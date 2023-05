Magic L'Avanzata delle Macchine Recensione: verso un futuro luminoso

Magic L'Avanzata delle Macchine è arrivato in tutto il mondo il 21 aprile, portando a conclusione l'epico ciclo narrativo del 30° anniversario del gioco di carte collezionabili targato Wizards of The Coast. L'Avanzata delle Macchine, infatti, è l'apice della storia iniziata con Dominaria Unita e poi continuata con La Guerra dei Fratelli e Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Un vero e proprio arco narrativo dedicato agli esseri biomeccanici di Phyrexia, ormai a un passo da conquistare l'intero Multiverso di Magic (se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Magic Phyrexia Tutto Diverrà Uno).



Tanto a livello di trama e di lore, quanto in termini di meccaniche e gameplay, L'Avanzata delle Macchine porta un macigno sulle spalle: il set deve infatti chiudere al meglio un ciclo multi-espansione con numerosi personaggi e svariate novità ludiche, attestandosi ai livelli qualitativi delle espansioni precedenti e, soprattutto, tenere alta l'attenzione dei fan per ciò che arriverà dopo la fine dell'arco phyrexiano in Magic: The Gathering. La nuova opera di Wizards of The Coast ha raggiunto questi ambiziosi obiettivi? Scopriamolo.

Un tuffo nel Multiverso

Come di consueto, la nostra analisi del set parte dai diversi formati per buste, mazzi Commander e bundle legati a L'Avanzata delle Macchine in commercio nel nostro paese. A questo giro, però, la questione del puro collezionismo è ben più sostanziale di quanto non lo fosse in passato, e tra poco vi spiegheremo il perché.

Come sempre, potrete acquistare quattro tipi di bustine diverse di L'Avanzata delle Macchine: stiamo parlando delle Buste di Jumpstart, delle Buste di Draft, delle Buste dell'Espansione e dei Collector Booster. Questi ultimi sono disponibili unicamente in lingua inglese, mentre le altre soluzioni contengono carte in lingua italiana; in più, tutte le tipologie di busta possono essere acquistate in Confezioni di buste, in modo da portarsi a casa alcune decine di pacchetti a un prezzo vantaggioso. Accanto a questi ultimi, poi, abbiamo il Prerelease Pack e il bundle dell'espansione, il primo in italiano e inglese e il secondo solo in inglese: il Prerelease Pack contiene 6 Buste di Draft, una carta Rara o Rara Mitica con marchio foil, una carta codice per MTG: Arena, un Dado Spindown e un portamazzo; il bundle dell'espansione, invece, offre ben 8 Buste dell'Espansione di L'Avanzata delle Macchine, insieme a una carta promo foil con illustrazione alternativa di Ghalta e Mavren, 40 Terre Base (20 foil e 20 non-foil), un Dado Spindown e una confezione per le carte. A questa offerta, poi, si unisce un totale di cinque mazzi Commander da 100 carte ciascuno.



Il grosso delle differenze tra i prodotti di L'Avanzata delle Macchine sta, come sempre, nei drop rate dei singoli pacchetti. In questo caso, la scelta di ogni collezionista dovrebbe orientarsi sulle Buste dell'Espansione o sui Collector Booster, lasciando da parte le Buste di Draft, che però si rivelano estremamente godibili per gli eventi draft del gioco di carte collezionabili: queste ultime, infatti, contengono 15 carte per busta, di cui almeno una Rara o Rara Mitica e una foil garantita ogni tre buste.



Considerato che proprio le serate draft sono tra i momenti più divertenti dell'intero "ciclo vitale" di un set di Magic, il consiglio è quello di dare una possibilità anche alle Buste di Draft, a patto di avere amici disposti a giocare contro di voi con un mazzo assemblato alla buona, aprendo una manciata di bustine.

Per i collezionisti - come dicevamo qualche riga fa - la scelta sui prodotti da acquistare ricade invece sulle Buste dell'Espansione o sui Collector's Booster: le prime sono buste con 12 carte, di cui una foil e da 1 a 5 carte Rare o Rare Mitiche, più una Art Card; le seconde, invece, sono buste da 15 carte, almeno 10 delle quali sono foil e tra cui troviamo almeno 5 carte Rare o Rare Mitiche. Ovviamente, drop rate così diversi giustificano anche dei prezzi ben distanti tra loro per i due tipi di bustine: parliamo infatti di circa 6 Euro per una Busta dell'Espansione e di circa 28 per un Collector Booster.



L'Avanzata delle Macchine è una gioia da collezionare. Vuoi per via di una trama che si presta alla sperimentazione con stili e illustrazioni diverse (ne parleremo meglio tra poco), vuoi perché gli artisti e designer di Wizards of The Coast hanno lavorato al set nell'ottica della "grande conclusione" di un ciclo narrativo estremamente apprezzato dai fan, le nuove carte sono bellissime, molto diverse tra loro ed estremamente curate: rappresentano uno dei punti più alti mai raggiunti dal collezionismo di carte, a nostro parere.

E non stiamo parlando solo di Magic, ma di tutti i cardgame in circolazione! Quella dell'Avanzata delle Macchine è una lezione di stile e di creatività per tutti i GCC, e ribadisce che il gioco di Wizards of The Coast, giunto ormai alla sua novantaseiesima espansione, ha ancora tanto da insegnare agli altri prodotti in commercio. Al di là di una serie di carte "standard" dalle illustrazioni davvero ispirate, abbiamo anche tre carte Planeswalker senza bordo reperibili in tutte le buste di Draft, di Espansione e nel Collector Booster: parliamo di Chandra, Wrenn e Elspeth, i personaggi che più condizionano l'evolere della trama del set. Poi citiamo anche 33 carte con illustrazione estesa, reperibili solo nei Collector Booster, svariate carte promo prerelease e una variant con illustrazione estesa di Omnath, l'Omnilocus, ottenibile fino a esaurimento scorte nei negozi di zona di Magic. Il pezzo forte, però, sta nell'"espansione dentro l'espansione" Leggende del Multiverso, che altro non è che una potente dichiarazione d'amore ai 30 anni di storia di Magic: The Gathering e ai collezionisti che, per tutto questo tempo l'hanno seguita. Le Leggende del Multiverso sono separate dal resto di L'Avanzata delle Macchine, come testimonia anche il codice di espansione (MUL per Leggende del Multiverso e MOM per L'Avanzata delle Macchine), e si trovano in tutte le buste del set Magic, comprese quelle per Draft. La particolarità di queste carte, però, è che esse sono legali solo nel loro formato di provenienza e nel Draft del nuovo set, ma non nel formato Standard.



Scelta che potrebbe far storcere il naso ai giocatori incalliti, ma che testimonia un'attenzione particolare per fan di lunga data e collezionisti, anche per via dei 16 (!) trattamenti diversi applicati alle 65 carte che compongono il sub-set, le quali meritano tutte allo stesso modo di essere collezionate, protette e inserite in un prezioso album dei ricordi. Non è dunque un caso che, al momento, la carta più costosa dell'Avanzata delle Macchine sul mercato secondario sia proprio la Leggenda del Multiverso Ragavan, Ladruncolo Agile, originaria del piano di Kaladesh.

L'ultima resistenza contro Phyrexia

Ma che cosa ci fanno le Leggende del Multiverso in L'Avanzata delle macchine? Perché questa nuova espansione recupera i più iconici personaggi di trent'anni di storia di Magic, al punto da farne un sub-set al proprio interno? La risposta, ovviamente, sta nella trama.

Come vi abbiamo anticipato nella nostra anteprima di Magic L'Avanzata delle Macchine, il set si apre esattamente alla fine di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: Elesh Norn e le sue macchine hanno vinto la battaglia per il Multiverso, hanno sconfitto (o convertito alla propria causa) i Planeswalker e, sfruttando il Frangireami, una versione corrotta dell'Albero del Mondo, sono pronte a invadere tutti i piani del vasto mondo di Magic, apparentemente rimasto senza difese ora che molti Planeswalker sono stati "completati" da Phyrexia e altri sono caduti. Morta sembra essere anche la Planeswalker Elspeth, nemica giurata di Elesh Norn, deceduta alla fine di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno per evitare che l'esplosione del Sylex distruggesse gran parte del Multiverso, portando però con sé anche il piano di Mirrodin-Nuova Phyrexia e i Phyrexiani con esso. Infine, Teferi è rimasto bloccato su Zhalfir, confinato e disperso nell'etere da intere generazioni. Sfruttando la debolezza dei Planeswalker e il Frangireami, Elesh Norn e i suoi sudditi hanno dunque dato inizio all'invasione: la battaglia per Mirrodin-Nuova Phyrexia si è trasformata nella guerra per la sopravvivenza di tutto il mondo. Il Frangireami permette a Phyrexia di spingersi in tutti i piani del Multiverso, cercando di corrompere i loro abitanti e, qualora non vi riuscissero, di sconfiggerli e sottometterli una volta per tutte.

Siamo al punto centrale della storia iniziata in Dominaria Unita: tutti i piani che abbiamo visitato negli ultimi trent'anni devono fare fronte comune per sconfiggere Phyrexia. Per questo l'Avanzata delle Macchine comprende le Leggende del Multiverso: si tratta di tutti quei ritorni (di fiamma!) che, ciascuno dal proprio piano di origine, cercano di fronteggiare l'armata biomeccanica di Elesh Norn, composta certamente dagli orribili nemici Phyrexiani, ma anche e soprattutto da tanti ex-alleati che nel tempo hanno ceduto alle lusinghe dell'Olio di Phyrexia. Proprio per questo, alcuni eroi devono mettere da parte l'odio reciproco e allearsi, portando così a "combo" davvero particolari, come quella di Baral e Kari Zev, che combattono fianco a fianco su Kaladesh. Tra i piani invasi (e da cui potete dunque aspettarvi di rivedere qualche vecchia conoscenza) abbiamo Zendikar, Ravnica, Kaldheim, Kamigawa, Dominaria, Innistrad, Ikoria e Ixalan, mentre un destino particolarmente atroce sembra essere riservato a Nuova Capenna, attaccata da Atraxa, l'Angelo Phyrexiano in persona, con le sue legioni.



Elesh Norn e i suoi pretori guidano l'avanzata su alcuni piani, i Planeswalker convertiti su altri, Atraxa a Nuova Capenna. Quando tutto sembra essere perduto, però è la piromante Chandra Nalaar, di Kaladesh, a prendere l'iniziativa: si allea infatti con la driade Wrenn, condividendo con essa l'obiettivo di porre fine una volta per tutte allo strapotere di Phyrexia. Le due, però, non concordano sul modo in cui farlo: Chandra vorrebbe incendiare e radere al suolo il Frangireami, mentre Wrenn pensa di potersi fondere con esso, usando i propri poteri da driade per far cessare l'invasione. Mentre Wrenn si unisce al Frangireami, Chandra si trova ad affrontare la Planeswalker corrotta Nissa Revane.

Quando Nissa sembra prevalere è però il piano di Zhalfir a raggiungere Nuova Phyrexia: Teferi è tornato, portando con sé tutto il suo popolo e spostando il cuore della battaglia per il Multiverso a casa di Elesh Norn, mentre i suoi scagnozzi sono impegnati in lungo e in largo su ogni piano. Anche Elspeth non è davvero morta, ma si è trasformata in un Angelo: è proprio la Planeswalker, che in passato ha più e più volte combattuto contro Elesh Norn, ad essere protagonista dell'atto finale, in un duello che scriverà la storia stessa del Multiverso di Magic.

Un gameplay inaspettatamente fresco

Come ogni guerra, quella tra Nuova Phyrexia e il Multiverso è una contesa che si decide su più battaglie, una per ogni piano del mondo di Magic. Non a caso, dunque, le Battaglie sono la principale novità ludica dell'Avanzata delle Macchine. Di cosa si tratta? Sono un particolare tipo di carta bifronte che si trasforma a certe condizioni. Esse sono un tipo di magia, ed entrano in gioco con un certo numero di segnalini difesa su di esse, riportati nell'angolo in basso a destra sul fronte della carta. Per vincere una battaglia bisogna ridurre a zero i suoi segnalini difesa: il funzionamento insomma è simile a quello dei Planeswalker, ma con una fondamentale differenza.

Ogni giocatore ha infatti lo scopo di preservare la salute dei propri Planeswalker per godere dei loro potenti effetti. Per le Battaglie, invece, vale l'esatto opposto: esse vanno eliminate il prima possibile dal campo di gioco, anche in questo caso per utilizzare i loro effetti. Ne esistono di diversi tipi, ma in linea di massima vi basti sapere che ciascuna ha un controllore (il giocatore che l'ha piazzata sul campo) e un protettore (il giocatore sulla cui metà campo si trova la Battaglia).



Il protettore ha il compito di difendere la Battaglia per negare l'effetto di cui il controllore godrebbe distruggendola; quest'ultimo, invece, ha lo scopo di "vincere" la stessa, riducendo i suoi segnalini difesa a zero. I più attenti avranno dunque notato una novità assoluta. Le Battaglie sono il primo caso nella storia di Magic in cui a un giocatore è concesso attaccare un suo stesso permanente, che ovviamente viene posizionato sul campo avversario.

Inutile dire che le battaglie rappresentano un repentino cambio di paradigma per Magic, che nessuno tra i fan di lunga data credeva fosse possibile dopo 30 anni e quasi 100 espansioni: esse, infatti, impongono di rivedere completamente le priorità date ai bersagi degli attacchi e, di conseguenza, anche la strategia del controllore e del protettore. Viene da sé che, trattandosi di una nuova tipologia di carte, siamo molto curiosi di vedere come verranno percepite dalla community e se avranno un futuro nel GCC di Wizards of The Coast: noi ce lo auguriamo, vista l'incredibile ventata di freschezza che hanno portato nel gameplay di Magic. In generale, speriamo anche che le nuove carte bifronte di L'Avanzata delle Macchine costituiscano un importante precedente tanto per Wizards of The Coast quanto per le compagnie rivali, insegnando loro a usare anche il retro delle proprie carte per scopi legati al gameplay: per esempio, la carta Elesh Norn - Le Incisioni d'Argento è una delle più interessanti dell'intera espansione, grazie soprattutto al suo legame con una delle nuove meccaniche del set: Incubare.



Incubare è una keyword che crea Pedine Incubatrice. Si tratta di Pedine Artefatto incolore a doppia faccia, che si trasformano pagando due mana incolori. Una volta sostenuto il costo, potrete evocare un Phyrexiano 0/0, che vi aiuterà nella vostra invasione del Multiverso. Questi Phyrexiani possono essere potenziati con dei segnalini +1/+1, che gradualmente possono aumentarne l'attacco o la difesa: viene da sé che, se il vostro mazzo ruota attorno alla generazione di queste Pedine e al loro potenziamento, potreste facilmente trovarvi di fronte a dei token molto "grossi" in termini di statistiche, oppure a una pletora di mostriciattoli "piccoli", perfetti per inondare il vostro avversario e i suoi Permanenti.

Rinforzo è l'altra meccanica esclusiva (per ora) di L'Avanzata delle Macchine, e sembra essere stata pensata per potenziare token, Pedine e altri permanenti: una carta con Rinforzo, infatti, assegna dei segnalini +1/+1 in numero uguale a quello segnato sul testo stesso del suo effetto a uno o più altri permanenti in campo, oppure a sé stessa. Potenziando un'altra carta, inoltre, quest'ultima ottiene anche gli effetti del Permanente originale, benché solo fino alla fine del turno, prestandosi a delle combo davvero molto interessanti, capaci di svoltare una partita nel giro di un solo turno.