico alle terribili battaglie proposte dal titolo.

Il passato e il presente degli scontri

Per quanto concerne l'impianto ludico, come accennavamo in apertura, Lords of the Fallen può essere ascritto alla macro-categoria degli aRPG anche se, per espressa volontà degli sviluppatori, si rifà esplicitamente agli stilemi classici dei soulslike. Il sistema di combattimento, in effetti, richiama alla mente quello delle opere di From Software, con scontri all'arma bianca impegnativi e strategici al punto giusto, dove la maestria nelle schivate e nelle parate assume la stessa rilevanza delle manovre offensive e della lettura dei moveset avversari.

Lo studio, ad ogni modo, non si è limitato a riproporre pedissequamente la ricetta consolidata dai capisaldi del genere, ma ha anche introdotto svariate meccaniche originali che, seppur non sempre implementate al meglio, contribuiscono a comporre un gameplay più stratificato di quanto ci aspettassimo, al punto da rendere il termine 'soulslike' un po' limitante. Ma andiamo con ordine. Dopo aver creato il nostro alter-ego digitale per mezzo di un editor piuttosto basilare, si viene trasportati nell'immancabile schermata di selezione della classe che determinerà i parametri e lo stile di lotta del personaggio all'inizio dell'avventura. Oltre alla Cavalleria Consacrata, che rappresenta il tradizionale soldato "Spada e Scudo" (la più bilanciata tra le classi proposte), ci sono altre otto specializzazioni tra cui si può scegliere. Si va dal Lupo da Guerra Udirangr, un barbaro che sacrifica parte dell'equipaggiamento difensivo per puntare sulla forza bruta e sull'agilità, al Ranger Piumanera, adatto al combattimento a lunga distanza, passando per classi più votate all'impiego della magia come il Predicante di Orius, o varianti ancora più difficili da padroneggiare come i piromante Seguace del Fuoco.



Ognuna di queste opzioni, oltre a modificare il tipo di armamentario a disposizione del giocatore nelle fasi iniziali della crociata, definisce anche gli attribuiti del nostro eroe, che sono suddivisi in sei categorie: Forza, Agilità, Costituzione, Vitalità, Radiosità e Inferno. Naturalmente, la decisione presa all'inizio del gioco non scolpisce il destino del protagonista nella pietra poiché, proseguendo nella campagna e accumulando Punti Vigore (l'equivalente delle anime dei Souls, per intenderci), è possibile modificare anche in maniera considerevole le sue statistiche, allontanandolo dall'origine prescelta.

Una volta scesi sul campo di battaglia, Lords of the Fallen mette in mostra una peculiare reinterpretazione delle modalità di ingaggio e degli scontri viscerali visti nella stragrande maggioranza dei prodotti di questo genere. Per quanto il cuore dell'esperienza rimanga legato a doppio filo con quanto provato nei giochi di From, infatti, le numerose novità ideate dalla software house conferiscono alla produzione un feeling piuttosto singolare. Prima di proseguire, però, ci preme ribadire un punto. Nella versione che abbiamo potuto provare prima della pubblicazione dell'ultima patch, le fasi di battaglia della nuova opera dello studio di CI Games ci avevano amaramente deluso per una pletora di ragioni.



In primo luogo i colpi a segno sui nemici mancavano della giusta sensazione di pesantezza, tanto che sembrava quasi che i nostri avversari fossero incorporei, con la lama che ne attraversava il fisico senza incontrare alcuna resistenza. In seconda battuta, il sistema di combo incorporava un meccanismo che rendeva impossibile cancellare le animazioni, neppure con il tasto dedicato alla parata o al roll: ciò comportava che, premendo una volta in più il comando d'attacco, capitasse di restare del tutto scoperti fino al completamento dell'animazione dell'ultimo colpo della catena. Un vero e proprio incubo nella cornice di un gameplay come quello di Lords of the Fallen.

Fortunatamente, l'aggiornamento del day one mitiga gran parte di queste criticità, donando al gioco tutt'altro tipo di carattere. Gli impatti appaiono ora decisamente più convincenti, e la possibilità di avere un controllo più diretto sui movimenti del nostro alter ego garantisce al combat system un assetto molto più fluido e soddisfacente. Ovviamente non stiamo parlando dei livelli di eccellenza visti in altri esponenti del genere, in particolar modo per ciò che concerne l'accuratezza nella registrazione dei colpi, ma quanto meno è stata scongiurata l'eventualità di incorrere in drammatici picchi di frustrazione, che davano voce ai problemi più debilitanti riscontrati fino all'aggiornamento. La patch in questione, inoltre, ha apportato una serie di cambiamenti anche abbastanza importanti al bilanciamento su tutta la linea. Nel corso della nostra prova questo ci era sembrato piuttosto inconsistente: un filo troppo tarato verso il basso in alcune circostanze, per poi schizzare alle stelle nella porzione successiva. Apprezziamo l'operazione di equilibratura condotta da HexWorks sulla base dei feedback ricevuti in fase di test, ma è chiaro che avremmo preferito poter testare questa versione sin dall'inizio .

Una Lanterna per ghermirli e nel buio incatenarli

Rimanendo sul tema delle sezioni di combattimento, Lords of the Fallen propone un ampio ventaglio di soluzioni offensive, con la possibilità di concatenare le combo passando in tempo reale dall'impugnatura a una mano a quella, più vigorosa, a due mani. Ciò si traduce in un catalogo di attacchi sensibilmente più ampio rispetto a quello di quasi tutti gli altri soulslike: si può decidere di aprire la manovra offensiva con una rapida stoccata e poi capitalizzare con un devastante fendente a due mani, oppure di spezzare le difese avversarie vibrando una possente martellata per poi chiudere i conti con una serie di attacchi in rapida successione.

Le possibilità, insomma, sono davvero tante. Particolare importanza è stata riservata anche alla meccanica relativa all'equilibrio dei nemici, che può essere spezzato eseguendo parate perfette oppure, più semplicemente, aggredendo il malcapitato di turno con tutta la veemenza possibile. Una volta esaurito l'apposito indicatore, l'avversario si sbilancerà e sarà possibile eseguire un tremendo colpo capace di consumare istantaneamente una gran quantità di energia vitale.



Per quanto riguarda le tecniche difensive ed evasive, invece, il gioco mette a disposizione la classica accoppiata parata/schivata con finestre generosissime per i parry, e quantità notevoli di "frame d'invincibilità" negli istanti successivi alle capriole. Tutto ciò, va detto, finisce per diluire parecchio la precisione delle contese nonché il livello di sfida generale del prodotto.



Ciò che rimane è un titolo magari non caratterizzato dalla stessa scrupolosità dei giochi di From, ma comunque gradevole da affrontare e graziato da qualche brillante trovata che ne abbellisce l'apparato ludico. La prima e più importante è l'introduzione della sopraccitata Lanterna Umbral che, oltre ad avere un peso specifico particolare nell'economia della narrazione, costituisce l'autentica colonna portante dell'intera esperienza, sia nel corso dell'esplorazione che, in misura leggermente inferiore, durante i combattimenti.

Già, perché Lords of the Fallen renderizza simultaneamente sia la dimensione di Axiom che quella di Umbral e le sovrappone in ogni momento della partita. La Lanterna è la chiave per accedere alle diverse versioni della realtà: si può decidere di scrutare nelle profondità di Umbral semplicemente sollevando la lampada oppure di eseguire una Frattura per piombare fisicamente nel reame dei non morti, e sfruttare la differente conformazione dei due mondi per superare ostacoli altrimenti invalicabili. L'impero dei morti, comunque, è un luogo impervio e ricco di pericoli, reso ancora più insidioso da un intelligente sistema ideato dallo studio di sviluppo, che incrementa in maniera esponenziale l'aggressività degli abitanti del sottosuolo per ogni minuto che passeremo nel loro universo. Va da sé che scegliere accuratamente quando addentrarsi e quanto tempo trascorrere tra le strade di Umbral, per non rischiare di essere sopraffatti dall'esercito demoniaco, sarà una discriminante fondamentale tra la vittoria e la sconfitta, specie se si considera che anche i Punti Vigore guadagnati si moltiplicano con il passare del tempo. Come se non bastasse, se si viene eliminati nel mondo dei vivi ci viene concessa una seconda opportunità in quello dei morti mentre, in caso contrario, si è costretti a tornare all'ultimo falò visitato: un altro fattore da tenere in considerazione quando si decide di visitare il reame oscuro.



In buona sostanza, stiamo parlando di una dinamica basata sul rapporto rischio/ricompensa che, in questo contesto, assume un valore ragguardevole e risulta ben integrata nell'amalgama del gameplay. Una scelta davvero indovinata, non c'è che dire. Durante gli scontri, invece, la Lanterna può essere impiegata sia per dissolvere lo scudo che protegge determinati tipi di nemici che per strappare loro l'anima tramite il cosiddetto Soul Flailing.

Una volta esposto lo spirito del nostro obiettivo sarà possibile indirizzarlo in qualunque direzione, magari con l'obiettivo di gettarlo giù da un dirupo oppure per minimizzare la distanza ed eseguire un assalto rovinoso. Purtroppo, però, l'esigua quantità di utilizzi concessi prima di dover ricaricare la Lanterna in punti prestabiliti del mondo di Umbral, unita alla scarsa efficienza della tecnica contro alcune tipologie di avversari, rende il Soul Flailing più un orpello ludico che uno strumento di vitale importanza.

Creature, boss e grafica

Chiudiamo la disamina spendendo qualche parola sul bestiario di Lords of the Fallen. La varietà dell'esercito di orrori al servizio del dio Adyr risulta alquanto limitata, specie nella prima parte dell'avventura. Al di là della diversità dei nemici, la disposizione delle minacce sulla mappa non risulta granché ottimale, perché molto spesso capita di ritrovarsi letteralmente accerchiati da decine di creature fameliche, che attaccano a ripetizione senza lasciare all'utente il tempo di riprendere fiato.



È un metodo artificiale per incrementare il livello di sfida, che cozza con la filosofia alla base di ogni soulslike che si rispetti: laddove nei giochi di From (così come anche in alcuni emuli recenti) il duello diventa una sorta di partita a scacchi con l'IA, qui la presenza di troppi nemici a schermo, spesso posizionati in modo da assalirci alle spalle, costringe a un button mashing forsennato che sottrae eleganza al concerto di fendenti e lacerazioni che di solito contraddistingue questo tipo di opere.



Buoni invece i boss, tutti artisticamente curati e dotati di moveset variegati che sarà necessario studiare a fondo per poter prevalere in battaglia. Certo, alcuni mostrano il fianco a ingenuità di game design che smorzano il coinvolgimento nella contesa mentre altri, soprattutto quelli di dimensioni più imponenti, causano qualche grattacapo di troppo alla telecamera che finisce per incastrarsi nello scenario in più di un'occasione. In generale, comunque, sono quasi tutti scontri piuttosto gradevoli da affrontare, forse non memorabili come quelli dei souls di From ma comunque convincenti nel complesso.

Il comparto tecnico di Lords of the Fallen prometteva meraviglie già dalle prime immagini pubblicate in fase di annuncio per via dell'impiego dell'avveniristico Unreal Engine 5. Sfortunatamente, la resa globale appare tutt'altro che mozzafiato a causa di texture piuttosto slavate e di un comparto animazioni appena sufficiente. I modelli poligonali risultano generalmente ben realizzati ma le espressioni facciali dei vari personaggi, visibili durante le sequenze narrative, appaiono decisamente rigide e datate.



Ed è un vero peccato perché, come vi anticipavamo, il reparto artistico ha svolto un lavoro tutto sommato apprezzabile nella creazione di un immaginario fosco, decadente e disperato, che invoglia il giocatore a esplorarne ogni anfratto. Nulla che faccia gridare al miracolo, sia chiaro, ma in generale siamo comunque su livelli più che accettabili.

Buono il level design, molto articolato e spesso sviluppato in verticale, che richiede al giocatore una certa precisione nel calcolare la buona riuscita dei salti per non finire irrimediabilmente sepolti nell'oscurità di qualche burrone.



Dispiace solo constatare come i controlli di Lords of the Fallen tendano a rendere piuttosto inappaganti gli elementi di platforming: complici alcuni problemi legati alle collisioni, queste porzioni del gioco conducono spesso ad una serie più o meno abbondante di morti accidentali, cosa che di certo non nutre il divertimento. La necessità di renderizzare due mondi all'unisono, infine, ha un impatto veramente gravoso sulle prestazioni che, specialmente in alcune zone, subiscono flessioni vertiginose, anche nelle modalità di visualizzazione che prediligono le performance.