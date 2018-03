Lost in the Dungeon Recensione: un mondo di incantesimi e magie

Vi ricordate le nottate passate a giocare a Dungeons & Dragons? E le maratone di Zork sul Commodore? Se la risposta è sì i casi sono due: o cominciate ad avere qualche pelo bianco e i pantaloni ascellari, o siete affetti da un raro caso di "nerdite acuta". Prima ancora che l'industria videoludica e quella cinematografica evolvessero l'estetica del fantasy, eroi e mostri erano piuttosto semplici: ratti, pipistrelli, goblin, maghi e cavalieri. Niente di trascendentale. Lost in the Dungeon, sviluppato da un team di italiani in collaborazione con Eggon, vuole riportare nell'era di smartphone e tablets, il brivido di affrontare un crawler vecchio stile, mescolando l'estetica e le meccaniche dei giochi da tavolo che spopolavano negli anni ‘80, con la struttura a premi assuefacente dei moderni titoli mobile: il gioco è infatti disponibile sia per Android e iOS che per Steam.

Lascia o raddoppia

Il nostro personaggio, un misterioso figuro incappucciato che non ricorda il suo nome, viene traghettato da un Caronte "stile bucaniere" verso una terra lontana, intenzionato ad uccidere il drago che vive in cima alla montagna. Nulla di più classico. La novità sta nel fatto che questo titolo, pur essendo un dungeon crawler, è completamente improntato sull'utilizzo delle carte, e quindi sulla personalizzazione del proprio deck e dell'equipaggiamento. All'inizio dell'avventura ci verrà chiesto di scegliere una classe, il che non influenzerà le nostre statistiche di base, bensì le tre carte iniziali: il guerriero farà esclusivamente danno da contatto; il ladro sfrutterà il debuff del veleno e l'abbassamento della difesa nemica; il mago utilizzerà i punti mana per congelare i propri avversari o per dargli fuoco.

Giunti alla locanda, il nostro quartier generale, potremo accedere al menù di personalizzazione del deck, al negozio di accessori e ai crediti, dove il team di Eggon ha deciso di metterci la faccia, anzi...la testa: le teste dei vari sviluppatori e illustratori sono infatti appese in bella vista come trofei di caccia. Potremo inoltre scambiare due chiacchiere col locandiere, al quale una manciata di linee di dialogo in più non avrebbe fatto certamente male (leggere: «Non ricordo cosa volevo dirti» è alquanto disarmante, ma siamo buoni e vogliamo metterla sul piano dei ricordi, nostalgicamente legati ai dialoghi stile NES). Dalla locanda basterà un clic (o un tap) per montare nuovamente in barca ed affrontare il primo dungeon, composto, in questo caso, da 7 o 8 stanze. Già dalla prima stanza entriamo in contatto con la semplicità del gameplay di LITD: tre nemici da un lato, tre carte in nostro possesso, dall'altro. Lo stile delle carte è altrettanto semplice: sul bordo alto il danno o il debuff inflitti al nemico o al gruppo di nemici, in basso bonus e malus che riceverà il nostro PG. Non è obbligatorio giocare una carta. Possiamo anche decidere di passarla, così facendo riceveremo due (miseri) punti difesa e passeremo il turno. Da qui in poi tutto dipende dal deck che ci siamo costruiti, ad esempio: trovandoci difronte a tre topi, che utilizzano soltanto attacchi fisici, una buona strategia è di alzare da subito i propri punti difesa per essere sicuri di non ricevere un "attacco diretto ai nostri life points" (perdonate la citazione colta), per poi contrattaccare col veleno o col fuoco. Una volta superata una stanza, scopriremo un altro elemento fondamentale del gameplay di Lost in the Dungeon: ci verrà chiesto se tornare alla locanda col bottino, che più andremo a fondo più sarà ricco di armi, armature e accessori per la personalizzazione del PG, o continuare la corsa verso il boss finale del livello. Morire significherà perdere tutto: bottino e soldi per il viaggio.



"Caron dimonio", ma quanto mi costi?

Eh sì, perché anche se il viaggio verso il primo dungeon è gratuito, quello per i successivi vi costerà un bel gruzzoletto, sempre più cospicuo man mano che la difficoltà avanza. E qui tocchiamo una nota dolente: la questione riguardante il bilanciamento della difficoltà. Superare una stanza annulla tutti i bonus di difesa, ma conserva i malus come il temibilissimo veleno. Curarsi o usare un antidoto è possibile grazie alle apposite carte... ma vi costerà monete, che andranno a loro volta guadagnate vendendo il bottino al mercante della taverna. Spendere per viaggiare - combattere - curarsi - lootare - vendere per guadagnare.

La struttura del loop è molto familiare: è ciò che rende "addicting" i giochi dedicati al mercato mobile, e Lost in the Dungeon è certamente un gioco che dà assuefazione e che invoglia a scoprire cosa c'è nella stanza o nel livello successivo. Se, da un lato, pur sentendone "la puzza", non c'è traccia alcuna di uno store dove barattare monete virtuali in cambio di soldi veri, dall'altro saremo costretti ad un lungo, frustrante, "infernale" ripetersi dello stesso ciclo di nemici e stanze, in attesa di avere il giusto equipaggiamento o, soprattutto, che le carte "girino" bene. È vero: il deck può essere composto da un massimo di 20 carte, e non bisogna essere certamente Rain Man per tenere il conto e conservare quelle più preziose alla fine, ma troppo spesso dovrete restare in attesa della combinazione perfetta per abbattere i boss, perché presentarvi all'ultima stanza con poca vita e con la mano sbagliata significherà morte certa...e tante imprecazioni.

Money! Money! Money!

Repetita iuvant, dicevano i latini. Probabilmente per il mercato mobile l'antico detto corrisponde a verità: una rapida sessione di Lost in the Dungeon sull'autobus o durante una pausa studio può risultare decisamente gradevole. Ma su Steam è tutta un'altra storia. Mettersi seduti e concentrarsi esclusivamente sul gioco per lungo tempo è frustrante: prudenza e pazienza vanno di pari passo e, se davvero si vuole avanzare nel gioco, dovrete abbandonarle entrambe. Non ci sono quasi mai abbastanza monete per esplorare a fondo i dungeon più avanzati e si è costretti a fare un passo indietro in modo da affrontare meno spese per i viaggi.

Ciliegina sulla torta: ad un certo punto incontrerete nemici che vi ruberanno piccole somme di denaro... vi lasciamo immaginare le conseguenze! Il sistema di level up, simile a quello dei classici RPG, vi farà sbloccare nuove carte. Potrete scegliere se proseguire con quelle più potenti della classe iniziale, o optare per la creazione di un personaggio con abilità più versatili. Lost in the Dungeon offre la possibilità di creare una build eclettica che includa vari tipi di danno, grazie ai numerosi gadget e alle 51 carte disponibili. Al netto della difficoltà dei dungeon, però, specializzarvi in una classe è troppo conveniente: scegliete un deck troppo diversificato e non avrete mai il mana o la stamina necessari ad essere veramente pericolosi.

L'aspetto grafico è quello che abbiamo apprezzato maggiormente, non soltanto perché le carte e le ambientazioni sono tutte disegnate a mano e con un gradevole stile retrò, ma soprattutto per il concept di fondo: Lost in the Dungeon è volutamente un cliché del fantasy, e rievoca atmosfere anni ‘80, seguendo una moda che dilaga negli ultimi tempi, grazie a serie TV come Stranger Things o alle tante citazioni del mondo nerd di The Big Bang Theory.